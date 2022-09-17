УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14202 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
10 302 34
ПАРЄ (806) Росія (47133) шпигунство, шпіонаж (808) Кокс (21) ГРУ (72)

Розслідувачі оприлюднили інформацію щодо співпраці керівництва ПАРЄ з російською розвідкою, в організації це заперечили

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кокс,тіні

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, кілька попередніх голів ПАРЄ та колишній генеральний секретар перебували у сфері інтересів російської військової розвідки (ГРУ). Обрання Кокса на посаду протягом кількох років лобіював співробітник ГРУ.

Про це йдеться у розслідуванні центру "Досьє" та видання EUobserver, інформує Цензор.НЕТ.

Кокс – сенатор із Нідерландів. Посаду голови він зайняв наприкінці січня – за місяць російського нападу на Україну. Кокса називали проросійським політиком – він, зокрема, підтримував повернення повноважень для російської делегації та виступав за її участь у сесіях ПАРЄ у 2014 році, після того, як Росія була позбавлена ​​права голосу через окупацію Криму та підтримку дій РФ на Донбасі. Як зазначають розслідувачі, ідея обрання Кокса головою ПАРЄ народилася у Москві не пізніше літа 2017 року.

У мережі кремлівського впливу опинилися також попередній голова ПАРЄ іспанець Педро Аграмунт, який у 2017 році відвідав Сирію разом із російською делегацією і потім був змушений піти у відставку, його попередник нідерландець Рене ван дер Лінден, а також колишній генеральний секретар організації француз Бруно Аллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Чехії викрили співробітника, який працював на РФ

Головним координатором цієї мережі, як кажуть у розслідуванні, виявився Валерій Левицький. Він був генконсулом Росії у Страсбурзі. У квітні 2018 року, невдовзі після замаху у Великій Британії на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку, Левицького вислали з Франції як агента ГРУ - за діяльність, несумісну зі статусом дипломата. Наразі він працює заступником начальника управління міжнародного співробітництва Держдуми. Левицький, коментуючи свою висилку, відкинув причетність до розвідки.

"Досьє" пише, що ще до окупації Криму російська влада шукала способи не виконувати рішення ЄСПЛ та вплинути на політику Ради Європи зсередини.

За інформацією розслідувачів, у 2014 році, невдовзі після введення обмежень повноважень російської делегації, Левицький склав "Список контактів ПАРЄ", у якому було відзначено Кокса. Саме Левицький перший вигадав висунути Кокса у голови ПАРЄ. Це сталося під час зустрічі з колишнім генеральним секретарем ПАРЄ Бруно Аллером, який, очевидно, також співпрацював із російською стороною, йдеться у матеріалі.

Найпоказовішим прикладом ролі ван дер Ліндена, на думку розслідувачів, може бути звіт Левицького у 2017 році. У ньому росіянин виклав план порятунку Педро Аграмунта, який опинився в центрі скандалу через поїздку до Сирії разом із російською делегацією.

Також читайте: ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні

За словами Левицького, щоб допомогти Аграмунту дотягнути до кінця терміну, необхідно звернутися за тлумаченням статуту до Венеціанської комісії - консультативного органу з конституційного права при Раді Європи. Таким чином, питання про усунення Аграмунта затягнеться, і він зможе довше залишатися на своїй посаді. За задумом Левицького, Рене ван дер Лінден мав довести цей план до Кокса, а той - домогтися виконання.

Як зазначає "Досьє", Кокс, крім роботи над скасуванням санкцій, сам пропонував російським політикам неофіційні зустрічі. Наприклад, у грудні 2017 року він досяг того, щоб делегацію російських парламентаріїв, серед яких був нинішній голова ЛДПР Леонід Слуцький, запросили на засідання президентського комітету ПАРЄ до Парижа.

ПАРЄ залишається ідеальним місцем для розвідки та вербування джерел. Тут збираються парламентарі 46 країн, а отже, вплив, досягнутий у ПАРЄ, легко поширити, йдеться у публікації.

Той факт, що Росія виключена з Ради Європи, не змінює цього стану справ, поки таємні контакти ключових його співробітників із Кремлем та ГРУ залишаються нерозслідуваними, робить висновок "Досьє".

Читайте також: "Закликаю російську владу і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну", - глава ПАРЄ Кокс

У розмові з EUobserver Тіні Кокс свою причетність до російських спецслужб відкинув. Кокс займає жорстку позицію щодо Москви через Україну. ПАРЄ під його керівництвом ухвалила рекомендацію про виключення Росії зі складу Ради Європи.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
удивили. там пол европы на подсосе у россии
показати весь коментар
17.09.2022 16:21
+9
Те, що нині "Кокс займає жорстку позицію щодо Москви через Україну" - не міняє реалті-фактів лобіювання ним інтересів касапів в минулих роках. Може, нині йому не перевили черговий транш; можливо, захотів збільшення з/п після скількох там років безвідмовної служби, і не домовився...
показати весь коментар
17.09.2022 16:35
+8
кремлівські консерви вскриваються на Заході кожного дня....

НАЙстрашніша зброя руZZкого міра: 5-колона та гундяєвське кривослав`я з руZZкіми "дипломатами"!.....запам`ятай-ТЕ....думай-ТЕ.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
17.09.2022 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Педро, Кокс... Не вистачає *****.
показати весь коментар
17.09.2022 16:11 Відповісти
***** ханф )
показати весь коментар
17.09.2022 16:25 Відповісти
Гроші. За гроші і мати рідну продаст.
показати весь коментар
17.09.2022 16:15 Відповісти
удивили. там пол европы на подсосе у россии
показати весь коментар
17.09.2022 16:21 Відповісти
Хваляця шо корупція вних де-не-де а в Украіні процвітає буиним цвітом.
показати весь коментар
17.09.2022 16:28 Відповісти
да ви шо ????!!!!

