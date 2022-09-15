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ДТП за участі авто Зеленського розслідує ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

зеленський

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі автівки президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомили в Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу", - йдеться у повідомленні.

В ДБР додали, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. І пообіцяли поінформувати громадськість про їх результати.

Нагадаємо, напередодні з авто президента та машинами супроводу зіткнувся легковий автомобіль.

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"Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено", - повідомив тоді прессекретар глави держави Нікіфоров.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
вовка боневтік тепер буде вовка боневсравсь чи чутьневсравсь....
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15.09.2022 14:40
+19
...А вот тут Игорь Фельдман расписал, как у электората формировалось "мнение" при посредничестве манипуляторов из СМИ.

"Не о ДТП. О СМИ.

О тех самых СМИ, которые наделили себя моральным правом быть высшим судом. А по-сути, либо предвзяты, либо любят кэш.

Итак, два события. Точнее две аварии с президентским кортежем. Первая авария в кортежем президента Порошенко. Вторая с кортежем Зеленского.

В первом случае, как мы видим из заголовка, от президентского кортежа пострадал прохожий. Во второй пострадал сам президентский кортеж. Хотя нет. В заголовке нет никакого президентского кортежа. Просто автомобиль президента. Без кортежа.

То есть в первом случае, нас как бы призывают пожалеть прохожего, подчеркивая его возраст, во втором - президента, автомобиль которого пострадал.

Обратите внимание, во втором случае - это был реальный кортеж президента, а вот первом - никакого кортежа президента не было. Его придумали журналисты. Почему? Потому что "кортеж Порошенко" - можно притянуть лично к Порошенко, как бы обозначив его вину за то что был сбит 88 летний мужчина. А на самом деле, в самой же новости написано, что никакого Порошенко и его кортежа не было. А кто же тогда был? Цитата: "Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана". То есть полицейский автомобиль, который используется в кортеже (а может и нет) куда-то ехал и сбил человека. Причем, далее цитата: "Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика". То есть заголовок новости про Порошенко - искусственно сформулирован так, чтобы вызвать неприязненное к нему отношение, при том, что к самому Порошенко эта новость вообще не имеет никакого отношения.

Еще раз. Я не о ДТП. Я о том, что даже самые известные СМИ, - это кривое зеркало, которое отражает только то что хочет отразить. А вот почему они не стремятся быть объективными, а выбирают или "язык ненависти" или "язык любви" и что тому причиной, решать вам. Хотя может они сами сознаются? Они же требуют от других публичных персон и институций быть "прозрачными". Может покажут пример?

Верить СМИ? Не верить СМИ? Вам решать. Но лично я ненавижу, когда мной манипулируют." https://t.me/tanya_adams/3351
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15.09.2022 15:06
+13
які там ушкодження мєріни броньовані..ну може памперс поміняв..кевларовий..

а от водія шкода..
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15.09.2022 14:40
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вовка боневтік тепер буде вовка боневсравсь чи чутьневсравсь....
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15.09.2022 14:40 Відповісти
але не факт
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15.09.2022 14:41 Відповісти
Колаптоидный стан, как у Петуховича.
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15.09.2022 14:47 Відповісти
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15.09.2022 14:56 Відповісти
Там есть еще видео с обоссаным потерпевшим, которое он дает после
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15.09.2022 15:02 Відповісти
Не потерпевшим, а пАтерпилым.
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15.09.2022 15:05 Відповісти
Якби в Зелю яйцем кинули, то він би не зомлів.
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15.09.2022 15:03 Відповісти
...А вот тут Игорь Фельдман расписал, как у электората формировалось "мнение" при посредничестве манипуляторов из СМИ.

"Не о ДТП. О СМИ.

О тех самых СМИ, которые наделили себя моральным правом быть высшим судом. А по-сути, либо предвзяты, либо любят кэш.

Итак, два события. Точнее две аварии с президентским кортежем. Первая авария в кортежем президента Порошенко. Вторая с кортежем Зеленского.

В первом случае, как мы видим из заголовка, от президентского кортежа пострадал прохожий. Во второй пострадал сам президентский кортеж. Хотя нет. В заголовке нет никакого президентского кортежа. Просто автомобиль президента. Без кортежа.

То есть в первом случае, нас как бы призывают пожалеть прохожего, подчеркивая его возраст, во втором - президента, автомобиль которого пострадал.

Обратите внимание, во втором случае - это был реальный кортеж президента, а вот первом - никакого кортежа президента не было. Его придумали журналисты. Почему? Потому что "кортеж Порошенко" - можно притянуть лично к Порошенко, как бы обозначив его вину за то что был сбит 88 летний мужчина. А на самом деле, в самой же новости написано, что никакого Порошенко и его кортежа не было. А кто же тогда был? Цитата: "Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана". То есть полицейский автомобиль, который используется в кортеже (а может и нет) куда-то ехал и сбил человека. Причем, далее цитата: "Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика". То есть заголовок новости про Порошенко - искусственно сформулирован так, чтобы вызвать неприязненное к нему отношение, при том, что к самому Порошенко эта новость вообще не имеет никакого отношения.

