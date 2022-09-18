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Новини Політика України
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НАБУ (3425) Коломойський (1420) обшук (1341) Укрнафта (134)

У Коломойського провели обшук у справі "Укрнафти", - ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Детективи НАБУ провели у Ігоря Коломойського обшук у справі "Укрнафті", розслідування в якій триває вже 4 роки.

Про це з посиланням на свідків подій пише Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель.

Під час обшуку детективи вилучили вилучено документи й гаджет, а також скачали його вміст.

Обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

У Коломойського провели обшук у справі Укрнафти, - ЗМІ 01
Фото: "Українська Правда"
У Коломойського провели обшук у справі Укрнафти, - ЗМІ 02
Фото: "Українська Правда"

Читайте: Радник Офісу президента: "Коломойського треба видати в Америку, щоб його засудили, а його гроші передати українському народу"

Джерела ZN.UA в НАБУ факт обшука підтвердили. При цьому підкреслили, що це, чи не вперше на їхній пам'яті, був обшук, про який нікого не попереджали.

За інформацією ZN.UA, Ігор Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником "Укрнафти", де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:

  • колишньому голові правління "Укрнафти",
  • колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки "Укрнафти",
  • колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів ПАТ "Укрнафти",
  • колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

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Справу відкрили за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах".

Ще у 2019-му підозри по ній були готові, втім ексочільник САП Назар Холодницький не наважився їх підписати.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+49
Віддайте Бєню ФБР.
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18.09.2022 15:08
+45
ну все - зараз боневтік порєшає, бо шефа кошмарити неможна
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18.09.2022 15:06
+34
...не того "каламойського" обробляють, починати треба з цього
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18.09.2022 15:16
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Все тут кричат отдайте его США)) Это всё равно, что камаз с золотом отдать. Что вам деньги не надо?
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18.09.2022 16:12 Відповісти
ь спочатку хоча б російською грамотно писати
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18.09.2022 18:31 Відповісти
Однією рукою списують борги перед ПриватБанком на мільярди, а другою роблять вигляд що " завзято працюють" ...
Яка ж цікава сюжетна лінія цього сіріала....
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18.09.2022 16:17 Відповісти
Дура, кто списуют ? НАБУ и САП ? Где вы такие беретесь?
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18.09.2022 16:19 Відповісти
Дебіл, є таке поняття як "влада".... А вже яка фамілія чи назва у її "рук", то значення не має ...
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18.09.2022 20:48 Відповісти
Дурепа, почитай таке поняття як "розділення влади", - це є наріжним каменем демократії. Як можна бути настільки тупою, маючи інтернет під рукою?
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18.09.2022 20:58 Відповісти
Дебіл , у нас згідно Конституції парламентсько- президентська форма правління... А по факту? І про " розділення влади" терендіти не треба, я тобі не зє-лохторат...
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18.09.2022 22:12 Відповісти
в присутствии коломойши или где он ?
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18.09.2022 16:21 Відповісти
Під час обшуку детективи вилучили вилучено документи й гаджет, а також скачали його вміст. Джерело: https://censor.net/ua/n3367930

Серед вилучених документів були боргові записки , як виявилось з простроченими термінами погашення за підписами діючого президента України В.Зеленського і нинішніх депутатів партії "слуга народу". Адвокати І. Коломойського наполягають на поверненні вказаних документів, повного погашення прострочених боргів або реструктуризації під державні гарантії. В іншому разі І.Коломойський буде вимагати дефолту України і ініціюватиме процедуру імпічменту.

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18.09.2022 16:22 Відповісти
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18.09.2022 16:30 Відповісти
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18.09.2022 16:31 Відповісти
Шоу вечернего боневтика,что очень не верится.
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18.09.2022 16:40 Відповісти
каким образом зебил относиться к САП и НАБУ ?
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18.09.2022 17:27 Відповісти
То, что Израиль не выдаёт преступников - заблуждение. Как и то, что во время президентства Зеленского Коломойскому что-то угрожает
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18.09.2022 16:46 Відповісти
Show must go on! (c)
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18.09.2022 17:10 Відповісти
єрмак знає? Якщо встигли без єрмака, то пакуйте швидше бєню в США, там йому дадуть притулок, а вам панове слідчі , спокій. Поспішіть! Бо як допре єрмак, то бєні буде спокій а вам вавка на всю голову .
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18.09.2022 17:37 Відповісти
Имитация борьбы с проходимцем всёх времён и народов...это тоже работа тяжёлая ..🤣в итоге Зе заплатил Бене 4 ярда долларов из госказны... своих типа не бросаем...
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18.09.2022 17:44 Відповісти
обыкновенное замыливание глаз для народа - ничего бене не будет, пока у власти его президент
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18.09.2022 17:53 Відповісти
пока у власти его президент лялька-кривляка на шарнірах та гнітом в дупі.
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18.09.2022 18:49 Відповісти
Истинная цель происходящего отбелить беню через суд. Будет судовое решение что беня невиновен и на этом все. Не просто так САП не давала ходу делу, знали что дело могут проиграть.
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18.09.2022 18:01 Відповісти
Ваша теорія - конспірологія в чистому вигляді. Підозра була підписана лише зараз, бо САП очолив незалежний прокурор (Клименко).
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18.09.2022 19:15 Відповісти
угу, а букмекерські контори приймають ставки 1до 100, що папаКарла-Беня виріже наступного Зе!беліно... Не дарма вже висаджено мільярд дерев тупорилої породи із делікатним обрізанням...
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18.09.2022 19:24 Відповісти
Так что была подписана пидозра бене? Или все же он просто мимо проходил и его взяли за свидетеля?
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18.09.2022 20:09 Відповісти
Нащо ви мене питаєте? У новині ж описана ситуація. Заважкий для вас текст?
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18.09.2022 22:31 Відповісти
Може пора збирати кошти на снайпера по беню)))) Притула може.
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18.09.2022 18:25 Відповісти
Єрмачки влаштували цирк з обшуками для західних партнерів
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18.09.2022 18:43 Відповісти
Когда уже упакуют его в штаты?
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18.09.2022 19:20 Відповісти
Хотели бы, давно упаковали. Самое удивительное что абсолютно все это понимают но продолжают писать белиберду. США нужно несколько часов и Коломойский будет стоять на польской границе с вещами, получается Беня не нужен, а может даже чем-то полезен.
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18.09.2022 19:40 Відповісти
Може його перевербували?

Може навіть з єрмаком, у "пакетному голосуванні"
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18.09.2022 20:10 Відповісти
шас дадут 1 год условно и все в расплате... и зе чмо барец с карупцией
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18.09.2022 19:21 Відповісти
А бородатій бабушці все по цимбалам бо Боневтік все порішає.
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18.09.2022 20:44 Відповісти
каломойский с помощью г+г сделал вову президентом не для того чтобы вова посадил беню . а вот если сша ..попросят.. вову передать им беню то это может быть реализовано
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18.09.2022 21:09 Відповісти
Коломоскопия...
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18.09.2022 21:21 Відповісти
Азохен вей!Не смешите мои бейцы
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18.09.2022 22:32 Відповісти
е бите этого *****.... моню
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18.09.2022 23:04 Відповісти
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18.09.2022 23:09 Відповісти
Посадили б вже його за ті пару сотень виведених ним мільярдів доларів про які говорило США і був би спокій.
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19.09.2022 00:14 Відповісти
упс, какая антисоевая зрадуля.
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19.09.2022 04:11 Відповісти
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