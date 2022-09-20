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Новости ОбществоВойна в Украине
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выходной (126) ОРДЛО (246) псевдореферендум (124)

Из-за срочного "референдума" в Донецке и Луганске оккупанты объявили дополнительные выходные

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

референдум,ордло

На оккупированных россиянами частях Донецкой и Луганской областей вторник 27 сентября сделали выходным для проведения псевдореферендума по теме "вхождения" в состав Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщают пропагандистские ресурсы РФ "РИА Новости", ТАСС

Главари так называемой "ДНР" для проведения "референдума" объявили выходными 26 и 27 сентября, а в так называемой "ЛНР" – 27 сентября.

Кроме того, на оккупированной части Луганской области Украины в школах сделали каникулы с 22 по 28 сентября в связи с проведением этого незаконного голосования. .

В так называемой "ЦИК ДНР" заявили, что голосование будет проходить в течение 5 дней: 4 из них – за пределами участковых комиссий, один день – в помещениях комиссий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники

Как уже сообщалось, на оккупированной территории Запорожской области во время так называемого "референдума" по домам жителей будут ходить "бригады" из членов ЦИК и сотрудников полиции.

Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу России. Они состоятся 23-27 сентября.
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Топ комментарии
+11
водяри роздадуть плебсу
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20.09.2022 21:48
+9
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20.09.2022 21:49
+7
Я навіть не маю сумніву, що в той же Попасній проголосують 114%.
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20.09.2022 21:53
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водяри роздадуть плебсу
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20.09.2022 21:48 Ответить
Скорее автомат под нос и скажут или ставь крестик или будет деревянный крест. Но тут большезависит от нашей армии. Главное чтобы ету неделю наша арта заставила орков сидеть в подвалах вместо ходить по квартирам выискивать людей
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20.09.2022 21:59 Ответить
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20.09.2022 21:49 Ответить
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20.09.2022 21:49 Ответить
Я навіть не маю сумніву, що в той же Попасній проголосують 114%.
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20.09.2022 21:53 Ответить
Прелесть ситуации в том, что "референдумы" будут о вхождении в состав рф Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в их текущих границах. А подконторольные нам территории во всех этих областях кацапы будут что-ли просить нас им отдать? А ЗСУ уже так и согласились
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20.09.2022 22:53 Ответить
Ти спеціально зареєструвався, щоб цю маячню тут висрати? В спам
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21.09.2022 01:28 Ответить
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20.09.2022 22:01 Ответить
Алчевськ UA @AlchevskUA
раша тудей видалила анонс виступу пуйла
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20.09.2022 22:03 Ответить
Забембали своїми "референдумами". З десяти останніх новин в стрічці 6 про "референдум".
***** може гордитися зразковою ІПСО,. Все ..лядь, забуто, всі нагнітають, всьо пропало, здайомсу, ядрьонбатон.
Єдине місце де русня на висоті це піздьож і понти, а наші корисні ідіоти їм максимально в цім підігрують...
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20.09.2022 22:04 Ответить
чем больше роисся делает референдумов , тем более нивелируется правоправность референдума в крыму , они просто дегенераты , причем с каждым их действием они это доказывают все больше и больше , они же сами понимают , что это все до лампочки , ВСУ их будет ******* по любому .
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20.09.2022 22:06 Ответить
Рахівник голосів Залужний попереджений про початок голосування?
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20.09.2022 22:10 Ответить
Був просто Х.у.й.ло Вова, а став Х.у.й.ло Вова Референдович
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20.09.2022 22:12 Ответить
Я подумав,що на фотографії наташка вітрєнка))
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20.09.2022 22:13 Ответить
Ну "нареферендят" бред в очередной раз.... ну примет их мордор каким-нибудь отростком в состав таких же отростков. И что это изменит? Только разве что теперь остатки будут дыровские под трехколорной тряпкой на линию фронта гнать? Так они с самого начала под этой тряпкой бегают, как в зад укушенные.
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20.09.2022 22:38 Ответить
тоже будут праздновать еврейский новый год
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20.09.2022 22:42 Ответить
 
 