Еще раз. Я не о ДТП. Я о том, что даже самые известные СМИ, - это кривое зеркало, которое отражает только то что хочет отразить. А вот почему они не стремятся быть объективными, а выбирают или "язык ненависти" или "язык любви" и что тому причиной, решать вам. Хотя может они сами сознаются? Они же требуют от других публичных персон и институций быть "прозрачными". Может покажут пример?

Верить СМИ? Не верить СМИ? Вам решать. Но лично я ненавижу, когда мной манипулируют." https://t.me/tanya_adams/3351
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15.09.2022 15:06 Відповісти
Между прочим ДТП серьезное: https://www.youtube.com/watch?v=ZPPToB3a7zk
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15.09.2022 15:10 Відповісти
"Українська журналістика мертва, от і мовчить усією братською могилою" (с)
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15.09.2022 15:13 Відповісти

Нє, ну попереджати треба! Я заледве не залив клавіатуру кавою...
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15.09.2022 16:10 Відповісти
Поки що двічі потерпілий Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України під наглядом лікарів-фахівців із «Феофанії» відновлюватиме своє здоров'я та проходитиме реабілітацію після моторошной автокатастрофи, обов'язки Президента країни виконуватиме Гетьман Петро Порошенко.
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15.09.2022 21:15 Відповісти
які там ушкодження мєріни броньовані..ну може памперс поміняв..кевларовий..

а от водія шкода..
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15.09.2022 14:40 Відповісти
а какие повреждения у найсветлейшего???
носом клюнул? или шаурмя подавился???
какие "незначительные ссадины"... на чем ? (я извиняюсь)
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15.09.2022 14:45 Відповісти
студия 95-кв ...
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15.09.2022 14:56 Відповісти
Писали вже: "Мозг не пострадал Лёгкое сотрясение черепа"
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15.09.2022 15:52 Відповісти
а ссадины??? легкие ссадины тоже видать на черепе?...ибо из открытых мест для ссадин, только фейс и шея... ну и кисти рук (но то навряд ли... хотя))))
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15.09.2022 15:58 Відповісти
Головне щоб телесуфлер не постраждав
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15.09.2022 19:24 Відповісти
Сидит Ваня на заборе в алюминевых штанах, а кому какое дело что ширинка на болтах ...
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15.09.2022 14:57 Відповісти
Те саме ДБР льоші зіллі, яке вилучило клістони у військах ППО, внаслідок чого багато бойових машин просто не могли працювати під час війни.
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15.09.2022 14:41 Відповісти
Де хо одне фото тої міфічної аварії?
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15.09.2022 14:42 Відповісти
Ви б ще фото з протистояння з диверсантами на Банковій попросили.
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15.09.2022 14:58 Відповісти
Ти сам то "відео" бачив?

Де там хоч якась зачіпка, що це саме те ДТП, що там десь є ЗЄ та його кортеж?
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15.09.2022 17:57 Відповісти
О да, эти могут
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15.09.2022 14:42 Відповісти
Водила еще живой?
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15.09.2022 14:43 Відповісти
А ОПГ с участием зеленского еще нет?
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15.09.2022 14:44 Відповісти
Шо зебиленок, потерялся? Тебе в тему к Коломойскому. Зайди и опять расскажи, что это друхое.
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15.09.2022 14:49 Відповісти
ну всьо, значить за кермом був волонтер, а на задньому сидінні- порошенко
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15.09.2022 14:45 Відповісти
Водій під час аварії смакував цукерки Рошен та вдавися
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15.09.2022 14:50 Відповісти
Комусь не подобається Зеленський. Але в Україні влада змінюється тільки коли зараз йде війна недоцільно проводити вибори
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15.09.2022 14:47 Відповісти
спробуй ще раз.
в тебе, бачу, проФФесорсько-криворізька манера висловлюватись. зроби зусилля, має вийти
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15.09.2022 14:52 Відповісти
Уже было покушение кажется то ли на Шнифера или Шифера,
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15.09.2022 14:49 Відповісти
а можливо на штопора
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15.09.2022 14:50 Відповісти
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15.09.2022 14:49 Відповісти
ща выявит 20 дрг кадыровцев и наградят ермака за спасение наполеончика
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15.09.2022 14:49 Відповісти
это случайно не подлатанный трошки шофер шефира???
хотя... шо мало свежих каскадеров в окружении найсветлейшего...
потому как в совпадение и косоглазие водилы...как-то не вериться...(прям кортежа в 2 десятка авто не видать... и они все без фар, сирен и проблесков, прокрадались...???)
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15.09.2022 14:49 Відповісти
А що там з справою про фейковий замах на Шефіра?

