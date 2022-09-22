Вы не можете победить, прекратите войну, - Бербок - России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обратилась к России с призывом прекратить войну, потому что РФ в этой войне не победит.

Она сделала это на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я призываю Россию: это - война, в которой вы не победите, так что положите конец войне. Прекратите страдания украинцев, прекратите посылать ваших собственных людей насмерть; отмените свои позорные "референдумы", которые являются такими же незаконными, как и война, которую они должны легитимировать. Прекратите зерновую войну, которая влечет голод на планете… И прекратите парализовать работу Совета Безопасности ООН", - заявила глава немецкой дипломатии.

Она отметила, что последние заявления президента Путина четко показали: Россия не ведет никакую "специальную военную операцию", россия ведет полномасштабную агрессивную войну, с военными преступлениями, с пытками, изнасилованиями, даже детей.

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Бербок отметила, что возможно для многих в мире война в Украине могла казаться далекой региональной войной. Но эта война более чем за 200 дней касается сейчас всех, она усиливает обнищание, голод, неуверенность во всем мире.

Министр обратила внимание на то, что российский министр Сергей Лавров находился в зале ровно столько времени, чтобы произнести свою длинную речь, не упомянув в ней вообще при этом такие понятия как "голод", "бедность" и т.д.

"Все, что несет эта война, это боль, смерть и разрушение", – сказала министр.

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Она призвала присутствующих спросить самих себя: "Если мы позволяем одному из постоянных членов Совбеза ООН развязать такую ​​захватническую войну против соседа, что это означает для Организации Объединенных Наций?"

Бербок упомянула о положении Хартии ООН и подчеркнула, что нации не должны быть бездейственны, если этот постоянный член злоупотребляет своим специальным правом – вето. ООН – это не Россия, ООН – это все государства, большие и маленькие, подчеркнула глава МИД ФРГ.

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