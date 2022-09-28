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Украинцы больше никогда не сдадутся. Мы усвоили урок, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцы "уже никогда не сдадутся", и победа Украины поможет обеспечить безопасность Запада в будущем, поэтому мир должен помочь оружием ВСУ.

Об этом чиновник сказал на форуме Центра анализа европейской политики (СЕРА), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Резников отметил, что этой зимой многие "уважаемые лидеры" считали, что Киев падет под натиском российских войск за три дня, а вся Украина – за несколько недель. Министр подчеркнул, что полномасштабная война продолжается уже более 200 дней, в том числе и благодаря западному оружию.

"Украинцы больше никогда не сдадутся. Мы усвоили урок. Мы не допустим новых Голодоморов и искусственных геноцидов. Мы никогда не допустим очередного раунда репрессий против лучших умов нашей нации", – заявил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что эта война – это сражение не только украинцев, это и битва за основополагающие ценности свободного мира и за то, кто будет диктовать новый мировой порядок - тиран или демократия.

"Если мы падем, каждое государство, стремящееся достичь своих целей посредством актов агрессии, будет праздновать победу России. Они не делают из этого тайны", – сказал Резников.

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Он заявил, что все институты, созданные после Второй мировой войны для предотвращения будущих войн – ООН, ОБСЕ и другие – потерпели поражение.

"Европа, Америка и все, кто хочет жить в мире, основанном на верховенстве закона, в мире, где уважаются права и свободы человека и где нет места террору, геноциду, должны сейчас поддержать Украину", – заявил министр.

Резников считает, что предоставление оружия Украине сейчас поможет обеспечить безопасность Запада в будущем. "Это оружие поможет укрепить восточную границу Европы и НАТО. Единственный путь к миру – это наша победа", – добавил министр.

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Топ комментарии
+37
та чЁ там, ЗЕ-льоные норм пацаны, патриоты-орденоносцы "За заслуги"

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28.09.2022 22:30
+35
УКРАИНЦЫ никогда и не сдавались... попадались по пути питоры, которые их сдавали, но то уже вопрос другой..
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28.09.2022 22:22
+30
Слова красиві, але коли Дерьмак каже що він менеджер президента і де-факто їм керує, та ще й поводиться так, у нормальних людей виникають питання!
І відповіді на них немає!
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28.09.2022 22:24
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Правила форума Совет форумчан
чи не єдиний притомний у Зе владі
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28.09.2022 22:17 Ответить
еще Кулеба норм)
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28.09.2022 22:19 Ответить
І Вітренко з Резніченко
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28.09.2022 22:21 Ответить
та чЁ там, ЗЕ-льоные норм пацаны, патриоты-орденоносцы "За заслуги"

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28.09.2022 22:30 Ответить
" Найкращі уми нації"
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28.09.2022 22:37 Ответить
Угу...Найкращі куми нації.
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29.09.2022 06:04 Ответить
Усіх дванадцяти колін !
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29.09.2022 07:48 Ответить
з`їли усіх москалів
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28.09.2022 22:51 Ответить
Він алібі собі клепає, розвішує локшу на українські вуха.
Так само як Штірліц. Той теж був затятим нацистом, як Рєзніков міністром.
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28.09.2022 23:15 Ответить
Ну да. и верещучка на пьяный глаз сойдет.
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28.09.2022 23:28 Ответить
Согласен.Безуглая на танцполе-багиня.
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29.09.2022 06:06 Ответить
Піде і ця кіска, після другої пляшки уїскі.
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29.09.2022 07:50 Ответить
Мда...Щоб покохати таку "кіску",треба мати велике серце,бо воно буде краятися від емпатії(адже пормальна людина буде жаліти істоту,на якою так позмивалася природа),та велику печінку,яка б витримувала такі дози спиртного.
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29.09.2022 10:20 Ответить
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29.09.2022 08:55 Ответить
Так вот как выглядит сатанинский шабаш.Теперь я знаю,какие сны видел Иероним Босх.
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29.09.2022 10:28 Ответить
Гидота і бридота без совісті і честі 😠
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29.09.2022 11:26 Ответить
Опухлі від голоду гризла. І та тварь їх нагородила військовими нагородами...
Де ті суки воювали? Можливо перетрубили/перегризли все у бункері?
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29.09.2022 12:21 Ответить
І Верещучка з Безуглою!!!
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28.09.2022 22:39 Ответить
Безуглая, сойдет тока потусить на скачках. Стесняюсь ей подсказать, мол, шобы стать крабом, нужно стать раком и идти боком...
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28.09.2022 23:32 Ответить
Резниченко? Валентин? він взагалі не "зелений"
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28.09.2022 22:52 Ответить
де хфуфайки для ЗСУ, адвокат Рєзніков ?
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28.09.2022 22:32 Ответить
мЫшкин, "хфуфайки" у тебя на рассее
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28.09.2022 22:54 Ответить
Степанофф, на хфуй це туда !

