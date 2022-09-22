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Песков (1738) Россия (91269) мобилизация (1618)

Песков отрицает информацию о возможности мобилизации 1 млн россиян

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мобілізація

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что указ о "частичной мобилизации" предусматривает возможность призыва одного миллиона человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Это ложь", – сказал Песков.

Ранее росСМИ сообщили, что засекреченный пункт указа о мобилизации в России позволяет призвать 1 млн россиян.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о проведении в России "частичной мобилизации". Вечером этого же дня в российских городах прошли митинги против мобилизации на войну. В 39 городах задержали более 1300 человек. Подавляющее большинство задержаний произошло в двух крупнейших городах России: Москве и Санкт-Петербурге.

Смотрите также: В Бурятии отца 5 детей хотят мобилизовать. Его жена жалуется и обратилась к главе республики. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
заперечив, значить точно мільйон орків хочуть набрати.
Надія на далекобійну зброю, яка їх буде масово випалювати.
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22.09.2022 16:38
+9

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22.09.2022 16:52
+7
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22.09.2022 16:51
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заперечив, значить точно мільйон орків хочуть набрати.
Надія на далекобійну зброю, яка їх буде масово випалювати.
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22.09.2022 16:38 Ответить
Може і більше, якщо тільки з Алушти забирають більше 500!!
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22.09.2022 17:01 Ответить
Писать нужно - письков , как всегда сбрехал Рашистам верить⁉️
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22.09.2022 18:22 Ответить
Письков брешет как всегда и можем даже составлять прогнозы по его высерам наперед,вопрос в другом могилизовать и бросить в атаку лям неподготовленных мобиков извращение ток себе,как буденный нам танки не страшны порубаем их все шашками,на наше Украинское счастье история коцапье ничему не учит и целеноправлено встают на те же грабли,очухиваются от удара и встают на те же грабли обратно.
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22.09.2022 21:59 Ответить
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22.09.2022 16:39 Ответить
...а потім...
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22.09.2022 16:41 Ответить
Буряты веселятся https://glavred.info/world/buryaty-veselyatsya-lyudey-vyazhut-posredi-ulicy-pervuyu-partiyu-rossiyan-mobilizirovali-v-rf-10411253.html
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22.09.2022 16:47 Ответить
Даже повоевать не дают миллионам желающих.
Сразу будут отгонять от военкоматов всех, кто придёт 300001-м?
аяяй))
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22.09.2022 16:39 Ответить
Та яка різниця, якщо вони самі вирішують? Сьогодні так, завтра переписали закон - буде так... в любому випадку, путін не дасть задню, бо боїться смерті, а отже будуть набирати і набирати, поки Дагестан і Бурятія не скажуть кремлю: "иди на ***"
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22.09.2022 16:39 Ответить
Нет никаких оснований не верить этому, усатому гражданину.
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22.09.2022 16:39 Ответить
Вже слів не вистачає, щоб процитувати все, що Пєсков спростовував:
Війни не буде
Відступу не буде
Військового стану не буде
Мобілізації не буде
Обміну полоненими не буде
А зараз і мільйона мобілізованих не буде
Ну що ще...
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22.09.2022 16:40 Ответить
Ядерної війни не буде.
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22.09.2022 16:42 Ответить
Такого він не казав, навпаки
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22.09.2022 16:44 Ответить
коли ******** вуса шось говорять - читай - буде все рівно навпаки.
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22.09.2022 16:42 Ответить
кацапи=стадо. Вони не здатні на протести. Ну нічого підуть перші похоронки тоді стане веселіше !
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22.09.2022 16:43 Ответить
А в Украине не так?( ЗЕльц разминировал проходы лаптям,сдает территории вместе с украинцами,украинских военных в плен лаптеногим тварям сдаёт тысячами.....и что....может кто-то вышел предъявил хоть РАЗ за все его косяки и преступления? Как мыши под веником....одни диванные понторезы держите семеро.
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22.09.2022 18:09 Ответить
Та хто там цих баранів рахувати буде?
Хіба шо наші, коли будуть "плюсувати" до тих 55 тисяч шо вже нарахували...
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22.09.2022 16:47 Ответить
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22.09.2022 16:51 Ответить

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22.09.2022 16:52 Ответить
Два гражданства запрещены, но три - можно. Миллион - нельзя, а два?
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22.09.2022 16:55 Ответить
а шо два??
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22.09.2022 16:56 Ответить
ну він сказав правду) цифри немають значення,повістки будуть отримувати всі (крім наближених) і відправляти на фарш,тому рабсіяні як та скотина яку ведуть на забій вже відчула це і рятується втечею,одне копито тут а друге вже на рос кордоні)
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22.09.2022 16:59 Ответить
ГОНЧАРЕНКО

Говорять, що медведчук стане головою днр замість пушіліна.
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22.09.2022 16:59 Ответить
песков расказывал перед войной что расия никогда на своих "братьев" не нападет, что этого не может быть и в страшных снах,что Запад не дождется, а теперь русня в Укране насилует,пытает и занимается геноцидом украинцев, так что верить этим свиньям вообще нельзя
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22.09.2022 17:00 Ответить
Mogut oni i 3 miliona pusecnogo miaso nabrat.Vopros kak ix vsex voruzat budet cem?Ix generali i licno povar Prigozin vsio voroval so skladov i prodoval vsem kto mogli zaplatit ili menial na sto to
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22.09.2022 17:00 Ответить
Они хотят напугать Европу своей недомобилизацией.
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22.09.2022 17:49 Ответить
Нижче стаття - Пєсков виключає можливість обміну Медведчука на захисників "Азовсталі" Джерело: https://censor.net/ua/n3343184
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22.09.2022 17:07 Ответить
***** ожидал очередь в военкоматах а получилвсь на вокзалах ...
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22.09.2022 17:08 Ответить
***** усатое.....
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22.09.2022 17:19 Ответить
Нема дурних .
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22.09.2022 17:35 Ответить
а хто перевірить)
кінця «часткової» мобілізації немає,
скільки рабів примусять стільки і могілізують,
хтось там буде питати тих зомбі
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22.09.2022 17:57 Ответить
И что, ****, характерно - те долбоящеры поверят, хотя ещё неделю или две назад та же усатая козлина кукарекала, что мобилизации не будет.

Нация Буратин, которым "с три короба наврёшь - и делай с ним, что хошь".
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22.09.2022 18:28 Ответить
73%?!
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22.09.2022 19:23 Ответить
146%
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22.09.2022 19:37 Ответить
разное сильно.....нельзя сравнивать дурака чурова и «мудрый народ»
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22.09.2022 20:29 Ответить
Кацап? Иначе почему бы отвечал мне в стиле "сам дурак" на утверждение, что кацапы - нация буратин?
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22.09.2022 21:47 Ответить
 
 