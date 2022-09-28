Украинцы больше никогда не сдадутся. Мы усвоили урок, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцы "уже никогда не сдадутся", и победа Украины поможет обеспечить безопасность Запада в будущем, поэтому мир должен помочь оружием ВСУ.
Об этом чиновник сказал на форуме Центра анализа европейской политики (СЕРА), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Резников отметил, что этой зимой многие "уважаемые лидеры" считали, что Киев падет под натиском российских войск за три дня, а вся Украина – за несколько недель. Министр подчеркнул, что полномасштабная война продолжается уже более 200 дней, в том числе и благодаря западному оружию.
"Украинцы больше никогда не сдадутся. Мы усвоили урок. Мы не допустим новых Голодоморов и искусственных геноцидов. Мы никогда не допустим очередного раунда репрессий против лучших умов нашей нации", – заявил Резников.
Министр обороны подчеркнул, что эта война – это сражение не только украинцев, это и битва за основополагающие ценности свободного мира и за то, кто будет диктовать новый мировой порядок - тиран или демократия.
"Если мы падем, каждое государство, стремящееся достичь своих целей посредством актов агрессии, будет праздновать победу России. Они не делают из этого тайны", – сказал Резников.
Он заявил, что все институты, созданные после Второй мировой войны для предотвращения будущих войн – ООН, ОБСЕ и другие – потерпели поражение.
"Европа, Америка и все, кто хочет жить в мире, основанном на верховенстве закона, в мире, где уважаются права и свободы человека и где нет места террору, геноциду, должны сейчас поддержать Украину", – заявил министр.
Резников считает, что предоставление оружия Украине сейчас поможет обеспечить безопасность Запада в будущем. "Это оружие поможет укрепить восточную границу Европы и НАТО. Единственный путь к миру – это наша победа", – добавил министр.
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Так само як Штірліц. Той теж був затятим нацистом, як Рєзніков міністром.
Де ті суки воювали? Можливо перетрубили/перегризли все у бункері?
Митниця на західному кордоні зараз очі і вуха в Хўла.
І відповіді на них немає!
вже в Омані....
Українці зараз воюють, їх мало, може 10% лише?
А такі як Наркоман і Рєзніков їм шкодять, заважають.
Всі бачать, все розуміють. Лише не називають речі тим що воно є насправді.
От як Шольц, скажімо. Обурюється, нічого майже не дає, а чому - не може виголосити. Бо невідомо йому чим все закінчиться.
https://youtu.be/TWm6Qyq4YUo
Лукашенко: Абхазія існує, її не стерти з карти
Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко фактично визнав незалежність Абхазії - території Грузії, окупованої Росією, і визнав, що візит до неї він здійснив після зустрічі з Владіміром Путіним напередодні. Як повідомляє "Європейська правда", про це написало офіційне інформагентство Білорусі БЕЛТА. Лукашенко заявив, що перед поїздкою в Абхазію обговорював проблеми самопроголошеної "республіки" з Путіним.
"Ми багато дуже, до ночі обговорювали ці питання. Він дуже занурений, більше, ніж я, в проблеми і справи Абхазії. Не буду довго говорити про це, але ми дійшли одного висновку: що Абхазія є, її з мапи не стерти, жодні санкції не зможуть це зробити", - заявив білоруський диктатор.
Мету свого візиту Лукашенко охарактеризував так: "Люди тут святі. Не для лестощів вам кажу: святі! Я це пам'ятаю з радянських часів, коли тут бував. Тому ми хочемо налагодити цей не просто міст дружби, а дуже серйозні наші відносини". Лукашенко у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/28/7369527
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Барсик схавал русского....
https://twitter.com/i/status/1575078644937936898
(*****...)
тут просто Барсик-бендерик... москальской плоти зажадав)))
(*****...все равно!!!)
та даже на своих...но учиться! а не по два раза на одни и те же грабли!!!
З заголовку випливає що українці колись здавались. Коли, поясніть пжлст.
Вийшло як зашквар. Це свідчить про компетенцію Альоши, на кого Хўло покладався, чому не досяг бажаного. А ще є Безугла, Верещук, Обдрістовєч, інші спєци русскава міра.
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Виглядає наче доповідь Хўлу і водночас скарга на нього самого
Наче скиглить:
"Вова, ну хіба ти не бачиш?, хіба тобі повилазило!?
Забєрі міня, дядя Вова, атсюдава, я іх баюсь!"
Але і так добре. Все оцінюється через порівняння і ті ж наші сусіди з північної нігерїі до навчання взагалі не здатні.