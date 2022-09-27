ЄС запровадить санкції за причетність до псевдореферендумів, - Стано
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Європейський Союз планує наслідувати приклад Великої Британії та інших країн і накласти санкції на організаторів псевдореферендумів.
Про це повідомив речник верховного представника ЄС із закордонних справ Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Будуть наслідки для всіх людей, які беруть участь у незаконних, нелегітимних референдумах", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше Велика Британія запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми.
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