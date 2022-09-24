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Рубль після звернення Путіна дешевшає, на фондовому ринку РФ - обвал. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рубль

Після звернення російського диктатора Володимира Путіна та оголошення часткової мобілізації в РФ курс рубля почав зниження. Ринок акцій РФ продовжив обвальне падіння.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Обвал на російському фондовому ринку почався напередодні: індекс Московської фондової біржі обвалився на 10% після публікації інформації про внесення до кримінального кодексу РФ понять "мобілізація" та "воєнний стан".

Після сьогоднішнього виступу Путіна курс долара на Мосбіржі піднявся вище 62 рублів, вперше з 1 серпня, курс євро - вище 61 рубля, вперше з 13 вересня.

Індекс Мосбіржі на відкритті торгів, 21 вересня, впав майже до 2000 пунктів, зниження становить -9,45%. Індекс РТС становить 1025 пунктів, зниження - понад 11%.

Також читайте: Росіяни розкупили усі квитки до Туреччини, Вірменії та Грузії одразу після виступу Путіна, - російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.

Рубль після звернення Путіна дешевшає, на фондовому ринку РФ - обвал 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
і яких тільки уродів на родила зямля расейска..
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21.09.2022 11:15
+18
А ще казали, що ми брати. Хіба українець, брат цій потворі?
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21.09.2022 11:22
+14
а шоб брага не дорожала-остальне пофіг
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21.09.2022 11:13
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а шоб брага не дорожала-остальне пофіг
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21.09.2022 11:13 Відповісти
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21.09.2022 12:46 Відповісти
Поперло...

Чекаємо виступу *****, що він просто пожартував.
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21.09.2022 11:13 Відповісти
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21.09.2022 11:14 Відповісти
і яких тільки уродів на родила зямля расейска..
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21.09.2022 11:15 Відповісти
А ще казали, що ми брати. Хіба українець, брат цій потворі?
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21.09.2022 11:22 Відповісти
Тепер зрозуміло чому росссію зливає китайцям.
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21.09.2022 11:31 Відповісти
І це ми ще не починали...
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21.09.2022 11:14 Відповісти
АТАКМС кацапам в поміч 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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21.09.2022 11:16 Відповісти
Навіщо мертвим гроші?
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21.09.2022 11:16 Відповісти
Судя по графику он подешевел аж на 2 рубля по отношению к доллару, там это падение незаметно.
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21.09.2022 11:18 Відповісти
так и у нас доллар тоже 36,6. в теории.
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21.09.2022 11:21 Відповісти
Речь же не про гривну в статье. Рублей у них много, напечатают сколько надо. Импорт у них обвалился, так что баланс торговый положительный, сильно не обвалится, пока что.
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21.09.2022 11:40 Відповісти
А в обменках &=43,0 (Сумы)
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21.09.2022 11:44 Відповісти
46 уже в Киеве сегодня
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21.09.2022 13:43 Відповісти
Отакоi...Нiчого собi-46 гр...😳
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22.09.2022 09:58 Відповісти
Рубль должен укрепнуть - мобилизированным НЕ НУЖНО платить зарплату.
мокшанские олигархи весело потирают руки...
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21.09.2022 13:43 Відповісти
Обвал начался вчера к вечеру...,,а сегодня обвала не будет... министр финансов рабZeи Антон Силуанов каже...санкции на пользу...обвал на пользу...осталось обвалитсь доллар до 10 копеек и путлер опять всех обул...
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21.09.2022 11:22 Відповісти
В совдепии доллар выше 65 копеек и не поднимался, но и туалетной бумаги не было,- подтирались прокомпостированным абонементом, либо портретами брежнева, что каждое утро выдавала газета "правда".
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21.09.2022 12:04 Відповісти
це погано, що ржубль валиться... нехай краще коштує 1 до 1, як колись в ссср. тоді і експортерам цапським тризда швидше прийде. А імпорт їм і так позаблоковують санкціями по максимуму.
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21.09.2022 11:22 Відповісти
Боюся порівнювати падіння гривни і рубля...Це при тому,що весь світ нам допомагає не тільки технікою,но і готівкою.І з України виїхало біля 6 млн.,які зняли навантаження на гривну,а ще висилають,в тому числі безробітнім чоловікам, ті крихти соціального захисту,які одержують в урядів не рідних держав.Економісти-попробуйте пояснити людською мовою,що відбувається з гривною? А "рубль" мені до сраки.
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21.09.2022 11:25 Відповісти
Значні потужності нашого експорту знищені, інші працюють далеко не на 100%, значну частину дефіциту бюджету перекривають за рахунок додаткової емісії (другу) гривні, а імпорт обмежений лише купівельную здатністю населення і необхідністю для підприємств. Від закриття портів імпорт постраждав менше ніж експорт. Поступова девальвація гривні до закінчення війни буде відбуватися постійно доки не зникнуть чинники що спричинюють дисбаланс попиту та пропозиції на ринку валюти.
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21.09.2022 11:33 Відповісти
Олег Дерипаска каже всем приготовиться...Дефолт 1998 года покажется сказкой...все упадет минимум втрое больше...,а ещё один бизнесмен Дмитрий Потапенко каже...мы влезаем в Дупу...из которой выбраться невозможно...
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21.09.2022 11:25 Відповісти
Набиулина снова попросится в отставку.
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21.09.2022 11:25 Відповісти
Садись вова на самообслуживание - дрочи уже сам.
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21.09.2022 12:06 Відповісти
уже) Жданов сказал https://www.youtube.com/watch?v=EzdT_5CvxyI
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21.09.2022 12:24 Відповісти
Жданов фейкомет ще той.
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21.09.2022 12:29 Відповісти
"Обвал" на управляемом вручную, так называемом "рынке"?
Смешно.
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21.09.2022 11:25 Відповісти
Серйозно. Обавлився. Аж на 3%.
Цензор. Не ганьбитись, Не пишіть всяку дурню. Не перетворюйтесь на марафон
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21.09.2022 11:26 Відповісти
У них курс - ручной и виртуальный. Реальный можно только через продукцию понять.

