У Коломойського провели обшук у справі "Укрнафти", - ЗМІ. ФОТО

Детективи НАБУ провели у Ігоря Коломойського обшук у справі "Укрнафті", розслідування в якій триває вже 4 роки.

Про це з посиланням на свідків подій пише Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель.

Під час обшуку детективи вилучили вилучено документи й гаджет, а також скачали його вміст.

Обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

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Джерела ZN.UA в НАБУ факт обшука підтвердили. При цьому підкреслили, що це, чи не вперше на їхній пам'яті, був обшук, про який нікого не попереджали.

За інформацією ZN.UA, Ігор Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником "Укрнафти", де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:

колишньому голові правління "Укрнафти",

колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки "Укрнафти",

колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів ПАТ "Укрнафти",

колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

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Справу відкрили за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах".

Ще у 2019-му підозри по ній були готові, втім ексочільник САП Назар Холодницький не наважився їх підписати.