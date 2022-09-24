Рубль після звернення Путіна дешевшає, на фондовому ринку РФ - обвал. ІНФОГРАФІКА
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Після звернення російського диктатора Володимира Путіна та оголошення часткової мобілізації в РФ курс рубля почав зниження. Ринок акцій РФ продовжив обвальне падіння.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Обвал на російському фондовому ринку почався напередодні: індекс Московської фондової біржі обвалився на 10% після публікації інформації про внесення до кримінального кодексу РФ понять "мобілізація" та "воєнний стан".
Після сьогоднішнього виступу Путіна курс долара на Мосбіржі піднявся вище 62 рублів, вперше з 1 серпня, курс євро - вище 61 рубля, вперше з 13 вересня.
Індекс Мосбіржі на відкритті торгів, 21 вересня, впав майже до 2000 пунктів, зниження становить -9,45%. Індекс РТС становить 1025 пунктів, зниження - понад 11%.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.
Будь ласка, зачекайте...
Чекаємо виступу *****, що він просто пожартував.
мокшанские олигархи весело потирают руки...
Смешно.
Цензор. Не ганьбитись, Не пишіть всяку дурню. Не перетворюйтесь на марафон
Например, если брать иномарку в салоне и сравнивать с февралём, то курс: 180.
Если брать курятину в супермаркете, то курс: 120.
https://aliexpress.ru/wholesale?spm=a2g2w.detail.1000002.2.127bf98fVotDha&SearchText=iPhone
В Германии он стоит 520 €.
Итого, курс евро - 115 руб.
Россия, то же самое: 400-500 руб.
Вот, и считайте реальный курс в рашке.
А если брать импортные товары из ЕС, то умножайте ещё на 1,5.
https://megamarket.zakaz.ua/ru/categories/chicken-megamarket/?page=2
Наша экономика как **** у гномика ))