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29.09.2022 00:57 Ответить
бачу ти добре знаєш куди йти, тож не зволікай. До речі, що з Кисилівкою, 3,14 здабол диванний?
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29.09.2022 12:06 Ответить
Хай " притомний" замість ляляків займеться своєю прямою справою: треба наших воїнів переводити на зимову форму! !! Вже холодрига, в полі, в окопі!...
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28.09.2022 23:45 Ответить
Може і притомний, але з зимовою формою провтикав. Будуть звинувачувати НАТО за це, бо не встигли самі!
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29.09.2022 09:00 Ответить
Це той, що варнякав, мовляв, напередодні 24.02 він зателефонував білоруському генералові і той запевнив, що нападу не буде. Пішов він do dupy зі своєю "притомністю"!
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29.09.2022 09:35 Ответить
звичайно, хати від МінОборони за гроші платників податківхапнув собі в Києві в ЖК Герцен Парк, чому б тут не порозповідати
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29.09.2022 10:01 Ответить
а що там з зимовою формою, пан резніков? замість інтервью займайтеся своїми обов*язками
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29.09.2022 10:46 Ответить
А Залужный
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28.09.2022 22:21 Ответить
не заганяй! де Залужний, а де "зелені"! Він поза конкурсом
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28.09.2022 22:55 Ответить
УКРАИНЦЫ никогда и не сдавались... попадались по пути питоры, которые их сдавали, но то уже вопрос другой..
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28.09.2022 22:22 Ответить
Чом інший? То він і є Альоша Рєзнікаф, той що злив і злива москалям усе що знав. Знав небагато, зливав сумлінно і вчасно, без затримок. Як тільки американська зброя минає митницю, у туж мить Альша робить у пресі "дзень-дзень, теє-то вже тут".
Митниця на західному кордоні зараз очі і вуха в Хўла.
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28.09.2022 23:13 Ответить
Нехай влада вчиться у народа.
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28.09.2022 22:24 Ответить
Слова красиві, але коли Дерьмак каже що він менеджер президента і де-факто їм керує, та ще й поводиться так, у нормальних людей виникають питання!
І відповіді на них немає!
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28.09.2022 22:24 Ответить
Українці завжди чекали що за них хтось щось зробить. Не подобається єрмак то треба не відповіді чекати а діяти і звільнити...
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29.09.2022 12:57 Ответить
Та украінці не здадуться ….. а евреі…
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28.09.2022 22:24 Ответить
Які євреї? То палестинські козаки
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28.09.2022 22:29 Ответить
Не ті, що при українській владі.
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29.09.2022 11:02 Ответить
….. а евреі… ?

