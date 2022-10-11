РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10257 посетителей онлайн
Новости
32 577 171

Не исключаю, что Зеленский может передумать и начать переговоры с РФ, - Лавров

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что президент Владимир Зеленский может передумать и начать переговоры с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Я не исключаю, что он (Зеленский. – Ред.) как запретил сам себе, так потом забудет об этом, смотря в каком настроении он утром встанет и чем будет заниматься. Или прикажут ему из Вашингтона или из Лондона, скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще-то артист", - сказал глава МИД страны-оккупанта.

Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

Читайте также: Песков об отказе Украины от переговоров с Путиным: "Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины"

Автор: 

Лавров Сергей (2290) россия (95361) переговоры с Россией (943)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+78
лошадь фантазирует
показать весь комментарий
11.10.2022 14:04
+78
Передайте говорящей лошади, что наш лучший переговорщик уже провёл переговоры: это все тот же моряк с острова Змеиный.
показать весь комментарий
11.10.2022 14:06
+68
ооо, як в них палаєєє. як їм ті перемовини потрібні
показать весь комментарий
11.10.2022 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Єдині переговори з цією істотою можуть бути такі:
-Чмо болотне, тебе повісити чи розстріляти?🖕🖕🖕🤬
показать весь комментарий
11.10.2022 14:41 Ответить
ну если создадите тёплую и дружественную обстановку, пригласите в хорошую погоду в Оман и боневтік - втіче, то сможете и пагаварить с артистом
показать весь комментарий
11.10.2022 14:42 Ответить
Показова історична особистість лавров, із світу "літератури" Пелевіна та Сорокіна - життя "елітного" скота. Є приказка - не в коня кінь. Продовження - не в дипломата дипломат. Закінчення цієї алігорії є - кінь лавров, це його особиста заслуга в "дипломатії" у вигляді прозвища)) В лаврові показова змішані коні, "люді" та "література" Це просто опис в якому виді лавров вляпався в історію.

ц- Не виключаю, що Зеленський може передумати та почати переговори з РФ, - Лавров

ОЙ, а "ми" ще не починали...США можуть переглянути темпи поставок зброї Україні - Washington Post

ОЙ, а зявилася третя стратегія у війні - зміна політичних режимів у агресорів, що напали на Україну.
В серпні, ж зміна темпа війни була звязана із цим...вересневий наступ це квіточки. Виявляється, що зараз режим лукашенка вразливий, якщо тільки його "причесати" ударами ракет та дронами... а наслідки політичні.

ОЙ, а як виникла третя стратегія? Із процесів. Захід не веде ні Першу стратегію (холодний-гарячий мир), ні Другу (вплив на наслідника престолу недоімперії). І процеси развиваються самі собою...

ОЙ, ягідкі можуть бути і на росії... головне, щоб і та сторона і далі ставила на таких коней як лавров))
показать весь комментарий
11.10.2022 14:42 Ответить
>Є приказка - не в коня кінь

