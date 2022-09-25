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Російські пропагандисти повідомили, що українських військовополонених примушують голосувати на псевдореферендумі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

військовополонені

Кремлівське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що "адміністрація" окупованої частини Донеччини примусила брати участь у псевдореферендумі щонайменше 57 українських військовослужбовців, яких утримують у колонії в Оленівці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал пропагандистів. Однак немає підтвердження, що чоловіки та жінки на оприлюдненому відео є українськими військовополоненими.

Зазначається, що проголосувати на псевдореферендумі за приєднання до складу Російської Федерації примусили 57 утримуваних в Оленівці українських військовополонених з пропискою у Донецькій області.

Російські пропагандисти повідомили, що українських військовополонених примушують голосувати на псевдореферендумі 01

"Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в т.зв. днр, що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі", - зазначають в Центрі протидії дезінформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ навмисно провела непопулярний у країні обмін полоненими у день оголошення часткової мобілізації, - ISW

Пропагандисти вказують, що українські військовополонені з колонії Оленівці нібито звернулися до окупантів з проханням про приєднання до "козацького батальйону імені Богдана Хмельницького". Але уточнень, чи то ті самі 57 людей, чи якісь інші, не надають.

Російські пропагандисти повідомили, що українських військовополонених примушують голосувати на псевдореферендумі 02

Також ТАСС пише, нібито 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців Збройних сил України нібито звернулися до окупантів із проханням отримати паспорти терористичного утворення "ДНР".

Російські пропагандисти повідомили, що українських військовополонених примушують голосувати на псевдореферендумі 03

У ЦПК наголошують, що подібні кроки з боку загарбників є черговою маніпуляцією, спрямованою на поширення на захоплених територіях кремлівського наративу про нібито велику кількість "прихильників" ідеї приєднання до РФ серед полонених українських військових.

Також читайте: Жителі окупованих територій за участь у псевдореферендумах будуть покарані, - Верещук

Нагадаємо, Росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
верещучка бекни! не спи твій хліб відбирають вівця ти зебільна!
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25.09.2022 17:57
+8
Радомир 25%

@Radomyr25

·

24 сент.

Охуіти, у Міністерстві юстиції розповіли, що полонених кацапів годують, як офіцерів ЗСУ.

Може їх ще до Буковелі ***** одвезти, на лижах покататися? Чи одразу на Сейшели кудись в п'ятизірковий, ****, готель заселити????
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25.09.2022 18:02
+7
Ну, конечно!!! ТАСС не соврал бы!
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25.09.2022 18:09
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верещучка бекни! не спи твій хліб відбирають вівця ти зебільна!
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25.09.2022 17:57 Відповісти
а если пойдут служить, им срок скостят или вообще освободят ?
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25.09.2022 18:00 Відповісти
Радомир 25%

@Radomyr25

·

24 сент.

Охуіти, у Міністерстві юстиції розповіли, що полонених кацапів годують, як офіцерів ЗСУ.

Може їх ще до Буковелі ***** одвезти, на лижах покататися? Чи одразу на Сейшели кудись в п'ятизірковий, ****, готель заселити????
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25.09.2022 18:02 Відповісти
''11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців Збройних сил України нібито звернулися до окупантів із проханням отримати паспорти терористичного утворення "ДНР". WTF?? Были военнослужащими ЗСУ и сейчас перешли на сторону дыры??
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25.09.2022 18:05 Відповісти
Ну, конечно!!! ТАСС не соврал бы!
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25.09.2022 18:09 Відповісти
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25.09.2022 18:36 Відповісти
У них в паспортах просто проставили отметки ДНР и все. Насильно.
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25.09.2022 18:37 Відповісти
шановні, не дивуйтесь кацапам....
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25.09.2022 21:40 Відповісти
Во уроди...
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25.09.2022 18:08 Відповісти
навіщо ретранслювати лайно рашистської пропаганди? навіть з найкращих намірів?
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25.09.2022 18:17 Відповісти
O pristuplenie okupantov *****-roSSiji dolzni znat vse, poetomu i sobshtjaeta...
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25.09.2022 18:40 Відповісти
Сербія сказала, що не дивлячись на свою прихильність до росії, вони ніколи не визнають псевдореферендуми організовані росією на території України. Бо вони за непорушну територіальну цілісність країн.
Це похвально для них.
Ото і ми не визнали незалежність Косово і напевно ніколи не маємо визнавати.
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25.09.2022 18:24 Відповісти
Да НАЧХАТЬ !!!
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25.09.2022 18:25 Відповісти
23 жінки в складі казачого батальону дирляндії ще й імені Хмельницького.......
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25.09.2022 18:26 Відповісти
Надо заборонити називати рашке( вбивце) їх армії українськими назвами чі героями ‼️‼️
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25.09.2022 18:34 Відповісти
Военнопленные выявили воеизьявление???
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25.09.2022 18:39 Відповісти
Они еще и Богдана Хмельницкого себе присвоили. Прикинь. Дальше что? Правый Сектор и Азов организуют? Так может уже за Степана Бандеру вперед на московскийх окупантов пойдете
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25.09.2022 18:42 Відповісти
Остановите Землю, я сойду.... Я читаю и ах*еваю и не верю своим глазам. Мало того что рашисты окупировали нашу землю, воруют наших детей и даже солдат. Так они еще нашу историю и наших исторических героев себе присвоили. Скоро они захватят Киев и скажут что это они украинцы и Киевская Русь а украинцев вывезут в мацковию и скажут что мы это потомки монголотатар и мы напали на Киев.
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25.09.2022 18:47 Відповісти
А в честь кого названы такие города областные центры , Ярославль, Владимир, Суздаль? А чья Кубань, Крым, Черноземье, Дальний Восток?
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28.09.2022 21:14 Відповісти
вот для военнопленных действительно тяжелая ситуация.
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25.09.2022 20:24 Відповісти
Зе-*****, може ви в кінці кінців, щось зробите, щоб визволити українців з полону? Скілько їх там є? Скільк5о московитського лайна на обмін є? Чому спільнота не має цифр? Торгуєте марамойки? Геншеефти робите? Нема вам віри, кукли коломойські продажні! Геть з України, пошесть зелена!
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25.09.2022 20:50 Відповісти
 
 