Например, если брать иномарку в салоне и сравнивать с февралём, то курс: 180.

Если брать курятину в супермаркете, то курс: 120.
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21.09.2022 11:27 Відповісти
А если на али экспресс?
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21.09.2022 11:30 Відповісти
Али по гундению самых кацапов теперь стал для них дороговатый и не совсемь удобный.
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21.09.2022 11:38 Відповісти
Цены на Али, точно соответствуют официальному курсу доллара.
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21.09.2022 11:42 Відповісти
Вы на Али-Экспресс не купите ни иномарку, ни камеру Canon, ни iPhone, ни Samsung.
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21.09.2022 11:49 Відповісти
Вы что ли с луны свалились? Я думал, у кого гугл есть, тому ума не надо. Вы меня как последнего дурака сподвигли зайти на али экспресс с российского аккаунта. Там никаких проблем не наблюдается.
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21.09.2022 12:08 Відповісти
Вот например
https://aliexpress.ru/wholesale?spm=a2g2w.detail.1000002.2.127bf98fVotDha&SearchText=iPhone

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21.09.2022 12:10 Відповісти
Это все б/у.
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21.09.2022 12:17 Відповісти
60 тыс. новый Самсунг s21fe.

В Германии он стоит 520 €.

Итого, курс евро - 115 руб.
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21.09.2022 13:11 Відповісти
Может у нас с вами глаза разные? Вот же ваш самсунг 42 390 рублей. Или Вы так дразнитесь?https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=samsung%20s21fe%20смартфон
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21.09.2022 14:07 Відповісти
Как то, не очень, качнуло, и уже назад пошли.
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21.09.2022 11:29 Відповісти
Срубль держится только искуственно и только на ценах на нефть. Реальный же курс срубля более 200 срублей /доллар
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21.09.2022 11:30 Відповісти
Так это реальная искусственность или искусственная реальность?
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21.09.2022 12:13 Відповісти
Украина, курица в супермаркетах: 70-90 грн.

Россия, то же самое: 400-500 руб.

Вот, и считайте реальный курс в рашке.

А если брать импортные товары из ЕС, то умножайте ещё на 1,5.
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21.09.2022 11:30 Відповісти
то Вы с говядиной перепутали. Мраморной.
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21.09.2022 11:32 Відповісти
В интернете цены брал в первых попавшихся сервисах по доставке продуктов на дом.
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21.09.2022 11:48 Відповісти
С плитой мраморной. Надгробной.
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21.09.2022 11:51 Відповісти
Ціни дивився тут:

https://megamarket.zakaz.ua/ru/categories/chicken-megamarket/?page=2
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21.09.2022 11:59 Відповісти
це не обвал, а так, незначне коливання, а як для паРаші - так наднезначне. обвал для паРаші - це 50% і більше.
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21.09.2022 11:30 Відповісти
шановна редакція! я в цілому тільки з вашого джерела черпаю інформацію і довіряю вам, ну але, це ж вже явно маніпуляція, адже на графіку 1хв. інтервал курсу рубля, і за цей час робити якісь глобальні висновки про падіння ну дуже передчасно, це так, просто, для чесності
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21.09.2022 11:48 Відповісти
Горивня зараз в обміниках 43.20-45.00
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21.09.2022 11:49 Відповісти
С карточки в Европе если в магазине оплачивать, то 38.
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21.09.2022 11:51 Відповісти
Евро, я имел ввиду.
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21.09.2022 11:52 Відповісти
Возьмите стоимость авто, там виден реальный курс, и это при том, что там нет нихрена электроники, а цена как за звездолет.
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21.09.2022 12:05 Відповісти
Звідки курс у 61 рупель??? Покажіть мені місце, де можна його придбати, як утомі фільмі (забув назву) - ніхто не бачив доллара, покажіть длоллар.... Я сам побіжу купувати за таким курсом. Коли я був парубком (років 40 - 45 тому) в газЄтІ Ізвєстія друкували курс... було колись і 59 копійок за доллар. Валютчики продавали до 10 руПлєй (було). Так що можна і 1 : 1. Байдуже, коли його немає.
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21.09.2022 12:13 Відповісти
та да , вопрос на паРаше становится ребром , куда вложить рупли , или что накупить на рупли что бы не ******** все на свете , побегут в магазины скупать сахар, соль, спички , крупы, потому что биржи не кормят , а жрать нужно каждый день , ..................
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21.09.2022 13:42 Відповісти
Ну хорошо. Есть у них какие то перебои с наличным долларом. Но ведь в российских банках продаются ещё с десяток валют. И все эти рупии, юани, лиры, франки, кроны, и другие тугрики, торгуются по той же цене и тех же пропорциях по отношению к доллару, что и в Киеве, Амстердаме, Берлине, Париже, Варшаве, Вене. И как Вы такой феномен мне объясните?
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21.09.2022 14:26 Відповісти
 
 