Не в коня - корм, ви хотіли сказати?
показать весь комментарий
12.10.2022 04:25 Ответить
Не исключено, что Лаврова повесят первым, как Рибентроппа в свое время.
показать весь комментарий
11.10.2022 14:44 Ответить
Зеленский мОжет и артист.. а ты - лошадь и уже не можешь, не говоря уже о той плешивой блохе, которая рулит тобой..
показать весь комментарий
11.10.2022 14:49 Ответить
Пиши,гавнюк: перемовини почнуться на кінський Великдень (ідіома,що означає "ніколи")
показать весь комментарий
11.10.2022 14:50 Ответить
Виключи себе, коняка, бо це зробить ЗСУ
показать весь комментарий
11.10.2022 14:53 Ответить
Таке можливо....Зеленський може, щоправда - це ще не народ Украни
показать весь комментарий
11.10.2022 14:55 Ответить
debil blja (c) mechtai lavrusha , mechtai - tolko mikrofon vikljuchi
показать весь комментарий
11.10.2022 14:56 Ответить
Вы сами сделали из робкого еврейского юноши-сибарита, разъяренного тигра. Фиг вам
показать весь комментарий
11.10.2022 15:01 Ответить
Зеленський зайнятий, подзвони Залужному
показать весь комментарий
11.10.2022 15:02 Ответить
чому???
зеленський готовий до перемовин після
1 виведення військ та визнання поразки
2 здача в НАТО зброї масового враження
3 погодження суми репарацій
4 ********* з оленєводами їдуть в гаагу
показать весь комментарий
11.10.2022 20:07 Ответить
Залужный не уровень гибрида осла и лошади, хай звонит ротному в АЗОВ
показать весь комментарий
12.10.2022 08:34 Ответить
Тю, паадорванная лошадь Америку открыл...ХМЫ... Разве шо злопамятность за свой кр.Рог не позволит это сделать.
показать весь комментарий
11.10.2022 15:03 Ответить
пожуй овса печальная лошадь
показать весь комментарий
11.10.2022 15:04 Ответить
- А овес-то нынче не укупишь. Он дорог, овес-то!
показать весь комментарий
11.10.2022 19:43 Ответить
Переговори між москалями та Україною не припинялися просто зі сторони України переговорну групу очолює Залужний, а виродкам не подобається його підхід до проведення діалогу. Так хочуть повернення попередніх представників, що скоро вже і мавзолейний володька буде волати.
показать весь комментарий
11.10.2022 15:09 Ответить
довбойобна голова кобиляча,тобі ж сам Зеленський сказав,що з наступним президентом він буде спілкуватися!
Не доходить до пустої голови,да?
показать весь комментарий
11.10.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2022 15:15 Ответить
Kartina maslom "Golubaja ustrica". Z kinofilmu "Policejskaja akademija".
показать весь комментарий
12.10.2022 00:43 Ответить
Шо *******, выстрелили последний патрон? Тряпку триколор на белую меняйте.
показать весь комментарий
11.10.2022 15:17 Ответить
Бред вызванный дефицитом овса на параше.
показать весь комментарий
11.10.2022 15:20 Ответить
***, зелю знесуть і продовжать вбивати русню, якщо русня думає що Україна злякалась довбайобів які пульнули ракетами то вони щє тупіші, терроризм працює в дві сторони
показать весь комментарий
11.10.2022 15:20 Ответить
Москалики думають що украінці приймають рішення в залежності від того хто сильніший чи в кого крутіша зброя чи більше грошей. Так мислять тільки недоумки з параші.
показать весь комментарий
11.10.2022 15:28 Ответить
Почекай поки рак на вербі свисне!
показать весь комментарий
11.10.2022 15:32 Ответить
Террористы упорно просят переговоров
показать весь комментарий
11.10.2022 15:40 Ответить
Жопі слова не давали
показать весь комментарий
11.10.2022 15:43 Ответить
Брєд седого лаврова
показать весь комментарий
11.10.2022 15:45 Ответить
Глупая, глупая старая лошадь…
показать весь комментарий
11.10.2022 15:47 Ответить
Не зможе бо ми вам їх подаруємо назавжди : зе,ірмака"смотрящєго"януковича ібєнюомнського ренигата...
показать весь комментарий
11.10.2022 15:49 Ответить
