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Росія (47229) Анналена Бербок (326)

Ви не можете перемогти, припиніть війну, - Бербок - Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок звернулась до Росії із закликом припинити війну, бо РФ  у цій війні не переможе.

Вона зробила це на засіданні Ради Безпеки ООН міністерського рівня в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я закликаю Росію: це - війна, в якій ви не переможете, тож покладіть кінець війні. Припиніть страждання українців, припиніть посилати ваших власних людей на смерть; відмініть свої ганебні "референдуми", які є такими ж незаконними, як і війна, яку вони мають легітимізувати. Припиніть зернову війну, яка тягне за собою голод на планеті… І припиніть паралізувати роботу Ради Безпеки ООН", - заявила глава німецької дипломатії.

Вона зазначила, що останні заяви президента Путіна чітко показали: Росія не веде ніяку "спеціальну військову операцію", Росія веде повномасштабну агресивну війну, з воєнними злочинами, з катуваннями, зґвалтуваннями, навіть дітей.

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Бербок зауважила, що, можливо, для багатьох у світі війна в Україні могла здаватися далекою регіональною війною. Але ця війна за понад 200 днів торкається зараз усіх, вона посилює зубожіння, голод, невпевненість у всьому світі.

Міністр звернула увагу на те, що російський міністр Сергій Лавров перебував у залі рівно стільки часу, щоб вимовити свою довгу промову, не згадавши в ній взагалі при цьому такі поняття як "голод", "бідність" тощо.

"Все, що несе ця війна, це біль, смерть і руйнування", - сказала міністр.

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Вона закликала присутніх запитати самих себе: "якщо ми дозволяємо одному з постійних членів Ради безпеки ООН розв’язати таку загарбницьку війну проти сусіда, що це означатиме для Організації Об’єднаних Націй?".

Бербок згадала про положення Хартії ООН і підкреслила, що нації не повинні бути бездіяльними, якщо цей постійний член зловживає своїм спеціальним правом – вето. ООН - це не Росія, ООН - це всі держави, великі й маленькі, - підкреслила глава МЗС ФРН.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
***** швидше вдавиться ніж визнає що не може перемогти Україну.
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22.09.2022 22:42
+21
Бербок і німчураки! Припиніть купувати в кацапів нафту і газ.Припиніть продавати їм електроніку та вести з ними товарообіг! Надайте українцям нормальну зброю якої вони потребують.
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22.09.2022 22:52
+17
Передивилась уже який раз відео зустрічі наших з полону. Плакала і думала,що з таким народом тільки до Перемоги. Це був піднесений день, дякую Україна, дякую українцям. Бережіть себе і Україну
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22.09.2022 22:52
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***** швидше вдавиться ніж визнає що не може перемогти Україну.
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22.09.2022 22:42 Відповісти
кстати, хорошее интервью с Ларисой Волошиной на тему психологии плешивого....
там как раз все об этом....
https://www.youtube.com/watch?v=am6nRvuahb4
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22.09.2022 22:47 Відповісти
Передивилась уже який раз відео зустрічі наших з полону. Плакала і думала,що з таким народом тільки до Перемоги. Це був піднесений день, дякую Україна, дякую українцям. Бережіть себе і Україну
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22.09.2022 22:52 Відповісти
Бербок і німчураки! Припиніть купувати в кацапів нафту і газ.Припиніть продавати їм електроніку та вести з ними товарообіг! Надайте українцям нормальну зброю якої вони потребують.
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22.09.2022 22:52 Відповісти
Перш ніж дорікати, треба самим щось зробити і показати приклад. Наша влада в цьому відстає. Тому нічого до німців чи європейців апелювати. Обмеження на нафту і газ будуть посилюватися. Зокрема, цієї зими. Може нехай німці під носом намажуть?!
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23.09.2022 00:19 Відповісти
Это тролль, которого лайкают нашии "полезные идиоты".Хейтеры, никакого критического мышления. Кто громче заорет-"зрада", тому без всяких разбирательств лайк и сунут..
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23.09.2022 00:58 Відповісти
Ты тролль? Если нормальный, то не можешь не знать, что с декабря весь ЕС, кроме Венгрии и Чехии перестает закупать нефть. С марта 23-нефтепродукты. От газа ЕС пока не откажется, Украина то же пока закупает часть российского газа через посредников, юридически это газ тредера-физически российский. И трубопровод у нас газ качает. Сам не пробовал от газа отказаться? Заодно и от мобильной связи, Киевстар и Водафон-принадлежат россиянам. И да, от бензина и дизтоплива то же откажись, Украина его закупает в Европе, где до декабря они то же российские. Прежде чем дешевые лозунги толкать- заставь Зеленского и Ермака от дерибана на асфальте отказаться и деньги не забирать у ВСУ на строительство дорог.
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23.09.2022 01:10 Відповісти
голландцы троллят русню референдумом по присоединению рашки к Голландии ))
https://twitter.com/i/status/1573032506093248512
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22.09.2022 22:43 Відповісти
Видаляю свій попередній комент. Крим расєйський в голанців тут, а за вашим посиланням - все виправлено
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22.09.2022 22:59 Відповісти
бывает....
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22.09.2022 23:03 Відповісти
путлер не може припинити, його можна тільки примусити
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22.09.2022 22:44 Відповісти
Тобто, примусом по тупій голові!
)))
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22.09.2022 23:27 Відповісти
Ай, да Анна, ай да Лєно.