Може ці справи об'єднати?

Один хрін джерело цих "подій" одне - хвора уява ОПЗЄ.
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15.09.2022 14:51 Відповісти
Головне при розслідуванні не вийти самим на себе
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15.09.2022 14:53 Відповісти
Волонтеров и добробатов уже нашли и арестовали?
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15.09.2022 14:53 Відповісти
Я ж кажу - суцільний піар.
Як задовбало ..
На всіх каналах - Бубу знову вбити хтіли...
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15.09.2022 14:54 Відповісти
Нічого нового, все, як завжди. Кожен державний зашквар, кожну державну зраду перебити висмоктаним з пальця шоу.
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15.09.2022 15:01 Відповісти
а тем временем......
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15.09.2022 14:55 Відповісти
Бідний Порошенко.Знову прорашистська контора вийде на нього
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15.09.2022 14:58 Відповісти
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15.09.2022 14:59 Відповісти
Скоріш за все, то авто президента наскочило на автомобіль.
Але ж стандарти журналістики лише Порошенка винуватим робили, був би він президентом, то Укркривда написала би що його кортеж влаштував аварію з іншим авто.
А буба в нас святий, ви що..
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15.09.2022 15:05 Відповісти
Якщо по совісті та по правилам дорожнього руху, то президента супроводжує охорона з червоними маячками і далі по пдд, усі учасники руху мають прийняти праворуч і зупинитися, тобто кортеж президента може бути винуватим лише у випадку наїзду на стояче авто. Все інше, як і розслідування, якщо водій іншого авто живий не має ніякого значення, бо винуватий він.
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15.09.2022 16:18 Відповісти
Ех, треба рейтинги найвеличнішого піднімати будь-якими методами! Поясніть мені, як хтось якимсь легковиком зміг так заїхати? Туди хіба що танком заїдеш, і то не факт. Бо там десь люсяабрестович з РПГ ошивається.
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15.09.2022 15:06 Відповісти
Ти що , тупий? В країні іде війна, а Зеленський поки що президент, і за ним полюють кацапській специ і про це вже не раз говорили на Московії, що хочуть його ліквідувати. Так що можна чекати все, що завгодно.
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15.09.2022 15:21 Відповісти
зеленський уже 3 роки користується правами президента, а от обов'язки президента вже 3 роки в Україні ніхто не виконує. Тому навряд на нього польюють, хіба що він х-лу грошей винен.
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15.09.2022 16:02 Відповісти
А я и не боялся!
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15.09.2022 15:09 Відповісти
Народ, ви уже палицю перегнули з обмазуванням Зеленського лайном! Я можу зрозуміти конструктивну критику, але не всякі тупі висери коли в країні іде війна за існування нас як держави. Останнім часом навіть не хочеться заходити на сайт, бо аж тошнить.
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15.09.2022 15:15 Відповісти
Твого бубочку захищає вся зелена плесінь від опи до генпрокурора, мало?
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15.09.2022 15:33 Відповісти
" не хочеться заходити на сайт, бо аж тошнить." - то ж менше їж гівна, щоб не тошніло...
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15.09.2022 15:33 Відповісти
Того лайна вже стільки на Цензорі, що він перетворився з авторитетного інформресурсу на помийну яму.
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15.09.2022 16:18 Відповісти
Не було б лайна, про котре треба розповісти та показати, то й всюди були б квіточки!
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16.09.2022 17:42 Відповісти
Чергова імітація?
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15.09.2022 15:33 Відповісти
Охорона презедента піймала водія машини за два квартали. Надали йому термінову медичну допомогу, після якої він був переданий кареті швидкої і поступив в реанімацію.)))
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15.09.2022 15:40 Відповісти
Від творців "покушенія на Шефіра"?
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15.09.2022 16:15 Відповісти
Ну и раскудахдались наши завзятые ПОЦреоты. И правда, цензор.нет из за таких тварей теряет всякое уважение. А жаль, был непоганый новостной ресурс.
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15.09.2022 17:01 Відповісти
Был, есть, и будет.
Как бы он кого не бесил. 😊
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16.09.2022 17:44 Відповісти
ДБР? Ого! це наче стрільба з пушок по горобцям
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15.09.2022 17:11 Відповісти
Шуму много, шерсти мало, сказал черт,обдирая кошку.
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15.09.2022 17:14 Відповісти
Столкнулось два наркомана
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15.09.2022 18:49 Відповісти
бедный водитель, судя по видео с места аварии у него перелом позвоночника, но, в застенках ДБР с него уже выбивают показания, что это именно Порох приказал ему идти на таран кортежа Зеленского.
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15.09.2022 21:21 Відповісти
да... а на велосипеде обошлось бы без дтп
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16.09.2022 01:00 Відповісти
 
 