вже в Омані....
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28.09.2022 22:33 Ответить
украинцы выбрали себе президента
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28.09.2022 22:49 Ответить
То не українці, то "ждуни" Хўла. Їх багато, більшість. Дехто вже й діждався, і задвохсочений.
Українці зараз воюють, їх мало, може 10% лише?
А такі як Наркоман і Рєзніков їм шкодять, заважають.
Всі бачать, все розуміють. Лише не називають речі тим що воно є насправді.
От як Шольц, скажімо. Обурюється, нічого майже не дає, а чому - не може виголосити. Бо невідомо йому чим все закінчиться.
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28.09.2022 23:31 Ответить
Керівники КП(б)-КП України[1][ред. | ред. код]Секретарі ЦК[ред. | ред. код]Георгій П'ятаков (липень-вересень 1918, березень-травень 1919)Еммануїл Квірінг (жовтень 1918 - березень 1919)Станіслав Косіор (травень 1919 - листопад 1920)Перші секретарі ЦК[ред. | ред. код]Молотов В'ячеслав Михайлович (23 листопада 1920 - 22 березня 1921)Відповідальні секретарі ЦК[ред. | ред. код]Кон Фелікс Якович (22 березня 1921 - 15 грудня 1921)Перші секретарі ЦК[ред. | ред. код]Мануїльський Дмитро Захарович (15 грудня 1921 - 4 квітня 1923)Квірінг Еммануїл Йонович (10 квітня 1923 - 20 березня 1925)Генеральні секретарі ЦК (січень 1925 - січень 1934)[ред. | ред. код]Квірінг Еммануїл Іонович (20 березня 1925 - 7 квітня 1925)Каганович Лазар Мойсейович (7 квітня 1925 - 14 липня 1928)Косіор Станіслав Вікентійович (14 липня 1928 - 23 січня 1934
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29.09.2022 10:02 Ответить
Звільнення Балаклії | Спецпідрозділ KRAKEN
https://youtu.be/TWm6Qyq4YUo
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28.09.2022 22:26 Ответить
Ну що грузини скажуть ?
Лукашенко: Абхазія існує, її не стерти з карти

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко фактично визнав незалежність Абхазії - території Грузії, окупованої Росією, і визнав, що візит до неї він здійснив після зустрічі з Владіміром Путіним напередодні. Як повідомляє "Європейська правда", про це написало офіційне інформагентство Білорусі БЕЛТА. Лукашенко заявив, що перед поїздкою в Абхазію обговорював проблеми самопроголошеної "республіки" з Путіним.

"Ми багато дуже, до ночі обговорювали ці питання. Він дуже занурений, більше, ніж я, в проблеми і справи Абхазії. Не буду довго говорити про це, але ми дійшли одного висновку: що Абхазія є, її з мапи не стерти, жодні санкції не зможуть це зробити", - заявив білоруський диктатор.

Мету свого візиту Лукашенко охарактеризував так: "Люди тут святі. Не для лестощів вам кажу: святі! Я це пам'ятаю з радянських часів, коли тут бував. Тому ми хочемо налагодити цей не просто міст дружби, а дуже серйозні наші відносини". Лукашенко у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/28/7369527

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28.09.2022 22:27 Ответить
Ну то хай не ображається коли в Білорусії виникне "Вейшнорія" (на території Гомельщини чи Берестейщини!) Полк Калиновського - не "опереткове військо" Луки
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29.09.2022 05:25 Ответить
Респект. Все верно сказал.
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28.09.2022 22:28 Ответить
****** Слуга Народу @Surovyy_UA
Барсик схавал русского....
https://twitter.com/i/status/1575078644937936898
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28.09.2022 22:30 Ответить
фууу Барсик..... фуууу))
(*****...)
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28.09.2022 22:34 Ответить
ну так шо ж...., Барсику Вискаса не дают..... пришлось москаля ловить..... )
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28.09.2022 22:57 Ответить
не-не.. вискасом Барсики между собой называют вискарь))))
тут просто Барсик-бендерик... москальской плоти зажадав)))
(*****...все равно!!!)
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28.09.2022 23:10 Ответить
та ну да...., ну а шо делать..... на безрыбье и рак рыба..... )
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28.09.2022 23:15 Ответить
https://twitter.com/i/status/1575139156963065857 ))
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28.09.2022 23:19 Ответить
А ДЖОНСОНЮК?
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28.09.2022 22:32 Ответить
Це просто слова, а за які дії чи вчинки Резнікова можна похвалити, може за провал забезпечення зимовою формою ЗСУ, дефіцит ***********, ?
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28.09.2022 22:33 Ответить
Він алібі собі клепає, розвішує локшу на українські вуха.
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28.09.2022 23:34 Ответить
хорошо бы учиться на чужих ошибках...
та даже на своих...но учиться! а не по два раза на одни и те же грабли!!!
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28.09.2022 22:35 Ответить
А українці і не здавались. Це ви, погань зелена, виголошуючи зараз патріотичні промови з ранку до світанку, подумки вже приміряли регалії гауляйтерів московських. Всі ваші дії і бездіяльність до 24-го лютого вказують, що ви тупо зливали український народ, не знали ви наш народ, не цінували і не вірили у його здатність переламати хребет рашистському монстру.
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28.09.2022 22:41 Ответить
єдиний шлях до миру - зникнення москальської недоімперії
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28.09.2022 22:57 Ответить
Українці більше ніколи не здадуться. Ми засвоїли урок, - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3370297

