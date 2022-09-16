З 5 по 12 вересня в Україні ліквідовано понад 57 елітних фахівців з армії РФ, - BBC

Стрімкий контрнаступ України в Харківській області призвів не лише до того, що росіяни залишили низку раніше захоплених ними населених пунктів, а і до втрат особового складу.

На основі відкритих джерел BBC та волонтерам вдалося встановити, що з 5 по 12 вересня Росія точно втратила в Україні понад 200 військових, зокрема 57 елітних фахівців - солдатів та офіцерів спецназу, морської піхоти, найкращих частин ПДВ та Росгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російська армія втратила щонайменше трьох підполковників (Денис Лазутін, командир батальйону 106-ї дивізії ВДВ Павло Кривов, комбат 70-ї мотострілецької дивізії підполковник Дмитро Кочетков), двох підполковників у відставці, 27 офіцерів, серед яких два військові пілоти, щонайменше 10 співробітників Росгвардії, щонайменше семеро співробітників спецназу ГРУ, 10 морських піхотинців, щонайменше 29 десантників.

"Інформація про втрати російської сторони під час відступу на Харківщині продовжує надходити. Зазвичай російські ЗМІ, офіційні особи та родичі дізнаються та повідомляють про загибель військових із деякою затримкою", - зазначається у публікації.

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Всього на 16 вересня BBC вдалося підтвердити інформацію про 6476 загиблих солдатів та офіцерів.

Видання зазначає, що з урахуванням інформації, що надходить з російських цвинтарів і меморіалів, список підтверджених втрат може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих в Україні, ніж реально поховано в Росії.

Підсумкова цифра також суттєво зростає, якщо до списку включити всіх зниклих безвісти військових із Росії та пособників окупантів на окупованих територіях. На 16 вересня окупанти Донеччини визнали загибель 2987 військовослужбовців, на Луганщині про втрати не повідомляють.

Водночас прихильники окупантів у соцмережах шукають понад 3600 родичів чоловічої статі, які опинилися в лавах "народних міліцій" і давно не виходили на зв'язок. Деякі з тих, кого шукали у перші місяці війни, вже повернулися додому "вантажем 200".

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За оцінкою ЦРУ, до кінця липня Росія втратила в Україні понад 15 тисяч військових. Британська розвідка повідомляла про 20 тисяч загиблих ще у червні. У повідомленнях генштабу України йдеться, що Росія втратила понад 50 тисяч солдатів та офіцерів. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 25 березня, повідомивши про 1351 загиблого.