Да, он артист, шут, клоун. Но тем больше будет ваше уничижение от проигрыша ему.
показать весь комментарий
11.10.2022 15:52 Ответить
сьогодні він Президент України
показать весь комментарий
11.10.2022 16:23 Ответить
Сена ... в студию...
показать весь комментарий
11.10.2022 15:56 Ответить
Может Зеленский, наконец-то, так послать рашистов что бы у них сомнений не было на свой счет и на счет переговоров.
Или дЕрмак не велит?
показать весь комментарий
11.10.2022 16:50 Ответить
Завалив би ти єєєєє...бало кінь калантарянський - тебе і так ніхто не слухає, хіба для поржати.
показать весь комментарий
11.10.2022 16:54 Ответить
От же ж дурна коняка, *****...
показать весь комментарий
11.10.2022 16:59 Ответить
А хто йому дозволить? Україна не параша, зелений не пуйло.
показать весь комментарий
11.10.2022 17:02 Ответить
Говорящее ведро(голова) калантарян- представитель ТКК(Тайной Канцелярии Кремля),где арабохаи(эр мэн?-ворованное слово) отняли власть у евреев.
показать весь комментарий
11.10.2022 17:34 Ответить
Зеленский - он может
показать весь комментарий
11.10.2022 18:23 Ответить
Якби не ЗСУ цей би давно здав Україну путіну
показать весь комментарий
11.10.2022 19:08 Ответить
скоро Залужний почне переговори ракетами ATACAMS
показать весь комментарий
11.10.2022 19:06 Ответить
Пора уже писать не Министр иностранных дел , а Министр конячих дел.
показать весь комментарий
11.10.2022 19:10 Ответить
про що можна вести перемовини з такими гнойними піда@ми, як москальська орда ? москалі це виродки, без честі та совісті, жодних перемовин з цим біосміттям вести неможна, бо вони ніколи за всю свою жалюгідну історію жодного разу не дотрималися домовленностей, під якими підписувалися... цю всесвітню гидоту можна лише знищити. Бо на цій планеті не може існувати вільна незалежна Україна поруч з москальською підлою ордою... Україна та московія це антиподи, це взаємовиключні пойняття... Той, хто базікає про "переговори" з москалями, або зрадник, або тупий зрадник...
показать весь комментарий
11.10.2022 19:17 Ответить
Не виключаю,що вас із вашим фюрером повісять на одній мотузці.
показать весь комментарий
11.10.2022 19:45 Ответить
Ой лошадка, ни хрена ты не понимаешь, хоть ********** и артист,но он всё сделает по своему, по артистически. Так что, на ваши дурацкие предложения он не клюнет, и можешь не надеяться!
показать весь комментарий
11.10.2022 19:47 Ответить
https://meduza.io/live/2022/10/11/voyna Як повідомляє одне касапсььке ЗМІ , Ілон Маск перед тим, як запропонувати умови капітуляції України, отримав консультацію в *****, Американський політолог Ян Бреммер про це випитав в самого Маска. Бреммер розповів про зміст мвоєї розмови з Маском у розсилці своєї конс.компанії Eurasia Group.
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату"
показать весь комментарий
11.10.2022 19:50 Ответить
напевно косяк не туди зайшов
показать весь комментарий
11.10.2022 19:59 Ответить
Краткое содержание новости: "(грустно) И-го-гооооооооооо... "
показать весь комментарий
11.10.2022 19:56 Ответить
варвари ведіть переговори з дияволом, щоб хоча б в пеклі для вас місце знайшли
показать весь комментарий
11.10.2022 19:58 Ответить
Лавруша угаманісь, бо вівса в дупу напхаємо замість перемовин. )
показать весь комментарий
11.10.2022 20:35 Ответить
цьому неадеквату, та про нього згадувати нема, що.. Вважаю що всі дипломати світу мали б перестати йому руку тиснути, це дуже було б йому образливо, хоча б і звіздів і далі про русньофобію
показать весь комментарий
11.10.2022 20:59 Ответить
