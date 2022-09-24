Рубль після звернення Путіна дешевшає, на фондовому ринку РФ - обвал. ІНФОГРАФІКА

Після звернення російського диктатора Володимира Путіна та оголошення часткової мобілізації в РФ курс рубля почав зниження. Ринок акцій РФ продовжив обвальне падіння.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Обвал на російському фондовому ринку почався напередодні: індекс Московської фондової біржі обвалився на 10% після публікації інформації про внесення до кримінального кодексу РФ понять "мобілізація" та "воєнний стан".

Після сьогоднішнього виступу Путіна курс долара на Мосбіржі піднявся вище 62 рублів, вперше з 1 серпня, курс євро - вище 61 рубля, вперше з 13 вересня.

Індекс Мосбіржі на відкритті торгів, 21 вересня, впав майже до 2000 пунктів, зниження становить -9,45%. Індекс РТС становить 1025 пунктів, зниження - понад 11%.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.