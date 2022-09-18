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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) Коломойский (1762) обыск (1844) Укрнафта (192)

У Коломойского провели обыск по делу "Укрнафты", - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

коломойський

Детективы НАБУ провели у Игоря Коломойского обыск по делу "Укрнафты", расследование которого длится уже 4 года.

Об этом со ссылкой на свидетелей событий пишет Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам свидетелей, представители следствия посетили олигарха в пять утра, по месту его проживания на курорте Буковель.

Во время обыска детективы изъяли изъяты документы и гаджет, а также скачали его содержимое.

Обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 млрд грн. в ценах 2015 года.

У Коломойского провели обыск по делу Укрнафты, - СМИ 01

У Коломойского провели обыск по делу Укрнафты, - СМИ 02

Читайте: Бывшие чиновники "Укрнафты" подозреваются в завладении 13,3 млрд грн, - НАБУ

Источники ZN.UA в НАБУ факт обыска подтвердили. При этом подчеркнули, что это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали.

По информации ZN.UA, Игорь Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. Но он является совладельцем "Укрнафты", где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения по поводу финансовых махинаций:

  • бывшему главе правления "Укрнафты",
  • бывшей заместительнице руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте и газопереработки "Укрнафты",
  • бывшей руководительнице отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафты",
  • бывшим директорам пяти коммерческих предприятий (одного из них задержали).

Также читайте: В тендере на 154 млн грн, который провела "Укрзализныця", выиграл дилер Коломойского, не имевший ни опыта, ни денег

Дело было открыто по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах".

Еще в 2019-м подозрения по ней были готовы, однако эксочельщик САП Назар Холодницкий не решился их подписать.
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Топ комментарии
+49
Віддайте Бєню ФБР.
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18.09.2022 15:08
+45
ну все - зараз боневтік порєшає, бо шефа кошмарити неможна
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18.09.2022 15:06
+34
...не того "каламойського" обробляють, починати треба з цього
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18.09.2022 15:16
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Все тут кричат отдайте его США)) Это всё равно, что камаз с золотом отдать. Что вам деньги не надо?
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18.09.2022 16:12 Ответить
ь спочатку хоча б російською грамотно писати
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18.09.2022 18:31 Ответить
Однією рукою списують борги перед ПриватБанком на мільярди, а другою роблять вигляд що " завзято працюють" ...
Яка ж цікава сюжетна лінія цього сіріала....
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18.09.2022 16:17 Ответить
Дура, кто списуют ? НАБУ и САП ? Где вы такие беретесь?
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18.09.2022 16:19 Ответить
Дебіл, є таке поняття як "влада".... А вже яка фамілія чи назва у її "рук", то значення не має ...
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18.09.2022 20:48 Ответить
Дурепа, почитай таке поняття як "розділення влади", - це є наріжним каменем демократії. Як можна бути настільки тупою, маючи інтернет під рукою?
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18.09.2022 20:58 Ответить
Дебіл , у нас згідно Конституції парламентсько- президентська форма правління... А по факту? І про " розділення влади" терендіти не треба, я тобі не зє-лохторат...
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18.09.2022 22:12 Ответить
в присутствии коломойши или где он ?
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18.09.2022 16:21 Ответить
Під час обшуку детективи вилучили вилучено документи й гаджет, а також скачали його вміст. Джерело: https://censor.net/ua/n3367930

Серед вилучених документів були боргові записки , як виявилось з простроченими термінами погашення за підписами діючого президента України В.Зеленського і нинішніх депутатів партії "слуга народу". Адвокати І. Коломойського наполягають на поверненні вказаних документів, повного погашення прострочених боргів або реструктуризації під державні гарантії. В іншому разі І.Коломойський буде вимагати дефолту України і ініціюватиме процедуру імпічменту.

