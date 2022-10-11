Не виключаю, що Зеленський може передумати та почати переговори з РФ, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що президент Володимир Зеленський може передумати і почати вести переговори із Росією.
Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Я не виключаю, що він (Зеленський. - Ред.) як заборонив сам собі, так потім забуде про це, дивлячись в якому настрої він вранці встане і чим буде займатися. Або накажуть йому з Вашингтона чи з Лондона, скаже "єсть" і придумає, як це все пояснити, щоб не втрачати обличчя. Він взагалі-то артист", - сказав глава МЗС країни-окупанта.
Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.
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ц- Не виключаю, що Зеленський може передумати та почати переговори з РФ, - Лавров
ОЙ, а "ми" ще не починали...США можуть переглянути темпи поставок зброї Україні - Washington Post
ОЙ, а зявилася третя стратегія у війні - зміна політичних режимів у агресорів, що напали на Україну.
В серпні, ж зміна темпа війни була звязана із цим...вересневий наступ це квіточки. Виявляється, що зараз режим лукашенка вразливий, якщо тільки його "причесати" ударами ракет та дронами... а наслідки політичні.
ОЙ, а як виникла третя стратегія? Із процесів. Захід не веде ні Першу стратегію (холодний-гарячий мир), ні Другу (вплив на наслідника престолу недоімперії). І процеси развиваються самі собою...
ОЙ, ягідкі можуть бути і на росії... головне, щоб і та сторона і далі ставила на таких коней як лавров))
Не в коня - корм, ви хотіли сказати?
зеленський готовий до перемовин після
1 виведення військ та визнання поразки
2 здача в НАТО зброї масового враження
3 погодження суми репарацій
4 ********* з оленєводами їдуть в гаагу
Не доходить до пустої голови,да?
Или дЕрмак не велит?
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату"
Відайте Херсон в обмін на Донбас ? Донбас в обмін на Крим ?
І ПЕРШЕ І ДРУГЕ ЗСУ ЗДОБУДУТЬ І БЕЗ ВАС
Тому навіть Зе актор не ризикує ідти на перемовини з вами, ви ж його прокинули - він
вам війська відвів на Донбасі, ЗСУ три роки вбивав, вагнерівців вам віддав, ракетну програму анулював, у січні 2022 навіть від курсу в НАТО відмовився, тільки би не
почалася війна, а ви Зе Вову так покарали як сосунця маленького (яким він і є) 😆
Ху*ло як би не втратив інстинкт самозбереження, міг би оголосити. що війну виграли і дати можливість звалити назад в рашку своїм воякам. А потім в обмін на особисту недоторканість віддати нам всіх військових і пропагандонських злочинців, сплатити репарації і тихо доживати в своєму бункері.