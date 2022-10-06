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ядерна зброя (929) Резніков (1386)

Ядерний потенціал Росії закінчився у 1997 році, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Не можна сказати, що ризику застосування Росією тактичної ядерної зброї не існує, однак лідери провідних країн світу попередили рф про руйнівні наслідки для неї. Окрім того, ніхто не знає, в якому стані зараз ця зброя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Forbs-Україна повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи тему застосування росією тактичної ядерної зброї.

"Не можна сказати, що ризику не існує, але він значно менший, ніж будь-що. Це говорять і наші іноземні партнери, і США, і Велика Британія. Мало того, ми отримали чіткі сигнали від наших партнерів із Білого дому, що вони відправили досить жорсткі сигнали в кремль, що застосування ними ядерної зброї призведе до останнього руйнівного наслідку для росії", - зазначив Резніков.

Міністр нагадав і про технічний стан ядерної зброї Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ вистачає людей, а оборонна промисловість нарощує виробництво зброї, - Резніков

"Весь її ядерний потенціал закінчився у 1997 році. А коли вони останній раз проводили випробовування ядерної зброї? У кінці 1990-х років у Казахстані на відповідному полігоні. Де вони будуть її застосовувати? На лінії фронту, щоб знищити не тільки українські, але й свої підрозділи? Чорне море? Там три натівські країни", - наголосив очільник оборонного відомства.

Він також вважає, що після Маріуполя й Бучі та ракетних обстрілів українців уже не залякати ядерною зброєю.

"Ми кажемо всім партнерам: перестаньте боятися росію. Це не друга армія світу, це жебраки, мародери та гвалтівники. Це тюрма, яка напала на Україну", - відзначив міністр оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намагалася замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів та 500 тис. комплектів зимового одягу, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Пишуть що Гундяй здихає.******* якщо так,Кабзон буде дуже радий.
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06.10.2022 19:48
+32
Ядерний імпотенціал...
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06.10.2022 19:44
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06.10.2022 19:57
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Ядерний імпотенціал...
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06.10.2022 19:44 Відповісти
Ядерна міршава.
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06.10.2022 19:48 Відповісти
путін - VIP персона - дуже імпотентна персона
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06.10.2022 20:09 Відповісти
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06.10.2022 20:24 Відповісти
Деревянный пирожок, в середине мясо
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06.10.2022 20:51 Відповісти
зря ёрничаeте, та міністр теж.
Ховорят, що в нараZZии вже готове виробництво аналоговнэт ягелніх бімб.
Кіно як з Цирконом пока немає, тому що старший мультиплікатор поспішно поїхав у відпустку до Грузії.
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07.10.2022 01:45 Відповісти
Наша відповідь на ядерні погрози *****:

https://streamable.com/c6nccl
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06.10.2022 19:47 Відповісти
🤣
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06.10.2022 20:23 Відповісти
Пишуть що Гундяй здихає.******* якщо так,Кабзон буде дуже радий.
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06.10.2022 19:48 Відповісти
от якби з х..лом 7.10 напару скопитились
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06.10.2022 19:51 Відповісти
святий Петро поспіхом замикає ворота.
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06.10.2022 19:51 Відповісти
Путін - Гундяєву:
- Кирюха! А если Бог действительно есть?
_-Не приведи господь!
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06.10.2022 20:57 Відповісти
Хто пише?
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06.10.2022 19:55 Відповісти
Всілякі телеграм канали та блогери,алеж не факт що здохне,зараз медецина чудеса робить
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06.10.2022 19:56 Відповісти
Кацапська - ні! Вже всі бачили руку з опаришами! 😊 А ще Господь відвертається від сатаністів.
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06.10.2022 20:39 Відповісти
Там з тим орком показали продовження. Наші медики врятували йому руку, а сам він подякував ЗСУ і сказав Слава Україні, путін *****
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06.10.2022 21:05 Відповісти
Оно ***** ,лет десять сдыхает и никак не сдохнет , возможно сдох , но у него двойников немеряно
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06.10.2022 19:55 Відповісти
Скоріш за все у гундяя двійників немає...
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06.10.2022 20:26 Відповісти
Є це онуфрій.
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06.10.2022 23:50 Відповісти
газета.сру
06 октября 2022, 20:47
Патриарх Кирилл призвал духовенство молиться о здравии Путина

