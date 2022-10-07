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Никакого замороженного конфликта между Украиной и Россией не будет, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шмигаль

По словам премьер-министра, эта война не продлится долго при условии предоставления Украине военной и финансовой помощи.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что никакого замороженного конфликта между Украиной и Россией не будет, ведь наша страна настроена освободить все свои территории в международно-признанных границах. Об этом он сообщил в интервью чешскому общественному вещателю Czech Television, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я убежден, что никакого замороженного конфликта не будет, мы абсолютно настроены освободить все наши территории в международно-признанных границах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, российские захватчики демонстрируют отчаяние, агонию и непонимание, что делать дальше.

"А мы понимаем очень четко: нам нужно освободить родную землю - и мы будем идти до конца, до полной победы, до освобождения всех наших земель", – отметил он.

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Глава правительства подчеркнул, что Украина не собирается останавливаться или сдаваться, а за стол переговоров будет садиться тогда, когда российские войска покинут международно признанные территории государства.

"Мы видим выход только в освобождении наших территорий. Или мы это сделаем военным путем и с поддержкой наших партнеров, или Россия это сделает добровольно - покинет наши территории, после этого мы сядем с ними за стол переговоров и подпишем какие-то документы. Но Украина должна быть освобождена, после этого можно садиться за стол переговоров. Путин доказал, что с ним разговаривать не о чем, своим ядерным шантажом, этим информационно-психологическими операциями в виде "референдумов", смешными указами президента Российской Федерации о похищении Запорожской АЭС, о похищении четырех украинских областей, похищении наших людей и детей. С этим человеком не о чем говорить сегодня. Мы будем бороться за нашу землю и освобождать ее, после этого будем вести переговоры", - заверил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что эта война не продлится долго при условии предоставления Украине военной и финансовой помощи.

"Я не думаю, что это будет долгая война при условии усиления санкций от наших партнеров - это одно из важных ключевых условий, чтобы Россия не смогла финансировать эту войну, при поддержке Украины оружием, в условиях стабильной финансовой ситуации, чтобы мы могли сохранить макрофинансовую стабильность в нашем государстве. Конечно, мы победим. И мы ожидаем, что это будет не долгий период, но нужна поддержка оружием и амуницией. Без этого эта война будет продолжаться долго", - считает премьер-министр Украины.

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Он в очередной раз подчеркнул, что Украина будет бороться за свободу и независимость столько, сколько это необходимо.

"Но вопрос, хватит ли у российских людей сил уничтожать другую нацию без цели, только при желании Путина? Это тоже немаловажный момент", - добавил премьер.
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Топ комментарии
+18
Валерій Залужний
Цитата дня «На нашій землі йде боротьба,
масштабів якої світ не бачив із часів Другої Світової.

Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей.

Ворога потрібно знищити тут і зараз.

І ми можемо це зробити». ‼️
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07.10.2022 19:55
+11
Иксперт Шмигаль
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07.10.2022 19:36
+10
Був вже-вісім років. Тепер кацапію треба "смажити" до кінця!
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07.10.2022 19:39
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Иксперт Шмигаль
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07.10.2022 19:36 Ответить
Гройсман ось хто був боєць
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07.10.2022 19:54 Ответить
и где этот боец сегодня? изгаиль, мальта, кипр, сардиния, майами по соседству с кролем?)
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07.10.2022 19:56 Ответить
Зараз реформатори ********** загалом сидіти у Лондоні
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07.10.2022 20:00 Ответить
Сам видів ? На власні вічі ?
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07.10.2022 20:32 Ответить
Читав. Сьогодні зокрема
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07.10.2022 21:21 Ответить
А вибору зробив?
Скільки зеленого лайна втікло?
До речі, де голова нацбанку , якого підозрюють в кражі державних коштів у великих масштабах?
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08.10.2022 10:10 Ответить
Шевченко. Якого замінив на посаді кум єрмачка.
Вже в Лондоні чи на парашку втік?
Ніби шмигля не знав, що голова нацбанку косить ліве бабло.
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08.10.2022 10:11 Ответить
Він свою сторінку з фейсбуці видалив. Це і є той боєць мля, позорище шоколадне!
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07.10.2022 20:52 Ответить
какой раз здесь регистрируешься...?\шо маешь...?\
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07.10.2022 19:42 Ответить
нафіна ці любєзності - в спам кацапа
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07.10.2022 19:54 Ответить
Був вже-вісім років. Тепер кацапію треба "смажити" до кінця!
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07.10.2022 19:39 Ответить
Солидарен с мнением Премьер-министра.
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07.10.2022 19:44 Ответить
Ти молодец
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07.10.2022 19:57 Ответить
Радует понимание важности окончательной победы. Что даже если Чмоня ПРЯМО сейчас выводит все войска и из Крымской области конечно тоже (спасибо за референдумы новые и решение своего карманного конституционного суда, по сути легитимизировал возврат Крыма, а так бы пришлось снова долбить фиг знайте сколько политиков, ну Чмоня молодец прямо скажем, сопоставил Крым и Херсон как единое целое из-за клонированной процедуры аннексии), то это далеко не факт, что будет означать прекращение наших наступательных действий. Так как чмоня может за 3 года подготовить миллион человек и произвести огромную кучу ракет. И ему нельзя дать это сделать. То есть вывод войск, наше вступление в НАТО и возврат статуса ядерной державы за сливом будапештского меморандума и последующего договора как ничтожных, никогда не имеющих юридической силы. Это действительно будет выглядеть как мир. А иначе идет дальше.
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07.10.2022 19:46 Ответить