русские так хотят переговоров, потому что они истощены полностью и близко их поражение! А Украина может воевать бесконечно и уничтожать русских бесконечно! А тем более у России заканчиваются вооружения и припасы и уже ищут по миру их. И экономике России конец, и Москва не сможет датировать регионы и начнется парад восстаний и федерации начнут становиться независимыми! Россия проиграла в гонке вооружений! Когда была холодная война, то гонка вооружений истощила СССР и колос на глиняных ногах рухнул и также рухнет в течении года РФ!
показать весь комментарий
11.10.2022 21:13 Ответить
Насчёт Зеленского не знаю, а вот некоторым хозяева из Китая уже дали команду заканчивать с войнушкой😂😂
показать весь комментарий
11.10.2022 21:50 Ответить
Когда уже эта лошадь, попадёт на мясокомбинат, ведь уже давным-давно пора?!
показать весь комментарий
11.10.2022 22:36 Ответить
Заради цікавості, хрєн з ним, перемовини, а про що кацапи вести з вами перемовини?
Відайте Херсон в обмін на Донбас ? Донбас в обмін на Крим ?
І ПЕРШЕ І ДРУГЕ ЗСУ ЗДОБУДУТЬ І БЕЗ ВАС
Тому навіть Зе актор не ризикує ідти на перемовини з вами, ви ж його прокинули - він
вам війська відвів на Донбасі, ЗСУ три роки вбивав, вагнерівців вам віддав, ракетну програму анулював, у січні 2022 навіть від курсу в НАТО відмовився, тільки би не
почалася війна, а ви Зе Вову так покарали як сосунця маленького (яким він і є) 😆
показать весь комментарий
11.10.2022 23:48 Ответить
говна в%би лошадь сраная
показать весь комментарий
11.10.2022 23:51 Ответить
Рашка як останній аргумент проти України почали руйнувати нашу критично-важливу інфраструктуру, бо війну з ЗСУ явно програє, тому відкрито вдалася до терористичних методів як примус до капітуляції. Їхня гімняна армія з бездарним керівництвом здатна воювати тільки з цивільним населенням і поза досяжністю супротивника, щоб не наразитися на відповідь. Ху*ло уявив себе володарем всесвіту і вважає, що тероризмом можна виграти війну. Український народ після стількох місяців протистояння не погодиться на капітуляцію, тому .війна буде тривати до нашої перемоги.
Ху*ло як би не втратив інстинкт самозбереження, міг би оголосити. що війну виграли і дати можливість звалити назад в рашку своїм воякам. А потім в обмін на особисту недоторканість віддати нам всіх військових і пропагандонських злочинців, сплатити репарації і тихо доживати в своєму бункері.
показать весь комментарий
12.10.2022 00:07 Ответить
Президент Путін зробив з клоуна Зеленського - Президента! А Президент Зеленський зробив з Президента Путіна - клоуна, якому "нравится, не нравится - "3,14 з ды дала красавица". І хто з таким буде розмовляти?
показать весь комментарий
12.10.2022 01:06 Ответить
Не виключаю, що Ларвов відсмоктає
показать весь комментарий
12.10.2022 01:53 Ответить
добре, що зеленський майже нічого в Україні не вирішує
показать весь комментарий
12.10.2022 02:48 Ответить
Лавров:" У меня, мол, как у коня" )
показать весь комментарий
12.10.2022 05:19 Ответить
Боже, яке воно кончене
показать весь комментарий
12.10.2022 05:32 Ответить
какие переговоры, пёс смердящий... болт тебе с левой резьбой в зад...
показать весь комментарий
12.10.2022 05:46 Ответить
"Со Пскова я - странница - пришла (собачку) лошадку говорящую посмотреть"
показать весь комментарий
12.10.2022 05:50 Ответить
Русня - окупанти , мародери , як і поліція - мародери повинні бути знищені
показать весь комментарий
12.10.2022 06:10 Ответить
с животными?давят сомнения.
показать весь комментарий
12.10.2022 07:37 Ответить
Eщё один кремблёфский мечтатель. А хотелось бы, да, лошара?
показать весь комментарий
12.10.2022 08:11 Ответить
позорнику Лавруше на пенсию пора, а не в почтенном возрасте позорится на весь мир врать напропалую
показать весь комментарий
12.10.2022 08:47 Ответить
Зеленский согласится на переговоры о капитуляции Мордора и размерах репараций и контрибуций. очередных минских ништяков ждать не стоит.
показать весь комментарий
12.10.2022 09:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 