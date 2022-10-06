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ядерное оружие (1139) Резников (1168)

Ядерный потенциал России закончился в 1997 году, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Нельзя сказать, что риска применения Россией тактического ядерного оружия не существует, однако лидеры ведущих стран мира предупредили РФ о разрушительных последствиях для него. Кроме того, никто не знает, в каком состоянии сейчас это оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbs-Украина сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя тему применения Россией тактического ядерного оружия.

"Нельзя сказать, что риска не существует, но он значительно меньше, чем что-либо. Это говорят и наши иностранные партнеры, и США, и Великобритания. Более того, мы получили четкие сигналы от наших партнеров из Белого дома, что они отправили достаточно жесткие сигналы в кремль, что применение ими ядерного оружия приведет к последнему разрушительному исходу для России", - отметил Резников.

Министр напомнил и о техническом состоянии ядерного оружия России.

"Весь ее ядерный потенциал закончился в 1997 году. А когда они последний раз проводили испытания ядерного оружия? В конце 1990-х годов в Казахстане на соответствующем полигоне. Где они будут его применять? На линии фронта, чтобы уничтожить не только украинские, но и свои подразделения? Черное море? Там три натовских страны", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он также считает, что после Мариуполя и Бучи и ракетных обстрелов украинцев уже не запугать ядерным оружием.

"Мы говорим всем партнерам: перестаньте бояться России. Это не вторая армия мира, это нищие, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину", - отметил министр обороны.

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Топ комментарии
+33
Пишуть що Гундяй здихає.******* якщо так,Кабзон буде дуже радий.
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06.10.2022 19:48
+32
Ядерний імпотенціал...
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06.10.2022 19:44
+27
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06.10.2022 19:57
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Ядерний імпотенціал...
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06.10.2022 19:44 Ответить
Ядерна міршава.
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06.10.2022 19:48 Ответить
путін - VIP персона - дуже імпотентна персона
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06.10.2022 20:09 Ответить
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06.10.2022 20:24 Ответить
Деревянный пирожок, в середине мясо
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06.10.2022 20:51 Ответить
зря ёрничаeте, та міністр теж.
Ховорят, що в нараZZии вже готове виробництво аналоговнэт ягелніх бімб.
Кіно як з Цирконом пока немає, тому що старший мультиплікатор поспішно поїхав у відпустку до Грузії.
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07.10.2022 01:45 Ответить
Наша відповідь на ядерні погрози *****:

https://streamable.com/c6nccl
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06.10.2022 19:47 Ответить
🤣
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06.10.2022 20:23 Ответить
Пишуть що Гундяй здихає.******* якщо так,Кабзон буде дуже радий.
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06.10.2022 19:48 Ответить
от якби з х..лом 7.10 напару скопитились
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06.10.2022 19:51 Ответить
святий Петро поспіхом замикає ворота.
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06.10.2022 19:51 Ответить
Путін - Гундяєву:
- Кирюха! А если Бог действительно есть?
_-Не приведи господь!
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06.10.2022 20:57 Ответить
Хто пише?
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06.10.2022 19:55 Ответить
Всілякі телеграм канали та блогери,алеж не факт що здохне,зараз медецина чудеса робить
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06.10.2022 19:56 Ответить
Кацапська - ні! Вже всі бачили руку з опаришами! 😊 А ще Господь відвертається від сатаністів.
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06.10.2022 20:39 Ответить
Там з тим орком показали продовження. Наші медики врятували йому руку, а сам він подякував ЗСУ і сказав Слава Україні, путін *****
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06.10.2022 21:05 Ответить
Оно ***** ,лет десять сдыхает и никак не сдохнет , возможно сдох , но у него двойников немеряно
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06.10.2022 19:55 Ответить
Скоріш за все у гундяя двійників немає...
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06.10.2022 20:26 Ответить
Є це онуфрій.
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06.10.2022 23:50 Ответить
газета.сру
06 октября 2022, 20:47
Патриарх Кирилл призвал духовенство молиться о здравии Путина

