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США (23182) псевдореферендум (124)

США никогда не признают аннексии украинских территорий Россией, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша

Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Как мы предупреждали в последние месяцы, Россия, похоже, готовится провести псевдореферендумы на территориях Украины, которые она контролирует и даже сейчас не контролирует, что прямо нарушает суверенитет Украины", - сказал он.

"Эти референдумы пренебрежение принципами суверенитета и территориальной целостности, которые закладывают фундамент международного порядка и лежат в основе Устава ООН. Мы знаем, что эти "референдумы" будут полны манипуляций и что Россия использует их как повод для аннексии территорий – сейчас или в будущем", – добавил он.

"Скажу четко: если это действительно произойдет, США никогда не признают претензии РФ на территории, которые она попытается аннексировать. И мы никогда не признаем эти территории чем-нибудь другим, кроме как территорией Украины", - подчеркнул Салливан.

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Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что "референдумы" не дадут России преимущества за столом переговоров с Украиной: "Как раз наоборот: это действие страны, потерпевшей неудачи – военных и дипломатических".

Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу России. Они состоятся 23-27 сентября.

Как сообщалось ранее, Путин планирует публично выступить по поводу псевдореферендумов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о якобы их присоединении к России.
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Топ комментарии
+17
Все так, но есть нюанс...
Америка Украине оружие именно, что "дает и поставляет".
А орки у Ирана оружие покупают за звонкую и полновесную монету.
Тут уже из чисто человеческой благодарности не стоит посылать "в жопу" того, кто дает.
Америка не смотрящий за Украиной и россией(хотя и это тоже)
Америка выполняет функции мирового полицейского и у нее могут быть какие то свои соображения, не всегда совпадающие с соображениями Украины
Поменьше хамство в адрес своего благодетеля
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20.09.2022 20:33
+11
Если судить по вам лично(а все украинские президенты от вас далеко не ушли), то вам в руки не то, что ЯО, а кухонный ножик доверить нельзя.
Инфантилизм в чистом виде - мне все должны и все предо мной виноваты, а я всегда и во всем прав.
В зеркало, в зеркало почаще надо смотреться
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20.09.2022 20:43
+10
Идите вы в жопу с такими лозунгами. Нам от того не легче как и от того что вы не признавали 8 лет крым росийским. Лучше нам оружия дайте больше и незамедлительно, Вон как Иран оркам поставляет дроны по первому требованию.
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20.09.2022 20:17
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Правила форума Совет форумчан
и что, озабоченность выразите?
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20.09.2022 20:16 Ответить
Разведка США: У нас есть сведения, что Путин готовит мобилизацию.
Макрону отказали в звонке.
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20.09.2022 20:16 Ответить
Когда уже француз перестанет кидаться в ноги недомерку.
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20.09.2022 20:30 Ответить
Отнимите наконец то у Макрона красный телефон. И у Шольца тоже.
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20.09.2022 20:35 Ответить
Идите вы в жопу с такими лозунгами. Нам от того не легче как и от того что вы не признавали 8 лет крым росийским. Лучше нам оружия дайте больше и незамедлительно, Вон как Иран оркам поставляет дроны по первому требованию.
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20.09.2022 20:17 Ответить
Все так, но есть нюанс...
Америка Украине оружие именно, что "дает и поставляет".
А орки у Ирана оружие покупают за звонкую и полновесную монету.
Тут уже из чисто человеческой благодарности не стоит посылать "в жопу" того, кто дает.
Америка не смотрящий за Украиной и россией(хотя и это тоже)
Америка выполняет функции мирового полицейского и у нее могут быть какие то свои соображения, не всегда совпадающие с соображениями Украины
Поменьше хамство в адрес своего благодетеля
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20.09.2022 20:33 Ответить
США у нас выдурили ЯО которым сейчас нас же и пугает рашка. Так что США нам как никак а обязана. Так как нам давали гарантии безопасности. Иначе в жопу все ети международные законы и порядок, если в етом мире главенствуют беспредельщики.
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20.09.2022 20:38 Ответить
Если судить по вам лично(а все украинские президенты от вас далеко не ушли), то вам в руки не то, что ЯО, а кухонный ножик доверить нельзя.
Инфантилизм в чистом виде - мне все должны и все предо мной виноваты, а я всегда и во всем прав.
В зеркало, в зеркало почаще надо смотреться
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20.09.2022 20:43 Ответить
уважаемый,вы это об евреях?
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20.09.2022 20:45 Ответить
Евреи на голом месте за 30 лет превратили пустыню в сад и с нуля создали армию, которая разбила всех противников в 10-15 раз превосходящих ее по силе.
И что характерно, все сами, с опорой на собственные силы.
А если где-кто-чего помогал, то благодарили, а не посылали своего благодетеля "в жопу"
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20.09.2022 20:49 Ответить