Путіну - під зад колєно!
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22.09.2022 22:45 Відповісти
з нами ********** путлер воює,а з європейців,схоже,знущається...
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22.09.2022 23:07 Відповісти
Гарно сказано ООН це не росія , пора кацапію присадити на бутилку
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22.09.2022 22:47 Відповісти
Росія це країна шахід, обв язана поясом смертника від Луганська до Херсона і хоче підірвати все, якщо її вимоги не виконають.

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22.09.2022 22:49 Відповісти
На це здатні лише мусульмани. В ім"я Аллаха.
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22.09.2022 22:53 Відповісти
Аня, эта война закончится только тотальным уничтожением Параши и всего её козломордого свинособачьего народца. Всех до единого. Призывать их закончить войну, пока они живы бесполезно, а после того, как все они сдохнут бессмысленно.
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22.09.2022 22:50 Відповісти
Сегодня я предложил эвакуировать из России родственника. Не знаю как, но я приложил бы усилия, чтоб его оттуда достать. Мне сказали: "У него инвалидность, его не заберут". Я знал, что мне так ответят. Но не предложить не мог.

Вот примерно то же сделала наша Олена.
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22.09.2022 23:04 Відповісти
Они там все инвалиды. Причём на голову. Так что Вашего родственника тоже заберут.
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23.09.2022 08:26 Відповісти
Блин, если бы россиянам выдали повестки с предписанием прийти к ГАЗОВЫМ КАМЕРАМ, они всё равно бы плакали, но шли.
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22.09.2022 22:55 Відповісти
У знакомой бабуси внука могут забрать в армию. "Ну а что же, кому-то надо воевать".

Вот как-то так.
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22.09.2022 23:06 Відповісти
eto shutka ? serjozna tak i skazala ?
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22.09.2022 23:19 Відповісти
Не про внука, про мобилизацию. Этими словами. А ещё внучатого племянника призвать могут.
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22.09.2022 23:24 Відповісти
a prichino-sledstvinnie svjazi ona mozhet razobratj ? ce prosto ****** ...s takim podhodom eta voina esho 10 let mozhe prodolzhatsa
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22.09.2022 23:30 Відповісти
Це ще не найгірше. У коментах на Тишлангу читав і більш огидне - "а мы и есть быдло, тем и сильны!", "я мраZь и этим горжусь!", "да, готова отдать путину своих детей! потому что мы рабы божии и государевы, а если государь изволят, моё дело на коленях ручку целовать! а вашу демократию себе в жопу суньте!"
І таких коментів - маса.
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23.09.2022 00:09 Відповісти
nu sratj v komentah eto odno....a na dele ocheredi na granicah
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23.09.2022 00:13 Відповісти
Нет.
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23.09.2022 08:49 Відповісти
Русский мир - идите на ***!
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22.09.2022 22:56 Відповісти
Ви де здатні воювати, дайте танки !
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22.09.2022 22:56 Відповісти
сотня Леопардів-1 тупо ржавіють !!!!

