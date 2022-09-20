США никогда не признают аннексии украинских территорий Россией, - Белый дом
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Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Как мы предупреждали в последние месяцы, Россия, похоже, готовится провести псевдореферендумы на территориях Украины, которые она контролирует и даже сейчас не контролирует, что прямо нарушает суверенитет Украины", - сказал он.
"Эти референдумы пренебрежение принципами суверенитета и территориальной целостности, которые закладывают фундамент международного порядка и лежат в основе Устава ООН. Мы знаем, что эти "референдумы" будут полны манипуляций и что Россия использует их как повод для аннексии территорий – сейчас или в будущем", – добавил он.
"Скажу четко: если это действительно произойдет, США никогда не признают претензии РФ на территории, которые она попытается аннексировать. И мы никогда не признаем эти территории чем-нибудь другим, кроме как территорией Украины", - подчеркнул Салливан.
Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что "референдумы" не дадут России преимущества за столом переговоров с Украиной: "Как раз наоборот: это действие страны, потерпевшей неудачи – военных и дипломатических".
Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу России. Они состоятся 23-27 сентября.
Как сообщалось ранее, Путин планирует публично выступить по поводу псевдореферендумов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о якобы их присоединении к России.
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Макрону отказали в звонке.
Америка Украине оружие именно, что "дает и поставляет".
А орки у Ирана оружие покупают за звонкую и полновесную монету.
Тут уже из чисто человеческой благодарности не стоит посылать "в жопу" того, кто дает.
Америка не смотрящий за Украиной и россией(хотя и это тоже)
Америка выполняет функции мирового полицейского и у нее могут быть какие то свои соображения, не всегда совпадающие с соображениями Украины
Поменьше хамство в адрес своего благодетеля
Инфантилизм в чистом виде - мне все должны и все предо мной виноваты, а я всегда и во всем прав.
В зеркало, в зеркало почаще надо смотреться
И что характерно, все сами, с опорой на собственные силы.
А если где-кто-чего помогал, то благодарили, а не посылали своего благодетеля "в жопу"
И на кой оно тебе нужно?
Выпей водки, закуси квашеной капустой и не бери тяжелое в руки, а дурное в голову.
Ты полностью оправдал мои ожидания.
Как там в ваших методичках идет Пунктом №1 - Если хочешь замылить любое обсуждение немедленно переводи разговор на евреев.
Ваня,пойди туда, куда мой очень невоспитанный оппонент(см. выше) недавно послал Америку, то есть в жопу
А вот что меня именно задело на этой ветке - чистое и какое-то незамутненное хамство диванных борцунов по отношению к Америке - Давайте, и давайте побольше, суки, а не то мы вас всех в жопу пошлем.
Те, кто на передовой и воюет американским оружием, те, кто в штабах разрабатывает планы по американской развединформации, те, кто наводит на рашистские цели по снимкам с американских спутников, те себе такого откровенного хамства не позволяют. Они вообще себе хамства не позволяют, ибо прекрасно понимают, благодаря кому ВСУ не только держится. но и наступает.
Зато здесь вовсю геройствует и воюет гвардейский диванный батальон им. М.С. Паниковского
Томагавки уже давно пора давать, а они до сих пор с ATACMS одуплиться не могут!
а немцы, это вообще пипец: https://www.youtube.com/watch?v=z52YS0-Q7P4 ! курам насмех....
Штати чітко написали: НІКОЛИ не визнають анексії.
Що б там путін не робив.
Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України