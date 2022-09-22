Ви не можете перемогти, припиніть війну, - Бербок - Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок звернулась до Росії із закликом припинити війну, бо РФ у цій війні не переможе.
Вона зробила це на засіданні Ради Безпеки ООН міністерського рівня в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я закликаю Росію: це - війна, в якій ви не переможете, тож покладіть кінець війні. Припиніть страждання українців, припиніть посилати ваших власних людей на смерть; відмініть свої ганебні "референдуми", які є такими ж незаконними, як і війна, яку вони мають легітимізувати. Припиніть зернову війну, яка тягне за собою голод на планеті… І припиніть паралізувати роботу Ради Безпеки ООН", - заявила глава німецької дипломатії.
Вона зазначила, що останні заяви президента Путіна чітко показали: Росія не веде ніяку "спеціальну військову операцію", Росія веде повномасштабну агресивну війну, з воєнними злочинами, з катуваннями, зґвалтуваннями, навіть дітей.
Бербок зауважила, що, можливо, для багатьох у світі війна в Україні могла здаватися далекою регіональною війною. Але ця війна за понад 200 днів торкається зараз усіх, вона посилює зубожіння, голод, невпевненість у всьому світі.
Міністр звернула увагу на те, що російський міністр Сергій Лавров перебував у залі рівно стільки часу, щоб вимовити свою довгу промову, не згадавши в ній взагалі при цьому такі поняття як "голод", "бідність" тощо.
"Все, що несе ця війна, це біль, смерть і руйнування", - сказала міністр.
Вона закликала присутніх запитати самих себе: "якщо ми дозволяємо одному з постійних членів Ради безпеки ООН розв’язати таку загарбницьку війну проти сусіда, що це означатиме для Організації Об’єднаних Націй?".
Бербок згадала про положення Хартії ООН і підкреслила, що нації не повинні бути бездіяльними, якщо цей постійний член зловживає своїм спеціальним правом – вето. ООН - це не Росія, ООН - це всі держави, великі й маленькі, - підкреслила глава МЗС ФРН.
Будь ласка, зачекайте...
там как раз все об этом....
https://www.youtube.com/watch?v=am6nRvuahb4
https://twitter.com/i/status/1573032506093248512
)))
Путіну - під зад колєно!
Вот примерно то же сделала наша Олена.
Вот как-то так.
І таких коментів - маса.
"Броня" для ЗСУ: перші танки Leopard 1 Україна може отримати через шість тижнів - Handelsblatt.
Загалом йдеться про постачання до 50 вживаних танків Leopard 1
На складах німецьких оборонних концернів стоять близько 100 одиниць знятих з озброєння Leopard 1A5).
Тепер тільки фтопку, у петлю й на палю...
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы!
dumudurku i razstreljat vseh tam...skoko ih 400 ? a potom proitis po semeinim domam na rublevke.....
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Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказ. Реалії".
Повідомляється, що сюжет із виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний". За його словами, мобілізації у Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні республіка "перевиконала план".
Кадиров також зазначив, що у бойових діях взяли участь 20 тисяч чеченців. Нібито регіон перевиконав "спущений план" на 254%, але про який план мова йде, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.