"Броня" для ЗСУ: перші танки Leopard 1 Україна може отримати через шість тижнів - Handelsblatt.
Загалом йдеться про постачання до 50 вживаних танків Leopard 1
На складах німецьких оборонних концернів стоять близько 100 одиниць знятих з озброєння Leopard 1A5).
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22.09.2022 23:04 Відповісти
новина від 11 квітня 2022 !!!!

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22.09.2022 23:07 Відповісти
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22.09.2022 23:04 Відповісти
on tam sam sebe ruki svajazal ?
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22.09.2022 23:21 Відповісти
"Припиняти" можна було до 24го лютого!
Тепер тільки фтопку, у петлю й на палю...
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22.09.2022 23:04 Відповісти
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22.09.2022 23:05 Відповісти
Нужно просить США взять нас под ядерный зонтик. Ведь именно по инициативе США мы лишились ядерного оружия в 1994 году!
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы!
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22.09.2022 23:07 Відповісти
середньої ракети до заводів не дістануть
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22.09.2022 23:09 Відповісти
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22.09.2022 23:27 Відповісти
Опять исходят из принципа, что для чмони что-то значит россия. Для него "мы" - это питерская воровская обойма и члены их семей. На данный момент никто из них физически не пострадал, а значит у чмони потерь действительно нет. Вот если мобилизованные хотя бы колонной на гражданских авто со стрелковым оружием и РПГ поедут на Москву и перестреляют немного людей, включая, например, любовницу или брата, то тогда сразу начнется совсем иной уровень принятия решений.
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22.09.2022 23:28 Відповісти
treba zaiti v dumu durku i razstreljat vseh tam...skoko ih 400 ? a potom proitis po semeinim domam na rublevke.....
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22.09.2022 23:34 Відповісти
Німці мають непоганий для нас вибір на майбутнє - Анналєна і Урсула
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22.09.2022 23:31 Відповісти
😂🤣..Всьо , каДиркін зламався .. Тік токів більше не буде . .
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Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказ. Реалії".

Повідомляється, що сюжет із виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК "Грозний". За його словами, мобілізації у Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні республіка "перевиконала план".

Кадиров також зазначив, що у бойових діях взяли участь 20 тисяч чеченців. Нібито регіон перевиконав "спущений план" на 254%, але про який план мова йде, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.
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22.09.2022 23:36 Відповісти
Кадырка мабуть решил, шо ну того путю нафиг. Свой трон до ослячей дупы ближе, а если обьявить мобилизацию, то трон закачается. Чеченцы - не кацапы, Кадырку и скинуть могут
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23.09.2022 00:37 Відповісти
Вогонь! Правильно, вмирати за путлєра мають тільки кацапські раби!
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23.09.2022 02:12 Відповісти
Ну і? Вистачить духу чпурнути РФ з ООН?!
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22.09.2022 23:58 Відповісти
Вкотре кажу що світ і її керівники країн ніяк не можуть зрозуміти що рашка це дикуни і якось вести перемовини або мати здоровий глузд це не про них.Це племя виродків.Це зовсім інше мислення.Це племя розуміє тільки силу.Це лайно раби які тільки на колінах головою в низ розуміють.
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23.09.2022 00:54 Відповісти
І головне щоб закінчилася війна потрібно прищимити яйця трьом лідерам.Це Індія І Китай по перше і Турція в останне.Без підримки Індії і особливо Китая рашка загнеться сразу.
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23.09.2022 00:56 Відповісти
Что такое организация объединенных наций???
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23.09.2022 00:58 Відповісти
Одне Опущення Нитиків
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23.09.2022 01:03 Відповісти
Без України московія розсиплеться, що з нею і відбувається - вони здихає в агонії.
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23.09.2022 01:25 Відповісти
що цікаво, ці та інші подібні заклики з G7 касапські пабліки в себе не наводять.
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23.09.2022 01:32 Відповісти
Прийшла така думка що можливо у безвиході старе москальське чмо оголосить що усіх «фашистів» ліквідовано, що цілі досягнуто(звичайно при утриманні «тих» земель, і тд тп
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23.09.2022 07:31 Відповісти
 
 