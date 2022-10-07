Ніякого замороженого конфлікту між Україною та Росією не буде, - Шмигаль

За словами прем’єр-міністра, ця війна не буде тривати довго за умови надання Україні військової та фінансової допомоги.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що ніякого замороженого конфлікту між Україною та Росією не буде, адже наша країна налаштована звільнити всі свої території у міжнародно визнаних кордонах. Про це він повідомив в інтерв’ю чеському суспільному мовнику Czech Television, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я переконаний, що ніякого замороженого конфлікту не буде, ми абсолютно налаштовані звільнити всі наші території у міжнародно визнаних кордонах", - сказав Шмигаль.

За його словами, російські загарбники демонструють відчай, агонію і нерозуміння, що робити далі.

"А ми розуміємо дуже чітко - нам треба звільнити рідну землю, і ми будемо йти до кінця, до повної перемоги, до звільнення всіх наших земель", - зазначив він.

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Глава уряду наголосив, що Україна не збирається зупинятись чи здаватись, а за стіл переговорів буде сідати тоді, коли російські війська залишать міжнародно визнані території держави.

"Ми бачимо вихід лише у звільненні наших територій. Або ми це зробимо це військовим шляхом і з підтримкою наших партнерів, або Росія це зробить добровільно - покине наші території, після цього ми сядемо з ними за стіл перемовин і підпишемо якісь документи. Але Україна має бути звільнена, після цього можна сідати за стіл перемовин. Путін довів, що з ним розмовляти немає про що своїм ядерним шантажем, цими інформаційно-психологічними операціями у вигляді "референдумів", смішними указами президента Російської Федерації про викрадення Запорізької АЕС, про викрадення чотирьох українських областей, викрадення наших людей і дітей. З цією людиною немає про що говорити сьогодні. Ми будемо боротися за нашу землю і звільняти її, після цього будемо вести перемовини", - запевнив Шмигаль.

Також глава уряду зазначив, що ця війна не буде тривати довго за умови надання Україні військової та фінансової допомоги.

"Я не думаю, що це буде довга війна за умов посилення санкцій від наших партнерів - це одна із важливих ключових умов, щоб Росія не змогла фінансувати цю війну, за умов підтримки України зброєю, за умов стабільної фінансової ситуації, щоб ми могли зберегти макрофінансову стабільність у нашій державі. Звичайно, ми переможемо. І ми очікуємо, що це буде не довгий період, але потрібна підтримка зброєю і амуніцією. Без цього ця війна буде тривати довго", - вважає прем’єр-міністр України.

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Він вкотре наголосив, що Україна буде боротися за свободу і незалежність стільки, скільки це необхідно.

"Але питання, чи вистачить в російських людей сил знищувати іншу націю без цілі, без мети, лише за бажання Путіна? Це теж важливий момент", - додав прем’єр.