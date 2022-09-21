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Рубль после обращения Путина дешевеет, на фондовом рынке РФ – обвал. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рубль

После обращения российского диктатора Владимира Путина и объявления частичной мобилизации в РФ курс рубля начал свое снижение. Рынок акций РФ продолжил обвальное падение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Обвал на российском фондовом рынке начался накануне: индекс Московской фондовой биржи рухнул на 10% после публикации информации о внесении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация" и "военное положение".

После сегодняшнего выступления Путина курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей, впервые с 1 августа, курс евро – выше 61 рубля, впервые с 13 сентября.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов, 21 сентября, упал почти до 2000 пунктов, понижение составляет -9,45%. Индекс РТС составляет 1025 пунктов, снижение – более 11%.

Читайте: В России продолжается обвал фондового рынка и курса рубля на фоне обострения на Донбассе

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизовать собираются 300 тыс. резервистов.

Рубль после обращения Путина дешевеет, на фондовом рынке РФ – обвал 01
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Топ комментарии
+23
і яких тільки уродів на родила зямля расейска..
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21.09.2022 11:15
+18
А ще казали, що ми брати. Хіба українець, брат цій потворі?
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21.09.2022 11:22
+14
а шоб брага не дорожала-остальне пофіг
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21.09.2022 11:13
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а шоб брага не дорожала-остальне пофіг
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21.09.2022 11:13 Ответить
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21.09.2022 12:46 Ответить
Поперло...

Чекаємо виступу *****, що він просто пожартував.
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21.09.2022 11:13 Ответить
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21.09.2022 11:14 Ответить
і яких тільки уродів на родила зямля расейска..
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21.09.2022 11:15 Ответить
А ще казали, що ми брати. Хіба українець, брат цій потворі?
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21.09.2022 11:22 Ответить
Тепер зрозуміло чому росссію зливає китайцям.
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21.09.2022 11:31 Ответить
І це ми ще не починали...
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21.09.2022 11:14 Ответить
АТАКМС кацапам в поміч 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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21.09.2022 11:16 Ответить
Навіщо мертвим гроші?
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21.09.2022 11:16 Ответить
Судя по графику он подешевел аж на 2 рубля по отношению к доллару, там это падение незаметно.
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21.09.2022 11:18 Ответить
так и у нас доллар тоже 36,6. в теории.
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21.09.2022 11:21 Ответить
Речь же не про гривну в статье. Рублей у них много, напечатают сколько надо. Импорт у них обвалился, так что баланс торговый положительный, сильно не обвалится, пока что.
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21.09.2022 11:40 Ответить
А в обменках &=43,0 (Сумы)
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21.09.2022 11:44 Ответить
46 уже в Киеве сегодня
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21.09.2022 13:43 Ответить
Отакоi...Нiчого собi-46 гр...😳
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22.09.2022 09:58 Ответить
Рубль должен укрепнуть - мобилизированным НЕ НУЖНО платить зарплату.
мокшанские олигархи весело потирают руки...
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21.09.2022 13:43 Ответить
Обвал начался вчера к вечеру...,,а сегодня обвала не будет... министр финансов рабZeи Антон Силуанов каже...санкции на пользу...обвал на пользу...осталось обвалитсь доллар до 10 копеек и путлер опять всех обул...
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21.09.2022 11:22 Ответить
В совдепии доллар выше 65 копеек и не поднимался, но и туалетной бумаги не было,- подтирались прокомпостированным абонементом, либо портретами брежнева, что каждое утро выдавала газета "правда".
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21.09.2022 12:04 Ответить
це погано, що ржубль валиться... нехай краще коштує 1 до 1, як колись в ссср. тоді і експортерам цапським тризда швидше прийде. А імпорт їм і так позаблоковують санкціями по максимуму.
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21.09.2022 11:22 Ответить
Боюся порівнювати падіння гривни і рубля...Це при тому,що весь світ нам допомагає не тільки технікою,но і готівкою.І з України виїхало біля 6 млн.,які зняли навантаження на гривну,а ще висилають,в тому числі безробітнім чоловікам, ті крихти соціального захисту,які одержують в урядів не рідних держав.Економісти-попробуйте пояснити людською мовою,що відбувається з гривною? А "рубль" мені до сраки.
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21.09.2022 11:25 Ответить
Значні потужності нашого експорту знищені, інші працюють далеко не на 100%, значну частину дефіциту бюджету перекривають за рахунок додаткової емісії (другу) гривні, а імпорт обмежений лише купівельную здатністю населення і необхідністю для підприємств. Від закриття портів імпорт постраждав менше ніж експорт. Поступова девальвація гривні до закінчення війни буде відбуватися постійно доки не зникнуть чинники що спричинюють дисбаланс попиту та пропозиції на ринку валюти.
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21.09.2022 11:33 Ответить
Олег Дерипаска каже всем приготовиться...Дефолт 1998 года покажется сказкой...все упадет минимум втрое больше...,а ещё один бизнесмен Дмитрий Потапенко каже...мы влезаем в Дупу...из которой выбраться невозможно...
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21.09.2022 11:25 Ответить
Набиулина снова попросится в отставку.
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21.09.2022 11:25 Ответить
Садись вова на самообслуживание - дрочи уже сам.
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21.09.2022 12:06 Ответить
уже) Жданов сказал https://www.youtube.com/watch?v=EzdT_5CvxyI
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21.09.2022 12:24 Ответить
Жданов фейкомет ще той.
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21.09.2022 12:29 Ответить
"Обвал" на управляемом вручную, так называемом "рынке"?
Смешно.
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21.09.2022 11:25 Ответить
Серйозно. Обавлився. Аж на 3%.
Цензор. Не ганьбитись, Не пишіть всяку дурню. Не перетворюйтесь на марафон
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21.09.2022 11:26 Ответить
У них курс - ручной и виртуальный. Реальный можно только через продукцию понять.

