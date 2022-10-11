Не исключаю, что Зеленский может передумать и начать переговоры с РФ, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что президент Владимир Зеленский может передумать и начать переговоры с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Я не исключаю, что он (Зеленский. – Ред.) как запретил сам себе, так потом забудет об этом, смотря в каком настроении он утром встанет и чем будет заниматься. Или прикажут ему из Вашингтона или из Лондона, скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще-то артист", - сказал глава МИД страны-оккупанта.

Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

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