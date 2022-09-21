Рубль после обращения Путина дешевеет, на фондовом рынке РФ – обвал. ИНФОГРАФИКА

После обращения российского диктатора Владимира Путина и объявления частичной мобилизации в РФ курс рубля начал свое снижение. Рынок акций РФ продолжил обвальное падение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Обвал на российском фондовом рынке начался накануне: индекс Московской фондовой биржи рухнул на 10% после публикации информации о внесении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация" и "военное положение".

После сегодняшнего выступления Путина курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей, впервые с 1 августа, курс евро – выше 61 рубля, впервые с 13 сентября.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов, 21 сентября, упал почти до 2000 пунктов, понижение составляет -9,45%. Индекс РТС составляет 1025 пунктов, снижение – более 11%.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизовать собираются 300 тыс. резервистов.