Свято наближається, потвори здихають
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06.10.2022 20:59 Ответить
Но лучше не расслабляться . Ху@ло - загнанная крыса .
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06.10.2022 19:49 Ответить
дужє сподіваюсь, що російське ЯО здетонує в шахтах і пускових установках
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06.10.2022 19:49 Ответить
в шахтах не надо могут быть крутые последствия для земли,а вот через 500 км полета где то под москвой самое оно))))
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06.10.2022 19:54 Ответить
западные партнеры и без резникова знают слабая или не слабая армия у рашистов, разведки у них одни из лучших в мире
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06.10.2022 19:56 Ответить
Красота в пещере. У небоскреба Федерация (Москва-сити) взорвали 2 автомобиля. Стабильноздь рушится. Зато в пещере становится светлее, ярче, теплее.. ВІДОСІЩЕ
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06.10.2022 19:55 Ответить
želaju čtoby vse...
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07.10.2022 01:48 Ответить
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06.10.2022 19:57 Ответить
😆 Давно чекала на це фото. Така собі "німа сцена": пуйло дивиться на відірвану ручку філософські, бо вже звик до російських "сюрпризів"; герасімов має вигляд здивованого дурника, нібито він не в рашці живе і бачить таке вперше; і тільки той, хто відірвав ту ручку, щиро радіє - йому вдалось!
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06.10.2022 23:43 Ответить
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07.10.2022 11:42 Ответить
Путин пытался купить у Турции 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней формы. Турция отклонила запрос России
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06.10.2022 19:58 Ответить
Ніж в спину...?
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06.10.2022 20:38 Ответить
Ніж? І в спину?
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06.10.2022 21:54 Ответить
Я би навіть сказав - трохи нижче спини.
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06.10.2022 22:31 Ответить
I не нiж...
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07.10.2022 09:20 Ответить
Якщо і так, то міністр оборони мав би акцентувати увагу західних партнерів не на слабкості улусу, а на необхідності надання нам засобів ППО і авіації для захисту від ядерних атак.
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06.10.2022 19:58 Ответить
Мені по барабану, якщо ядерна бомба при старті відразу і фінішує на території рашки, але рашисти своєю зброєю вже рознесли неміряно нашої інфраструктури і убили сотні тисяч громадян. Як буде дальше і на що вони готові піти знає тільки божевільний бункерний щур.
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06.10.2022 20:00 Ответить
Bodalux

Про "сотні тисяч громадян" ти явно загнув, але суті це не міняє.
Що )(уйло буде робити ніхто не знає, марно навіть гадати, тільки час витрачати.
Нам своє робить, як писав класик.
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06.10.2022 20:45 Ответить
Тільки в Маріуполі загинуло близько 90 000 мешканців, а якщо взяти решту України, то так і може вийти, а війна триває...
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06.10.2022 20:54 Ответить
Bodalux

Скільки загинуло в Маріуполі, як і на інших окупованних теріторіях нікому не відомо.
На даний час офіційна цифра значно меньша 90 000.

Пам'ятаєте, раніше, ще на початку літа, писали про більше пів млн. депортованих тільки дітей, зараз говорять про 1,6 депортованих всього (разом з дорослими), тоді перша цифра (пів млн. дітей на початку літа, виглядає дуже сумнівно) але знов таки, це дуже-дуже орієнтовні цифри які можуть суттєво змінитися в той чи інший бік.

В цьому питанні я точно довіряю офіційним цифрам.
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06.10.2022 22:23 Ответить
Тиждень тому він це казав і про нашу ядурку, яку ми відділи https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/29/7369606/
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06.10.2022 20:02 Ответить
Я теж так думаю.
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06.10.2022 20:06 Ответить
руйнівні наслідки в перекляді на нашу означає глибока стурбованість.

якби справді збиралися дати по мордяці за ядерний удар то сказали б як саде дадуть.

не кажуть - не будуть бити.

