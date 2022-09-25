Российские пропагандисты сообщили, что украинских военнопленных заставляют голосовать на псевдореферендуме

Кремлевское информационное агентство ТАСС сообщило, что "администрация" оккупированной части Донбасса заставила участвовать в псевдореферендуме по меньшей мере 57 украинских военнослужащих, удерживаемых в колонии в Оленовке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал пропагандистов. Однако нет подтверждения, что мужчины и женщины на обнародованном видео являются украинскими военнопленными.

Отмечается, что проголосовать на псевдореферендуме за присоединение к составу Российской Федерации вынудили 57 удерживаемых в Оленовке украинских военнопленных с пропиской в Донецкой области.

"Чтобы провокации придать хоть какую-то правдоподобность, в паспортах военнопленных сделана отметка о прописке в т.н. "ДНР", что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

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Пропагандисты отмечают, что украинские военнопленные из колонии в Оленовке якобы обратились к оккупантам с просьбой о присоединении к "казацкому батальону имени Богдана Хмельницкого". Но не уточняют, это то те же 57 человек или какие-то другие.

Также ТАСС пишет, что якобы 11 мужчин и 23 женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины якобы обратились к оккупантам с просьбой получить паспорта террористического образования "ДНР".

В ЦПК отмечают, что подобные шаги со стороны захватчиков являются очередной манипуляцией, направленной на распространение на захваченных территориях кремлевского нарратива о якобы большом количестве "сторонников" идеи присоединения к РФ среди пленных украинских военных.

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Напомним, Россия удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев, среди них много гражданских.