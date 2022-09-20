США ніколи не визнають анексії українських територій Росією, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
"Як ми попереджали в останні місяці, Росія, схоже, готується провести псевдореферендуми на територіях України, які вона контролює і навіть які зараз не контролює, що прямо порушує суверенітет України", – сказав він.
"Ці референдуми є зневагою до принципів суверенітету й територіальної цілісності, які закладають фундамент міжнародного порядку і лежать в основі Статуту ООН. Ми знаємо, що ці "референдуми" будуть сповнені маніпуляцій і що Росія використає їх як привід для анексії територій – зараз чи в майбутньому", – додав він.
"Скажу чітко: якщо це справді станеться, США ніколи не визнають претензії РФ на території, які вона спробує анексувати. І ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, як територією України", – наголосив Салліван.
Радник Байдена з нацбезпеки наголосив, що "референдуми" не дадуть Росії переваги за столом переговорів з Україною: "Якраз навпаки: це дія країни, яка зазнала невдач – військових і дипломатичних".
Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.
Як повідомлялося раніше, Путін планує публічно виступити щодо псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей про нібито їхнє приєднання до Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Макрону отказали в звонке.
Америка Украине оружие именно, что "дает и поставляет".
А орки у Ирана оружие покупают за звонкую и полновесную монету.
Тут уже из чисто человеческой благодарности не стоит посылать "в жопу" того, кто дает.
Америка не смотрящий за Украиной и россией(хотя и это тоже)
Америка выполняет функции мирового полицейского и у нее могут быть какие то свои соображения, не всегда совпадающие с соображениями Украины
Поменьше хамство в адрес своего благодетеля
Инфантилизм в чистом виде - мне все должны и все предо мной виноваты, а я всегда и во всем прав.
В зеркало, в зеркало почаще надо смотреться
И что характерно, все сами, с опорой на собственные силы.
А если где-кто-чего помогал, то благодарили, а не посылали своего благодетеля "в жопу"
И на кой оно тебе нужно?
Выпей водки, закуси квашеной капустой и не бери тяжелое в руки, а дурное в голову.
Ты полностью оправдал мои ожидания.
Как там в ваших методичках идет Пунктом №1 - Если хочешь замылить любое обсуждение немедленно переводи разговор на евреев.
Ваня,пойди туда, куда мой очень невоспитанный оппонент(см. выше) недавно послал Америку, то есть в жопу
А вот что меня именно задело на этой ветке - чистое и какое-то незамутненное хамство диванных борцунов по отношению к Америке - Давайте, и давайте побольше, суки, а не то мы вас всех в жопу пошлем.
Те, кто на передовой и воюет американским оружием, те, кто в штабах разрабатывает планы по американской развединформации, те, кто наводит на рашистские цели по снимкам с американских спутников, те себе такого откровенного хамства не позволяют. Они вообще себе хамства не позволяют, ибо прекрасно понимают, благодаря кому ВСУ не только держится. но и наступает.
Зато здесь вовсю геройствует и воюет гвардейский диванный батальон им. М.С. Паниковского
Томагавки уже давно пора давать, а они до сих пор с ATACMS одуплиться не могут!
а немцы, это вообще пипец: https://www.youtube.com/watch?v=z52YS0-Q7P4 ! курам насмех....
Штати чітко написали: НІКОЛИ не визнають анексії.
Що б там путін не робив.
Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України