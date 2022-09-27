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ЄС запровадить санкції за причетність до псевдореферендумів, - Стано

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

референдум

Європейський Союз планує наслідувати приклад Великої Британії та інших країн і накласти санкції на організаторів псевдореферендумів.

Про це повідомив речник верховного представника ЄС із закордонних справ Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Будуть наслідки для всіх людей, які беруть участь у незаконних, нелегітимних референдумах", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Велика Британія запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а выразить обеспокоенность?
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27.09.2022 15:37 Відповісти
Цей рейхферендум такий же повноважний як і написи на стінах клозета.
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27.09.2022 15:45 Відповісти
Бажаєте ввести санкції проти росії чи пушиліна? Є різниця...
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27.09.2022 15:46 Відповісти
На Гитлера тоже санкции вводили Слюнтяи и ************* ‼️ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ НА ВАШИ СМЕШНЫЕ САНКЦИИ‼️Уничтожьте рашистов , как коричневую чуму
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27.09.2022 16:34 Відповісти
Мария Петровна из третьего подъезда усцалась от страха
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27.09.2022 19:04 Відповісти
 
 