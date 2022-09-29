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Українці більше ніколи не здадуться. Ми засвоїли урок, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українці "вже ніколи не здадуться", і перемога України допоможе забезпечити безпеку Заходу в майбутньому, тому світ має допомогти зброєю ЗСУ.

Про це чиновник сказав на форумі Центру аналізу європейської політики (СЕРА), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Резніков зазначив, що цієї зими багато "поважних лідерів" вважали, що Київ впаде під натиском російських військ за три дні, а вся Україна – за кілька тижнів. Міністр наголосив, що повномасштабна війна триває вже понад 200 днів, зокрема завдяки західній зброї.

"Українці більше ніколи не здадуться. Ми засвоїли урок. Ми не допустимо нових Голодоморів та штучних геноцидів. Ми ніколи не допустимо чергового раунду репресій проти найкращих умів нашої нації", – заявив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що ця війна – це боротьба не лише українців, це й битва за основні цінності вільного світу та за те, хто диктуватиме новий світовий порядок: тиран чи демократія.

"Якщо ми впадемо, кожна держава, яка прагне досягти своїх цілей за допомогою актів агресії, святкуватиме перемогу Росії. Вони не роблять із цього таємниці", – сказав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков попередив Путіна: Жодний бункер не захистить воєнних злочинців від покарання

Він заявив, що всі інститути, створені після Другої світової війни для запобігання майбутнім війнам – ООН, ОБСЄ та інші – зазнали поразки.

"Європа, Америка та всі, хто хоче жити у світі, заснованому на верховенстві закону, у світі, де поважаються права та свободи людини і де немає місця терору, геноциду, мають зараз підтримати Україну", – заявив міністр.

Резніков вважає, що надання зброї Україні зараз допоможе забезпечити безпеку Заходу в майбутньому. "Ця зброя допоможе зміцнити східний кордон Європи та НАТО. Єдиний шлях до миру – це наша перемога", – пояснив міністр.

Також читайте: Чим більше полонених окупантів, тим більше шансів, що всі українські захисники повернуться додому, - Резніков

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
та чЁ там, ЗЕ-льоные норм пацаны, патриоты-орденоносцы "За заслуги"

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28.09.2022 22:30
+35
УКРАИНЦЫ никогда и не сдавались... попадались по пути питоры, которые их сдавали, но то уже вопрос другой..
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28.09.2022 22:22
+30
Слова красиві, але коли Дерьмак каже що він менеджер президента і де-факто їм керує, та ще й поводиться так, у нормальних людей виникають питання!
І відповіді на них немає!
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28.09.2022 22:24
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чи не єдиний притомний у Зе владі
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28.09.2022 22:17 Відповісти
еще Кулеба норм)
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28.09.2022 22:19 Відповісти
І Вітренко з Резніченко
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28.09.2022 22:21 Відповісти
та чЁ там, ЗЕ-льоные норм пацаны, патриоты-орденоносцы "За заслуги"

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28.09.2022 22:30 Відповісти
" Найкращі уми нації"
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28.09.2022 22:37 Відповісти
Угу...Найкращі куми нації.
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29.09.2022 06:04 Відповісти
Усіх дванадцяти колін !
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29.09.2022 07:48 Відповісти
з`їли усіх москалів
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28.09.2022 22:51 Відповісти
Він алібі собі клепає, розвішує локшу на українські вуха.
Так само як Штірліц. Той теж був затятим нацистом, як Рєзніков міністром.
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28.09.2022 23:15 Відповісти
Ну да. и верещучка на пьяный глаз сойдет.
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28.09.2022 23:28 Відповісти
Согласен.Безуглая на танцполе-багиня.
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29.09.2022 06:06 Відповісти
Піде і ця кіска, після другої пляшки уїскі.
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29.09.2022 07:50 Відповісти
Мда...Щоб покохати таку "кіску",треба мати велике серце,бо воно буде краятися від емпатії(адже пормальна людина буде жаліти істоту,на якою так позмивалася природа),та велику печінку,яка б витримувала такі дози спиртного.
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29.09.2022 10:20 Відповісти
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29.09.2022 08:55 Відповісти
Так вот как выглядит сатанинский шабаш.Теперь я знаю,какие сны видел Иероним Босх.
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29.09.2022 10:28 Відповісти
Гидота і бридота без совісті і честі 😠
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29.09.2022 11:26 Відповісти
Опухлі від голоду гризла. І та тварь їх нагородила військовими нагородами...
Де ті суки воювали? Можливо перетрубили/перегризли все у бункері?
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29.09.2022 12:21 Відповісти
І Верещучка з Безуглою!!!
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28.09.2022 22:39 Відповісти
Безуглая, сойдет тока потусить на скачках. Стесняюсь ей подсказать, мол, шобы стать крабом, нужно стать раком и идти боком...
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28.09.2022 23:32 Відповісти
Резниченко? Валентин? він взагалі не "зелений"
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28.09.2022 22:52 Відповісти
де хфуфайки для ЗСУ, адвокат Рєзніков ?
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28.09.2022 22:32 Відповісти
мЫшкин, "хфуфайки" у тебя на рассее
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28.09.2022 22:54 Відповісти
Степанофф, на хфуй це туда !