З заголовку випливає що українці колись здавались. Коли, поясніть пжлст.
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28.09.2022 22:57 Ответить
Хто здавася упирь? Україна ніколи не здавалась
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28.09.2022 22:58 Ответить
То він за особисте згадав і мимоволі, з переляку щось нескадне промовив.
Вийшло як зашквар. Це свідчить про компетенцію Альоши, на кого Хўло покладався, чому не досяг бажаного. А ще є Безугла, Верещук, Обдрістовєч, інші спєци русскава міра.
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28.09.2022 23:43 Ответить
Резников, где зимняя форма?
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28.09.2022 23:04 Ответить
Україну одразу після перемоги потрібно в НАТО і в ЄС. Без жодних вагань. А потім тиснути щодо реформ і всього іншого. Тут питання виживання цілої нації і безпеки Євросоюзу. Це не припинеться ніколи, поки кацапи відчувають слабкість з нашого боку. Хоча зараз вже відчувають набагато менше, але все є таки. Під куполом НАТО взагалі до нас не сунуться. І буде спокійно і економічно - стабільно всім.
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28.09.2022 23:11 Ответить
Офіційного приєднання не буде - ми таран цього русскава туалєта.
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28.09.2022 23:52 Ответить
А може й буде,якщо наберуться рішучості. Україна ой як багато може дати Євросоюзу,якщо перебуватиме в стабільному стані
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29.09.2022 00:46 Ответить
Резніков від тебе не вимагається бути оратором і не потрібно ці патріотичні гасла, ти найманий міністр ОБОРОНИ. Ось і займайся цим, рівно до настання юридичної відповідальності. А і без твоїх слів притомні люди все розуміють, на них країна і тримається.
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28.09.2022 23:23 Ответить
Українці більше ніколи не здадуться.
=========================
Виглядає наче доповідь Хўлу і водночас скарга на нього самого
Наче скиглить:
"Вова, ну хіба ти не бачиш?, хіба тобі повилазило!?
Забєрі міня, дядя Вова, атсюдава, я іх баюсь!"
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28.09.2022 23:59 Ответить
Зеля і після перемоги підпише капітуляцію !
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29.09.2022 10:12 Ответить
та да, уроки для миллионов, как и перевоспитание одного великовозрастного советского инфантила, очень дорого обошлись стране. Настолько дорого, что многие даже не узнают о цене...
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29.09.2022 00:22 Ответить
Ще б українці почали швидше вчитись, а не з хз якого разу, то взагалі б ціни не було і це я вже навіть не кажу за те щоб вчитись на чужих помилках.

Але і так добре. Все оцінюється через порівняння і ті ж наші сусіди з північної нігерїі до навчання взагалі не здатні.
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29.09.2022 01:01 Ответить
Шоблукаламоя треба протриматись : чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжидкаламой сів напляшку в Омані) так само як і його одоробало.Скільки оце все будуть терпіти українці?Кому наївні і добрі українці довірились...тому хто їх знищує і бреше ?
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29.09.2022 04:47 Ответить
Дивно, але вперше з 2019 р., я позитивно сприйняв меседж від влади "мудрого нАріду"!
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29.09.2022 07:33 Ответить
Поки у нас Зеля, треба забути це "нікогда". Путлер би закінчив війну, якби у нього не було надії.
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29.09.2022 07:46 Ответить
вірніше, він би її не насмілився розпочинати...
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29.09.2022 07:49 Ответить
Свідомі українці завжди билися до останього, а здавались і продавались тупі малороси.
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29.09.2022 08:36 Ответить
маларосцы
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29.09.2022 09:23 Ответить
Чувак...где дизель генераторы для ВСУ? Завхоз должен снабжать Армию,а не пиарить самого себя...
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29.09.2022 09:20 Ответить
Знаємо,що основний зрадник України каламой з усім шоблом....а тупезе-так ...малюночок...і ібєня посажений накремлівськупляшку робить усе для програшу і знищення України...і йому через збитий літак МАУ дали поняття ,що президентом є янукович і що треба робити....ізраїльський МОССАД,прибери свого бєню....
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29.09.2022 11:20 Ответить
 
 