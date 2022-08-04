Заарештовано майно екснардепа-колаборанта Балицького на 150 мільйонів, - СБУ. ВIДЕО

Правоохоронці наклали арешт на майно колишнього народного депутата від "Опоблоку" та ексрегіонала Євгена Балицького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазнчається: "Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність осіб, які причетні до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 млн доларів США з тимчасово окупованих територій півдня нашої держави.

Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних: починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи всіма членами екіпажу 10 суден рф, на яких транспортують награбоване.

Так, СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру таким фігурантам: Євгену Балицькому - очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області; Олександру Сауленку - самопроголошеному виконувачу обов’язків мера міста Бердянськ; Володимиру Стельмаченку - "директору" Бердянського морського торговельного порту.

Їм оголошено про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Крім того, накладено арешт на майно (у тому числі 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській обл.) та корпоративні права, які належать Балицькому та його сім’ї на загальну суму понад 149 млн грн.

Водночас СБУ встановлено інших учасників даної протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр.

СБУ встановила, що колаборант Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів та зернових терміналів на території Запорізької області.

Крім того, псевдомер Сауленко спільно з "директором" Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно "Zhibek Zholy" під прапором рф.

Також оперативники задокументували вивезення морським транспортом викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти і термінали, які розташовані на ТОТ Крим.

До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами рф та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "ZHIBEK ZHOLY", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".

Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукція, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт.

Також Турецька Республіка, Арабська Республіка Єгипет та Ліванська Республіка відмовились та відмовляються приймати та розвантажувати вказані морські судна.

Оперативники Служби безпеки встановили ще 5 іноземних морських суден, що незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих українських територій, та на які планується накладення арештів.

У межах міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США, Турецької Республіки, Ліванської Республіки та інших держав триває спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі арешту морських суден, які перевозять викрадене українське зерно, в портах їх призначення.

Заходи із викриття і блокування злочину проводила група слідчих у складі Головного слідчого управління СБУ і слідчого управління Головного управління СБ України в Києві і Київській області, співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Міністерством закордонних справ України.

Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо нейтралізації загроз продовольчій безпеці нашої держави".