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29.09.2022 00:57 Відповісти
бачу ти добре знаєш куди йти, тож не зволікай. До речі, що з Кисилівкою, 3,14 здабол диванний?
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29.09.2022 12:06 Відповісти
Хай " притомний" замість ляляків займеться своєю прямою справою: треба наших воїнів переводити на зимову форму! !! Вже холодрига, в полі, в окопі!...
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28.09.2022 23:45 Відповісти
Може і притомний, але з зимовою формою провтикав. Будуть звинувачувати НАТО за це, бо не встигли самі!
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29.09.2022 09:00 Відповісти
Це той, що варнякав, мовляв, напередодні 24.02 він зателефонував білоруському генералові і той запевнив, що нападу не буде. Пішов він do dupy зі своєю "притомністю"!
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29.09.2022 09:35 Відповісти
звичайно, хати від МінОборони за гроші платників податківхапнув собі в Києві в ЖК Герцен Парк, чому б тут не порозповідати
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29.09.2022 10:01 Відповісти
а що там з зимовою формою, пан резніков? замість інтервью займайтеся своїми обов*язками
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29.09.2022 10:46 Відповісти
А Залужный
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28.09.2022 22:21 Відповісти
не заганяй! де Залужний, а де "зелені"! Він поза конкурсом
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28.09.2022 22:55 Відповісти
УКРАИНЦЫ никогда и не сдавались... попадались по пути питоры, которые их сдавали, но то уже вопрос другой..
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28.09.2022 22:22 Відповісти
Чом інший? То він і є Альоша Рєзнікаф, той що злив і злива москалям усе що знав. Знав небагато, зливав сумлінно і вчасно, без затримок. Як тільки американська зброя минає митницю, у туж мить Альша робить у пресі "дзень-дзень, теє-то вже тут".
Митниця на західному кордоні зараз очі і вуха в Хўла.
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28.09.2022 23:13 Відповісти
Нехай влада вчиться у народа.
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28.09.2022 22:24 Відповісти
Слова красиві, але коли Дерьмак каже що він менеджер президента і де-факто їм керує, та ще й поводиться так, у нормальних людей виникають питання!
І відповіді на них немає!
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28.09.2022 22:24 Відповісти
Українці завжди чекали що за них хтось щось зробить. Не подобається єрмак то треба не відповіді чекати а діяти і звільнити...
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29.09.2022 12:57 Відповісти
Та украінці не здадуться ….. а евреі…
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28.09.2022 22:24 Відповісти
Які євреї? То палестинські козаки
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28.09.2022 22:29 Відповісти
Не ті, що при українській владі.
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29.09.2022 11:02 Відповісти
….. а евреі… ?

