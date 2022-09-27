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ЕС введет санкции за причастность к псевдореферендумам, - Стано

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

референдум

Европейский Союз планирует последовать примеру Великобритании и других стран и наложить санкции на организаторов псевдореферендумов.

Об этом сообщил спикер верховного представителя ЕС по иностранным делам Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Будут последствия для всех людей, участвующих в незаконных, нелегитимных референдумах", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против РФ из-за псевдореферендума.

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а выразить обеспокоенность?
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27.09.2022 15:37 Ответить
Цей рейхферендум такий же повноважний як і написи на стінах клозета.
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27.09.2022 15:45 Ответить
Бажаєте ввести санкції проти росії чи пушиліна? Є різниця...
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27.09.2022 15:46 Ответить
На Гитлера тоже санкции вводили Слюнтяи и ************* ‼️ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ НА ВАШИ СМЕШНЫЕ САНКЦИИ‼️Уничтожьте рашистов , как коричневую чуму
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27.09.2022 16:34 Ответить
Мария Петровна из третьего подъезда усцалась от страха
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27.09.2022 19:04 Ответить
 
 