Например, если брать иномарку в салоне и сравнивать с февралём, то курс: 180.

Если брать курятину в супермаркете, то курс: 120.
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21.09.2022 11:27 Ответить
А если на али экспресс?
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21.09.2022 11:30 Ответить
Али по гундению самых кацапов теперь стал для них дороговатый и не совсемь удобный.
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21.09.2022 11:38 Ответить
Цены на Али, точно соответствуют официальному курсу доллара.
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21.09.2022 11:42 Ответить
Вы на Али-Экспресс не купите ни иномарку, ни камеру Canon, ни iPhone, ни Samsung.
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21.09.2022 11:49 Ответить
Вы что ли с луны свалились? Я думал, у кого гугл есть, тому ума не надо. Вы меня как последнего дурака сподвигли зайти на али экспресс с российского аккаунта. Там никаких проблем не наблюдается.
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21.09.2022 12:08 Ответить
Вот например
https://aliexpress.ru/wholesale?spm=a2g2w.detail.1000002.2.127bf98fVotDha&SearchText=iPhone

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21.09.2022 12:10 Ответить
Это все б/у.
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21.09.2022 12:17 Ответить
60 тыс. новый Самсунг s21fe.

В Германии он стоит 520 €.

Итого, курс евро - 115 руб.
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21.09.2022 13:11 Ответить
Может у нас с вами глаза разные? Вот же ваш самсунг 42 390 рублей. Или Вы так дразнитесь?https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=samsung%20s21fe%20смартфон
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21.09.2022 14:07 Ответить
Как то, не очень, качнуло, и уже назад пошли.
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21.09.2022 11:29 Ответить
Срубль держится только искуственно и только на ценах на нефть. Реальный же курс срубля более 200 срублей /доллар
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21.09.2022 11:30 Ответить
Так это реальная искусственность или искусственная реальность?
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21.09.2022 12:13 Ответить
Украина, курица в супермаркетах: 70-90 грн.

Россия, то же самое: 400-500 руб.

Вот, и считайте реальный курс в рашке.

А если брать импортные товары из ЕС, то умножайте ещё на 1,5.
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21.09.2022 11:30 Ответить
то Вы с говядиной перепутали. Мраморной.
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21.09.2022 11:32 Ответить
В интернете цены брал в первых попавшихся сервисах по доставке продуктов на дом.
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21.09.2022 11:48 Ответить
С плитой мраморной. Надгробной.
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21.09.2022 11:51 Ответить
Ціни дивився тут:

https://megamarket.zakaz.ua/ru/categories/chicken-megamarket/?page=2
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21.09.2022 11:59 Ответить
це не обвал, а так, незначне коливання, а як для паРаші - так наднезначне. обвал для паРаші - це 50% і більше.
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21.09.2022 11:30 Ответить
шановна редакція! я в цілому тільки з вашого джерела черпаю інформацію і довіряю вам, ну але, це ж вже явно маніпуляція, адже на графіку 1хв. інтервал курсу рубля, і за цей час робити якісь глобальні висновки про падіння ну дуже передчасно, це так, просто, для чесності
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21.09.2022 11:48 Ответить
Горивня зараз в обміниках 43.20-45.00
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21.09.2022 11:49 Ответить
С карточки в Европе если в магазине оплачивать, то 38.
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21.09.2022 11:51 Ответить
Евро, я имел ввиду.
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21.09.2022 11:52 Ответить
Возьмите стоимость авто, там виден реальный курс, и это при том, что там нет нихрена электроники, а цена как за звездолет.
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21.09.2022 12:05 Ответить
Звідки курс у 61 рупель??? Покажіть мені місце, де можна його придбати, як утомі фільмі (забув назву) - ніхто не бачив доллара, покажіть длоллар.... Я сам побіжу купувати за таким курсом. Коли я був парубком (років 40 - 45 тому) в газЄтІ Ізвєстія друкували курс... було колись і 59 копійок за доллар. Валютчики продавали до 10 руПлєй (було). Так що можна і 1 : 1. Байдуже, коли його немає.
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21.09.2022 12:13 Ответить
та да , вопрос на паРаше становится ребром , куда вложить рупли , или что накупить на рупли что бы не ******** все на свете , побегут в магазины скупать сахар, соль, спички , крупы, потому что биржи не кормят , а жрать нужно каждый день , ..................
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21.09.2022 13:42 Ответить
Ну хорошо. Есть у них какие то перебои с наличным долларом. Но ведь в российских банках продаются ещё с десяток валют. И все эти рупии, юани, лиры, франки, кроны, и другие тугрики, торгуются по той же цене и тех же пропорциях по отношению к доллару, что и в Киеве, Амстердаме, Берлине, Париже, Варшаве, Вене. И как Вы такой феномен мне объясните?
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21.09.2022 14:26 Ответить
 
 