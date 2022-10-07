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Новости Война в Украине
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Зеленский (16567) Песков (1739) ядерное оружие (1139) Захарова Мария (340) Сергей Никифоров (122)

Зеленский призвал к превентивным ударам по РФ из-за ядерных угроз, что привело к истерике в России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО превентивно отреагировать на ядерные угрозы России усилением давления. В России восприняли это заявление как призыв к ядерному удару по РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Зеленский на вопрос, что должно сделать НАТО, чтобы сдержать Россию от использования ядерного оружия: "Мы видим уже, что эти люди способны на такие страшные шаги. Что должно делать НАТО? Делать невозможным применение Россией ядерного оружия. Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов Россией, чтобы потом сказать: "Ах ты так? Ну вот держи от нас". Пересмотреть применение своего давления – вот что должно делать НАТО, пересмотреть порядок применения".

После этого заявления представители РФ начали говорить, что Зеленский хочет развязать ядерную войну.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад разжигает ядерную войну и может уничтожить планету руками Зеленского, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Зеленского призывом "к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

Также читайте: НАТО должно сделать невозможным применение Россией ядерного оружия, - Зеленский

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский имел в виду превентивные санкции, которые должны были быть применены перед полномасштабным вторжением РФ 24 февраля:

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда надо было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда шла речь, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите".

Читайте также: Путин понимает, что после применения ядерного оружия он будет неспособен сохранить свою жизнь, - Зеленский (обновлено)
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Топ комментарии
+86
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06.10.2022 22:17
+71
і не тільки!
розкраданнями його зеленими друзями держрезервів, коррупція в будівництві доріг, з приватбанком, з усіма оборутками фєкаломойського, усі коррупційні скандали "слуг-народу",
ховання за спинами цивільного населення Гостомеля, Бучі, Ірпіна на початку війни тощо
Я дуже сподіваюся, що після війни, не дивлячись на "побєдітєлєй не судят" - усе зелене кодло буде притягнуте до відповідальності
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06.10.2022 22:21
+57
Завтра, кстати, днюха у Куйла. Пожелать ему надо всем сразу в 666 минут от полуночи. Это будет в 11:06 по Киеву. Пожелаем, чтобы оно скорее сдохло, но при этом помучилось так, как все его жертвы за последние 20 с лишним лет вместе взятые. Смерть Куйлу и вонючей Параше !!!
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06.10.2022 22:17
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...Борменталь, дайте ему селёдки,,,. Модератор Нікііфоров.
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06.10.2022 23:09 Ответить
слова пустые, а россияне могут использовать их в своей пропаганде. непродуманно и очень по-детски.

станет ли он политиком должного уровня?
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06.10.2022 23:13 Ответить
так ты за него лугандонка задницу свою рвала на британский флаг...!
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06.10.2022 23:33 Ответить
це шо, знову італєнка записалась новим логіном?
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06.10.2022 23:49 Ответить
*********, вы же знаете ответ на ваш вопрос, что никто не тронет вашу гигантскую помойку, если вы уберетесь на неё с оккупированных территорий. Вам бы хоть там дела наладить, а то развалите сами рабсею.
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06.10.2022 23:16 Ответить
лiтаки лiтять, будем всiх Дамбiть
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06.10.2022 23:30 Ответить
Там взагалі не про ядерну зброю. Він сказав превентивні удари, а мав на увазі превентивні заходи які повинні були ввести цивілізовані країни щоб не допустити війни, але вони нічого не зробили до 24 лютого вважаючи що Україну захоплять надто швидко. Деякі з них і досі вірять, що росія у цій війні переможе.
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06.10.2022 23:31 Ответить
🤣🤣🤣
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06.10.2022 23:45 Ответить
Дмитро "Каленчук" Вовнянко:

