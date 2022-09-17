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Новости За рубежом
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ПАСЕ (1642) Россия (91205) шпионаж (1220) Кокс (114) ГРУ (71)

Расследователи обнародовали информацию о сотрудничестве руководства ПАСЕ с российской разведкой, в организации это отрицают

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кокс,тіні

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, несколько предыдущих председателей ПАСЕ и бывший генеральный секретарь находились в сфере интересов российской военной разведки (ГРУ). Избрание Кокса на должность несколько лет лоббировал сотрудник ГРУ.

Об этом говорится в расследовании центра "Досье" и издания EUobserver, передает Цензор.НЕТ.

Кокс – сенатор из Нидерландов. Пост председателя он занял в конце января – за месяц до российского нападения на Украину. Кокса называли пророссийским политиком. Он, в частности, поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за её участие в сессиях ПАСЕ в 2014 году, после того как Россия была лишена права голоса из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе. Как отмечают расследователи, идея избрания Кокса председателем ПАСЕ родилась в Москве не позже лета 2017 года.

В сети кремлевского влияния оказались также предыдущий председатель ПАСЕ испанец Педро Аграмунт, который в 2017 году посетил Сирию вместе с российской делегацией и затем был вынужден уйти в отставку, его предшественник нидерландец Рене ван дер Линден, а также бывший генеральный секретарь организации француз Бруно Аллер.

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Главным координатором этой сети, как говорится в расследовании, оказался Валерий Левицкий. Он был генконсулом России в Страсбурге. В апреле 2018 года, вскоре после покушения в Великобритании на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, Левицкого выслали из Франции как агента ГРУ за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Сейчас он работает замначальника управления международного сотрудничества Госдумы. Левицкий, комментируя свою высылку, причастность к разведке отверг.

"Досье" пишет, что еще до оккупации Крыма российские власти искали способы не выполнять решения ЕСПЧ и повлиять на политику Совета Европы изнутри.

По информации расследователей, в 2014 году, вскоре после введения ограничений полномочий российской делегации, Левицкий составил "Список контактов ПАСЕ", в котором был отмечен Кокс. Именно Левицкий первым придумал выдвинуть Кокса в председатели ПАСЕ. Это произошло во время встречи с бывшим генеральным секретарем ПАСЕ Бруно Аллером, который, очевидно, тоже сотрудничал с российской стороной, говорится в материале.

Самым показательным примером роли ван дер Линдена, по мнению расследователей, может быть отчёт Левицкого в 2017 году. В нём россиянин изложил план по спасению Педро Аграмунта, оказавшегося в центре скандала из-за поездки в Сирию вместе с российской делегацией.

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По словам Левицкого, чтобы помочь Аграмунту дотянуть до конца срока, необходимо обратиться за толкованием устава в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Таким образом, вопрос об отстранении Аграмунта затянется, и он сможет дольше оставаться на своем посту. По замыслу Левицкого, Рене ван дер Линден должен был довести этот план до Кокса, а тот – добиться исполнения.

Как отмечает "Досье", Кокс, кроме работы по отмене санкций, сам предлагал российским политикам неофициальные встречи. К примеру, в декабре 2017 года он добился того, чтобы делегацию российских парламентариев, среди которых был нынешний глава ЛДПР Леонид Слуцкий, пригласили на заседание президентского комитета ПАСЕ в Париж.

ПАСЕ остаётся идеальным местом для разведки и вербовки источников. Здесь собираются парламентарии 46 стран, а значит, влияние, достигнутое в ПАСЕ, легко распространить, говорится в публикации.

Тот факт, что Россия исключена из Совета Европы, не меняет этого положения дел, пока тайные контакты ключевых его сотрудников с Кремлем и ГРУ остаются нерасследованными, делает вывод "Досье".

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В разговоре с EUobserver Тини Кокс свою причастность к российским спецслужбам отверг. Кокс занимает жесткую позицию по отношению к Москве из-за Украины. ПАСЕ под его руководством приняла рекомендацию об исключении России из состава Совета Европы.
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Топ комментарии
+17
удивили. там пол европы на подсосе у россии
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17.09.2022 16:21
+9
Те, що нині "Кокс займає жорстку позицію щодо Москви через Україну" - не міняє реалті-фактів лобіювання ним інтересів касапів в минулих роках. Може, нині йому не перевили черговий транш; можливо, захотів збільшення з/п після скількох там років безвідмовної служби, і не домовився...
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17.09.2022 16:35
+8
кремлівські консерви вскриваються на Заході кожного дня....

НАЙстрашніша зброя руZZкого міра: 5-колона та гундяєвське кривослав`я з руZZкіми "дипломатами"!.....запам`ятай-ТЕ....думай-ТЕ.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.09.2022 16:41
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Педро, Кокс... Не вистачає *****.
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17.09.2022 16:11 Ответить
***** ханф )
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17.09.2022 16:25 Ответить
Гроші. За гроші і мати рідну продаст.
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17.09.2022 16:15 Ответить
удивили. там пол европы на подсосе у россии
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17.09.2022 16:21 Ответить
Хваляця шо корупція вних де-не-де а в Украіні процвітає буиним цвітом.
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17.09.2022 16:28 Ответить
да ви шо ????!!!!

