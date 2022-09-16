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З 5 по 12 вересня в Україні ліквідовано понад 57 елітних фахівців з армії РФ, - BBC

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,ліквідовані

Стрімкий контрнаступ України в Харківській області призвів не лише до того, що росіяни залишили низку раніше захоплених ними населених пунктів, а і до втрат особового складу.

На основі відкритих джерел BBC та волонтерам вдалося встановити, що з 5 по 12 вересня Росія точно втратила в Україні понад 200 військових, зокрема 57 елітних фахівців - солдатів та офіцерів спецназу, морської піхоти, найкращих частин ПДВ та Росгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російська армія втратила щонайменше трьох підполковників (Денис Лазутін, командир батальйону 106-ї дивізії ВДВ Павло Кривов, комбат 70-ї мотострілецької дивізії підполковник Дмитро Кочетков), двох підполковників у відставці, 27 офіцерів, серед яких два військові пілоти, щонайменше 10 співробітників Росгвардії, щонайменше семеро співробітників спецназу ГРУ, 10 морських піхотинців, щонайменше 29 десантників.

"Інформація про втрати російської сторони під час відступу на Харківщині продовжує надходити. Зазвичай російські ЗМІ, офіційні особи та родичі дізнаються та повідомляють про загибель військових із деякою затримкою", - зазначається у публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 050 осіб, 216 гелікоптерів, 2 199 танків, 1 302 артсистеми та 4 690 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Всього на 16 вересня BBC вдалося підтвердити інформацію про 6476 загиблих солдатів та офіцерів.

Видання зазначає, що з урахуванням інформації, що надходить з російських цвинтарів і меморіалів, список підтверджених втрат може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих в Україні, ніж реально поховано в Росії.

Підсумкова цифра також суттєво зростає, якщо до списку включити всіх зниклих безвісти військових із Росії та пособників окупантів на окупованих територіях. На 16 вересня окупанти Донеччини визнали загибель 2987 військовослужбовців, на Луганщині про втрати не повідомляють.

Водночас прихильники окупантів у соцмережах шукають понад 3600 родичів чоловічої статі, які опинилися в лавах "народних міліцій" і давно не виходили на зв'язок. Деякі з тих, кого шукали у перші місяці війни, вже повернулися додому "вантажем 200".

Також читайте: Співвідношення втрат України та Росії в ході контрнаступу ЗСУ складає 1 до 10, - Данілов

За оцінкою ЦРУ, до кінця липня Росія втратила в Україні понад 15 тисяч військових. Британська розвідка повідомляла про 20 тисяч загиблих ще у червні. У повідомленнях генштабу України йдеться, що Росія втратила понад 50 тисяч солдатів та офіцерів. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 25 березня, повідомивши про 1351 загиблого.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Пропаганда: Непобедимые российские ВДВ.
Реальность: Набирают зэков по тюрьмам.
По всей видимости, российские ВДВ, как род войск, перестали существовать. Что-то пошло не так.
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16.09.2022 19:26
+7
Можно фотки поздирать и сразу на палки прибить.
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16.09.2022 19:18
+7
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16.09.2022 19:41
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Можно фотки поздирать и сразу на палки прибить.
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16.09.2022 19:18 Відповісти
ні..братську могилу забульбенити й той плакатик..дешево ж..
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16.09.2022 19:32 Відповісти
Це ж скільки паль ще потрібно. Лісу у рашці не аистачить
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16.09.2022 22:48 Відповісти
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16.09.2022 19:19 Відповісти
як тонко бибиси элитных питарасив обзывайе фахивцямы...
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16.09.2022 19:23 Відповісти
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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16.09.2022 19:24 Відповісти
Пропаганда: Непобедимые российские ВДВ.
Реальность: Набирают зэков по тюрьмам.
По всей видимости, российские ВДВ, как род войск, перестали существовать. Что-то пошло не так.
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16.09.2022 19:26 Відповісти
дуже файно.
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16.09.2022 19:28 Відповісти
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16.09.2022 19:33 Відповісти
А шось давно про Пеніса Душиліна не чути. Де він? Може допомагає кабздону з новою виставою?
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16.09.2022 20:03 Відповісти
мабудь там не тільки концерт, в й пленуми, збори... перестройка
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16.09.2022 20:16 Відповісти
Пенис сильно хитрожоп, что б сейчас светиться лишний раз. Когда фронт стабилизируется, если Донецк будет еще под срусней - тогда он вылезет.
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16.09.2022 23:49 Відповісти
Які там в біса елітні. Не смішіть мене. Звичайна піхота, що просто їла по дві_пайки_масла (с) замість одної
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16.09.2022 19:40 Відповісти
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16.09.2022 19:41 Відповісти
Надо еще про Вовку-Резиновую попку
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16.09.2022 22:31 Відповісти
Пусть еще монетку с кощеем- бессмертньім-Хуйлом наштампуют.
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16.09.2022 22:44 Відповісти
Читати вміли?
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16.09.2022 19:43 Відповісти
у Тольяті завод збирається випускати
дві нові моделі авто:
-Лада-200
та Лада-300
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16.09.2022 19:55 Відповісти
лада 300 с ручным приводом? )))
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16.09.2022 20:20 Відповісти
з голосовим управлінням
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16.09.2022 21:24 Відповісти
это шикардос... там электроника нужна ))))
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16.09.2022 21:26 Відповісти
Такі навороти з кацпськими ізвілінами не зроблять.
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16.09.2022 23:24 Відповісти
и чем же они элитнее других? такие же отбросы.
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16.09.2022 19:57 Відповісти
А СТАРПЕРЫ ИХ БЫСТРО ЗВАНИЕ СЕБЕ ПОДНЯЛИ ЧТОБЫ СХОВАТЬСЯ !)
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16.09.2022 20:03 Відповісти
А нелюди і недолюди можуть бути фахівцями ?
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16.09.2022 20:21 Відповісти
 
 