Ідеально точно як у Росії, де ***** щось ляпне, а потім його прес-секретар піськов розтлумачує, в наш ефір вивалився прес-секретар Зеленського Нікіфоров і почав скавулити, що найвпливовішого не так зрозуміли. Він ніби мав на увазі період до 24 лютого, тоді, мовляв НАТО мусило завдавати превентивних ударів. Що мало в той час робити керівництво України Нікіфоров, звісно, не сказав. Ми вже чули від найвпливовішого, що розповідати про шашлики в травні було правильно, а укріплювати кордони польовими позиціями і евакуювати населення з напрямків головних ударів - ні, бо українці-боягузи, і вони всі, за версією ОПУ, втекли б з України.Нікіфоров заявив, що від України закликів застосовувати ядерну зброю ми не почуємо.

Соррі, але я кілька разів прослухав що сказав ЗЕ і чітко почув, як він закликав до превентивних ударів через ядерну загрозу.

Але те що з ОПУ почали виправдовуватися означає одне з двох. Або найвпливовіший знову ляпнув не подумавши. Або, в ОПУ вирішили сподобатися своєму електорату новими байками про те що "НАТО зобов'язане", а вони ні. І схоже, нарвалися на добрячий прочухан з боку тих самих країн НАТО.
Ми там наче заявку на вступ до НАТО подали. Вже бачу. Після такого нас приймати в НАТО побіжать аж зі свистом. Країну, яка обирає собі президентів, що не розуміють глибини ядерної небезпеки і через те ляпають язиком...

ЗІ: а, може, приймуть, з умовою, що оберемо президента більш кваліфікованого з ІQ>100? (А.М.)
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06.10.2022 23:46 Ответить
Це дуже нагадує діяльність від "Свободи" коли вони когось в реалі лайном облили і через півгодини ця новина вспливає на расєйських ЗМІ, чи про Фаріон як вона пропонує в дітсадку мочити кацапів і через десять хвилин це центральна новина на кацапських медіа помойках.
Совпадєніє 😁
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07.10.2022 14:51 Ответить
Господи!!!!! Ну за что нам эта кара????
Ну почему у нас это ****** выполняет обязанности президента???? Ну, то есть не выполняет, а протирает штаны в кресле президента?????? Ну сколько ещё это будет продолжается????? Сил нет уже блевать на все и вся, что исходит от этих ублюдков!!!!!
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07.10.2022 00:01 Ответить
А что вам не так?
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07.10.2022 01:53 Ответить
Фантомні болі за втраченим "сивочолим"...
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07.10.2022 10:09 Ответить
нє, просто не треба вказувати НАТО що їм робити, а самому робити те, що мусиш і ніхто тобі у відповідь не скаже що тобі самому робити
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07.10.2022 10:18 Ответить
похоже она пуйлом недовольна
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07.10.2022 10:37 Ответить
палата № 7 согласна, с поневтік ...все мір в труху...
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07.10.2022 12:53 Ответить
брешеш, не было такого.
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07.10.2022 13:12 Ответить
У кацапов и их союзников попаболь
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07.10.2022 14:20 Ответить
Такие вещи должен сам Запад декларировать, хвост не должен вилять собакой, такими неосторожными заявлениями лить воду на мельницу российской пропаганды, и тех на Западе, кто против военной помощи Украине .
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07.10.2022 11:03 Ответить
Украина и зебил - две большие разницы!!!

