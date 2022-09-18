У Коломойского провели обыск по делу "Укрнафты", - СМИ. ФОТО

Детективы НАБУ провели у Игоря Коломойского обыск по делу "Укрнафты", расследование которого длится уже 4 года.

Об этом со ссылкой на свидетелей событий пишет Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам свидетелей, представители следствия посетили олигарха в пять утра, по месту его проживания на курорте Буковель.

Во время обыска детективы изъяли изъяты документы и гаджет, а также скачали его содержимое.

Обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 млрд грн. в ценах 2015 года.

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Источники ZN.UA в НАБУ факт обыска подтвердили. При этом подчеркнули, что это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали.

По информации ZN.UA, Игорь Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. Но он является совладельцем "Укрнафты", где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения по поводу финансовых махинаций:

бывшему главе правления "Укрнафты",

бывшей заместительнице руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте и газопереработки "Укрнафты",

бывшей руководительнице отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафты",

бывшим директорам пяти коммерческих предприятий (одного из них задержали).

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Дело было открыто по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах".

Еще в 2019-м подозрения по ней были готовы, однако эксочельщик САП Назар Холодницкий не решился их подписать.