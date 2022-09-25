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военнопленные (761) война (46961) паспорт (1134) Донецкая область (7152) псевдореферендум (125)

Российские пропагандисты сообщили, что украинских военнопленных заставляют голосовать на псевдореферендуме

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

військовополонені

Кремлевское информационное агентство ТАСС сообщило, что "администрация" оккупированной части Донбасса заставила участвовать в псевдореферендуме по меньшей мере 57 украинских военнослужащих, удерживаемых в колонии в Оленовке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал пропагандистов. Однако нет подтверждения, что мужчины и женщины на обнародованном видео являются украинскими военнопленными.

Отмечается, что проголосовать на псевдореферендуме за присоединение к составу Российской Федерации вынудили 57 удерживаемых в Оленовке украинских военнопленных с пропиской в Донецкой области.

Российские пропагандисты сообщили, что украинских военнопленных заставляют голосовать на псевдореферендуме 01

"Чтобы провокации придать хоть какую-то правдоподобность, в паспортах военнопленных сделана отметка о прописке в т.н. "ДНР", что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

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Пропагандисты отмечают, что украинские военнопленные из колонии в Оленовке якобы обратились к оккупантам с просьбой о присоединении к "казацкому батальону имени Богдана Хмельницкого". Но не уточняют, это то те же 57 человек или какие-то другие.

Российские пропагандисты сообщили, что украинских военнопленных заставляют голосовать на псевдореферендуме 02

Также ТАСС пишет, что якобы 11 мужчин и 23 женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины якобы обратились к оккупантам с просьбой получить паспорта террористического образования "ДНР".

Российские пропагандисты сообщили, что украинских военнопленных заставляют голосовать на псевдореферендуме 03

В ЦПК отмечают, что подобные шаги со стороны захватчиков являются очередной манипуляцией, направленной на распространение на захваченных территориях кремлевского нарратива о якобы большом количестве "сторонников" идеи присоединения к РФ среди пленных украинских военных.

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Напомним, Россия удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев, среди них много гражданских.
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Топ комментарии
+11
верещучка бекни! не спи твій хліб відбирають вівця ти зебільна!
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25.09.2022 17:57
+8
Радомир 25%

@Radomyr25

·

24 сент.

Охуіти, у Міністерстві юстиції розповіли, що полонених кацапів годують, як офіцерів ЗСУ.

Може їх ще до Буковелі ***** одвезти, на лижах покататися? Чи одразу на Сейшели кудись в п'ятизірковий, ****, готель заселити????
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25.09.2022 18:02
+7
Ну, конечно!!! ТАСС не соврал бы!
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25.09.2022 18:09
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верещучка бекни! не спи твій хліб відбирають вівця ти зебільна!
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25.09.2022 17:57 Ответить
а если пойдут служить, им срок скостят или вообще освободят ?
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25.09.2022 18:00 Ответить
Радомир 25%

@Radomyr25

·

24 сент.

Охуіти, у Міністерстві юстиції розповіли, що полонених кацапів годують, як офіцерів ЗСУ.

Може їх ще до Буковелі ***** одвезти, на лижах покататися? Чи одразу на Сейшели кудись в п'ятизірковий, ****, готель заселити????
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25.09.2022 18:02 Ответить
''11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців Збройних сил України нібито звернулися до окупантів із проханням отримати паспорти терористичного утворення "ДНР". WTF?? Были военнослужащими ЗСУ и сейчас перешли на сторону дыры??
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25.09.2022 18:05 Ответить
Ну, конечно!!! ТАСС не соврал бы!
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25.09.2022 18:09 Ответить
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25.09.2022 18:36 Ответить
У них в паспортах просто проставили отметки ДНР и все. Насильно.
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25.09.2022 18:37 Ответить
шановні, не дивуйтесь кацапам....
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25.09.2022 21:40 Ответить
Во уроди...
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25.09.2022 18:08 Ответить
навіщо ретранслювати лайно рашистської пропаганди? навіть з найкращих намірів?
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25.09.2022 18:17 Ответить
O pristuplenie okupantov *****-roSSiji dolzni znat vse, poetomu i sobshtjaeta...
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25.09.2022 18:40 Ответить
Сербія сказала, що не дивлячись на свою прихильність до росії, вони ніколи не визнають псевдореферендуми організовані росією на території України. Бо вони за непорушну територіальну цілісність країн.
Це похвально для них.
Ото і ми не визнали незалежність Косово і напевно ніколи не маємо визнавати.
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25.09.2022 18:24 Ответить
Да НАЧХАТЬ !!!
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25.09.2022 18:25 Ответить
23 жінки в складі казачого батальону дирляндії ще й імені Хмельницького.......
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25.09.2022 18:26 Ответить
Надо заборонити називати рашке( вбивце) їх армії українськими назвами чі героями ‼️‼️
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25.09.2022 18:34 Ответить
Военнопленные выявили воеизьявление???
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25.09.2022 18:39 Ответить
Они еще и Богдана Хмельницкого себе присвоили. Прикинь. Дальше что? Правый Сектор и Азов организуют? Так может уже за Степана Бандеру вперед на московскийх окупантов пойдете
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25.09.2022 18:42 Ответить
Остановите Землю, я сойду.... Я читаю и ах*еваю и не верю своим глазам. Мало того что рашисты окупировали нашу землю, воруют наших детей и даже солдат. Так они еще нашу историю и наших исторических героев себе присвоили. Скоро они захватят Киев и скажут что это они украинцы и Киевская Русь а украинцев вывезут в мацковию и скажут что мы это потомки монголотатар и мы напали на Киев.
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25.09.2022 18:47 Ответить
А в честь кого названы такие города областные центры , Ярославль, Владимир, Суздаль? А чья Кубань, Крым, Черноземье, Дальний Восток?
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28.09.2022 21:14 Ответить
вот для военнопленных действительно тяжелая ситуация.
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25.09.2022 20:24 Ответить
Зе-*****, може ви в кінці кінців, щось зробите, щоб визволити українців з полону? Скілько їх там є? Скільк5о московитського лайна на обмін є? Чому спільнота не має цифр? Торгуєте марамойки? Геншеефти робите? Нема вам віри, кукли коломойські продажні! Геть з України, пошесть зелена!
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25.09.2022 20:50 Ответить
 
 