показати весь коментар
17.09.2022 17:45 Відповісти
Путин покупал и покупает оптом и в розницу европейских политиков и чиновников. Вот результат того, кого они выкормили за свои же деньги.
показати весь коментар
17.09.2022 21:55 Відповісти
Треба доказати-- все може бути.
показати весь коментар
17.09.2022 16:22 Відповісти
Я бы с острожностью относился к публикациям, Аграмунт-факт, ездил с россиянцами в Сирию, а Кокса может хотят замарать, что бы поставить проросийского?.. Надо ждать официальных расследований.
показати весь коментар
17.09.2022 17:41 Відповісти
кокс это для парашного мида святое. у них на это дело нюх.
показати весь коментар
17.09.2022 16:24 Відповісти
Такі собі європейські цінності
показати весь коментар
17.09.2022 16:26 Відповісти
Это измена, а измена это самое страшное преступление и за него нужно сажать на пожизненный срок!
показати весь коментар
17.09.2022 16:33 Відповісти
Те, що нині "Кокс займає жорстку позицію щодо Москви через Україну" - не міняє реалті-фактів лобіювання ним інтересів касапів в минулих роках. Може, нині йому не перевили черговий транш; можливо, захотів збільшення з/п після скількох там років безвідмовної служби, і не домовився...
показати весь коментар
17.09.2022 16:35 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 18:43 Відповісти
кремлівські консерви вскриваються на Заході кожного дня....

НАЙстрашніша зброя руZZкого міра: 5-колона та гундяєвське кривослав`я з руZZкіми "дипломатами"!.....запам`ятай-ТЕ....думай-ТЕ.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
17.09.2022 16:41 Відповісти
Коррупция разьела и Европу, ***** много лет вкладывал большие деньги во всяких Шредеров, БерлусКони , Ле Пен .
показати весь коментар
17.09.2022 16:58 Відповісти
и эти люди рассказывали Украине про коррупцию... а что творится у них в европе под носом, то все молчат. Нужно ли нам туда идти?? не уверен. НАТО - да. Все остальное - под вопросом...
показати весь коментар
17.09.2022 16:56 Відповісти
чоловіче, повсюди є коррупція, і в Європі, і в США, і якщо сказати американцю що у них наприклад немає коррупції то він розсміється вам в лице, але порівняно з тим що було і є в Україні повір там просто рай
показати весь коментар
17.09.2022 17:13 Відповісти
А ЧТО им ещё остаётся делать как не отрицать своё сотрудничество с Парашей? ПАСЕ давно ПАСЕ ФСБ.
показати весь коментар
17.09.2022 17:14 Відповісти
от тобі європейські цінності, можна купити за валюту,
як спалили то вже переобувся ніби вже хороший
показати весь коментар
17.09.2022 17:18 Відповісти
коррупційна Європа ! Звикайте , бо дуже ми вже звикли , що коррупційною може бути тільки Україна
показати весь коментар
17.09.2022 17:22 Відповісти
різниця в масштабах,тільки наївний може думати що десь у світі немає коррупції
показати весь коментар
17.09.2022 17:34 Відповісти
Продажные европейские гниды. Но коррупция только в Украине.
показати весь коментар
17.09.2022 17:48 Відповісти
Шредеризация Європи! ДАВНО ПОРА СКЛАДАТИ списки шредеризованих... Офіційно!
показати весь коментар
17.09.2022 17:50 Відповісти
Так а кто ОБСЕ с россиянами и сербами пускал на наши позиции? Ой, это был Петя. Ладно, проехали.
показати весь коментар
17.09.2022 17:52 Відповісти
На підгодівці та під впливом кацапстану перебувають керівництва ПАРЄ, ОБСЄ, МАГАТЕ.
показати весь коментар
17.09.2022 17:54 Відповісти
У коротышки столько денег благодаря европейским друзьям, что скупил пол Европы.
показати весь коментар
17.09.2022 18:40 Відповісти
Треба ще депутатку СН. Лізу Ясько до відповідальності притягнути . А лепше НА ПОЛІГРАФ
ВОНА - типовий агент фсб.

1. іі Зе ПРИЗНАЧИВ керівником УКРАІНСЬКОЙ ДЕЛЕГАЦІЇ В ПАСЕ і вона просаботировала день, коли россіян повертали в ПАСЕ.

2, вони вчилась в ЕС за гранд когось із росіян , тому іі і в депутати просунули

3. Вона обработала Саакашвілі і ПІДТРИМАЛА поездку в Грузію , в результате він в тюрьмі .
Тобто вона виполнила задачу хутина і задачу ФСБ ,
Таким способом НКВД убирала Троцького, Шухевіча і т д
показати весь коментар
17.09.2022 19:07 Відповісти
99 проц ЕС сливают инфу кремлю!!!Стыд и позор ******* ЕС
показати весь коментар
17.09.2022 19:50 Відповісти
Кацапи почали зливати кренделів,почали з Європи, скоро прийдуть до бойківчан
показати весь коментар
17.09.2022 21:48 Відповісти
А найбільша корупція, звісно, в Україні, ага!
показати весь коментар
17.09.2022 23:59 Відповісти
После кокса хорошо бы ван дернуть педро за его агромные мунды!
показати весь коментар
18.09.2022 13:38 Відповісти
 
 