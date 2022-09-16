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С 5 по 12 сентября в Украине ликвидировано более 57 элитных специалистов с армии РФ, - BBC

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,ліквідовані

Стремительное контрнаступление Украины в Харьковской области привело не только к тому, что россияне покинули ряд ранее захваченных ими населенных пунктов, но и к потерям личного состава.

На основе открытых источников BBC и волонтерам удалось установить, что с 5 по 12 сентября Россия точно потеряла в Украине более 200 военных, в том числе 57 элитных специалистов – солдат и офицеров спецназа, морской пехоты, лучших частей ВДВ и Росгвардии, сообщает Цензор.НЕТ.

В часности, российская армия потеряла по меньшей мере трех подполковников (Денис Лазутин, командир батальона 106-й дивизии ВДВ Павел Кривов, комбат 70-й мотострелковой дивизии подполковник Дмитрий Кочетков), двух подполковников в отставке, 27 офицеров, среди которых два военных пилота, по меньшей мере 10 сотрудников Росгвардии и семь сотрудников спецназа ГРУ, 10 морских пехотинцев, по меньшей мере 29 десантников.

"Информация о потерях российской стороны во время отступления в Харьковской области продолжает поступать. Обычно российские СМИ, официальные лица и родственники узнают и сообщают о гибели военных с некоторой задержкой", - отмечается в публикации.

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Всего на 16 сентября BBC удалось подтвердить информацию о 6476 погибших солдатах и ​​офицерах.

Издание отмечает, что с учетом поступающей с российских кладбищ и мемориалов информации, список подтвержденных потерь может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших в Украине, чем реально похоронено в России.

Итоговая цифра также существенно растет, если в список включить всех пропавших без вести военных из России и пособников оккупантов на оккупированных территориях. На 16 сентября оккупанты Донетчины признали гибель 2987 военнослужащих, в Луганской области о потерях не сообщают.

В то же время сторонники оккупантов в соцсетях ищут более 3600 родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народной милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

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По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных. Британская разведка сообщала о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 50 тысяч солдат и офицеров. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.
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Топ комментарии
+9
Пропаганда: Непобедимые российские ВДВ.
Реальность: Набирают зэков по тюрьмам.
По всей видимости, российские ВДВ, как род войск, перестали существовать. Что-то пошло не так.
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16.09.2022 19:26
+7
Можно фотки поздирать и сразу на палки прибить.
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16.09.2022 19:18
+7
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16.09.2022 19:41
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Можно фотки поздирать и сразу на палки прибить.
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16.09.2022 19:18 Ответить
ні..братську могилу забульбенити й той плакатик..дешево ж..
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16.09.2022 19:32 Ответить
Це ж скільки паль ще потрібно. Лісу у рашці не аистачить
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16.09.2022 22:48 Ответить
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16.09.2022 19:19 Ответить
як тонко бибиси элитных питарасив обзывайе фахивцямы...
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16.09.2022 19:23 Ответить
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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16.09.2022 19:24 Ответить
Пропаганда: Непобедимые российские ВДВ.
Реальность: Набирают зэков по тюрьмам.
По всей видимости, российские ВДВ, как род войск, перестали существовать. Что-то пошло не так.
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16.09.2022 19:26 Ответить
дуже файно.
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16.09.2022 19:28 Ответить
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16.09.2022 19:33 Ответить
А шось давно про Пеніса Душиліна не чути. Де він? Може допомагає кабздону з новою виставою?
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16.09.2022 20:03 Ответить
мабудь там не тільки концерт, в й пленуми, збори... перестройка
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16.09.2022 20:16 Ответить
Пенис сильно хитрожоп, что б сейчас светиться лишний раз. Когда фронт стабилизируется, если Донецк будет еще под срусней - тогда он вылезет.
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16.09.2022 23:49 Ответить
Які там в біса елітні. Не смішіть мене. Звичайна піхота, що просто їла по дві_пайки_масла (с) замість одної
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16.09.2022 19:40 Ответить
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16.09.2022 19:41 Ответить
Надо еще про Вовку-Резиновую попку
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16.09.2022 22:31 Ответить
Пусть еще монетку с кощеем- бессмертньім-Хуйлом наштампуют.
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16.09.2022 22:44 Ответить
Читати вміли?
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16.09.2022 19:43 Ответить
у Тольяті завод збирається випускати
дві нові моделі авто:
-Лада-200
та Лада-300
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16.09.2022 19:55 Ответить
лада 300 с ручным приводом? )))
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16.09.2022 20:20 Ответить
з голосовим управлінням
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16.09.2022 21:24 Ответить
это шикардос... там электроника нужна ))))
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16.09.2022 21:26 Ответить
Такі навороти з кацпськими ізвілінами не зроблять.
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16.09.2022 23:24 Ответить
и чем же они элитнее других? такие же отбросы.
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16.09.2022 19:57 Ответить
А СТАРПЕРЫ ИХ БЫСТРО ЗВАНИЕ СЕБЕ ПОДНЯЛИ ЧТОБЫ СХОВАТЬСЯ !)
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16.09.2022 20:03 Ответить
А нелюди і недолюди можуть бути фахівцями ?
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16.09.2022 20:21 Ответить
 
 