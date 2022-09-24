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Новини За кордоном Мобілізація в РФ
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Пєсков (1443) Росія (47217) мобілізація (1458)

Пєсков заперечив інформацію про можливість мобілізації 1 млн росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мобілізація

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про те, що указ про "часткову мобілізацію" передбачає можливість призову до одного мільйона осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Це брехня", - сказав Пєсков.

Раніше росЗМІ повідомили, що засекречений пункт указу про мобілізацію в Росії дозволяє призвати 1 млн росіян.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про проведення в Росії "часткової мобілізації". Увечері цього ж дня в російських містах пройшли мітинги проти мобілізації на війну. У 39 містах затримали понад 1300 людей. Переважна більшість затримань відбулася у двох найбільших містах Росії: Москві та Санкт-Петербурзі.

Також читайте: Гітлер у відчаї забирав з вулиць й одягав в однострій хлопчиків і старих, Путін в такому самому стані, - генерал США Ходжес в ефірі німецького телеканалу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
заперечив, значить точно мільйон орків хочуть набрати.
Надія на далекобійну зброю, яка їх буде масово випалювати.
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22.09.2022 16:38
+9

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22.09.2022 16:52
+7
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22.09.2022 16:51
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заперечив, значить точно мільйон орків хочуть набрати.
Надія на далекобійну зброю, яка їх буде масово випалювати.
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22.09.2022 16:38 Відповісти
Може і більше, якщо тільки з Алушти забирають більше 500!!
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22.09.2022 17:01 Відповісти
Писать нужно - письков , как всегда сбрехал Рашистам верить⁉️
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22.09.2022 18:22 Відповісти
Письков брешет как всегда и можем даже составлять прогнозы по его высерам наперед,вопрос в другом могилизовать и бросить в атаку лям неподготовленных мобиков извращение ток себе,как буденный нам танки не страшны порубаем их все шашками,на наше Украинское счастье история коцапье ничему не учит и целеноправлено встают на те же грабли,очухиваются от удара и встают на те же грабли обратно.
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22.09.2022 21:59 Відповісти
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22.09.2022 16:39 Відповісти
...а потім...
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22.09.2022 16:41 Відповісти
Буряты веселятся https://glavred.info/world/buryaty-veselyatsya-lyudey-vyazhut-posredi-ulicy-pervuyu-partiyu-rossiyan-mobilizirovali-v-rf-10411253.html
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22.09.2022 16:47 Відповісти
Даже повоевать не дают миллионам желающих.
Сразу будут отгонять от военкоматов всех, кто придёт 300001-м?
аяяй))
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22.09.2022 16:39 Відповісти
Та яка різниця, якщо вони самі вирішують? Сьогодні так, завтра переписали закон - буде так... в любому випадку, путін не дасть задню, бо боїться смерті, а отже будуть набирати і набирати, поки Дагестан і Бурятія не скажуть кремлю: "иди на ***"
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22.09.2022 16:39 Відповісти
Нет никаких оснований не верить этому, усатому гражданину.
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22.09.2022 16:39 Відповісти
Вже слів не вистачає, щоб процитувати все, що Пєсков спростовував:
Війни не буде
Відступу не буде
Військового стану не буде
Мобілізації не буде
Обміну полоненими не буде
А зараз і мільйона мобілізованих не буде
Ну що ще...
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22.09.2022 16:40 Відповісти
Ядерної війни не буде.
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22.09.2022 16:42 Відповісти
Такого він не казав, навпаки
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22.09.2022 16:44 Відповісти
коли ******** вуса шось говорять - читай - буде все рівно навпаки.
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22.09.2022 16:42 Відповісти
кацапи=стадо. Вони не здатні на протести. Ну нічого підуть перші похоронки тоді стане веселіше !
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22.09.2022 16:43 Відповісти
А в Украине не так?( ЗЕльц разминировал проходы лаптям,сдает территории вместе с украинцами,украинских военных в плен лаптеногим тварям сдаёт тысячами.....и что....может кто-то вышел предъявил хоть РАЗ за все его косяки и преступления? Как мыши под веником....одни диванные понторезы держите семеро.
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22.09.2022 18:09 Відповісти
Та хто там цих баранів рахувати буде?
Хіба шо наші, коли будуть "плюсувати" до тих 55 тисяч шо вже нарахували...
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22.09.2022 16:47 Відповісти
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22.09.2022 16:51 Відповісти

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22.09.2022 16:52 Відповісти
Два гражданства запрещены, но три - можно. Миллион - нельзя, а два?
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22.09.2022 16:55 Відповісти
а шо два??
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22.09.2022 16:56 Відповісти
ну він сказав правду) цифри немають значення,повістки будуть отримувати всі (крім наближених) і відправляти на фарш,тому рабсіяні як та скотина яку ведуть на забій вже відчула це і рятується втечею,одне копито тут а друге вже на рос кордоні)
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22.09.2022 16:59 Відповісти
ГОНЧАРЕНКО

Говорять, що медведчук стане головою днр замість пушіліна.
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22.09.2022 16:59 Відповісти
песков расказывал перед войной что расия никогда на своих "братьев" не нападет, что этого не может быть и в страшных снах,что Запад не дождется, а теперь русня в Укране насилует,пытает и занимается геноцидом украинцев, так что верить этим свиньям вообще нельзя
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22.09.2022 17:00 Відповісти
Mogut oni i 3 miliona pusecnogo miaso nabrat.Vopros kak ix vsex voruzat budet cem?Ix generali i licno povar Prigozin vsio voroval so skladov i prodoval vsem kto mogli zaplatit ili menial na sto to
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22.09.2022 17:00 Відповісти
Они хотят напугать Европу своей недомобилизацией.
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22.09.2022 17:49 Відповісти
Нижче стаття - Пєсков виключає можливість обміну Медведчука на захисників "Азовсталі" Джерело: https://censor.net/ua/n3343184
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22.09.2022 17:07 Відповісти
***** ожидал очередь в военкоматах а получилвсь на вокзалах ...
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22.09.2022 17:08 Відповісти
***** усатое.....
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22.09.2022 17:19 Відповісти
Нема дурних .
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22.09.2022 17:35 Відповісти
а хто перевірить)
кінця «часткової» мобілізації немає,
скільки рабів примусять стільки і могілізують,
хтось там буде питати тих зомбі
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22.09.2022 17:57 Відповісти
И что, ****, характерно - те долбоящеры поверят, хотя ещё неделю или две назад та же усатая козлина кукарекала, что мобилизации не будет.

Нация Буратин, которым "с три короба наврёшь - и делай с ним, что хошь".
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22.09.2022 18:28 Відповісти
73%?!
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22.09.2022 19:23 Відповісти
146%
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22.09.2022 19:37 Відповісти
разное сильно.....нельзя сравнивать дурака чурова и «мудрый народ»
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22.09.2022 20:29 Відповісти
Кацап? Иначе почему бы отвечал мне в стиле "сам дурак" на утверждение, что кацапы - нация буратин?
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22.09.2022 21:47 Відповісти
 
 