ДТП за участі авто Зеленського розслідує ДБР
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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі автівки президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомили в Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
"Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою Президента України та машинами супроводу", - йдеться у повідомленні.
В ДБР додали, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. І пообіцяли поінформувати громадськість про їх результати.
Нагадаємо, напередодні з авто президента та машинами супроводу зіткнувся легковий автомобіль.
"Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено", - повідомив тоді прессекретар глави держави Нікіфоров.
Будь ласка, зачекайте...
"Не о ДТП. О СМИ.
О тех самых СМИ, которые наделили себя моральным правом быть высшим судом. А по-сути, либо предвзяты, либо любят кэш.
Итак, два события. Точнее две аварии с президентским кортежем. Первая авария в кортежем президента Порошенко. Вторая с кортежем Зеленского.
В первом случае, как мы видим из заголовка, от президентского кортежа пострадал прохожий. Во второй пострадал сам президентский кортеж. Хотя нет. В заголовке нет никакого президентского кортежа. Просто автомобиль президента. Без кортежа.
То есть в первом случае, нас как бы призывают пожалеть прохожего, подчеркивая его возраст, во втором - президента, автомобиль которого пострадал.
Обратите внимание, во втором случае - это был реальный кортеж президента, а вот первом - никакого кортежа президента не было. Его придумали журналисты. Почему? Потому что "кортеж Порошенко" - можно притянуть лично к Порошенко, как бы обозначив его вину за то что был сбит 88 летний мужчина. А на самом деле, в самой же новости написано, что никакого Порошенко и его кортежа не было. А кто же тогда был? Цитата: "Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана". То есть полицейский автомобиль, который используется в кортеже (а может и нет) куда-то ехал и сбил человека. Причем, далее цитата: "Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика". То есть заголовок новости про Порошенко - искусственно сформулирован так, чтобы вызвать неприязненное к нему отношение, при том, что к самому Порошенко эта новость вообще не имеет никакого отношения.
Еще раз. Я не о ДТП. Я о том, что даже самые известные СМИ, - это кривое зеркало, которое отражает только то что хочет отразить. А вот почему они не стремятся быть объективными, а выбирают или "язык ненависти" или "язык любви" и что тому причиной, решать вам. Хотя может они сами сознаются? Они же требуют от других публичных персон и институций быть "прозрачными". Может покажут пример?
Верить СМИ? Не верить СМИ? Вам решать. Но лично я ненавижу, когда мной манипулируют." https://t.me/tanya_adams/3351
Нє, ну попереджати треба! Я заледве не залив клавіатуру кавою...
а от водія шкода..
носом клюнул? или шаурмя подавился???
какие "незначительные ссадины"... на чем ? (я извиняюсь)
Де там хоч якась зачіпка, що це саме те ДТП, що там десь є ЗЄ та його кортеж?
в тебе, бачу, проФФесорсько-криворізька манера висловлюватись. зроби зусилля, має вийти
хотя... шо мало свежих каскадеров в окружении найсветлейшего...
потому как в совпадение и косоглазие водилы...как-то не вериться...(прям кортежа в 2 десятка авто не видать... и они все без фар, сирен и проблесков, прокрадались...???)
Може ці справи об'єднати?
Один хрін джерело цих "подій" одне - хвора уява ОПЗЄ.
Як задовбало ..
На всіх каналах - Бубу знову вбити хтіли...
Але ж стандарти журналістики лише Порошенка винуватим робили, був би він президентом, то Укркривда написала би що його кортеж влаштував аварію з іншим авто.
А буба в нас святий, ви що..
Как бы он кого не бесил. 😊