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США (14465) псевдореферендум (181)

США ніколи не визнають анексії українських територій Росією, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша

Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Як ми попереджали в останні місяці, Росія, схоже, готується провести псевдореферендуми на територіях України, які вона контролює і навіть які зараз не контролює, що прямо порушує суверенітет України", – сказав він.

"Ці референдуми є зневагою до принципів суверенітету й територіальної цілісності, які закладають фундамент міжнародного порядку і лежать в основі Статуту ООН. Ми знаємо, що ці "референдуми" будуть сповнені маніпуляцій і що Росія використає їх як привід для анексії територій – зараз чи в майбутньому", – додав він.

"Скажу чітко: якщо це справді станеться, США ніколи не визнають претензії РФ на території, які вона спробує анексувати. І ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, як територією України", – наголосив Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО також не визнає псевдореферендуми на захоплених Росією територіях України

Радник Байдена з нацбезпеки наголосив, що "референдуми" не дадуть Росії переваги за столом переговорів з Україною: "Якраз навпаки: це дія країни, яка зазнала невдач – військових і дипломатичних".

Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.

Як повідомлялося раніше, Путін планує публічно виступити щодо псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей про нібито їхнє приєднання до Росії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Все так, но есть нюанс...
Америка Украине оружие именно, что "дает и поставляет".
А орки у Ирана оружие покупают за звонкую и полновесную монету.
Тут уже из чисто человеческой благодарности не стоит посылать "в жопу" того, кто дает.
Америка не смотрящий за Украиной и россией(хотя и это тоже)
Америка выполняет функции мирового полицейского и у нее могут быть какие то свои соображения, не всегда совпадающие с соображениями Украины
Поменьше хамство в адрес своего благодетеля
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20.09.2022 20:33
+11
Если судить по вам лично(а все украинские президенты от вас далеко не ушли), то вам в руки не то, что ЯО, а кухонный ножик доверить нельзя.
Инфантилизм в чистом виде - мне все должны и все предо мной виноваты, а я всегда и во всем прав.
В зеркало, в зеркало почаще надо смотреться
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20.09.2022 20:43
+10
Идите вы в жопу с такими лозунгами. Нам от того не легче как и от того что вы не признавали 8 лет крым росийским. Лучше нам оружия дайте больше и незамедлительно, Вон как Иран оркам поставляет дроны по первому требованию.
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20.09.2022 20:17
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и что, озабоченность выразите?
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20.09.2022 20:16 Відповісти
Разведка США: У нас есть сведения, что Путин готовит мобилизацию.
Макрону отказали в звонке.
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20.09.2022 20:16 Відповісти
Когда уже француз перестанет кидаться в ноги недомерку.
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20.09.2022 20:30 Відповісти
Отнимите наконец то у Макрона красный телефон. И у Шольца тоже.
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20.09.2022 20:35 Відповісти
Идите вы в жопу с такими лозунгами. Нам от того не легче как и от того что вы не признавали 8 лет крым росийским. Лучше нам оружия дайте больше и незамедлительно, Вон как Иран оркам поставляет дроны по первому требованию.
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20.09.2022 20:17 Відповісти
Все так, но есть нюанс...
Америка Украине оружие именно, что "дает и поставляет".
А орки у Ирана оружие покупают за звонкую и полновесную монету.
Тут уже из чисто человеческой благодарности не стоит посылать "в жопу" того, кто дает.
Америка не смотрящий за Украиной и россией(хотя и это тоже)
Америка выполняет функции мирового полицейского и у нее могут быть какие то свои соображения, не всегда совпадающие с соображениями Украины
Поменьше хамство в адрес своего благодетеля
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20.09.2022 20:33 Відповісти
США у нас выдурили ЯО которым сейчас нас же и пугает рашка. Так что США нам как никак а обязана. Так как нам давали гарантии безопасности. Иначе в жопу все ети международные законы и порядок, если в етом мире главенствуют беспредельщики.
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20.09.2022 20:38 Відповісти
Если судить по вам лично(а все украинские президенты от вас далеко не ушли), то вам в руки не то, что ЯО, а кухонный ножик доверить нельзя.
Инфантилизм в чистом виде - мне все должны и все предо мной виноваты, а я всегда и во всем прав.
В зеркало, в зеркало почаще надо смотреться
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20.09.2022 20:43 Відповісти
уважаемый,вы это об евреях?
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20.09.2022 20:45 Відповісти
Евреи на голом месте за 30 лет превратили пустыню в сад и с нуля создали армию, которая разбила всех противников в 10-15 раз превосходящих ее по силе.
И что характерно, все сами, с опорой на собственные силы.
А если где-кто-чего помогал, то благодарили, а не посылали своего благодетеля "в жопу"
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20.09.2022 20:49 Відповісти
