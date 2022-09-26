Предатель Балицкий получил партийный билет "Единой России"
Глава оккупационной администрации захваченной россиянами части Запорожской области, бывший народный депутат Украины от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий сообщил, что стал членом провластной российской партии "Единая Россия".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предатель написал в своем телеграмм-канале в понедельник, 26 сентября.
"Сегодня для меня еще один важный день – получил партийный билет "Единой России", который мне лично вручил Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак", – написал Балицкий.
Экс-нардеп отметил, что получил билет на простой избирательном участке в Мелитополе, в окружении жителей и единомышленников. Он отметил, что благодарен партии за доверие и постоянное участие в жизни области!
Напомним, Евгений Балицкий - нардеп VII-VIII созывов ("Партия регионов", "Оппозиционный блок"). По информации местных СМИ, он причастен к мародерству местных предприятий. Оккупанты поставили Балицкого руководить захваченными территориями Запорожской области в мае. Украинские правоохранители подозревают Балицкого в государственной измене.
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Ось, знайшов - https://censor.net/ua/news/3369431/slugy_narodu_konstruktyvno_spivpratsyuyut_z_nardepamy_opzj_shulyak