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Новини
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Зрадник Балицький отримав партійний квиток "Єдиної Росії"

балицький

Голова окупаційної адміністрації захопленої росіянами частини Запорізької області, колишній народний депутат України від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" Євген Балицький повідомив, що став членом провладної російської партії "Єдина Росія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зрадник написав у своєму телеграм-каналі в понеділок, 26 вересня.

"Сьогодні для мене ще один важливий день – отримав партійний квиток "Єдиної Росії", який мені особисто вручив Перший заступник голови Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, Секретар Генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак", - написав Балицький.

Екснардеп зазначив, що отримав квиток на простій виборчій дільниці у Мелітополі, в оточенні мешканців та однодумців. Наголосив, що вдячний партії за довіру та постійну участь у житті області!

Нагадаємо, Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань ("Партія регіонів", "Опозиційний блок"). За інформацією місцевих ЗМІ, він причетний до мародерства місцевих підприємств. Окупанти поставили Балицького керувати захопленими територіями Запорізької області у травні. Українські правоохоронці підозрюють Балицького в державній зраді.

Також читайте: Зрадник Балицький тікав до окупованого Криму, однак росіяни повернули його до Мелітополя під конвоєм, - Федоров

Автор: 

Єдина Росія (144) Балицький Євген (40) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+26
А в цей час Шуфрич (з тієї ж контори що і Балицький) керує комітетом зі свободи слова. Все за ЗеВовіною - "какач разніца".
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26.09.2022 16:33
+8
Почему у них однотипно-дебильные лица ?
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26.09.2022 16:31
+6
"слуги" взагалі можуть співпрацювати з ким завгодно. Це така порода рафінірованих похуістів, яких похуісти ж і вибирали.
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26.09.2022 17:13
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Почему у них однотипно-дебильные лица ?
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26.09.2022 16:31 Відповісти
А в цей час Шуфрич (з тієї ж контори що і Балицький) керує комітетом зі свободи слова. Все за ЗеВовіною - "какач разніца".
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26.09.2022 16:33 Відповісти
ну, если бы балицкому тоже дали какой-нибудь комитет в ВР, то он бы и не стал единоросом. Сидел бы сейчас вместе с шуфричем в столовке ВР, и пил бы компот.
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26.09.2022 17:08 Відповісти
Balyk ist Müll!🤮
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26.09.2022 16:35 Відповісти
Щось він зажився.
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26.09.2022 16:39 Відповісти
От скажіть на милість: кого українці наобирали в депутати!...
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26.09.2022 16:39 Відповісти
яке їхало, таке і здибало.
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26.09.2022 17:09 Відповісти
крымчан гребут.....
https://twitter.com/i/status/1574392386553532416
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26.09.2022 16:40 Відповісти
Смерть клятим ворогам!!!
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26.09.2022 16:40 Відповісти
Балицького потрібно знищити якомога швидше. Від цього "акта денацифікації" залежить спокій в Запоріжжі.
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26.09.2022 16:41 Відповісти
был дня три назад подобный случай, когда одноногий на колобежке демопроголосовал с радостями. а на другой день перед первым рядом на своём возыку уже кобздоха слушал )
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26.09.2022 16:47 Відповісти
Зачекайте, а кілька днів тому проходила новина, що "слуги урода" зараз дуже плідно співпрацюють з опзж..
Ось, знайшов - https://censor.net/ua/news/3369431/slugy_narodu_konstruktyvno_spivpratsyuyut_z_nardepamy_opzj_shulyak
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26.09.2022 16:49 Відповісти
"слуги" взагалі можуть співпрацювати з ким завгодно. Це така порода рафінірованих похуістів, яких похуісти ж і вибирали.
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26.09.2022 17:13 Відповісти
Нехай ця падлюка отримуэ квиток в пекло!
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26.09.2022 18:17 Відповісти
медветчуку ваще героя соссии должны дать блд
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26.09.2022 18:27 Відповісти
Для всіх цих кацапопідорасів балицьких, сальдів, шурфичей і їм подібним ще в 2014 повинні були організовані табори для інтернованих, в яких вся ця срань на чолі з Мертвечуком і Бойком повинна була сидіти до кінця війни. Без всякого їхнього "суду". По спеціальному указу президента.
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26.09.2022 19:08 Відповісти
 
 