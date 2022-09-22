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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Россия (91279) Анналена Бербок (229)

Вы не можете победить, прекратите войну, - Бербок - России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обратилась к России с призывом прекратить войну, потому что РФ в этой войне не победит.

Она сделала это на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я призываю Россию: это - война, в которой вы не победите, так что положите конец войне. Прекратите страдания украинцев, прекратите посылать ваших собственных людей насмерть; отмените свои позорные "референдумы", которые являются такими же незаконными, как и война, которую они должны легитимировать. Прекратите зерновую войну, которая влечет голод на планете… И прекратите парализовать работу Совета Безопасности ООН", - заявила глава немецкой дипломатии.

Она отметила, что последние заявления президента Путина четко показали: Россия не ведет никакую "специальную военную операцию", россия ведет полномасштабную агрессивную войну, с военными преступлениями, с пытками, изнасилованиями, даже детей.

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Бербок отметила, что возможно для многих в мире война в Украине могла казаться далекой региональной войной. Но эта война более чем за 200 дней касается сейчас всех, она усиливает обнищание, голод, неуверенность во всем мире.

Министр обратила внимание на то, что российский министр Сергей Лавров находился в зале ровно столько времени, чтобы произнести свою длинную речь, не упомянув в ней вообще при этом такие понятия как "голод", "бедность" и т.д.

"Все, что несет эта война, это боль, смерть и разрушение", – сказала министр.

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Она призвала присутствующих спросить самих себя: "Если мы позволяем одному из постоянных членов Совбеза ООН развязать такую ​​захватническую войну против соседа, что это означает для Организации Объединенных Наций?"

Бербок упомянула о положении Хартии ООН и подчеркнула, что нации не должны быть бездейственны, если этот постоянный член злоупотребляет своим специальным правом – вето. ООН – это не Россия, ООН – это все государства, большие и маленькие, подчеркнула глава МИД ФРГ.

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Топ комментарии
+29
***** швидше вдавиться ніж визнає що не може перемогти Україну.
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22.09.2022 22:42
+21
Бербок і німчураки! Припиніть купувати в кацапів нафту і газ.Припиніть продавати їм електроніку та вести з ними товарообіг! Надайте українцям нормальну зброю якої вони потребують.
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22.09.2022 22:52
+17
Передивилась уже який раз відео зустрічі наших з полону. Плакала і думала,що з таким народом тільки до Перемоги. Це був піднесений день, дякую Україна, дякую українцям. Бережіть себе і Україну
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22.09.2022 22:52
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***** швидше вдавиться ніж визнає що не може перемогти Україну.
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22.09.2022 22:42 Ответить
кстати, хорошее интервью с Ларисой Волошиной на тему психологии плешивого....
там как раз все об этом....
https://www.youtube.com/watch?v=am6nRvuahb4
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22.09.2022 22:47 Ответить
Передивилась уже який раз відео зустрічі наших з полону. Плакала і думала,що з таким народом тільки до Перемоги. Це був піднесений день, дякую Україна, дякую українцям. Бережіть себе і Україну
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22.09.2022 22:52 Ответить
Бербок і німчураки! Припиніть купувати в кацапів нафту і газ.Припиніть продавати їм електроніку та вести з ними товарообіг! Надайте українцям нормальну зброю якої вони потребують.
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22.09.2022 22:52 Ответить
Перш ніж дорікати, треба самим щось зробити і показати приклад. Наша влада в цьому відстає. Тому нічого до німців чи європейців апелювати. Обмеження на нафту і газ будуть посилюватися. Зокрема, цієї зими. Може нехай німці під носом намажуть?!
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23.09.2022 00:19 Ответить
Это тролль, которого лайкают нашии "полезные идиоты".Хейтеры, никакого критического мышления. Кто громче заорет-"зрада", тому без всяких разбирательств лайк и сунут..
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23.09.2022 00:58 Ответить
Ты тролль? Если нормальный, то не можешь не знать, что с декабря весь ЕС, кроме Венгрии и Чехии перестает закупать нефть. С марта 23-нефтепродукты. От газа ЕС пока не откажется, Украина то же пока закупает часть российского газа через посредников, юридически это газ тредера-физически российский. И трубопровод у нас газ качает. Сам не пробовал от газа отказаться? Заодно и от мобильной связи, Киевстар и Водафон-принадлежат россиянам. И да, от бензина и дизтоплива то же откажись, Украина его закупает в Европе, где до декабря они то же российские. Прежде чем дешевые лозунги толкать- заставь Зеленского и Ермака от дерибана на асфальте отказаться и деньги не забирать у ВСУ на строительство дорог.
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23.09.2022 01:10 Ответить
голландцы троллят русню референдумом по присоединению рашки к Голландии ))
https://twitter.com/i/status/1573032506093248512
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22.09.2022 22:43 Ответить
Видаляю свій попередній комент. Крим расєйський в голанців тут, а за вашим посиланням - все виправлено
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22.09.2022 22:59 Ответить
бывает....
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22.09.2022 23:03 Ответить
путлер не може припинити, його можна тільки примусити
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22.09.2022 22:44 Ответить
Тобто, примусом по тупій голові!
)))
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22.09.2022 23:27 Ответить
Ай, да Анна, ай да Лєно.

