Ядерний потенціал Росії закінчився у 1997 році, - Резніков
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Не можна сказати, що ризику застосування Росією тактичної ядерної зброї не існує, однак лідери провідних країн світу попередили рф про руйнівні наслідки для неї. Окрім того, ніхто не знає, в якому стані зараз ця зброя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Forbs-Україна повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи тему застосування росією тактичної ядерної зброї.
"Не можна сказати, що ризику не існує, але він значно менший, ніж будь-що. Це говорять і наші іноземні партнери, і США, і Велика Британія. Мало того, ми отримали чіткі сигнали від наших партнерів із Білого дому, що вони відправили досить жорсткі сигнали в кремль, що застосування ними ядерної зброї призведе до останнього руйнівного наслідку для росії", - зазначив Резніков.
Міністр нагадав і про технічний стан ядерної зброї Росії.
"Весь її ядерний потенціал закінчився у 1997 році. А коли вони останній раз проводили випробовування ядерної зброї? У кінці 1990-х років у Казахстані на відповідному полігоні. Де вони будуть її застосовувати? На лінії фронту, щоб знищити не тільки українські, але й свої підрозділи? Чорне море? Там три натівські країни", - наголосив очільник оборонного відомства.
Він також вважає, що після Маріуполя й Бучі та ракетних обстрілів українців уже не залякати ядерною зброєю.
"Ми кажемо всім партнерам: перестаньте боятися росію. Це не друга армія світу, це жебраки, мародери та гвалтівники. Це тюрма, яка напала на Україну", - відзначив міністр оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Ховорят, що в нараZZии вже готове виробництво аналоговнэт ягелніх бімб.
Кіно як з Цирконом пока немає, тому що старший мультиплікатор поспішно поїхав у відпустку до Грузії.
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- Кирюха! А если Бог действительно есть?
_-Не приведи господь!
06 октября 2022, 20:47
Патриарх Кирилл призвал духовенство молиться о здравии Путина
Свято наближається, потвори здихають
Про "сотні тисяч громадян" ти явно загнув, але суті це не міняє.
Що )(уйло буде робити ніхто не знає, марно навіть гадати, тільки час витрачати.
Нам своє робить, як писав класик.
Скільки загинуло в Маріуполі, як і на інших окупованних теріторіях нікому не відомо.
На даний час офіційна цифра значно меньша 90 000.
Пам'ятаєте, раніше, ще на початку літа, писали про більше пів млн. депортованих тільки дітей, зараз говорять про 1,6 депортованих всього (разом з дорослими), тоді перша цифра (пів млн. дітей на початку літа, виглядає дуже сумнівно) але знов таки, це дуже-дуже орієнтовні цифри які можуть суттєво змінитися в той чи інший бік.
В цьому питанні я точно довіряю офіційним цифрам.
якби справді збиралися дати по мордяці за ядерний удар то сказали б як саде дадуть.
не кажуть - не будуть бити.
а словами воювати у нас он ціла дивізія арестовичів, зеленських, порошенків та инших **********.
Слава Богу. Путин это понимает, потому и психует со своими угрозами.
Звідки у Рєзнікова інфа скільки у росії нових боєзарядів?
А по Киеву могут - это ж его фантомная боль...Но все-таки по Киеву, мне кажется он не ударит