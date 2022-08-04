РУС
8 491 24

Арестовано имущество экс-нардепа-коллаборанта Балицкого на 150 миллионов, - СБУ. ВИДЕО

Правоохранители наложили арест на имущество бывшего народного депутата от "Оппоблока" и экс-регионала Евгения Балицкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью свыше 200 млн долларов США с временно оккупированных территорий юга нашего государства.

Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных, начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов России, на которых транспортируют награбленное.

Читайте также: Коллаборант Балицкий заявил, что 11 вагонов краденого украинского зерна из Запорожской области отправились в оккупированный Крым


В часности, СБУ задокументировала преступную деятельность и уже сообщила о подозрении следующим фигурантам: Евгению Балицкому – руководителю российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области; Александру Сауленко – самопровозглашённому "исполняющему обязанности мэра" Бердянска; Владимиру Стельмаченко – "директору" Бердянского морского торгового порта.

Им сообщено о подозрениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Кроме того, наложен арест на имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской обл.) и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье на общую сумму более 149 млн грн.

Читайте также: Экс-регионал Балицкий стал руководителем "военно-гражданской администрации" Запорожской области" от оккупантов

В то же время СБУ установлены другие участники данной противоправной схемы, которым также планируется объявление подозрений.

СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области.

Кроме того, псевдомер Сауленко совместно с "директором" Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и погрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом России.

Также оперативниками задокументирован вывоз морским транспортом похищенных с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы, расположенные на временно оккупированной территории Крыма.

К указанной противоправной деятельности российской стороной привлечены морские суда под флагами России и Сирии: Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", ZHIBEK ZHOLY, "Св. Константин", "Михаил Ненашев", LAODICEA.

Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ, незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, ими транспортируемую, украинским судом наложен арест.

Также Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда.

Смотрите также: Разоблачены причастные к краже 650 тысяч тонн зерна с оккупированных районов трех областей. ФОТОрепортаж

Оперативники Службы безопасности установили еще 5 иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий и на которые планируется наложение арестов.

В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами США, Турции, Ливана и других государств идет совместное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, в том числе ареста морских судов, перевозящих украденное украинское зерно, в портах их назначения.

Мероприятия по разоблачению и блокированию преступления проводила группа следователей в составе Главного следственного управления СБУ и следственного управления Главного управления СБ Украины в Киеве и Киевской области, сотрудники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора при взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины.

Служба безопасности продолжает комплексные меры по нейтрализации угроз продовольственной безопасности нашего государства.

Читайте также: 74-летнему жителю Бердянска, ставшему "заммэра", сообщено о подозрении

Автор: 

Балицкий Евгений (35) коллаборационизм (904)
Топ комментарии
+5
и почему все эти нардепы такие богатые?
показать весь комментарий
04.08.2022 19:00 Ответить
+4
Як зрадник так і риганал, а слуги маладиє риганали. Їхні послідовники.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:13 Ответить
+3
Вкрав 200.млн.$,а арештували 150млн.грн.
По "нормальному" курсу гривню обміняв на $.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:01 Ответить
Врачи утверждают: липосакция особо показана господам!
показать весь комментарий
04.08.2022 18:55 Ответить
и почему все эти нардепы такие богатые?
показать весь комментарий
04.08.2022 19:00 Ответить
того шо ми всі бідні
показать весь комментарий
04.08.2022 22:27 Ответить
Вкрав 200.млн.$,а арештували 150млн.грн.
По "нормальному" курсу гривню обміняв на $.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:01 Ответить
Украл он не себе в карман,да и деньги скорее всего вернутся в Украину.Так что мудила попал на всю сумму,и это только начало.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:51 Ответить
Самолеты Балицкого улетели, мудак. Был богатым человеком, а теперь будет в параше все сначало начинать. Это если повезет убежать, в худшем случае - на нары...
показать весь комментарий
04.08.2022 19:03 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 19:04 Ответить
звідки там така неймовірна кількість збіжжя?
показать весь комментарий
04.08.2022 19:07 Ответить
І що? Знайшов?
показать весь комментарий
04.08.2022 19:11 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 19:05 Ответить
Треба з усіх партійних чиновників позбавляти майна які підозрюються зраді. А чому комуністичну партію розпустили але майно в них не забрали? Чи комуністи самі чесні люди ? Ні. І якщо забрати у них все майно а воно награбоване то вистачить відбудувати хоча б невелику територію України.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:09 Ответить
Як зрадник так і риганал, а слуги маладиє риганали. Їхні послідовники.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:13 Ответить
Зато был завсегдатым гостем самого "ровного" канала. Вот ведь совпадение или нет?
показать весь комментарий
04.08.2022 19:23 Ответить
Кацапе, засохни!
показать весь комментарий
04.08.2022 19:36 Ответить
не писти кацапский кондом -на украинском телевидении демократия была пока зеленое чмо не выбрали приглашали разные стороны
показать весь комментарий
04.08.2022 23:48 Ответить
А чому постійні новини не далі "арешту"???? А що потім, по карманам інші порозпихували???
показать весь комментарий
04.08.2022 19:15 Ответить
Після подібних гучних заяв наступає фаза ZERO - стара пісня наших нутряних органів, які залишаються при своїх... В основном "діляться" з окремими службовцям...Державі нічого не перепадає - "много шуба из ничего"...прокукарікали, а там і не розвиднялося... Когути ж не..
показать весь комментарий
04.08.2022 19:21 Ответить
Цей еугєній балицький схоже (?) онук балицького - одного з організаторів голодомору в Україні.
І теж, щось там із зерном ця гніда каламутила.
Ось чому його ні за порошенка ні за зеленого ні заарештували чи не грохнули? Дали виїхати ..
показать весь комментарий
04.08.2022 20:02 Ответить
Єлдак своїх не здає. Деркач шифрується в "рідному помісті", агентура знов полізла,
показать весь комментарий
06.08.2022 10:31 Ответить
Балицький легко (прецеденти ж є) приїде до ЗЕ, забашляє і вже раптом він вже аж патрійот навіть...
показать весь комментарий
04.08.2022 20:02 Ответить
За тисячу гривень штрафу суд зніме арешт.
показать весь комментарий
04.08.2022 21:26 Ответить
А Деркача?
показать весь комментарий
04.08.2022 23:07 Ответить
 
 