Путіну - під зад колєно!
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22.09.2022 22:45 Ответить
з нами ********** путлер воює,а з європейців,схоже,знущається...
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22.09.2022 23:07 Ответить
Гарно сказано ООН це не росія , пора кацапію присадити на бутилку
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22.09.2022 22:47 Ответить
Росія це країна шахід, обв язана поясом смертника від Луганська до Херсона і хоче підірвати все, якщо її вимоги не виконають.

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22.09.2022 22:49 Ответить
На це здатні лише мусульмани. В ім"я Аллаха.
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22.09.2022 22:53 Ответить
Аня, эта война закончится только тотальным уничтожением Параши и всего её козломордого свинособачьего народца. Всех до единого. Призывать их закончить войну, пока они живы бесполезно, а после того, как все они сдохнут бессмысленно.
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22.09.2022 22:50 Ответить
Сегодня я предложил эвакуировать из России родственника. Не знаю как, но я приложил бы усилия, чтоб его оттуда достать. Мне сказали: "У него инвалидность, его не заберут". Я знал, что мне так ответят. Но не предложить не мог.

Вот примерно то же сделала наша Олена.
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22.09.2022 23:04 Ответить
Они там все инвалиды. Причём на голову. Так что Вашего родственника тоже заберут.
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23.09.2022 08:26 Ответить
Блин, если бы россиянам выдали повестки с предписанием прийти к ГАЗОВЫМ КАМЕРАМ, они всё равно бы плакали, но шли.
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22.09.2022 22:55 Ответить
У знакомой бабуси внука могут забрать в армию. "Ну а что же, кому-то надо воевать".

Вот как-то так.
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22.09.2022 23:06 Ответить
eto shutka ? serjozna tak i skazala ?
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22.09.2022 23:19 Ответить
Не про внука, про мобилизацию. Этими словами. А ещё внучатого племянника призвать могут.
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22.09.2022 23:24 Ответить
a prichino-sledstvinnie svjazi ona mozhet razobratj ? ce prosto ****** ...s takim podhodom eta voina esho 10 let mozhe prodolzhatsa
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22.09.2022 23:30 Ответить
Це ще не найгірше. У коментах на Тишлангу читав і більш огидне - "а мы и есть быдло, тем и сильны!", "я мраZь и этим горжусь!", "да, готова отдать путину своих детей! потому что мы рабы божии и государевы, а если государь изволят, моё дело на коленях ручку целовать! а вашу демократию себе в жопу суньте!"
І таких коментів - маса.
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23.09.2022 00:09 Ответить
nu sratj v komentah eto odno....a na dele ocheredi na granicah
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23.09.2022 00:13 Ответить
Нет.
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23.09.2022 08:49 Ответить
Русский мир - идите на ***!
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22.09.2022 22:56 Ответить
Ви де здатні воювати, дайте танки !
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22.09.2022 22:56 Ответить
сотня Леопардів-1 тупо ржавіють !!!!