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17.09.2022 17:45 Ответить
Путин покупал и покупает оптом и в розницу европейских политиков и чиновников. Вот результат того, кого они выкормили за свои же деньги.
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17.09.2022 21:55 Ответить
Треба доказати-- все може бути.
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17.09.2022 16:22 Ответить
Я бы с острожностью относился к публикациям, Аграмунт-факт, ездил с россиянцами в Сирию, а Кокса может хотят замарать, что бы поставить проросийского?.. Надо ждать официальных расследований.
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17.09.2022 17:41 Ответить
кокс это для парашного мида святое. у них на это дело нюх.
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17.09.2022 16:24 Ответить
Такі собі європейські цінності
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17.09.2022 16:26 Ответить
Это измена, а измена это самое страшное преступление и за него нужно сажать на пожизненный срок!
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17.09.2022 16:33 Ответить
Те, що нині "Кокс займає жорстку позицію щодо Москви через Україну" - не міняє реалті-фактів лобіювання ним інтересів касапів в минулих роках. Може, нині йому не перевили черговий транш; можливо, захотів збільшення з/п після скількох там років безвідмовної служби, і не домовився...
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17.09.2022 16:35 Ответить
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17.09.2022 18:43 Ответить
кремлівські консерви вскриваються на Заході кожного дня....

НАЙстрашніша зброя руZZкого міра: 5-колона та гундяєвське кривослав`я з руZZкіми "дипломатами"!.....запам`ятай-ТЕ....думай-ТЕ.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.09.2022 16:41 Ответить
Коррупция разьела и Европу, ***** много лет вкладывал большие деньги во всяких Шредеров, БерлусКони , Ле Пен .
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17.09.2022 16:58 Ответить
и эти люди рассказывали Украине про коррупцию... а что творится у них в европе под носом, то все молчат. Нужно ли нам туда идти?? не уверен. НАТО - да. Все остальное - под вопросом...
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17.09.2022 16:56 Ответить
чоловіче, повсюди є коррупція, і в Європі, і в США, і якщо сказати американцю що у них наприклад немає коррупції то він розсміється вам в лице, але порівняно з тим що було і є в Україні повір там просто рай
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17.09.2022 17:13 Ответить
А ЧТО им ещё остаётся делать как не отрицать своё сотрудничество с Парашей? ПАСЕ давно ПАСЕ ФСБ.
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17.09.2022 17:14 Ответить
от тобі європейські цінності, можна купити за валюту,
як спалили то вже переобувся ніби вже хороший
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17.09.2022 17:18 Ответить
коррупційна Європа ! Звикайте , бо дуже ми вже звикли , що коррупційною може бути тільки Україна
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17.09.2022 17:22 Ответить
різниця в масштабах,тільки наївний може думати що десь у світі немає коррупції
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17.09.2022 17:34 Ответить
Продажные европейские гниды. Но коррупция только в Украине.
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17.09.2022 17:48 Ответить
Шредеризация Європи! ДАВНО ПОРА СКЛАДАТИ списки шредеризованих... Офіційно!
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17.09.2022 17:50 Ответить
Так а кто ОБСЕ с россиянами и сербами пускал на наши позиции? Ой, это был Петя. Ладно, проехали.
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17.09.2022 17:52 Ответить
На підгодівці та під впливом кацапстану перебувають керівництва ПАРЄ, ОБСЄ, МАГАТЕ.
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17.09.2022 17:54 Ответить
У коротышки столько денег благодаря европейским друзьям, что скупил пол Европы.
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17.09.2022 18:40 Ответить
Треба ще депутатку СН. Лізу Ясько до відповідальності притягнути . А лепше НА ПОЛІГРАФ
ВОНА - типовий агент фсб.

1. іі Зе ПРИЗНАЧИВ керівником УКРАІНСЬКОЙ ДЕЛЕГАЦІЇ В ПАСЕ і вона просаботировала день, коли россіян повертали в ПАСЕ.

2, вони вчилась в ЕС за гранд когось із росіян , тому іі і в депутати просунули

3. Вона обработала Саакашвілі і ПІДТРИМАЛА поездку в Грузію , в результате він в тюрьмі .
Тобто вона виполнила задачу хутина і задачу ФСБ ,
Таким способом НКВД убирала Троцького, Шухевіча і т д
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17.09.2022 19:07 Ответить
99 проц ЕС сливают инфу кремлю!!!Стыд и позор ******* ЕС
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17.09.2022 19:50 Ответить
Кацапи почали зливати кренделів,почали з Європи, скоро прийдуть до бойківчан
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17.09.2022 21:48 Ответить
А найбільша корупція, звісно, в Україні, ага!
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17.09.2022 23:59 Ответить
После кокса хорошо бы ван дернуть педро за его агромные мунды!
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18.09.2022 13:38 Ответить
 
 