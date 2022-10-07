Ніякого замороженого конфлікту між Україною та Росією не буде, - Шмигаль
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За словами прем’єр-міністра, ця війна не буде тривати довго за умови надання Україні військової та фінансової допомоги.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що ніякого замороженого конфлікту між Україною та Росією не буде, адже наша країна налаштована звільнити всі свої території у міжнародно визнаних кордонах. Про це він повідомив в інтерв’ю чеському суспільному мовнику Czech Television, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Я переконаний, що ніякого замороженого конфлікту не буде, ми абсолютно налаштовані звільнити всі наші території у міжнародно визнаних кордонах", - сказав Шмигаль.
За його словами, російські загарбники демонструють відчай, агонію і нерозуміння, що робити далі.
"А ми розуміємо дуже чітко - нам треба звільнити рідну землю, і ми будемо йти до кінця, до повної перемоги, до звільнення всіх наших земель", - зазначив він.
Глава уряду наголосив, що Україна не збирається зупинятись чи здаватись, а за стіл переговорів буде сідати тоді, коли російські війська залишать міжнародно визнані території держави.
"Ми бачимо вихід лише у звільненні наших територій. Або ми це зробимо це військовим шляхом і з підтримкою наших партнерів, або Росія це зробить добровільно - покине наші території, після цього ми сядемо з ними за стіл перемовин і підпишемо якісь документи. Але Україна має бути звільнена, після цього можна сідати за стіл перемовин. Путін довів, що з ним розмовляти немає про що своїм ядерним шантажем, цими інформаційно-психологічними операціями у вигляді "референдумів", смішними указами президента Російської Федерації про викрадення Запорізької АЕС, про викрадення чотирьох українських областей, викрадення наших людей і дітей. З цією людиною немає про що говорити сьогодні. Ми будемо боротися за нашу землю і звільняти її, після цього будемо вести перемовини", - запевнив Шмигаль.
Також глава уряду зазначив, що ця війна не буде тривати довго за умови надання Україні військової та фінансової допомоги.
"Я не думаю, що це буде довга війна за умов посилення санкцій від наших партнерів - це одна із важливих ключових умов, щоб Росія не змогла фінансувати цю війну, за умов підтримки України зброєю, за умов стабільної фінансової ситуації, щоб ми могли зберегти макрофінансову стабільність у нашій державі. Звичайно, ми переможемо. І ми очікуємо, що це буде не довгий період, але потрібна підтримка зброєю і амуніцією. Без цього ця війна буде тривати довго", - вважає прем’єр-міністр України.
Він вкотре наголосив, що Україна буде боротися за свободу і незалежність стільки, скільки це необхідно.
"Але питання, чи вистачить в російських людей сил знищувати іншу націю без цілі, без мети, лише за бажання Путіна? Це теж важливий момент", - додав прем’єр.
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Скільки зеленого лайна втікло?
До речі, де голова нацбанку , якого підозрюють в кражі державних коштів у великих масштабах?
Вже в Лондоні чи на парашку втік?
Ніби шмигля не знав, що голова нацбанку косить ліве бабло.
Украинские военные сообщают об отключениях Starlink на линии фронта, что препятствует усилиям по освобождению территории, - Financial Times
Сообщается, что некоторые из терминалов Starlink Илона Маска перестали работать после того, как ВСУ освободили свою территорию от России и перешли линию фронта.
Речь идет о территории на юге Украины вокруг Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта возле Харькова, Донецка и Луганска. Как сообщают источники, отключения привели к "катастрофическим" потерям связи в последние недели.
Проблема могла возникнуть потому, что SpaceX пыталась предотвратить ее неправомерное использование российскими войсками, заявляют источники Financial Times.
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Такі угоди як Мінськ Україні непотрібні вони вигідні були для Росії а не для України тому Україна і не збиралась їх виконувати.
Тому якщо заморозять конфлікт війна вибухне через декілька років
Цитата дня «На нашій землі йде боротьба,
масштабів якої світ не бачив із часів Другої Світової.
Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей.
Ворога потрібно знищити тут і зараз.
І ми можемо це зробити». ‼️
Тут не ******* брехню і поливання брудом деяких політиків !!
Особливо , коли проплачені боти намагаються видати відверту брехню за правду !
Порох вам спокійно спати не дає?
Прийміть снодійне тільки не змішуйте із пургеном одночасно
, или никак
Добкін вже в уніформі ЗСУ маха прапором України і сцить на ординський.