Не исключаю, что Зеленский может передумать и начать переговоры с РФ, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что президент Владимир Зеленский может передумать и начать переговоры с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Я не исключаю, что он (Зеленский. – Ред.) как запретил сам себе, так потом забудет об этом, смотря в каком настроении он утром встанет и чем будет заниматься. Или прикажут ему из Вашингтона или из Лондона, скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще-то артист", - сказал глава МИД страны-оккупанта.
Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.
Топ комментарии
+78 Tohellandback
показать весь комментарий11.10.2022 14:04
+78 Andrew86
показать весь комментарий11.10.2022 14:06
+68 Дарья Чередниченко
показать весь комментарий11.10.2022 14:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Чмо болотне, тебе повісити чи розстріляти?🖕🖕🖕🤬
ц- Не виключаю, що Зеленський може передумати та почати переговори з РФ, - Лавров
ОЙ, а "ми" ще не починали...США можуть переглянути темпи поставок зброї Україні - Washington Post
ОЙ, а зявилася третя стратегія у війні - зміна політичних режимів у агресорів, що напали на Україну.
В серпні, ж зміна темпа війни була звязана із цим...вересневий наступ це квіточки. Виявляється, що зараз режим лукашенка вразливий, якщо тільки його "причесати" ударами ракет та дронами... а наслідки політичні.
ОЙ, а як виникла третя стратегія? Із процесів. Захід не веде ні Першу стратегію (холодний-гарячий мир), ні Другу (вплив на наслідника престолу недоімперії). І процеси развиваються самі собою...
ОЙ, ягідкі можуть бути і на росії... головне, щоб і та сторона і далі ставила на таких коней як лавров))
Не в коня - корм, ви хотіли сказати?
зеленський готовий до перемовин після
1 виведення військ та визнання поразки
2 здача в НАТО зброї масового враження
3 погодження суми репарацій
4 ********* з оленєводами їдуть в гаагу
Не доходить до пустої голови,да?
Или дЕрмак не велит?
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату"
Відайте Херсон в обмін на Донбас ? Донбас в обмін на Крим ?
І ПЕРШЕ І ДРУГЕ ЗСУ ЗДОБУДУТЬ І БЕЗ ВАС
Тому навіть Зе актор не ризикує ідти на перемовини з вами, ви ж його прокинули - він
вам війська відвів на Донбасі, ЗСУ три роки вбивав, вагнерівців вам віддав, ракетну програму анулював, у січні 2022 навіть від курсу в НАТО відмовився, тільки би не
почалася війна, а ви Зе Вову так покарали як сосунця маленького (яким він і є) 😆
Ху*ло як би не втратив інстинкт самозбереження, міг би оголосити. що війну виграли і дати можливість звалити назад в рашку своїм воякам. А потім в обмін на особисту недоторканість віддати нам всіх військових і пропагандонських злочинців, сплатити репарації і тихо доживати в своєму бункері.