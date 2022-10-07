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Ніякого замороженого конфлікту між Україною та Росією не буде, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

За словами прем’єр-міністра, ця війна не буде тривати довго за умови надання Україні військової та фінансової допомоги.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що ніякого замороженого конфлікту між Україною та Росією не буде, адже наша країна налаштована звільнити всі свої території у міжнародно визнаних кордонах. Про це він повідомив в інтерв’ю чеському суспільному мовнику Czech Television, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я переконаний, що ніякого замороженого конфлікту не буде, ми абсолютно налаштовані звільнити всі наші території у міжнародно визнаних кордонах", - сказав Шмигаль.

За його словами, російські загарбники демонструють відчай, агонію і нерозуміння, що робити далі.

"А ми розуміємо дуже чітко - нам треба звільнити рідну землю, і ми будемо йти до кінця, до повної перемоги, до звільнення всіх наших земель", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми готові сісти за стіл переговорів, коли війська РФ залишать територію України, - Шмигаль

Глава уряду наголосив, що Україна не збирається зупинятись чи здаватись, а за стіл переговорів буде сідати тоді, коли російські війська залишать міжнародно визнані території держави.

"Ми бачимо вихід лише у звільненні наших територій. Або ми це зробимо це військовим шляхом і з підтримкою наших партнерів, або Росія це зробить добровільно - покине наші території, після цього ми сядемо з ними за стіл перемовин і підпишемо якісь документи. Але Україна має бути звільнена, після цього можна сідати за стіл перемовин. Путін довів, що з ним розмовляти немає про що своїм ядерним шантажем, цими інформаційно-психологічними операціями у вигляді "референдумів", смішними указами президента Російської Федерації про викрадення Запорізької АЕС, про викрадення чотирьох українських областей, викрадення наших людей і дітей. З цією людиною немає про що говорити сьогодні. Ми будемо боротися за нашу землю і звільняти її, після цього будемо вести перемовини", - запевнив Шмигаль.

Також глава уряду зазначив, що ця війна не буде тривати довго за умови надання Україні військової та фінансової допомоги.

"Я не думаю, що це буде довга війна за умов посилення санкцій від наших партнерів - це одна із важливих ключових умов, щоб Росія не змогла фінансувати цю війну, за умов підтримки України зброєю, за умов стабільної фінансової ситуації, щоб ми могли зберегти макрофінансову стабільність у нашій державі. Звичайно, ми переможемо. І ми очікуємо, що це буде не довгий період, але потрібна підтримка зброєю і амуніцією. Без цього ця війна буде тривати довго", - вважає прем’єр-міністр України.

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Він вкотре наголосив, що Україна буде боротися за свободу і незалежність стільки, скільки це необхідно.

"Але питання, чи вистачить в російських людей сил знищувати іншу націю без цілі, без мети, лише за бажання Путіна? Це теж важливий момент", - додав прем’єр.
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Топ коментарі
+18
Валерій Залужний
Цитата дня «На нашій землі йде боротьба,
масштабів якої світ не бачив із часів Другої Світової.

Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей.

Ворога потрібно знищити тут і зараз.

