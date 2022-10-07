Никакого замороженного конфликта между Украиной и Россией не будет, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По словам премьер-министра, эта война не продлится долго при условии предоставления Украине военной и финансовой помощи.
Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что никакого замороженного конфликта между Украиной и Россией не будет, ведь наша страна настроена освободить все свои территории в международно-признанных границах. Об этом он сообщил в интервью чешскому общественному вещателю Czech Television, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я убежден, что никакого замороженного конфликта не будет, мы абсолютно настроены освободить все наши территории в международно-признанных границах", - сказал Шмыгаль.
По его словам, российские захватчики демонстрируют отчаяние, агонию и непонимание, что делать дальше.
"А мы понимаем очень четко: нам нужно освободить родную землю - и мы будем идти до конца, до полной победы, до освобождения всех наших земель", – отметил он.
Глава правительства подчеркнул, что Украина не собирается останавливаться или сдаваться, а за стол переговоров будет садиться тогда, когда российские войска покинут международно признанные территории государства.
"Мы видим выход только в освобождении наших территорий. Или мы это сделаем военным путем и с поддержкой наших партнеров, или Россия это сделает добровольно - покинет наши территории, после этого мы сядем с ними за стол переговоров и подпишем какие-то документы. Но Украина должна быть освобождена, после этого можно садиться за стол переговоров. Путин доказал, что с ним разговаривать не о чем, своим ядерным шантажом, этим информационно-психологическими операциями в виде "референдумов", смешными указами президента Российской Федерации о похищении Запорожской АЭС, о похищении четырех украинских областей, похищении наших людей и детей. С этим человеком не о чем говорить сегодня. Мы будем бороться за нашу землю и освобождать ее, после этого будем вести переговоры", - заверил Шмыгаль.
Также глава правительства отметил, что эта война не продлится долго при условии предоставления Украине военной и финансовой помощи.
"Я не думаю, что это будет долгая война при условии усиления санкций от наших партнеров - это одно из важных ключевых условий, чтобы Россия не смогла финансировать эту войну, при поддержке Украины оружием, в условиях стабильной финансовой ситуации, чтобы мы могли сохранить макрофинансовую стабильность в нашем государстве. Конечно, мы победим. И мы ожидаем, что это будет не долгий период, но нужна поддержка оружием и амуницией. Без этого эта война будет продолжаться долго", - считает премьер-министр Украины.
Он в очередной раз подчеркнул, что Украина будет бороться за свободу и независимость столько, сколько это необходимо.
"Но вопрос, хватит ли у российских людей сил уничтожать другую нацию без цели, только при желании Путина? Это тоже немаловажный момент", - добавил премьер.
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Скільки зеленого лайна втікло?
До речі, де голова нацбанку , якого підозрюють в кражі державних коштів у великих масштабах?
Вже в Лондоні чи на парашку втік?
Ніби шмигля не знав, що голова нацбанку косить ліве бабло.
Украинские военные сообщают об отключениях Starlink на линии фронта, что препятствует усилиям по освобождению территории, - Financial Times
Сообщается, что некоторые из терминалов Starlink Илона Маска перестали работать после того, как ВСУ освободили свою территорию от России и перешли линию фронта.
Речь идет о территории на юге Украины вокруг Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта возле Харькова, Донецка и Луганска. Как сообщают источники, отключения привели к "катастрофическим" потерям связи в последние недели.
Проблема могла возникнуть потому, что SpaceX пыталась предотвратить ее неправомерное использование российскими войсками, заявляют источники Financial Times.
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Такі угоди як Мінськ Україні непотрібні вони вигідні були для Росії а не для України тому Україна і не збиралась їх виконувати.
Тому якщо заморозять конфлікт війна вибухне через декілька років
Цитата дня «На нашій землі йде боротьба,
масштабів якої світ не бачив із часів Другої Світової.
Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей.
Ворога потрібно знищити тут і зараз.
І ми можемо це зробити». ‼️
Тут не ******* брехню і поливання брудом деяких політиків !!
Особливо , коли проплачені боти намагаються видати відверту брехню за правду !
Порох вам спокійно спати не дає?
Прийміть снодійне тільки не змішуйте із пургеном одночасно
, или никак
Добкін вже в уніформі ЗСУ маха прапором України і сцить на ординський.