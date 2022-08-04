УКР
Заарештовано майно екснардепа-колаборанта Балицького на 150 мільйонів, - СБУ. ВIДЕО

Правоохоронці наклали арешт на майно колишнього народного депутата від "Опоблоку" та ексрегіонала Євгена Балицького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазнчається: "Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність осіб, які причетні до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 млн доларів США з тимчасово окупованих територій півдня нашої держави.

Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних: починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи всіма членами екіпажу 10 суден рф, на яких транспортують награбоване.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборант Балицький заявив, що 11 вагонів краденого українського зерна із Запорізької області вирушили до окупованого Криму

Так, СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру таким фігурантам: Євгену Балицькому - очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області; Олександру Сауленку - самопроголошеному виконувачу обов’язків мера міста Бердянськ; Володимиру Стельмаченку - "директору" Бердянського морського торговельного порту.

Їм оголошено про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Крім того, накладено арешт на майно (у тому числі 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській обл.) та корпоративні права, які належать Балицькому та його сім’ї на загальну суму понад 149 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексрегіонал Балицький став керівником окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області

Водночас СБУ встановлено інших учасників даної протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр.

СБУ встановила, що колаборант Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів та зернових терміналів на території Запорізької області.

Крім того, псевдомер Сауленко спільно з "директором" Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно "Zhibek Zholy" під прапором рф.

Також оперативники задокументували вивезення морським транспортом викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти і термінали, які розташовані на ТОТ Крим.

До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами рф та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "ZHIBEK ZHOLY", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".

Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукція, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт.

Також Турецька Республіка, Арабська Республіка Єгипет та Ліванська Республіка відмовились та відмовляються приймати та розвантажувати вказані морські судна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей. ФОТОрепортаж

Оперативники Служби безпеки встановили ще 5 іноземних морських суден, що незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих українських територій, та на які планується накладення арештів.

У межах міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США, Турецької Республіки, Ліванської Республіки та інших держав триває спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі арешту морських суден, які перевозять викрадене українське зерно, в портах їх призначення.

Заходи із викриття і блокування злочину проводила група слідчих у складі Головного слідчого управління СБУ і слідчого управління Головного управління СБ України в Києві і Київській області, співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Міністерством закордонних справ України.

Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо нейтралізації загроз продовольчій безпеці нашої держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 74-річному мешканцю Бердянська, що став "заступником мера", повідомлено про підозру

Балицький Євген (40) колабораціонізм (1192)
+5
и почему все эти нардепы такие богатые?
показати весь коментар
04.08.2022 19:00 Відповісти
+4
Як зрадник так і риганал, а слуги маладиє риганали. Їхні послідовники.
показати весь коментар
04.08.2022 19:13 Відповісти
+3
Вкрав 200.млн.$,а арештували 150млн.грн.
По "нормальному" курсу гривню обміняв на $.
показати весь коментар
04.08.2022 19:01 Відповісти
Врачи утверждают: липосакция особо показана господам!
показати весь коментар
04.08.2022 18:55 Відповісти
и почему все эти нардепы такие богатые?
показати весь коментар
04.08.2022 19:00 Відповісти
того шо ми всі бідні
показати весь коментар
04.08.2022 22:27 Відповісти
Вкрав 200.млн.$,а арештували 150млн.грн.
По "нормальному" курсу гривню обміняв на $.
показати весь коментар
04.08.2022 19:01 Відповісти
Украл он не себе в карман,да и деньги скорее всего вернутся в Украину.Так что мудила попал на всю сумму,и это только начало.
показати весь коментар
04.08.2022 19:51 Відповісти
Самолеты Балицкого улетели, мудак. Был богатым человеком, а теперь будет в параше все сначало начинать. Это если повезет убежать, в худшем случае - на нары...
показати весь коментар
04.08.2022 19:03 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 19:04 Відповісти
звідки там така неймовірна кількість збіжжя?
показати весь коментар
04.08.2022 19:07 Відповісти
І що? Знайшов?
показати весь коментар
04.08.2022 19:11 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 19:05 Відповісти
Треба з усіх партійних чиновників позбавляти майна які підозрюються зраді. А чому комуністичну партію розпустили але майно в них не забрали? Чи комуністи самі чесні люди ? Ні. І якщо забрати у них все майно а воно награбоване то вистачить відбудувати хоча б невелику територію України.
показати весь коментар
04.08.2022 19:09 Відповісти
Як зрадник так і риганал, а слуги маладиє риганали. Їхні послідовники.
показати весь коментар
04.08.2022 19:13 Відповісти
Зато был завсегдатым гостем самого "ровного" канала. Вот ведь совпадение или нет?
показати весь коментар
04.08.2022 19:23 Відповісти
Кацапе, засохни!
показати весь коментар
04.08.2022 19:36 Відповісти
не писти кацапский кондом -на украинском телевидении демократия была пока зеленое чмо не выбрали приглашали разные стороны
показати весь коментар
04.08.2022 23:48 Відповісти
А чому постійні новини не далі "арешту"???? А що потім, по карманам інші порозпихували???
показати весь коментар
04.08.2022 19:15 Відповісти
Після подібних гучних заяв наступає фаза ZERO - стара пісня наших нутряних органів, які залишаються при своїх... В основном "діляться" з окремими службовцям...Державі нічого не перепадає - "много шуба из ничего"...прокукарікали, а там і не розвиднялося... Когути ж не..
показати весь коментар
04.08.2022 19:21 Відповісти
Цей еугєній балицький схоже (?) онук балицького - одного з організаторів голодомору в Україні.
І теж, щось там із зерном ця гніда каламутила.
Ось чому його ні за порошенка ні за зеленого ні заарештували чи не грохнули? Дали виїхати ..
показати весь коментар
04.08.2022 20:02 Відповісти
Єлдак своїх не здає. Деркач шифрується в "рідному помісті", агентура знов полізла,
показати весь коментар
06.08.2022 10:31 Відповісти
Балицький легко (прецеденти ж є) приїде до ЗЕ, забашляє і вже раптом він вже аж патрійот навіть...
показати весь коментар
04.08.2022 20:02 Відповісти
За тисячу гривень штрафу суд зніме арешт.
показати весь коментар
04.08.2022 21:26 Відповісти
А Деркача?
показати весь коментар
04.08.2022 23:07 Відповісти
 
 