Надеюсь и Запад это тоже хорошо понимает!!!
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07.10.2022 14:24 Ответить
Ответ на этот вопрос не знают даже 73% зебанаты, внезапно уставшие от войны.
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07.10.2022 12:43 Ответить
уважно читай методичку, вектор помінявся, зараз гондонім *****, із зелів мирняк
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07.10.2022 12:55 Ответить
Только тролляка всегда вспоминает про методички.
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07.10.2022 13:03 Ответить
Превентивный -сказал. Ядерный - россияне придумали.
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07.10.2022 00:04 Ответить
želaemoe za deistviteljnoe, kak pokojnyj Gorbi govoril.
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07.10.2022 02:00 Ответить
НАТО собирается уничтожить росармию конвенциональными (неядерными) ударами в случае применения рф ядерного оружия. Такова доктрина НАТО. Но лучше сделать превентивные удары по рф до применения ей ядерного оружия, наверное это имел в виду президент. Лидеры всех стран мира, включая Великого кормчего Си, премьера Моди указывают лысому на неприемлемость ведения захватнических войн с соседними странами. Нужно сбросить с трона лысого и его клику, запретить в рф милитаристскую пропаганду в стиле "можем повторить", заблокировать возможность применения рф ядерного оружия и выгнать ее из СБ ООН. Это нужно нам, всему миру для его благополучного развития и самой россии.
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07.10.2022 00:06 Ответить
Бесноватые рашисты с восторгом упиваются своей "сверхчеловеческой" способностью на самый подлый воинствующий аморализм.

А остальное человечество, которое уважает нормы права, морали, гуманистические ценности, свободу и достоинство личности, для рашистов - это "гнилые либерасты" и "слюнявые толерасты".

Для бесноватых рашистов будет огромным сюрпрайзом, когда "слюнтяйский" Запад планомерно скрутит санкциями рашисткий недорейх в бараний рог, а в случае применения пассионарными злыми обезьянами их грёбаного ядерного оружия за 20 минут обычными конвенциальными вооружениями Запад уничтожит на хрен все 5 российских флотов:

это уничтожение всех пяти орковских флотов будет предпринято просто в качестве вежливого предупреждения о том, что ждёт Орду в случае дальнейшей эскалации.
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07.10.2022 09:56 Ответить
Зеля прям прогрессирует на глазах.
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07.10.2022 00:20 Ответить
Президент війни став, армія, мова, віра ... Десь я це вже чув ...
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07.10.2022 10:32 Ответить
О! Янэлох такой смелый! Мабуть, дорожку перед интервью накатил?
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07.10.2022 05:01 Ответить
молчание золото! В случае с нелохом золотой совет. Интересно кто ему пишет текст. Или что нужно курить
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07.10.2022 06:59 Ответить
...это действие по упреждению быдлоеасекомыша болот мацковии
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07.10.2022 07:35 Ответить
Бубон допи--ся, і Байдена підставив і рашкі дав козирів
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07.10.2022 09:23 Ответить
Тут можна і по іншому розсудити.
Як каже відоме прислів'я "Устами зеленського дитини говорить істина".
Які б "гуманні" ідеї не озвучували прокацапські сильні світу цього (Ердоган, Орбан, Маск і т.д.),
то є лише один шлях врятувати цей світ від повного знищення.
І цей шлях - превентивний ядерний удар по рф при НАЙМЕНШИХ ознаках підготовки до застосування нею яз.

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07.10.2022 11:16 Ответить
Норм Зеленский их же оружием поджег кацапам пердаки
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07.10.2022 10:35 Ответить
У Марії Захарової в голові сплошная МАША. Як і у всієї правлячої кліки в Кремлі. https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/05/v-golove-sploshnaia-masha
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07.10.2022 12:52 Ответить
обдовбався в котрий раз
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07.10.2022 14:00 Ответить
У кацапских прихвостней полыхает в комментариях.
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07.10.2022 14:22 Ответить
В мене одне питання до Зеленського, якого біса я повинен загинути в Україні, від ядерної зброї? Чому я, знаходжуся в западні, в клітці? Мені життя Зеленській дав? Чому він їм керує???Суки!
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07.10.2022 15:16 Ответить
Иногда кажется что всё, большего идиотизма бубочка спродуцировать не может. Ан нет, может. Талант!
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07.10.2022 16:05 Ответить
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07.10.2022 17:37 Ответить
Шо цей Віслюк несе?
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07.10.2022 18:02 Ответить
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