Свято наближається, потвори здихають
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06.10.2022 20:59 Відповісти
Но лучше не расслабляться . Ху@ло - загнанная крыса .
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06.10.2022 19:49 Відповісти
дужє сподіваюсь, що російське ЯО здетонує в шахтах і пускових установках
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06.10.2022 19:49 Відповісти
в шахтах не надо могут быть крутые последствия для земли,а вот через 500 км полета где то под москвой самое оно))))
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06.10.2022 19:54 Відповісти
западные партнеры и без резникова знают слабая или не слабая армия у рашистов, разведки у них одни из лучших в мире
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06.10.2022 19:56 Відповісти
Красота в пещере. У небоскреба Федерация (Москва-сити) взорвали 2 автомобиля. Стабильноздь рушится. Зато в пещере становится светлее, ярче, теплее.. ВІДОСІЩЕ
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06.10.2022 19:55 Відповісти
želaju čtoby vse...
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07.10.2022 01:48 Відповісти
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06.10.2022 19:57 Відповісти
😆 Давно чекала на це фото. Така собі "німа сцена": пуйло дивиться на відірвану ручку філософські, бо вже звик до російських "сюрпризів"; герасімов має вигляд здивованого дурника, нібито він не в рашці живе і бачить таке вперше; і тільки той, хто відірвав ту ручку, щиро радіє - йому вдалось!
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06.10.2022 23:43 Відповісти
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07.10.2022 11:42 Відповісти
Путин пытался купить у Турции 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней формы. Турция отклонила запрос России
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06.10.2022 19:58 Відповісти
Ніж в спину...?
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06.10.2022 20:38 Відповісти
Ніж? І в спину?
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06.10.2022 21:54 Відповісти
Я би навіть сказав - трохи нижче спини.
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06.10.2022 22:31 Відповісти
I не нiж...
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07.10.2022 09:20 Відповісти
Якщо і так, то міністр оборони мав би акцентувати увагу західних партнерів не на слабкості улусу, а на необхідності надання нам засобів ППО і авіації для захисту від ядерних атак.
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06.10.2022 19:58 Відповісти
Мені по барабану, якщо ядерна бомба при старті відразу і фінішує на території рашки, але рашисти своєю зброєю вже рознесли неміряно нашої інфраструктури і убили сотні тисяч громадян. Як буде дальше і на що вони готові піти знає тільки божевільний бункерний щур.
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06.10.2022 20:00 Відповісти
Bodalux

Про "сотні тисяч громадян" ти явно загнув, але суті це не міняє.
Що )(уйло буде робити ніхто не знає, марно навіть гадати, тільки час витрачати.
Нам своє робить, як писав класик.
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06.10.2022 20:45 Відповісти
Тільки в Маріуполі загинуло близько 90 000 мешканців, а якщо взяти решту України, то так і може вийти, а війна триває...
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06.10.2022 20:54 Відповісти
Bodalux

Скільки загинуло в Маріуполі, як і на інших окупованних теріторіях нікому не відомо.
На даний час офіційна цифра значно меньша 90 000.

Пам'ятаєте, раніше, ще на початку літа, писали про більше пів млн. депортованих тільки дітей, зараз говорять про 1,6 депортованих всього (разом з дорослими), тоді перша цифра (пів млн. дітей на початку літа, виглядає дуже сумнівно) але знов таки, це дуже-дуже орієнтовні цифри які можуть суттєво змінитися в той чи інший бік.

В цьому питанні я точно довіряю офіційним цифрам.
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06.10.2022 22:23 Відповісти
Тиждень тому він це казав і про нашу ядурку, яку ми відділи https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/29/7369606/
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06.10.2022 20:02 Відповісти
Я теж так думаю.
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06.10.2022 20:06 Відповісти
руйнівні наслідки в перекляді на нашу означає глибока стурбованість.

якби справді збиралися дати по мордяці за ядерний удар то сказали б як саде дадуть.

не кажуть - не будуть бити.