"Броня" для ЗСУ: перші танки Leopard 1 Україна може отримати через шість тижнів - Handelsblatt.
Загалом йдеться про постачання до 50 вживаних танків Leopard 1
На складах німецьких оборонних концернів стоять близько 100 одиниць знятих з озброєння Leopard 1A5).
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22.09.2022 23:04 Ответить
новина від 11 квітня 2022 !!!!

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22.09.2022 23:07 Ответить
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22.09.2022 23:04 Ответить
on tam sam sebe ruki svajazal ?
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22.09.2022 23:21 Ответить
"Припиняти" можна було до 24го лютого!
Тепер тільки фтопку, у петлю й на палю...
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22.09.2022 23:04 Ответить
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22.09.2022 23:05 Ответить
Нужно просить США взять нас под ядерный зонтик. Ведь именно по инициативе США мы лишились ядерного оружия в 1994 году!
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы!
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22.09.2022 23:07 Ответить
середньої ракети до заводів не дістануть
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22.09.2022 23:09 Ответить
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22.09.2022 23:27 Ответить
Опять исходят из принципа, что для чмони что-то значит россия. Для него "мы" - это питерская воровская обойма и члены их семей. На данный момент никто из них физически не пострадал, а значит у чмони потерь действительно нет. Вот если мобилизованные хотя бы колонной на гражданских авто со стрелковым оружием и РПГ поедут на Москву и перестреляют немного людей, включая, например, любовницу или брата, то тогда сразу начнется совсем иной уровень принятия решений.
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22.09.2022 23:28 Ответить
treba zaiti v dumu durku i razstreljat vseh tam...skoko ih 400 ? a potom proitis po semeinim domam na rublevke.....
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22.09.2022 23:34 Ответить
Німці мають непоганий для нас вибір на майбутнє - Анналєна і Урсула
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22.09.2022 23:31 Ответить
😂🤣..Всьо , каДиркін зламався .. Тік токів більше не буде . .
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Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказ. Реалії".

Повідомляється, що сюжет із виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний". За його словами, мобілізації у Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні республіка "перевиконала план".

Кадиров також зазначив, що у бойових діях взяли участь 20 тисяч чеченців. Нібито регіон перевиконав "спущений план" на 254%, але про який план мова йде, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.
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22.09.2022 23:36 Ответить
Кадырка мабуть решил, шо ну того путю нафиг. Свой трон до ослячей дупы ближе, а если обьявить мобилизацию, то трон закачается. Чеченцы - не кацапы, Кадырку и скинуть могут
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23.09.2022 00:37 Ответить
Вогонь! Правильно, вмирати за путлєра мають тільки кацапські раби!
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23.09.2022 02:12 Ответить
Ну і? Вистачить духу чпурнути РФ з ООН?!
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22.09.2022 23:58 Ответить
Вкотре кажу що світ і її керівники країн ніяк не можуть зрозуміти що рашка це дикуни і якось вести перемовини або мати здоровий глузд це не про них.Це племя виродків.Це зовсім інше мислення.Це племя розуміє тільки силу.Це лайно раби які тільки на колінах головою в низ розуміють.
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23.09.2022 00:54 Ответить
І головне щоб закінчилася війна потрібно прищимити яйця трьом лідерам.Це Індія І Китай по перше і Турція в останне.Без підримки Індії і особливо Китая рашка загнеться сразу.
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23.09.2022 00:56 Ответить
Что такое организация объединенных наций???
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23.09.2022 00:58 Ответить
Одне Опущення Нитиків
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23.09.2022 01:03 Ответить
Без України московія розсиплеться, що з нею і відбувається - вони здихає в агонії.
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23.09.2022 01:25 Ответить
що цікаво, ці та інші подібні заклики з G7 касапські пабліки в себе не наводять.
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23.09.2022 01:32 Ответить
Прийшла така думка що можливо у безвиході старе москальське чмо оголосить що усіх «фашистів» ліквідовано, що цілі досягнуто(звичайно при утриманні «тих» земель, і тд тп
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23.09.2022 07:31 Ответить
 
 