Мир Израилю. без помощи того же США арабы нанесли бы поражение Израилю,чем бы вы воевали?.И претензии к Штатам от украинцев-по сути.Сначала разоружить,а потом дать сотню пушек и что?Украинцы должны ноги целовать американцам?Даже сейчас США могут остановить эскалацию со стороны рф-просто помочь создать Украине армию обладающую паритетом с рф.Но Байден опаздывает на три хода.Уже после анексии крыма нужно было вооружать украинцев.А теперь вот во что это все переросло
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20.09.2022 20:59 Ответить
Ваня, а ты с какой стороны, вообще то, вещаешь?
И на кой оно тебе нужно?
Выпей водки, закуси квашеной капустой и не бери тяжелое в руки, а дурное в голову.
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20.09.2022 21:07 Ответить
чего хамишь?Тебя задело,что без помощи Европы и США Израили проиграл бы?Ну есле веришь в Бога-то без помощи Госпада Саваофа Израиль бы былразрушен как две тысячи лет назад.
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20.09.2022 21:10 Ответить
Спасибо, Ваня.
Ты полностью оправдал мои ожидания.
Как там в ваших методичках идет Пунктом №1 - Если хочешь замылить любое обсуждение немедленно переводи разговор на евреев.
Ваня,пойди туда, куда мой очень невоспитанный оппонент(см. выше) недавно послал Америку, то есть в жопу
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20.09.2022 21:24 Ответить
Ничем США нам не обязана, не пишите рашистскую пропаганду и почитайте на досуге чем меморандум отличается от договора. А как раз именно благодаря поддержке США и остальные страны мира и НАТО, в частности, нам помогают. А вот как помогает верховный главнокомандующий под руководством кремлевского агента дерьмака это действительно очень большой вопрос.
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20.09.2022 20:48 Ответить
Орки у Ирана не просто за монету купили дроны, там что-то больше чем просто деньги. Как бы не обогащенная ядерка
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20.09.2022 20:59 Ответить
Пусть даже и так, но по любому это не безвозмездная передача из рук в руки. Товар-деньги-товар, или более упрощенно, товар-товар.
А вот что меня именно задело на этой ветке - чистое и какое-то незамутненное хамство диванных борцунов по отношению к Америке - Давайте, и давайте побольше, суки, а не то мы вас всех в жопу пошлем.
Те, кто на передовой и воюет американским оружием, те, кто в штабах разрабатывает планы по американской развединформации, те, кто наводит на рашистские цели по снимкам с американских спутников, те себе такого откровенного хамства не позволяют. Они вообще себе хамства не позволяют, ибо прекрасно понимают, благодаря кому ВСУ не только держится. но и наступает.
Зато здесь вовсю геройствует и воюет гвардейский диванный батальон им. М.С. Паниковского
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20.09.2022 21:20 Ответить
Нам от вашей озабоченности не холодно и не жарко. Когда признаете РФ террористической организацией?
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20.09.2022 20:19 Ответить
Чого ще США чекають щоб визнати кацапію терористами? Доки вони ядеркою вдарять по Україні?
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20.09.2022 20:23 Ответить
и даже тогда не признают
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20.09.2022 21:20 Ответить
Втримати перевагу у війні ми можемо за рахунок кращої оснащеності ніж у кацапів. Грати в гру хто " хто більше мобілізує" з тоталітарною 140 млн країною це програшна справа. Тільки в США вже прямо ЗАРАЗ на зберіганні є необхідне озброєння. Занепокоєннями і подібною херньою війну не виграти і пацанів на передовій не вберегти.
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20.09.2022 20:25 Ответить
Оружие давайте, хорош Пиз"еть
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20.09.2022 20:35 Ответить
піз#єть - це вважайте робота "демократів" (ліваків)
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20.09.2022 21:59 Ответить
Эх, сейчас бы Америку Рузвельта, но маэмо що маэмо
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20.09.2022 20:38 Ответить
Щоб не передавати Беню до США Зеля визнає референдуми.
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20.09.2022 20:40 Ответить
сколько можно пи*ть?
Томагавки уже давно пора давать, а они до сих пор с ATACMS одуплиться не могут!
а немцы, это вообще пипец: https://www.youtube.com/watch?v=z52YS0-Q7P4 ! курам насмех....
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20.09.2022 20:42 Ответить
Обижаеете: а удар по Саки - это было что ?
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20.09.2022 21:14 Ответить
даже если и ATACMS, то это не есть официальная позиция Белого дома.... я же говорю, что ATACMS уже должны быть в прошлом.....
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20.09.2022 21:44 Ответить
більше потрібно було умиртворяти агресора, американські сцикуни
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20.09.2022 20:45 Ответить
как-то у США была другая риторика в отношении шведов, финнов и тайваня...просто бл*ство
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20.09.2022 21:22 Ответить
"Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України" - чи знову текст дебільно написаний, чи то Штати чогось незрозуміли..
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20.09.2022 21:23 Ответить
Це хтось не вміє читати.
Штати чітко написали: НІКОЛИ не визнають анексії.
Що б там путін не робив.
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21.09.2022 00:31 Ответить
або писати

Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України
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21.09.2022 12:55 Ответить
 
 