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вихідний (46) ОРДЛО (299) псевдореферендум (181)

Через терміновий "референдум" у Донецьку та Луганську окупанти оголосили додаткові вихідні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

референдум,ордло

На окупованих росіянами частинах Донецької та Луганської областей вівторок 27 вересня зробили вихідним для проведення псевдореферендуму на тему "входження" до складу Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це повідомляють пропагандистські ресурси РФ "РИА Новости", ТАСС

Ватажки так званої "ДНР" для проведення псевдореферендуму оголосили вихідними 26 і 27 вересня, а в так званій "ЛНР" – 27 вересня.

Крім того, на окупованій частині Луганської області в школах зробили канікули з 22 по 28 вересня у зв'язку з проведенням цього незаконного голосування.

У так званій "ЦВК ДНР" заявили, що голосування проходитиме протягом 5 днів: 4 з них – за межами дільничних комісій, один день – у приміщеннях комісій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення псевдореферендумів – це інформаційна операція Кремля, - Пентагон

Як уже повідомлялося, на окупованій території Запорізької області під час так званого "референдуму" по домівках мешканців ходитимуть "бригади" з членів ЦВК і співробітників поліції.

Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
водяри роздадуть плебсу
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20.09.2022 21:48
+9
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20.09.2022 21:49
+7
Я навіть не маю сумніву, що в той же Попасній проголосують 114%.
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20.09.2022 21:53
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водяри роздадуть плебсу
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20.09.2022 21:48 Відповісти
Скорее автомат под нос и скажут или ставь крестик или будет деревянный крест. Но тут большезависит от нашей армии. Главное чтобы ету неделю наша арта заставила орков сидеть в подвалах вместо ходить по квартирам выискивать людей
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20.09.2022 21:59 Відповісти
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20.09.2022 21:49 Відповісти
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20.09.2022 21:49 Відповісти
Я навіть не маю сумніву, що в той же Попасній проголосують 114%.
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20.09.2022 21:53 Відповісти
Прелесть ситуации в том, что "референдумы" будут о вхождении в состав рф Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в их текущих границах. А подконторольные нам территории во всех этих областях кацапы будут что-ли просить нас им отдать? А ЗСУ уже так и согласились
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20.09.2022 22:53 Відповісти
Ти спеціально зареєструвався, щоб цю маячню тут висрати? В спам
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21.09.2022 01:28 Відповісти
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20.09.2022 22:01 Відповісти
Алчевськ UA @AlchevskUA
раша тудей видалила анонс виступу пуйла
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20.09.2022 22:03 Відповісти
Забембали своїми "референдумами". З десяти останніх новин в стрічці 6 про "референдум".
***** може гордитися зразковою ІПСО,. Все ..лядь, забуто, всі нагнітають, всьо пропало, здайомсу, ядрьонбатон.
Єдине місце де русня на висоті це піздьож і понти, а наші корисні ідіоти їм максимально в цім підігрують...
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20.09.2022 22:04 Відповісти
чем больше роисся делает референдумов , тем более нивелируется правоправность референдума в крыму , они просто дегенераты , причем с каждым их действием они это доказывают все больше и больше , они же сами понимают , что это все до лампочки , ВСУ их будет ******* по любому .
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20.09.2022 22:06 Відповісти
Рахівник голосів Залужний попереджений про початок голосування?
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20.09.2022 22:10 Відповісти
Був просто Х.у.й.ло Вова, а став Х.у.й.ло Вова Референдович
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20.09.2022 22:12 Відповісти
Я подумав,що на фотографії наташка вітрєнка))
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20.09.2022 22:13 Відповісти
Ну "нареферендят" бред в очередной раз.... ну примет их мордор каким-нибудь отростком в состав таких же отростков. И что это изменит? Только разве что теперь остатки будут дыровские под трехколорной тряпкой на линию фронта гнать? Так они с самого начала под этой тряпкой бегают, как в зад укушенные.
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20.09.2022 22:38 Відповісти
тоже будут праздновать еврейский новый год
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20.09.2022 22:42 Відповісти
 
 