Украинские военные сообщают об отключениях Starlink на линии фронта, что препятствует усилиям по освобождению территории, - Financial Times

Сообщается, что некоторые из терминалов Starlink Илона Маска перестали работать после того, как ВСУ освободили свою территорию от России и перешли линию фронта.
Речь идет о территории на юге Украины вокруг Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта возле Харькова, Донецка и Луганска. Как сообщают источники, отключения привели к "катастрофическим" потерям связи в последние недели.

Проблема могла возникнуть потому, что SpaceX пыталась предотвратить ее неправомерное использование российскими войсками, заявляют источники Financial Times.

https://t.me/c/1477844938/14696
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07.10.2022 19:48 Ответить
Проблема зрозуміла 😠
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07.10.2022 19:52 Ответить
Це правильне рішення що не буде заморожений конфлікт.
Такі угоди як Мінськ Україні непотрібні вони вигідні були для Росії а не для України тому Україна і не збиралась їх виконувати.
Тому якщо заморозять конфлікт війна вибухне через декілька років
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07.10.2022 19:49 Ответить
Це Шмигаль так вирішив?
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07.10.2022 20:10 Ответить
шмыга к конфликту (войне для шмыги) имеет такое же отношение как ляшко к ковиду - никакого. оба - инструмент перекачивания бабла к рыжему и бене. просто говорящие головы за долю малую.
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07.10.2022 19:53 Ответить
Валерій Залужний
Цитата дня «На нашій землі йде боротьба,
масштабів якої світ не бачив із часів Другої Світової.

Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей.

Ворога потрібно знищити тут і зараз.

І ми можемо це зробити». ‼️
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07.10.2022 19:55 Ответить
Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей.‼️‼️‼️
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08.10.2022 11:01 Ответить
Свобода це рабство, війна це мир (Оруелла)
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07.10.2022 20:04 Ответить
Зовсім ні 😠

Тут не ******* брехню і поливання брудом деяких політиків !!
Особливо , коли проплачені боти намагаються видати відверту брехню за правду !

Порох вам спокійно спати не дає?

Прийміть снодійне тільки не змішуйте із пургеном одночасно


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07.10.2022 20:06 Ответить
Не бурли, гівнянику
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07.10.2022 20:31 Ответить
в гивняннику и гивняник утопить, вместе с южаниеой и леркой облигацией
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07.10.2022 21:50 Ответить
да ты можешь просто идти на путина - тебя не задерживают...
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07.10.2022 20:18 Ответить
Ти шашлика не наївся?
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07.10.2022 20:29 Ответить
про пэдрю как про покойника- или хорошо
, или никак
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07.10.2022 20:34 Ответить
этож сколько стоит постоянный положительный пиар
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07.10.2022 21:48 Ответить
Шмигаль - вперед!
Добкін вже в уніформі ЗСУ маха прапором України і сцить на ординський.
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07.10.2022 20:08 Ответить
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07.10.2022 21:04 Ответить
 
 