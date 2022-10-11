Не виключаю, що Зеленський може передумати та почати переговори з РФ, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що президент Володимир Зеленський може передумати і почати вести переговори із Росією.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Я не виключаю, що він (Зеленський. - Ред.) як заборонив сам собі, так потім забуде про це, дивлячись в якому настрої він вранці встане і чим буде займатися. Або накажуть йому з Вашингтона чи з Лондона, скаже "єсть" і придумає, як це все пояснити, щоб не втрачати обличчя. Він взагалі-то артист", - сказав глава МЗС країни-окупанта.

Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.

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