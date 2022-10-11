УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4237 відвідувачів онлайн
Новини
32 577 171

Не виключаю, що Зеленський може передумати та почати переговори з РФ, - Лавров

лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що президент Володимир Зеленський може передумати і почати вести переговори із Росією.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Я не виключаю, що він (Зеленський. - Ред.) як заборонив сам собі, так потім забуде про це, дивлячись в якому настрої він вранці встане і чим буде займатися. Або накажуть йому з Вашингтона чи з Лондона, скаже "єсть" і придумає, як це все пояснити, щоб не втрачати обличчя. Він взагалі-то артист", - сказав глава МЗС країни-окупанта.

Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.

Також читайте: Пєсков про відмову України від переговорів із Путіним: "Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України"

Автор: 

Лавров (1576) росія (64911) переговори з Росією (1057)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+78
лошадь фантазирует
показати весь коментар
11.10.2022 14:04
+78
Передайте говорящей лошади, что наш лучший переговорщик уже провёл переговоры: это все тот же моряк с острова Змеиный.
показати весь коментар
11.10.2022 14:06
+68
ооо, як в них палаєєє. як їм ті перемовини потрібні
показати весь коментар
11.10.2022 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Єдині переговори з цією істотою можуть бути такі:
-Чмо болотне, тебе повісити чи розстріляти?🖕🖕🖕🤬
показати весь коментар
11.10.2022 14:41 Відповісти
ну если создадите тёплую и дружественную обстановку, пригласите в хорошую погоду в Оман и боневтік - втіче, то сможете и пагаварить с артистом
показати весь коментар
11.10.2022 14:42 Відповісти
Показова історична особистість лавров, із світу "літератури" Пелевіна та Сорокіна - життя "елітного" скота. Є приказка - не в коня кінь. Продовження - не в дипломата дипломат. Закінчення цієї алігорії є - кінь лавров, це його особиста заслуга в "дипломатії" у вигляді прозвища)) В лаврові показова змішані коні, "люді" та "література" Це просто опис в якому виді лавров вляпався в історію.

ц- Не виключаю, що Зеленський може передумати та почати переговори з РФ, - Лавров

ОЙ, а "ми" ще не починали...США можуть переглянути темпи поставок зброї Україні - Washington Post

ОЙ, а зявилася третя стратегія у війні - зміна політичних режимів у агресорів, що напали на Україну.
В серпні, ж зміна темпа війни була звязана із цим...вересневий наступ це квіточки. Виявляється, що зараз режим лукашенка вразливий, якщо тільки його "причесати" ударами ракет та дронами... а наслідки політичні.

ОЙ, а як виникла третя стратегія? Із процесів. Захід не веде ні Першу стратегію (холодний-гарячий мир), ні Другу (вплив на наслідника престолу недоімперії). І процеси развиваються самі собою...

ОЙ, ягідкі можуть бути і на росії... головне, щоб і та сторона і далі ставила на таких коней як лавров))
показати весь коментар
11.10.2022 14:42 Відповісти
>Є приказка - не в коня кінь

