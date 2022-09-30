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Россияне пытаются оккупировать Донетчину и удержать захваченные территории, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сержант,навчання,зсу,тренування,підготовка

Враг сосредотачивает усилия на полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

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От вражеских ударов пострадало около 50 населенных пунктов. Среди них – Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В то же время, в республике Беларусь с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, что косвенно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами Российской Федерации. Также состоялась ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь и Российской Федерации с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасиловка и Павловка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Петропавловка и Куриловка;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное;

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на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное и Майорск;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий противник не вел. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленый Гай, Дорожнянка и Новоукраинка.

На Южнобугском направлении обстреляны районы более пятидесяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Архангельское, Белоусово, Сухой Пруд, Широкое, Безымянное, Апрельское, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка.

Оккупационное руководство временно занятых территорий заставляет местных жителей получать гражданство и паспорта Российской Федерации. Так, в городе Мариуполь, учителям учебных заведений угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский, другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт при получении российского. В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов Российской Федерации до 1 октября, жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

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В Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий для дальнейшего заселения военнослужащих российских оккупационных войск, которые прибыли на усиление подразделений на этом направлении.

По уточненной информации, в последние дни подтверждены потери противника на отдельных направлениях, а именно:

в населенном пункте Бахмутовка Луганской области, в результате удара по району сосредоточения противника более пятидесяти военнослужащих погибли, уничтожены семнадцать единиц вражеской техники;

в населенном пункте Токмак Запорожской области до пятидесяти военнослужащих противника получили ранения, уничтожены десять единиц вооружения и военной техники;

в Гуляйпольском районе Запорожской области до сорока военнослужащих противника получили ранения;

в городе Мелитополь Запорожской области уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более пятидесяти оккупантов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение шести опорных пунктов, двадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили семь БпЛА, в том числе пять - иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять командных пунктов, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и восемь других важных объектов противника.
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Кацапи намагаються це зробити вже 8 років.
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30.09.2022 07:30 Ответить
******* валило вночі по Миколаєву. Думаю наслідки будуть просто жахливими.
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30.09.2022 07:34 Ответить
С захватом Донецкой области у Куйла фальшстарт. Но свисток у него зачётный.
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30.09.2022 07:38 Ответить
Ворог зосереджує зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.-шо ви мелете на якій повній? Бахмут не можуть кілька місяців взять мовчу про Словянск та інші міста, нічого подібного йому втримати хоча щось ось ось лиманський котел буде
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30.09.2022 07:44 Ответить
Але відомо що ЗСУ Оточили їх в Лимані.
Ніякі референдуми не зупинять вигнання рашистів.
Гітлер також в 1938 році анексував Судетську область в Чехословаччині але в результаті фашисти були вигнані і землі повернені.
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30.09.2022 07:58 Ответить
Так,оточення є уже не оперативним,а фізичним,.Ще Перемогу святкувати рано,але помста за Іловайськ з 270 розстріляними українцями буде по повній. Боріться і перемагайте
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30.09.2022 08:16 Ответить
це звучить так, ніби кацапи намагатимуться проштовхнути бахмут, поки українська армія звільнятиме решту Харкова. тому, здається, потрібен сюрприз, щоб зіпсувати плани кацапів.
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30.09.2022 10:52 Ответить
 
 