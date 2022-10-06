Ядерный потенциал России закончился в 1997 году, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нельзя сказать, что риска применения Россией тактического ядерного оружия не существует, однако лидеры ведущих стран мира предупредили РФ о разрушительных последствиях для него. Кроме того, никто не знает, в каком состоянии сейчас это оружие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbs-Украина сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя тему применения Россией тактического ядерного оружия.
"Нельзя сказать, что риска не существует, но он значительно меньше, чем что-либо. Это говорят и наши иностранные партнеры, и США, и Великобритания. Более того, мы получили четкие сигналы от наших партнеров из Белого дома, что они отправили достаточно жесткие сигналы в кремль, что применение ими ядерного оружия приведет к последнему разрушительному исходу для России", - отметил Резников.
Министр напомнил и о техническом состоянии ядерного оружия России.
"Весь ее ядерный потенциал закончился в 1997 году. А когда они последний раз проводили испытания ядерного оружия? В конце 1990-х годов в Казахстане на соответствующем полигоне. Где они будут его применять? На линии фронта, чтобы уничтожить не только украинские, но и свои подразделения? Черное море? Там три натовских страны", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Он также считает, что после Мариуполя и Бучи и ракетных обстрелов украинцев уже не запугать ядерным оружием.
"Мы говорим всем партнерам: перестаньте бояться России. Это не вторая армия мира, это нищие, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину", - отметил министр обороны.
Пожалуйста, подождите...
Ховорят, що в нараZZии вже готове виробництво аналоговнэт ягелніх бімб.
Кіно як з Цирконом пока немає, тому що старший мультиплікатор поспішно поїхав у відпустку до Грузії.
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_-Не приведи господь!
06 октября 2022, 20:47
Патриарх Кирилл призвал духовенство молиться о здравии Путина
Свято наближається, потвори здихають
Про "сотні тисяч громадян" ти явно загнув, але суті це не міняє.
Що )(уйло буде робити ніхто не знає, марно навіть гадати, тільки час витрачати.
Нам своє робить, як писав класик.
Скільки загинуло в Маріуполі, як і на інших окупованних теріторіях нікому не відомо.
На даний час офіційна цифра значно меньша 90 000.
Пам'ятаєте, раніше, ще на початку літа, писали про більше пів млн. депортованих тільки дітей, зараз говорять про 1,6 депортованих всього (разом з дорослими), тоді перша цифра (пів млн. дітей на початку літа, виглядає дуже сумнівно) але знов таки, це дуже-дуже орієнтовні цифри які можуть суттєво змінитися в той чи інший бік.
В цьому питанні я точно довіряю офіційним цифрам.
якби справді збиралися дати по мордяці за ядерний удар то сказали б як саде дадуть.
не кажуть - не будуть бити.
а словами воювати у нас он ціла дивізія арестовичів, зеленських, порошенків та инших **********.
Слава Богу. Путин это понимает, потому и психует со своими угрозами.
Звідки у Рєзнікова інфа скільки у росії нових боєзарядів?
А по Киеву могут - это ж его фантомная боль...Но все-таки по Киеву, мне кажется он не ударит