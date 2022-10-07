Зеленский призвал к превентивным ударам по РФ из-за ядерных угроз, что привело к истерике в России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО превентивно отреагировать на ядерные угрозы России усилением давления. В России восприняли это заявление как призыв к ядерному удару по РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Зеленский на вопрос, что должно сделать НАТО, чтобы сдержать Россию от использования ядерного оружия: "Мы видим уже, что эти люди способны на такие страшные шаги. Что должно делать НАТО? Делать невозможным применение Россией ядерного оружия. Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов Россией, чтобы потом сказать: "Ах ты так? Ну вот держи от нас". Пересмотреть применение своего давления – вот что должно делать НАТО, пересмотреть порядок применения".

После этого заявления представители РФ начали говорить, что Зеленский хочет развязать ядерную войну.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад разжигает ядерную войну и может уничтожить планету руками Зеленского, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Зеленского призывом "к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский имел в виду превентивные санкции, которые должны были быть применены перед полномасштабным вторжением РФ 24 февраля:

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда надо было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда шла речь, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите".

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