а словами воювати у нас он ціла дивізія арестовичів, зеленських, порошенків та инших **********.
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06.10.2022 20:08 Відповісти
Якщо термін ядерної зброї закінчився в 1997 році це означає що та ракета може вибухнути прямо в шахті або впасти на будь-яке місто в Росії
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06.10.2022 20:09 Відповісти
Мається на увазі ядерний заряд, а не носій.
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06.10.2022 20:59 Відповісти
Тут Министр Резников прав!!!
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06.10.2022 20:12 Відповісти
Весь ядерний потенціал росії це трохи тактичних ядерних зарядів.
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06.10.2022 20:46 Відповісти
Міністр - в званні сержант, по профессії - адвокат. Він і через неділю не вірив, що рифа напала на Україну, не бачив угруповань на наших кордонах. І як таке може давати якусь оцінку війсковій справі.
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06.10.2022 20:47 Відповісти
При Ельцине запасы активных материалов были проданы американцам.
Слава Богу. Путин это понимает, потому и психует со своими угрозами.
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06.10.2022 20:52 Відповісти
Може Арестович заразний?
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06.10.2022 21:02 Відповісти
Те що іржава ЯЗ у кацапів це до ворожки не ходи, але з Резнікова такий мілітірі експерт як з пластиліна куля.
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06.10.2022 21:03 Відповісти
У Резникова -политическая должность,в отличие от Генералов.Но его информирует Запад и наши генерали.Свою работу він виконує на Ура.
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06.10.2022 21:21 Відповісти
Рєзніков мавпа від Зе влади, яке Ура.
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06.10.2022 23:01 Відповісти
Я служил в РВСН Нижный Тагил -41 в 1973году.Тогда каждый призыв хоть один раз участвовал в пусках ракет.То есть раз в 2 года дивизия делала Пуск из шахты,но с болванкой.Без ядерной боеголовки.Я наблюдаю за этой дивизией по гугл мапс с момента приобретения пк.Сначала были рисование,,потом реальние фото.Шахт уже давно нет.Боеголовки ,судя по древним публикациям в ОК уже давно в утиле.Ибо еще в мое время очень много офицеров погибали от облучения, отравления гептилом.Я на пусковых площадках не был,ибо я служил на радиопередающем центре за сорок км от дивизии ,.Был момент во время семидневной войни Израиля со странами ближнего востока,когда ми были в полной боевой,офицери наши были неотлучно на площадке.ПьянствовалиИ мы ,кстати тоже.Только в самоволку не бегали,как обычно.
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06.10.2022 21:12 Відповісти
Я -- 50 РА РВСН. В пусках участи не брав. Повна б/г була в 1981р, в часи, коли зароджувалася "Солідарність" у Польщі. Тоді ж і навчання "Запад-81" за участи РВСН. 50 РА Розформовано в 1990р.
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06.10.2022 21:16 Відповісти
Це "рЄзніков" знову дізнався від якогось білоруського генерала, свого друга? Менше б він патякав.
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06.10.2022 21:13 Відповісти
Да ,забыл добавить.что учебка моя была в Павлограде.Их было 2 на весь Союз.Еще в Переяславле,под Москвой. Ну и в дивизиях были.
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06.10.2022 21:17 Відповісти
Як зазвичай брякнули та перднули у воду. Ніхто не каже про массове бомбардування.
Звідки у Рєзнікова інфа скільки у росії нових боєзарядів?
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06.10.2022 21:24 Відповісти
Ти тупіший любого кацапа-однак що хотіти який презедент такий і міністер...
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06.10.2022 21:49 Відповісти
Не треба легковажно відноситися до ядерних сил рашки... І технічна готовність відповідна... І бойові розрахунки навчені і замотивовані... Огидно читати та чути про них псевдоекспертні дурниці... Влада! Придивіться до досвіду Польщі! Спільне з США ядерне планування! Можемо надати консультаціі... Менеджерам та юристам....
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06.10.2022 22:14 Відповісти
где-то уже прошла новость, что путин сказал, что ударит ЯО по Киеву, и рынок недвижимости обвалился
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06.10.2022 22:17 Відповісти
Ну так спекулянти від агентів по нерухомості мабуть і сказали )
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06.10.2022 23:03 Відповісти
Я чула, що або по Києву, або по Зміїному. Якісь експерти в youtube вчора-позавчора цю тему перетирали.
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06.10.2022 23:52 Відповісти
Змеиный глуповато - страны НАТО вокруг.
А по Киеву могут - это ж его фантомная боль...Но все-таки по Киеву, мне кажется он не ударит
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06.10.2022 23:55 Відповісти
А напрасно, никто не знает, в каком состоянии сейчас это оружие.
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06.10.2022 23:22 Відповісти
Американці знають.
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07.10.2022 00:03 Відповісти
Не зря опасаются?
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07.10.2022 07:04 Відповісти
Рєзніков, як міністр оборони, не в курсі, що навіть після анексії Криму і початку війни на Донбасі, наші українські специ робили в рашці технічне обслуговування ракет з ядерними боєголовками? Порох припинив цю співпрацю тільки після розголошення в ЗМІ. Але я не здивуюсь, якщо таємно такі роботи проводились і до сьогоднішнього дня. Так що ентузіазму Рєзнікова я не розумію і якогось резону в таких заявах не бачу. Балабольство замість по максимуму готуватись до найгіршого сценарію. Краще пєрєбдіть чим потім бздіть.
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06.10.2022 23:29 Відповісти
НОВИНА ТАК НОВИНА 🤣
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07.10.2022 00:06 Відповісти
Войны не будет, не нагнетайте панику. Короче готовимся к ядерному удару.
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07.10.2022 09:54 Відповісти
 
 