С 5 по 12 сентября в Украине ликвидировано более 57 элитных специалистов с армии РФ, - BBC

Стремительное контрнаступление Украины в Харьковской области привело не только к тому, что россияне покинули ряд ранее захваченных ими населенных пунктов, но и к потерям личного состава.

На основе открытых источников BBC и волонтерам удалось установить, что с 5 по 12 сентября Россия точно потеряла в Украине более 200 военных, в том числе 57 элитных специалистов – солдат и офицеров спецназа, морской пехоты, лучших частей ВДВ и Росгвардии, сообщает Цензор.НЕТ.

В часности, российская армия потеряла по меньшей мере трех подполковников (Денис Лазутин, командир батальона 106-й дивизии ВДВ Павел Кривов, комбат 70-й мотострелковой дивизии подполковник Дмитрий Кочетков), двух подполковников в отставке, 27 офицеров, среди которых два военных пилота, по меньшей мере 10 сотрудников Росгвардии и семь сотрудников спецназа ГРУ, 10 морских пехотинцев, по меньшей мере 29 десантников.

"Информация о потерях российской стороны во время отступления в Харьковской области продолжает поступать. Обычно российские СМИ, официальные лица и родственники узнают и сообщают о гибели военных с некоторой задержкой", - отмечается в публикации.

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Всего на 16 сентября BBC удалось подтвердить информацию о 6476 погибших солдатах и ​​офицерах.

Издание отмечает, что с учетом поступающей с российских кладбищ и мемориалов информации, список подтвержденных потерь может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших в Украине, чем реально похоронено в России.

Итоговая цифра также существенно растет, если в список включить всех пропавших без вести военных из России и пособников оккупантов на оккупированных территориях. На 16 сентября оккупанты Донетчины признали гибель 2987 военнослужащих, в Луганской области о потерях не сообщают.

В то же время сторонники оккупантов в соцсетях ищут более 3600 родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народной милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

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По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных. Британская разведка сообщала о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 50 тысяч солдат и офицеров. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.