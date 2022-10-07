Зеленский призвал к превентивным ударам по РФ из-за ядерных угроз, что привело к истерике в России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО превентивно отреагировать на ядерные угрозы России усилением давления. В России восприняли это заявление как призыв к ядерному удару по РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Зеленский на вопрос, что должно сделать НАТО, чтобы сдержать Россию от использования ядерного оружия: "Мы видим уже, что эти люди способны на такие страшные шаги. Что должно делать НАТО? Делать невозможным применение Россией ядерного оружия. Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов Россией, чтобы потом сказать: "Ах ты так? Ну вот держи от нас". Пересмотреть применение своего давления – вот что должно делать НАТО, пересмотреть порядок применения".
После этого заявления представители РФ начали говорить, что Зеленский хочет развязать ядерную войну.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад разжигает ядерную войну и может уничтожить планету руками Зеленского, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Зеленского призывом "к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский имел в виду превентивные санкции, которые должны были быть применены перед полномасштабным вторжением РФ 24 февраля:
"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда надо было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда шла речь, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите".
Пожалуйста, подождите...
станет ли он политиком должного уровня?
Ідеально точно як у Росії, де ***** щось ляпне, а потім його прес-секретар піськов розтлумачує, в наш ефір вивалився прес-секретар Зеленського Нікіфоров і почав скавулити, що найвпливовішого не так зрозуміли. Він ніби мав на увазі період до 24 лютого, тоді, мовляв НАТО мусило завдавати превентивних ударів. Що мало в той час робити керівництво України Нікіфоров, звісно, не сказав. Ми вже чули від найвпливовішого, що розповідати про шашлики в травні було правильно, а укріплювати кордони польовими позиціями і евакуювати населення з напрямків головних ударів - ні, бо українці-боягузи, і вони всі, за версією ОПУ, втекли б з України.Нікіфоров заявив, що від України закликів застосовувати ядерну зброю ми не почуємо.
Соррі, але я кілька разів прослухав що сказав ЗЕ і чітко почув, як він закликав до превентивних ударів через ядерну загрозу.
Але те що з ОПУ почали виправдовуватися означає одне з двох. Або найвпливовіший знову ляпнув не подумавши. Або, в ОПУ вирішили сподобатися своєму електорату новими байками про те що "НАТО зобов'язане", а вони ні. І схоже, нарвалися на добрячий прочухан з боку тих самих країн НАТО.
Ми там наче заявку на вступ до НАТО подали. Вже бачу. Після такого нас приймати в НАТО побіжать аж зі свистом. Країну, яка обирає собі президентів, що не розуміють глибини ядерної небезпеки і через те ляпають язиком...
ЗІ: а, може, приймуть, з умовою, що оберемо президента більш кваліфікованого з ІQ>100? (А.М.)
Совпадєніє 😁
Ну почему у нас это ****** выполняет обязанности президента???? Ну, то есть не выполняет, а протирает штаны в кресле президента?????? Ну сколько ещё это будет продолжается????? Сил нет уже блевать на все и вся, что исходит от этих ублюдков!!!!!
Надеюсь и Запад это тоже хорошо понимает!!!
А остальное человечество, которое уважает нормы права, морали, гуманистические ценности, свободу и достоинство личности, для рашистов - это "гнилые либерасты" и "слюнявые толерасты".
Для бесноватых рашистов будет огромным сюрпрайзом, когда "слюнтяйский" Запад планомерно скрутит санкциями рашисткий недорейх в бараний рог, а в случае применения пассионарными злыми обезьянами их грёбаного ядерного оружия за 20 минут обычными конвенциальными вооружениями Запад уничтожит на хрен все 5 российских флотов:
это уничтожение всех пяти орковских флотов будет предпринято просто в качестве вежливого предупреждения о том, что ждёт Орду в случае дальнейшей эскалации.
Як каже відоме прислів'я "Устами
зеленськогодитини говорить істина".
Які б "гуманні" ідеї не озвучували прокацапські сильні світу цього (Ердоган, Орбан, Маск і т.д.),
то є лише один шлях врятувати цей світ від повного знищення.
І цей шлях - превентивний ядерний удар по рф при НАЙМЕНШИХ ознаках підготовки до застосування нею яз.