І ми можемо це зробити». ‼️
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07.10.2022 19:55
+11
Иксперт Шмигаль
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07.10.2022 19:36
+10
Був вже-вісім років. Тепер кацапію треба "смажити" до кінця!
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07.10.2022 19:39
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Иксперт Шмигаль
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07.10.2022 19:36 Відповісти
Гройсман ось хто був боєць
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07.10.2022 19:54 Відповісти
и где этот боец сегодня? изгаиль, мальта, кипр, сардиния, майами по соседству с кролем?)
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07.10.2022 19:56 Відповісти
Зараз реформатори ********** загалом сидіти у Лондоні
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07.10.2022 20:00 Відповісти
Сам видів ? На власні вічі ?
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07.10.2022 20:32 Відповісти
Читав. Сьогодні зокрема
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07.10.2022 21:21 Відповісти
А вибору зробив?
Скільки зеленого лайна втікло?
До речі, де голова нацбанку , якого підозрюють в кражі державних коштів у великих масштабах?
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08.10.2022 10:10 Відповісти
Шевченко. Якого замінив на посаді кум єрмачка.
Вже в Лондоні чи на парашку втік?
Ніби шмигля не знав, що голова нацбанку косить ліве бабло.
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08.10.2022 10:11 Відповісти
Він свою сторінку з фейсбуці видалив. Це і є той боєць мля, позорище шоколадне!
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07.10.2022 20:52 Відповісти
какой раз здесь регистрируешься...?\шо маешь...?\
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07.10.2022 19:42 Відповісти
нафіна ці любєзності - в спам кацапа
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07.10.2022 19:54 Відповісти
Був вже-вісім років. Тепер кацапію треба "смажити" до кінця!
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07.10.2022 19:39 Відповісти
Солидарен с мнением Премьер-министра.
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07.10.2022 19:44 Відповісти
Ти молодец
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07.10.2022 19:57 Відповісти
Радует понимание важности окончательной победы. Что даже если Чмоня ПРЯМО сейчас выводит все войска и из Крымской области конечно тоже (спасибо за референдумы новые и решение своего карманного конституционного суда, по сути легитимизировал возврат Крыма, а так бы пришлось снова долбить фиг знайте сколько политиков, ну Чмоня молодец прямо скажем, сопоставил Крым и Херсон как единое целое из-за клонированной процедуры аннексии), то это далеко не факт, что будет означать прекращение наших наступательных действий. Так как чмоня может за 3 года подготовить миллион человек и произвести огромную кучу ракет. И ему нельзя дать это сделать. То есть вывод войск, наше вступление в НАТО и возврат статуса ядерной державы за сливом будапештского меморандума и последующего договора как ничтожных, никогда не имеющих юридической силы. Это действительно будет выглядеть как мир. А иначе идет дальше.
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07.10.2022 19:46 Відповісти

Украинские военные сообщают об отключениях Starlink на линии фронта, что препятствует усилиям по освобождению территории, - Financial Times

Сообщается, что некоторые из терминалов Starlink Илона Маска перестали работать после того, как ВСУ освободили свою территорию от России и перешли линию фронта.
Речь идет о территории на юге Украины вокруг Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта возле Харькова, Донецка и Луганска. Как сообщают источники, отключения привели к "катастрофическим" потерям связи в последние недели.

Проблема могла возникнуть потому, что SpaceX пыталась предотвратить ее неправомерное использование российскими войсками, заявляют источники Financial Times.

https://t.me/c/1477844938/14696
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07.10.2022 19:48 Відповісти
Проблема зрозуміла 😠
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07.10.2022 19:52 Відповісти
Це правильне рішення що не буде заморожений конфлікт.
Такі угоди як Мінськ Україні непотрібні вони вигідні були для Росії а не для України тому Україна і не збиралась їх виконувати.
Тому якщо заморозять конфлікт війна вибухне через декілька років
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07.10.2022 19:49 Відповісти
Це Шмигаль так вирішив?
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07.10.2022 20:10 Відповісти
шмыга к конфликту (войне для шмыги) имеет такое же отношение как ляшко к ковиду - никакого. оба - инструмент перекачивания бабла к рыжему и бене. просто говорящие головы за долю малую.
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07.10.2022 19:53 Відповісти
Валерій Залужний
Цитата дня «На нашій землі йде боротьба,
масштабів якої світ не бачив із часів Другої Світової.

Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей.

Ворога потрібно знищити тут і зараз.

І ми можемо це зробити». ‼️
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07.10.2022 19:55 Відповісти
Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей.‼️‼️‼️
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08.10.2022 11:01 Відповісти
Свобода це рабство, війна це мир (Оруелла)
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07.10.2022 20:04 Відповісти
Зовсім ні 😠

Тут не ******* брехню і поливання брудом деяких політиків !!
Особливо , коли проплачені боти намагаються видати відверту брехню за правду !

Порох вам спокійно спати не дає?

Прийміть снодійне тільки не змішуйте із пургеном одночасно


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07.10.2022 20:06 Відповісти
Не бурли, гівнянику
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07.10.2022 20:31 Відповісти
в гивняннику и гивняник утопить, вместе с южаниеой и леркой облигацией
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07.10.2022 21:50 Відповісти
да ты можешь просто идти на путина - тебя не задерживают...
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07.10.2022 20:18 Відповісти
Ти шашлика не наївся?
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07.10.2022 20:29 Відповісти
про пэдрю как про покойника- или хорошо
, или никак
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07.10.2022 20:34 Відповісти
этож сколько стоит постоянный положительный пиар
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07.10.2022 21:48 Відповісти
Шмигаль - вперед!
Добкін вже в уніформі ЗСУ маха прапором України і сцить на ординський.
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07.10.2022 20:08 Відповісти
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07.10.2022 21:04 Відповісти
 
 