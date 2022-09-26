РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12267 посетителей онлайн
Новости
6 091 16

Предатель Балицкий получил партийный билет "Единой России"

балицький

Глава оккупационной администрации захваченной россиянами части Запорожской области, бывший народный депутат Украины от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий сообщил, что стал членом провластной российской партии "Единая Россия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предатель написал в своем телеграмм-канале в понедельник, 26 сентября.

"Сегодня для меня еще один важный день – получил партийный билет "Единой России", который мне лично вручил Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак", – написал Балицкий.

Экс-нардеп отметил, что получил билет на простой избирательном участке в Мелитополе, в окружении жителей и единомышленников. Он отметил, что благодарен партии за доверие и постоянное участие в жизни области!

Напомним, Евгений Балицкий - нардеп VII-VIII созывов ("Партия регионов", "Оппозиционный блок"). По информации местных СМИ, он причастен к мародерству местных предприятий. Оккупанты поставили Балицкого руководить захваченными территориями Запорожской области в мае. Украинские правоохранители подозревают Балицкого в государственной измене.

Также читайте: Предатель Балицкий бежал в оккупированный Крым, однако россияне вернули его в Мелитополь под конвоем, - Федоров

Единая Россия (298) Балицкий Евгений (35) коллаборационизм (870)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
А в цей час Шуфрич (з тієї ж контори що і Балицький) керує комітетом зі свободи слова. Все за ЗеВовіною - "какач разніца".
показать весь комментарий
26.09.2022 16:33
+8
Почему у них однотипно-дебильные лица ?
показать весь комментарий
26.09.2022 16:31
+6
"слуги" взагалі можуть співпрацювати з ким завгодно. Це така порода рафінірованих похуістів, яких похуісти ж і вибирали.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему у них однотипно-дебильные лица ?
показать весь комментарий
26.09.2022 16:31 Ответить
А в цей час Шуфрич (з тієї ж контори що і Балицький) керує комітетом зі свободи слова. Все за ЗеВовіною - "какач разніца".
показать весь комментарий
26.09.2022 16:33 Ответить
ну, если бы балицкому тоже дали какой-нибудь комитет в ВР, то он бы и не стал единоросом. Сидел бы сейчас вместе с шуфричем в столовке ВР, и пил бы компот.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:08 Ответить
Balyk ist Müll!🤮
показать весь комментарий
26.09.2022 16:35 Ответить
Щось він зажився.
показать весь комментарий
26.09.2022 16:39 Ответить
От скажіть на милість: кого українці наобирали в депутати!...
показать весь комментарий
26.09.2022 16:39 Ответить
яке їхало, таке і здибало.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:09 Ответить
крымчан гребут.....
https://twitter.com/i/status/1574392386553532416
показать весь комментарий
26.09.2022 16:40 Ответить
Смерть клятим ворогам!!!
показать весь комментарий
26.09.2022 16:40 Ответить
Балицького потрібно знищити якомога швидше. Від цього "акта денацифікації" залежить спокій в Запоріжжі.
показать весь комментарий
26.09.2022 16:41 Ответить
был дня три назад подобный случай, когда одноногий на колобежке демопроголосовал с радостями. а на другой день перед первым рядом на своём возыку уже кобздоха слушал )
показать весь комментарий
26.09.2022 16:47 Ответить
Зачекайте, а кілька днів тому проходила новина, що "слуги урода" зараз дуже плідно співпрацюють з опзж..
Ось, знайшов - https://censor.net/ua/news/3369431/slugy_narodu_konstruktyvno_spivpratsyuyut_z_nardepamy_opzj_shulyak
показать весь комментарий
26.09.2022 16:49 Ответить
"слуги" взагалі можуть співпрацювати з ким завгодно. Це така порода рафінірованих похуістів, яких похуісти ж і вибирали.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:13 Ответить
Нехай ця падлюка отримуэ квиток в пекло!
показать весь комментарий
26.09.2022 18:17 Ответить
медветчуку ваще героя соссии должны дать блд
показать весь комментарий
26.09.2022 18:27 Ответить
Для всіх цих кацапопідорасів балицьких, сальдів, шурфичей і їм подібним ще в 2014 повинні були організовані табори для інтернованих, в яких вся ця срань на чолі з Мертвечуком і Бойком повинна була сидіти до кінця війни. Без всякого їхнього "суду". По спеціальному указу президента.
показать весь комментарий
26.09.2022 19:08 Ответить
 
 