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18.09.2022 16:22 Ответить
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18.09.2022 16:30 Ответить
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18.09.2022 16:31 Ответить
Шоу вечернего боневтика,что очень не верится.
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18.09.2022 16:40 Ответить
каким образом зебил относиться к САП и НАБУ ?
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18.09.2022 17:27 Ответить
То, что Израиль не выдаёт преступников - заблуждение. Как и то, что во время президентства Зеленского Коломойскому что-то угрожает
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18.09.2022 16:46 Ответить
Show must go on! (c)
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18.09.2022 17:10 Ответить
єрмак знає? Якщо встигли без єрмака, то пакуйте швидше бєню в США, там йому дадуть притулок, а вам панове слідчі , спокій. Поспішіть! Бо як допре єрмак, то бєні буде спокій а вам вавка на всю голову .
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18.09.2022 17:37 Ответить
Имитация борьбы с проходимцем всёх времён и народов...это тоже работа тяжёлая ..🤣в итоге Зе заплатил Бене 4 ярда долларов из госказны... своих типа не бросаем...
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18.09.2022 17:44 Ответить
обыкновенное замыливание глаз для народа - ничего бене не будет, пока у власти его президент
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18.09.2022 17:53 Ответить
пока у власти его президент лялька-кривляка на шарнірах та гнітом в дупі.
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18.09.2022 18:49 Ответить
Истинная цель происходящего отбелить беню через суд. Будет судовое решение что беня невиновен и на этом все. Не просто так САП не давала ходу делу, знали что дело могут проиграть.
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18.09.2022 18:01 Ответить
Ваша теорія - конспірологія в чистому вигляді. Підозра була підписана лише зараз, бо САП очолив незалежний прокурор (Клименко).
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18.09.2022 19:15 Ответить
угу, а букмекерські контори приймають ставки 1до 100, що папаКарла-Беня виріже наступного Зе!беліно... Не дарма вже висаджено мільярд дерев тупорилої породи із делікатним обрізанням...
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18.09.2022 19:24 Ответить
Так что была подписана пидозра бене? Или все же он просто мимо проходил и его взяли за свидетеля?
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18.09.2022 20:09 Ответить
Нащо ви мене питаєте? У новині ж описана ситуація. Заважкий для вас текст?
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18.09.2022 22:31 Ответить
Може пора збирати кошти на снайпера по беню)))) Притула може.
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18.09.2022 18:25 Ответить
Єрмачки влаштували цирк з обшуками для західних партнерів
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18.09.2022 18:43 Ответить
Когда уже упакуют его в штаты?
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18.09.2022 19:20 Ответить
Хотели бы, давно упаковали. Самое удивительное что абсолютно все это понимают но продолжают писать белиберду. США нужно несколько часов и Коломойский будет стоять на польской границе с вещами, получается Беня не нужен, а может даже чем-то полезен.
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18.09.2022 19:40 Ответить
Може його перевербували?

Може навіть з єрмаком, у "пакетному голосуванні"
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18.09.2022 20:10 Ответить
шас дадут 1 год условно и все в расплате... и зе чмо барец с карупцией
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18.09.2022 19:21 Ответить
А бородатій бабушці все по цимбалам бо Боневтік все порішає.
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18.09.2022 20:44 Ответить
каломойский с помощью г+г сделал вову президентом не для того чтобы вова посадил беню . а вот если сша ..попросят.. вову передать им беню то это может быть реализовано
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18.09.2022 21:09 Ответить
Коломоскопия...
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18.09.2022 21:21 Ответить
Азохен вей!Не смешите мои бейцы
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18.09.2022 22:32 Ответить
е бите этого *****.... моню
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18.09.2022 23:04 Ответить
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18.09.2022 23:09 Ответить
Посадили б вже його за ті пару сотень виведених ним мільярдів доларів про які говорило США і був би спокій.
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19.09.2022 00:14 Ответить
упс, какая антисоевая зрадуля.
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19.09.2022 04:11 Ответить
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