вже в Омані....
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28.09.2022 22:33 Відповісти
украинцы выбрали себе президента
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28.09.2022 22:49 Відповісти
То не українці, то "ждуни" Хўла. Їх багато, більшість. Дехто вже й діждався, і задвохсочений.
Українці зараз воюють, їх мало, може 10% лише?
А такі як Наркоман і Рєзніков їм шкодять, заважають.
Всі бачать, все розуміють. Лише не називають речі тим що воно є насправді.
От як Шольц, скажімо. Обурюється, нічого майже не дає, а чому - не може виголосити. Бо невідомо йому чим все закінчиться.
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28.09.2022 23:31 Відповісти
Керівники КП(б)-КП України[1][ред. | ред. код]Секретарі ЦК[ред. | ред. код]Георгій П'ятаков (липень-вересень 1918, березень-травень 1919)Еммануїл Квірінг (жовтень 1918 - березень 1919)Станіслав Косіор (травень 1919 - листопад 1920)Перші секретарі ЦК[ред. | ред. код]Молотов В'ячеслав Михайлович (23 листопада 1920 - 22 березня 1921)Відповідальні секретарі ЦК[ред. | ред. код]Кон Фелікс Якович (22 березня 1921 - 15 грудня 1921)Перші секретарі ЦК[ред. | ред. код]Мануїльський Дмитро Захарович (15 грудня 1921 - 4 квітня 1923)Квірінг Еммануїл Йонович (10 квітня 1923 - 20 березня 1925)Генеральні секретарі ЦК (січень 1925 - січень 1934)[ред. | ред. код]Квірінг Еммануїл Іонович (20 березня 1925 - 7 квітня 1925)Каганович Лазар Мойсейович (7 квітня 1925 - 14 липня 1928)Косіор Станіслав Вікентійович (14 липня 1928 - 23 січня 1934
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29.09.2022 10:02 Відповісти
Звільнення Балаклії | Спецпідрозділ KRAKEN
https://youtu.be/TWm6Qyq4YUo
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28.09.2022 22:26 Відповісти
Ну що грузини скажуть ?
Лукашенко: Абхазія існує, її не стерти з карти

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко фактично визнав незалежність Абхазії - території Грузії, окупованої Росією, і визнав, що візит до неї він здійснив після зустрічі з Владіміром Путіним напередодні. Як повідомляє "Європейська правда", про це написало офіційне інформагентство Білорусі БЕЛТА. Лукашенко заявив, що перед поїздкою в Абхазію обговорював проблеми самопроголошеної "республіки" з Путіним.

"Ми багато дуже, до ночі обговорювали ці питання. Він дуже занурений, більше, ніж я, в проблеми і справи Абхазії. Не буду довго говорити про це, але ми дійшли одного висновку: що Абхазія є, її з мапи не стерти, жодні санкції не зможуть це зробити", - заявив білоруський диктатор.

Мету свого візиту Лукашенко охарактеризував так: "Люди тут святі. Не для лестощів вам кажу: святі! Я це пам'ятаю з радянських часів, коли тут бував. Тому ми хочемо налагодити цей не просто міст дружби, а дуже серйозні наші відносини". Лукашенко у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/28/7369527

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28.09.2022 22:27 Відповісти
Ну то хай не ображається коли в Білорусії виникне "Вейшнорія" (на території Гомельщини чи Берестейщини!) Полк Калиновського - не "опереткове військо" Луки
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29.09.2022 05:25 Відповісти
Респект. Все верно сказал.
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28.09.2022 22:28 Відповісти
****** Слуга Народу @Surovyy_UA
Барсик схавал русского....
https://twitter.com/i/status/1575078644937936898
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28.09.2022 22:30 Відповісти
фууу Барсик..... фуууу))
(*****...)
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28.09.2022 22:34 Відповісти
ну так шо ж...., Барсику Вискаса не дают..... пришлось москаля ловить..... )
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28.09.2022 22:57 Відповісти
не-не.. вискасом Барсики между собой называют вискарь))))
тут просто Барсик-бендерик... москальской плоти зажадав)))
(*****...все равно!!!)
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28.09.2022 23:10 Відповісти
та ну да...., ну а шо делать..... на безрыбье и рак рыба..... )
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28.09.2022 23:15 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1575139156963065857 ))
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28.09.2022 23:19 Відповісти
А ДЖОНСОНЮК?
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28.09.2022 22:32 Відповісти
Це просто слова, а за які дії чи вчинки Резнікова можна похвалити, може за провал забезпечення зимовою формою ЗСУ, дефіцит ***********, ?
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28.09.2022 22:33 Відповісти
Він алібі собі клепає, розвішує локшу на українські вуха.
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28.09.2022 23:34 Відповісти
хорошо бы учиться на чужих ошибках...
та даже на своих...но учиться! а не по два раза на одни и те же грабли!!!
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28.09.2022 22:35 Відповісти
А українці і не здавались. Це ви, погань зелена, виголошуючи зараз патріотичні промови з ранку до світанку, подумки вже приміряли регалії гауляйтерів московських. Всі ваші дії і бездіяльність до 24-го лютого вказують, що ви тупо зливали український народ, не знали ви наш народ, не цінували і не вірили у його здатність переламати хребет рашистському монстру.
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28.09.2022 22:41 Відповісти
єдиний шлях до миру - зникнення москальської недоімперії
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28.09.2022 22:57 Відповісти
Українці більше ніколи не здадуться. Ми засвоїли урок, - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3370297

