Вы не можете победить, прекратите войну, - Бербок - России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обратилась к России с призывом прекратить войну, потому что РФ в этой войне не победит.
Она сделала это на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я призываю Россию: это - война, в которой вы не победите, так что положите конец войне. Прекратите страдания украинцев, прекратите посылать ваших собственных людей насмерть; отмените свои позорные "референдумы", которые являются такими же незаконными, как и война, которую они должны легитимировать. Прекратите зерновую войну, которая влечет голод на планете… И прекратите парализовать работу Совета Безопасности ООН", - заявила глава немецкой дипломатии.
Она отметила, что последние заявления президента Путина четко показали: Россия не ведет никакую "специальную военную операцию", россия ведет полномасштабную агрессивную войну, с военными преступлениями, с пытками, изнасилованиями, даже детей.
Бербок отметила, что возможно для многих в мире война в Украине могла казаться далекой региональной войной. Но эта война более чем за 200 дней касается сейчас всех, она усиливает обнищание, голод, неуверенность во всем мире.
Министр обратила внимание на то, что российский министр Сергей Лавров находился в зале ровно столько времени, чтобы произнести свою длинную речь, не упомянув в ней вообще при этом такие понятия как "голод", "бедность" и т.д.
"Все, что несет эта война, это боль, смерть и разрушение", – сказала министр.
Она призвала присутствующих спросить самих себя: "Если мы позволяем одному из постоянных членов Совбеза ООН развязать такую захватническую войну против соседа, что это означает для Организации Объединенных Наций?"
Бербок упомянула о положении Хартии ООН и подчеркнула, что нации не должны быть бездейственны, если этот постоянный член злоупотребляет своим специальным правом – вето. ООН – это не Россия, ООН – это все государства, большие и маленькие, подчеркнула глава МИД ФРГ.
Пожалуйста, подождите...
там как раз все об этом....
https://www.youtube.com/watch?v=am6nRvuahb4
https://twitter.com/i/status/1573032506093248512
)))
Путіну - під зад колєно!
Вот примерно то же сделала наша Олена.
Вот как-то так.
І таких коментів - маса.
"Броня" для ЗСУ: перші танки Leopard 1 Україна може отримати через шість тижнів - Handelsblatt.
Загалом йдеться про постачання до 50 вживаних танків Leopard 1
На складах німецьких оборонних концернів стоять близько 100 одиниць знятих з озброєння Leopard 1A5).
Тепер тільки фтопку, у петлю й на палю...
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы!
dumudurku i razstreljat vseh tam...skoko ih 400 ? a potom proitis po semeinim domam na rublevke.....
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Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказ. Реалії".
Повідомляється, що сюжет із виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний". За його словами, мобілізації у Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні республіка "перевиконала план".
Кадиров також зазначив, що у бойових діях взяли участь 20 тисяч чеченців. Нібито регіон перевиконав "спущений план" на 254%, але про який план мова йде, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.