6 854 38
Песков отрицает информацию о возможности мобилизации 1 млн россиян
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что указ о "частичной мобилизации" предусматривает возможность призыва одного миллиона человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Это ложь", – сказал Песков.
Ранее росСМИ сообщили, что засекреченный пункт указа о мобилизации в России позволяет призвать 1 млн россиян.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о проведении в России "частичной мобилизации". Вечером этого же дня в российских городах прошли митинги против мобилизации на войну. В 39 городах задержали более 1300 человек. Подавляющее большинство задержаний произошло в двух крупнейших городах России: Москве и Санкт-Петербурге.
Топ комментарии
+15 Ukraine in War
показать весь комментарий22.09.2022 16:38
+9 Philip c31e0bf0
показать весь комментарий22.09.2022 16:52
+7 Шимус
показать весь комментарий22.09.2022 16:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Надія на далекобійну зброю, яка їх буде масово випалювати.
Сразу будут отгонять от военкоматов всех, кто придёт 300001-м?
аяяй))
Війни не буде
Відступу не буде
Військового стану не буде
Мобілізації не буде
Обміну полоненими не буде
А зараз і мільйона мобілізованих не буде
Ну що ще...
Хіба шо наші, коли будуть "плюсувати" до тих 55 тисяч шо вже нарахували...
Говорять, що медведчук стане головою днр замість пушіліна.
кінця «часткової» мобілізації немає,
скільки рабів примусять стільки і могілізують,
хтось там буде питати тих зомбі
Нация Буратин, которым "с три короба наврёшь - и делай с ним, что хошь".