З заголовку випливає що українці колись здавались. Коли, поясніть пжлст.
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28.09.2022 22:57 Відповісти
Хто здавася упирь? Україна ніколи не здавалась
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28.09.2022 22:58 Відповісти
То він за особисте згадав і мимоволі, з переляку щось нескадне промовив.
Вийшло як зашквар. Це свідчить про компетенцію Альоши, на кого Хўло покладався, чому не досяг бажаного. А ще є Безугла, Верещук, Обдрістовєч, інші спєци русскава міра.
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28.09.2022 23:43 Відповісти
Резников, где зимняя форма?
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28.09.2022 23:04 Відповісти
Україну одразу після перемоги потрібно в НАТО і в ЄС. Без жодних вагань. А потім тиснути щодо реформ і всього іншого. Тут питання виживання цілої нації і безпеки Євросоюзу. Це не припинеться ніколи, поки кацапи відчувають слабкість з нашого боку. Хоча зараз вже відчувають набагато менше, але все є таки. Під куполом НАТО взагалі до нас не сунуться. І буде спокійно і економічно - стабільно всім.
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28.09.2022 23:11 Відповісти
Офіційного приєднання не буде - ми таран цього русскава туалєта.
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28.09.2022 23:52 Відповісти
А може й буде,якщо наберуться рішучості. Україна ой як багато може дати Євросоюзу,якщо перебуватиме в стабільному стані
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29.09.2022 00:46 Відповісти
Резніков від тебе не вимагається бути оратором і не потрібно ці патріотичні гасла, ти найманий міністр ОБОРОНИ. Ось і займайся цим, рівно до настання юридичної відповідальності. А і без твоїх слів притомні люди все розуміють, на них країна і тримається.
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28.09.2022 23:23 Відповісти
Українці більше ніколи не здадуться.
=========================
Виглядає наче доповідь Хўлу і водночас скарга на нього самого
Наче скиглить:
"Вова, ну хіба ти не бачиш?, хіба тобі повилазило!?
Забєрі міня, дядя Вова, атсюдава, я іх баюсь!"
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28.09.2022 23:59 Відповісти
Зеля і після перемоги підпише капітуляцію !
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29.09.2022 10:12 Відповісти
та да, уроки для миллионов, как и перевоспитание одного великовозрастного советского инфантила, очень дорого обошлись стране. Настолько дорого, что многие даже не узнают о цене...
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29.09.2022 00:22 Відповісти
Ще б українці почали швидше вчитись, а не з хз якого разу, то взагалі б ціни не було і це я вже навіть не кажу за те щоб вчитись на чужих помилках.

Але і так добре. Все оцінюється через порівняння і ті ж наші сусіди з північної нігерїі до навчання взагалі не здатні.
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29.09.2022 01:01 Відповісти
Шоблукаламоя треба протриматись : чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжидкаламой сів напляшку в Омані) так само як і його одоробало.Скільки оце все будуть терпіти українці?Кому наївні і добрі українці довірились...тому хто їх знищує і бреше ?
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29.09.2022 04:47 Відповісти
Дивно, але вперше з 2019 р., я позитивно сприйняв меседж від влади "мудрого нАріду"!
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29.09.2022 07:33 Відповісти
Поки у нас Зеля, треба забути це "нікогда". Путлер би закінчив війну, якби у нього не було надії.
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29.09.2022 07:46 Відповісти
вірніше, він би її не насмілився розпочинати...
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29.09.2022 07:49 Відповісти
Свідомі українці завжди билися до останього, а здавались і продавались тупі малороси.
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29.09.2022 08:36 Відповісти
маларосцы
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29.09.2022 09:23 Відповісти
Чувак...где дизель генераторы для ВСУ? Завхоз должен снабжать Армию,а не пиарить самого себя...
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29.09.2022 09:20 Відповісти
Знаємо,що основний зрадник України каламой з усім шоблом....а тупезе-так ...малюночок...і ібєня посажений накремлівськупляшку робить усе для програшу і знищення України...і йому через збитий літак МАУ дали поняття ,що президентом є янукович і що треба робити....ізраїльський МОССАД,прибери свого бєню....
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29.09.2022 11:20 Відповісти
 
 