Мир Израилю. без помощи того же США арабы нанесли бы поражение Израилю,чем бы вы воевали?.И претензии к Штатам от украинцев-по сути.Сначала разоружить,а потом дать сотню пушек и что?Украинцы должны ноги целовать американцам?Даже сейчас США могут остановить эскалацию со стороны рф-просто помочь создать Украине армию обладающую паритетом с рф.Но Байден опаздывает на три хода.Уже после анексии крыма нужно было вооружать украинцев.А теперь вот во что это все переросло
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20.09.2022 20:59 Відповісти
Ваня, а ты с какой стороны, вообще то, вещаешь?
И на кой оно тебе нужно?
Выпей водки, закуси квашеной капустой и не бери тяжелое в руки, а дурное в голову.
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20.09.2022 21:07 Відповісти
чего хамишь?Тебя задело,что без помощи Европы и США Израили проиграл бы?Ну есле веришь в Бога-то без помощи Госпада Саваофа Израиль бы былразрушен как две тысячи лет назад.
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20.09.2022 21:10 Відповісти
Спасибо, Ваня.
Ты полностью оправдал мои ожидания.
Как там в ваших методичках идет Пунктом №1 - Если хочешь замылить любое обсуждение немедленно переводи разговор на евреев.
Ваня,пойди туда, куда мой очень невоспитанный оппонент(см. выше) недавно послал Америку, то есть в жопу
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20.09.2022 21:24 Відповісти
Ничем США нам не обязана, не пишите рашистскую пропаганду и почитайте на досуге чем меморандум отличается от договора. А как раз именно благодаря поддержке США и остальные страны мира и НАТО, в частности, нам помогают. А вот как помогает верховный главнокомандующий под руководством кремлевского агента дерьмака это действительно очень большой вопрос.
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20.09.2022 20:48 Відповісти
Орки у Ирана не просто за монету купили дроны, там что-то больше чем просто деньги. Как бы не обогащенная ядерка
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20.09.2022 20:59 Відповісти
Пусть даже и так, но по любому это не безвозмездная передача из рук в руки. Товар-деньги-товар, или более упрощенно, товар-товар.
А вот что меня именно задело на этой ветке - чистое и какое-то незамутненное хамство диванных борцунов по отношению к Америке - Давайте, и давайте побольше, суки, а не то мы вас всех в жопу пошлем.
Те, кто на передовой и воюет американским оружием, те, кто в штабах разрабатывает планы по американской развединформации, те, кто наводит на рашистские цели по снимкам с американских спутников, те себе такого откровенного хамства не позволяют. Они вообще себе хамства не позволяют, ибо прекрасно понимают, благодаря кому ВСУ не только держится. но и наступает.
Зато здесь вовсю геройствует и воюет гвардейский диванный батальон им. М.С. Паниковского
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20.09.2022 21:20 Відповісти
Нам от вашей озабоченности не холодно и не жарко. Когда признаете РФ террористической организацией?
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20.09.2022 20:19 Відповісти
Чого ще США чекають щоб визнати кацапію терористами? Доки вони ядеркою вдарять по Україні?
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20.09.2022 20:23 Відповісти
и даже тогда не признают
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20.09.2022 21:20 Відповісти
Втримати перевагу у війні ми можемо за рахунок кращої оснащеності ніж у кацапів. Грати в гру хто " хто більше мобілізує" з тоталітарною 140 млн країною це програшна справа. Тільки в США вже прямо ЗАРАЗ на зберіганні є необхідне озброєння. Занепокоєннями і подібною херньою війну не виграти і пацанів на передовій не вберегти.
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20.09.2022 20:25 Відповісти
Оружие давайте, хорош Пиз"еть
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20.09.2022 20:35 Відповісти
піз#єть - це вважайте робота "демократів" (ліваків)
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20.09.2022 21:59 Відповісти
Эх, сейчас бы Америку Рузвельта, но маэмо що маэмо
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20.09.2022 20:38 Відповісти
Щоб не передавати Беню до США Зеля визнає референдуми.
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20.09.2022 20:40 Відповісти
сколько можно пи*ть?
Томагавки уже давно пора давать, а они до сих пор с ATACMS одуплиться не могут!
а немцы, это вообще пипец: https://www.youtube.com/watch?v=z52YS0-Q7P4 ! курам насмех....
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20.09.2022 20:42 Відповісти
Обижаеете: а удар по Саки - это было что ?
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20.09.2022 21:14 Відповісти
даже если и ATACMS, то это не есть официальная позиция Белого дома.... я же говорю, что ATACMS уже должны быть в прошлом.....
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20.09.2022 21:44 Відповісти
більше потрібно було умиртворяти агресора, американські сцикуни
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20.09.2022 20:45 Відповісти
как-то у США была другая риторика в отношении шведов, финнов и тайваня...просто бл*ство
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20.09.2022 21:22 Відповісти
"Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України" - чи знову текст дебільно написаний, чи то Штати чогось незрозуміли..
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20.09.2022 21:23 Відповісти
Це хтось не вміє читати.
Штати чітко написали: НІКОЛИ не визнають анексії.
Що б там путін не робив.
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21.09.2022 00:31 Відповісти
або писати

Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України
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21.09.2022 12:55 Відповісти
 
 