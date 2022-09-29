Українці більше ніколи не здадуться. Ми засвоїли урок, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українці "вже ніколи не здадуться", і перемога України допоможе забезпечити безпеку Заходу в майбутньому, тому світ має допомогти зброєю ЗСУ.
Про це чиновник сказав на форумі Центру аналізу європейської політики (СЕРА), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Резніков зазначив, що цієї зими багато "поважних лідерів" вважали, що Київ впаде під натиском російських військ за три дні, а вся Україна – за кілька тижнів. Міністр наголосив, що повномасштабна війна триває вже понад 200 днів, зокрема завдяки західній зброї.
"Українці більше ніколи не здадуться. Ми засвоїли урок. Ми не допустимо нових Голодоморів та штучних геноцидів. Ми ніколи не допустимо чергового раунду репресій проти найкращих умів нашої нації", – заявив Резніков.
Міністр оборони наголосив, що ця війна – це боротьба не лише українців, це й битва за основні цінності вільного світу та за те, хто диктуватиме новий світовий порядок: тиран чи демократія.
"Якщо ми впадемо, кожна держава, яка прагне досягти своїх цілей за допомогою актів агресії, святкуватиме перемогу Росії. Вони не роблять із цього таємниці", – сказав Резніков.
Він заявив, що всі інститути, створені після Другої світової війни для запобігання майбутнім війнам – ООН, ОБСЄ та інші – зазнали поразки.
"Європа, Америка та всі, хто хоче жити у світі, заснованому на верховенстві закону, у світі, де поважаються права та свободи людини і де немає місця терору, геноциду, мають зараз підтримати Україну", – заявив міністр.
Резніков вважає, що надання зброї Україні зараз допоможе забезпечити безпеку Заходу в майбутньому. "Ця зброя допоможе зміцнити східний кордон Європи та НАТО. Єдиний шлях до миру – це наша перемога", – пояснив міністр.
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Так само як Штірліц. Той теж був затятим нацистом, як Рєзніков міністром.
Де ті суки воювали? Можливо перетрубили/перегризли все у бункері?
Митниця на західному кордоні зараз очі і вуха в Хўла.
І відповіді на них немає!
вже в Омані....
Українці зараз воюють, їх мало, може 10% лише?
А такі як Наркоман і Рєзніков їм шкодять, заважають.
Всі бачать, все розуміють. Лише не називають речі тим що воно є насправді.
От як Шольц, скажімо. Обурюється, нічого майже не дає, а чому - не може виголосити. Бо невідомо йому чим все закінчиться.
https://youtu.be/TWm6Qyq4YUo
Лукашенко: Абхазія існує, її не стерти з карти
Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко фактично визнав незалежність Абхазії - території Грузії, окупованої Росією, і визнав, що візит до неї він здійснив після зустрічі з Владіміром Путіним напередодні. Як повідомляє "Європейська правда", про це написало офіційне інформагентство Білорусі БЕЛТА. Лукашенко заявив, що перед поїздкою в Абхазію обговорював проблеми самопроголошеної "республіки" з Путіним.
"Ми багато дуже, до ночі обговорювали ці питання. Він дуже занурений, більше, ніж я, в проблеми і справи Абхазії. Не буду довго говорити про це, але ми дійшли одного висновку: що Абхазія є, її з мапи не стерти, жодні санкції не зможуть це зробити", - заявив білоруський диктатор.
Мету свого візиту Лукашенко охарактеризував так: "Люди тут святі. Не для лестощів вам кажу: святі! Я це пам'ятаю з радянських часів, коли тут бував. Тому ми хочемо налагодити цей не просто міст дружби, а дуже серйозні наші відносини". Лукашенко у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/28/7369527
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Барсик схавал русского....
https://twitter.com/i/status/1575078644937936898
(*****...)
тут просто Барсик-бендерик... москальской плоти зажадав)))
(*****...все равно!!!)
та даже на своих...но учиться! а не по два раза на одни и те же грабли!!!
З заголовку випливає що українці колись здавались. Коли, поясніть пжлст.
Вийшло як зашквар. Це свідчить про компетенцію Альоши, на кого Хўло покладався, чому не досяг бажаного. А ще є Безугла, Верещук, Обдрістовєч, інші спєци русскава міра.
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Виглядає наче доповідь Хўлу і водночас скарга на нього самого
Наче скиглить:
"Вова, ну хіба ти не бачиш?, хіба тобі повилазило!?
Забєрі міня, дядя Вова, атсюдава, я іх баюсь!"
Але і так добре. Все оцінюється через порівняння і ті ж наші сусіди з північної нігерїі до навчання взагалі не здатні.