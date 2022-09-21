Рубль после обращения Путина дешевеет, на фондовом рынке РФ – обвал. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
После обращения российского диктатора Владимира Путина и объявления частичной мобилизации в РФ курс рубля начал свое снижение. Рынок акций РФ продолжил обвальное падение.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Обвал на российском фондовом рынке начался накануне: индекс Московской фондовой биржи рухнул на 10% после публикации информации о внесении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация" и "военное положение".
После сегодняшнего выступления Путина курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей, впервые с 1 августа, курс евро – выше 61 рубля, впервые с 13 сентября.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов, 21 сентября, упал почти до 2000 пунктов, понижение составляет -9,45%. Индекс РТС составляет 1025 пунктов, снижение – более 11%.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизовать собираются 300 тыс. резервистов.
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Чекаємо виступу *****, що він просто пожартував.
мокшанские олигархи весело потирают руки...
Смешно.
Цензор. Не ганьбитись, Не пишіть всяку дурню. Не перетворюйтесь на марафон
Например, если брать иномарку в салоне и сравнивать с февралём, то курс: 180.
Если брать курятину в супермаркете, то курс: 120.
https://aliexpress.ru/wholesale?spm=a2g2w.detail.1000002.2.127bf98fVotDha&SearchText=iPhone
В Германии он стоит 520 €.
Итого, курс евро - 115 руб.
Россия, то же самое: 400-500 руб.
Вот, и считайте реальный курс в рашке.
А если брать импортные товары из ЕС, то умножайте ещё на 1,5.
https://megamarket.zakaz.ua/ru/categories/chicken-megamarket/?page=2
Наша экономика как **** у гномика ))