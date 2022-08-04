Арестовано имущество экс-нардепа-коллаборанта Балицкого на 150 миллионов, - СБУ. ВИДЕО

Правоохранители наложили арест на имущество бывшего народного депутата от "Оппоблока" и экс-регионала Евгения Балицкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью свыше 200 млн долларов США с временно оккупированных территорий юга нашего государства.

Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных, начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов России, на которых транспортируют награбленное.

Читайте также: Коллаборант Балицкий заявил, что 11 вагонов краденого украинского зерна из Запорожской области отправились в оккупированный Крым





В часности, СБУ задокументировала преступную деятельность и уже сообщила о подозрении следующим фигурантам: Евгению Балицкому – руководителю российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области; Александру Сауленко – самопровозглашённому "исполняющему обязанности мэра" Бердянска; Владимиру Стельмаченко – "директору" Бердянского морского торгового порта.

Им сообщено о подозрениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Кроме того, наложен арест на имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской обл.) и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье на общую сумму более 149 млн грн.

Читайте также: Экс-регионал Балицкий стал руководителем "военно-гражданской администрации" Запорожской области" от оккупантов

В то же время СБУ установлены другие участники данной противоправной схемы, которым также планируется объявление подозрений.

СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области.

Кроме того, псевдомер Сауленко совместно с "директором" Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и погрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом России.

Также оперативниками задокументирован вывоз морским транспортом похищенных с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы, расположенные на временно оккупированной территории Крыма.

К указанной противоправной деятельности российской стороной привлечены морские суда под флагами России и Сирии: Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", ZHIBEK ZHOLY, "Св. Константин", "Михаил Ненашев", LAODICEA.

Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ, незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, ими транспортируемую, украинским судом наложен арест.

Также Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда.

Смотрите также: Разоблачены причастные к краже 650 тысяч тонн зерна с оккупированных районов трех областей. ФОТОрепортаж

Оперативники Службы безопасности установили еще 5 иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий и на которые планируется наложение арестов.

В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами США, Турции, Ливана и других государств идет совместное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, в том числе ареста морских судов, перевозящих украденное украинское зерно, в портах их назначения.

Мероприятия по разоблачению и блокированию преступления проводила группа следователей в составе Главного следственного управления СБУ и следственного управления Главного управления СБ Украины в Киеве и Киевской области, сотрудники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора при взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины.

Служба безопасности продолжает комплексные меры по нейтрализации угроз продовольственной безопасности нашего государства.

Читайте также: 74-летнему жителю Бердянска, ставшему "заммэра", сообщено о подозрении