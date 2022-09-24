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Пєсков заперечив інформацію про можливість мобілізації 1 млн росіян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про те, що указ про "часткову мобілізацію" передбачає можливість призову до одного мільйона осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Це брехня", - сказав Пєсков.
Раніше росЗМІ повідомили, що засекречений пункт указу про мобілізацію в Росії дозволяє призвати 1 млн росіян.
Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про проведення в Росії "часткової мобілізації". Увечері цього ж дня в російських містах пройшли мітинги проти мобілізації на війну. У 39 містах затримали понад 1300 людей. Переважна більшість затримань відбулася у двох найбільших містах Росії: Москві та Санкт-Петербурзі.
Топ коментарі
+15 Ukraine in War
показати весь коментар22.09.2022 16:38
+9 Philip c31e0bf0
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+7 Шимус
показати весь коментар22.09.2022 16:51
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Будь ласка, зачекайте...
Надія на далекобійну зброю, яка їх буде масово випалювати.
Сразу будут отгонять от военкоматов всех, кто придёт 300001-м?
аяяй))
Війни не буде
Відступу не буде
Військового стану не буде
Мобілізації не буде
Обміну полоненими не буде
А зараз і мільйона мобілізованих не буде
Ну що ще...
Хіба шо наші, коли будуть "плюсувати" до тих 55 тисяч шо вже нарахували...
Говорять, що медведчук стане головою днр замість пушіліна.
кінця «часткової» мобілізації немає,
скільки рабів примусять стільки і могілізують,
хтось там буде питати тих зомбі
Нация Буратин, которым "с три короба наврёшь - и делай с ним, что хошь".