а словами воювати у нас он ціла дивізія арестовичів, зеленських, порошенків та инших **********.
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06.10.2022 20:08 Ответить
Якщо термін ядерної зброї закінчився в 1997 році це означає що та ракета може вибухнути прямо в шахті або впасти на будь-яке місто в Росії
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06.10.2022 20:09 Ответить
Мається на увазі ядерний заряд, а не носій.
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06.10.2022 20:59 Ответить
Тут Министр Резников прав!!!
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06.10.2022 20:12 Ответить
Весь ядерний потенціал росії це трохи тактичних ядерних зарядів.
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06.10.2022 20:46 Ответить
Міністр - в званні сержант, по профессії - адвокат. Він і через неділю не вірив, що рифа напала на Україну, не бачив угруповань на наших кордонах. І як таке може давати якусь оцінку війсковій справі.
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06.10.2022 20:47 Ответить
При Ельцине запасы активных материалов были проданы американцам.
Слава Богу. Путин это понимает, потому и психует со своими угрозами.
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06.10.2022 20:52 Ответить
Може Арестович заразний?
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06.10.2022 21:02 Ответить
Те що іржава ЯЗ у кацапів це до ворожки не ходи, але з Резнікова такий мілітірі експерт як з пластиліна куля.
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06.10.2022 21:03 Ответить
У Резникова -политическая должность,в отличие от Генералов.Но его информирует Запад и наши генерали.Свою работу він виконує на Ура.
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06.10.2022 21:21 Ответить
Рєзніков мавпа від Зе влади, яке Ура.
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06.10.2022 23:01 Ответить
Я служил в РВСН Нижный Тагил -41 в 1973году.Тогда каждый призыв хоть один раз участвовал в пусках ракет.То есть раз в 2 года дивизия делала Пуск из шахты,но с болванкой.Без ядерной боеголовки.Я наблюдаю за этой дивизией по гугл мапс с момента приобретения пк.Сначала были рисование,,потом реальние фото.Шахт уже давно нет.Боеголовки ,судя по древним публикациям в ОК уже давно в утиле.Ибо еще в мое время очень много офицеров погибали от облучения, отравления гептилом.Я на пусковых площадках не был,ибо я служил на радиопередающем центре за сорок км от дивизии ,.Был момент во время семидневной войни Израиля со странами ближнего востока,когда ми были в полной боевой,офицери наши были неотлучно на площадке.ПьянствовалиИ мы ,кстати тоже.Только в самоволку не бегали,как обычно.
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06.10.2022 21:12 Ответить
Я -- 50 РА РВСН. В пусках участи не брав. Повна б/г була в 1981р, в часи, коли зароджувалася "Солідарність" у Польщі. Тоді ж і навчання "Запад-81" за участи РВСН. 50 РА Розформовано в 1990р.
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06.10.2022 21:16 Ответить
Це "рЄзніков" знову дізнався від якогось білоруського генерала, свого друга? Менше б він патякав.
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06.10.2022 21:13 Ответить
Да ,забыл добавить.что учебка моя была в Павлограде.Их было 2 на весь Союз.Еще в Переяславле,под Москвой. Ну и в дивизиях были.
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06.10.2022 21:17 Ответить
Як зазвичай брякнули та перднули у воду. Ніхто не каже про массове бомбардування.
Звідки у Рєзнікова інфа скільки у росії нових боєзарядів?
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06.10.2022 21:24 Ответить
Ти тупіший любого кацапа-однак що хотіти який презедент такий і міністер...
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06.10.2022 21:49 Ответить
Не треба легковажно відноситися до ядерних сил рашки... І технічна готовність відповідна... І бойові розрахунки навчені і замотивовані... Огидно читати та чути про них псевдоекспертні дурниці... Влада! Придивіться до досвіду Польщі! Спільне з США ядерне планування! Можемо надати консультаціі... Менеджерам та юристам....
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06.10.2022 22:14 Ответить
где-то уже прошла новость, что путин сказал, что ударит ЯО по Киеву, и рынок недвижимости обвалился
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06.10.2022 22:17 Ответить
Ну так спекулянти від агентів по нерухомості мабуть і сказали )
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06.10.2022 23:03 Ответить
Я чула, що або по Києву, або по Зміїному. Якісь експерти в youtube вчора-позавчора цю тему перетирали.
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06.10.2022 23:52 Ответить
Змеиный глуповато - страны НАТО вокруг.
А по Киеву могут - это ж его фантомная боль...Но все-таки по Киеву, мне кажется он не ударит
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06.10.2022 23:55 Ответить
А напрасно, никто не знает, в каком состоянии сейчас это оружие.
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06.10.2022 23:22 Ответить
Американці знають.
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07.10.2022 00:03 Ответить
Не зря опасаются?
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07.10.2022 07:04 Ответить
Рєзніков, як міністр оборони, не в курсі, що навіть після анексії Криму і початку війни на Донбасі, наші українські специ робили в рашці технічне обслуговування ракет з ядерними боєголовками? Порох припинив цю співпрацю тільки після розголошення в ЗМІ. Але я не здивуюсь, якщо таємно такі роботи проводились і до сьогоднішнього дня. Так що ентузіазму Рєзнікова я не розумію і якогось резону в таких заявах не бачу. Балабольство замість по максимуму готуватись до найгіршого сценарію. Краще пєрєбдіть чим потім бздіть.
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06.10.2022 23:29 Ответить
НОВИНА ТАК НОВИНА 🤣
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07.10.2022 00:06 Ответить
Войны не будет, не нагнетайте панику. Короче готовимся к ядерному удару.
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07.10.2022 09:54 Ответить
 
 