Не в коня - корм, ви хотіли сказати?
показати весь коментар
12.10.2022 04:25 Відповісти
Не исключено, что Лаврова повесят первым, как Рибентроппа в свое время.
показати весь коментар
11.10.2022 14:44 Відповісти
Зеленский мОжет и артист.. а ты - лошадь и уже не можешь, не говоря уже о той плешивой блохе, которая рулит тобой..
показати весь коментар
11.10.2022 14:49 Відповісти
Пиши,гавнюк: перемовини почнуться на кінський Великдень (ідіома,що означає "ніколи")
показати весь коментар
11.10.2022 14:50 Відповісти
Виключи себе, коняка, бо це зробить ЗСУ
показати весь коментар
11.10.2022 14:53 Відповісти
Таке можливо....Зеленський може, щоправда - це ще не народ Украни
показати весь коментар
11.10.2022 14:55 Відповісти
debil blja (c) mechtai lavrusha , mechtai - tolko mikrofon vikljuchi
показати весь коментар
11.10.2022 14:56 Відповісти
Вы сами сделали из робкого еврейского юноши-сибарита, разъяренного тигра. Фиг вам
показати весь коментар
11.10.2022 15:01 Відповісти
Зеленський зайнятий, подзвони Залужному
показати весь коментар
11.10.2022 15:02 Відповісти
чому???
зеленський готовий до перемовин після
1 виведення військ та визнання поразки
2 здача в НАТО зброї масового враження
3 погодження суми репарацій
4 ********* з оленєводами їдуть в гаагу
показати весь коментар
11.10.2022 20:07 Відповісти
Залужный не уровень гибрида осла и лошади, хай звонит ротному в АЗОВ
показати весь коментар
12.10.2022 08:34 Відповісти
Тю, паадорванная лошадь Америку открыл...ХМЫ... Разве шо злопамятность за свой кр.Рог не позволит это сделать.
показати весь коментар
11.10.2022 15:03 Відповісти
пожуй овса печальная лошадь
показати весь коментар
11.10.2022 15:04 Відповісти
- А овес-то нынче не укупишь. Он дорог, овес-то!
показати весь коментар
11.10.2022 19:43 Відповісти
Переговори між москалями та Україною не припинялися просто зі сторони України переговорну групу очолює Залужний, а виродкам не подобається його підхід до проведення діалогу. Так хочуть повернення попередніх представників, що скоро вже і мавзолейний володька буде волати.
показати весь коментар
11.10.2022 15:09 Відповісти
довбойобна голова кобиляча,тобі ж сам Зеленський сказав,що з наступним президентом він буде спілкуватися!
Не доходить до пустої голови,да?
показати весь коментар
11.10.2022 15:11 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 15:15 Відповісти
Kartina maslom "Golubaja ustrica". Z kinofilmu "Policejskaja akademija".
показати весь коментар
12.10.2022 00:43 Відповісти
Шо *******, выстрелили последний патрон? Тряпку триколор на белую меняйте.
показати весь коментар
11.10.2022 15:17 Відповісти
Бред вызванный дефицитом овса на параше.
показати весь коментар
11.10.2022 15:20 Відповісти
***, зелю знесуть і продовжать вбивати русню, якщо русня думає що Україна злякалась довбайобів які пульнули ракетами то вони щє тупіші, терроризм працює в дві сторони
показати весь коментар
11.10.2022 15:20 Відповісти
Москалики думають що украінці приймають рішення в залежності від того хто сильніший чи в кого крутіша зброя чи більше грошей. Так мислять тільки недоумки з параші.
показати весь коментар
11.10.2022 15:28 Відповісти
Почекай поки рак на вербі свисне!
показати весь коментар
11.10.2022 15:32 Відповісти
Террористы упорно просят переговоров
показати весь коментар
11.10.2022 15:40 Відповісти
Жопі слова не давали
показати весь коментар
11.10.2022 15:43 Відповісти
Брєд седого лаврова
показати весь коментар
11.10.2022 15:45 Відповісти
Глупая, глупая старая лошадь…
показати весь коментар
11.10.2022 15:47 Відповісти
Не зможе бо ми вам їх подаруємо назавжди : зе,ірмака"смотрящєго"януковича ібєнюомнського ренигата...
показати весь коментар
11.10.2022 15:49 Відповісти
Да, он артист, шут, клоун. Но тем больше будет ваше уничижение от проигрыша ему.
показати весь коментар
11.10.2022 15:52 Відповісти
сьогодні він Президент України
показати весь коментар
11.10.2022 16:23 Відповісти
Сена ... в студию...
показати весь коментар
11.10.2022 15:56 Відповісти
Может Зеленский, наконец-то, так послать рашистов что бы у них сомнений не было на свой счет и на счет переговоров.
Или дЕрмак не велит?
показати весь коментар
11.10.2022 16:50 Відповісти
Завалив би ти єєєєє...бало кінь калантарянський - тебе і так ніхто не слухає, хіба для поржати.
показати весь коментар
11.10.2022 16:54 Відповісти
От же ж дурна коняка, *****...
показати весь коментар
11.10.2022 16:59 Відповісти
А хто йому дозволить? Україна не параша, зелений не пуйло.
показати весь коментар
11.10.2022 17:02 Відповісти
Говорящее ведро(голова) калантарян- представитель ТКК(Тайной Канцелярии Кремля),где арабохаи(эр мэн?-ворованное слово) отняли власть у евреев.
показати весь коментар
11.10.2022 17:34 Відповісти
Зеленский - он может
показати весь коментар
11.10.2022 18:23 Відповісти
Якби не ЗСУ цей би давно здав Україну путіну
показати весь коментар
11.10.2022 19:08 Відповісти
скоро Залужний почне переговори ракетами ATACAMS
показати весь коментар
11.10.2022 19:06 Відповісти
Пора уже писать не Министр иностранных дел , а Министр конячих дел.
показати весь коментар
11.10.2022 19:10 Відповісти
про що можна вести перемовини з такими гнойними піда@ми, як москальська орда ? москалі це виродки, без честі та совісті, жодних перемовин з цим біосміттям вести неможна, бо вони ніколи за всю свою жалюгідну історію жодного разу не дотрималися домовленностей, під якими підписувалися... цю всесвітню гидоту можна лише знищити. Бо на цій планеті не може існувати вільна незалежна Україна поруч з москальською підлою ордою... Україна та московія це антиподи, це взаємовиключні пойняття... Той, хто базікає про "переговори" з москалями, або зрадник, або тупий зрадник...
показати весь коментар
11.10.2022 19:17 Відповісти
Не виключаю,що вас із вашим фюрером повісять на одній мотузці.
показати весь коментар
11.10.2022 19:45 Відповісти
Ой лошадка, ни хрена ты не понимаешь, хоть ********** и артист,но он всё сделает по своему, по артистически. Так что, на ваши дурацкие предложения он не клюнет, и можешь не надеяться!
показати весь коментар
11.10.2022 19:47 Відповісти
https://meduza.io/live/2022/10/11/voyna Як повідомляє одне касапсььке ЗМІ , Ілон Маск перед тим, як запропонувати умови капітуляції України, отримав консультацію в *****, Американський політолог Ян Бреммер про це випитав в самого Маска. Бреммер розповів про зміст мвоєї розмови з Маском у розсилці своєї конс.компанії Eurasia Group.
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату"
показати весь коментар
11.10.2022 19:50 Відповісти
напевно косяк не туди зайшов
показати весь коментар
11.10.2022 19:59 Відповісти
Краткое содержание новости: "(грустно) И-го-гооооооооооо... "
показати весь коментар
11.10.2022 19:56 Відповісти
варвари ведіть переговори з дияволом, щоб хоча б в пеклі для вас місце знайшли
показати весь коментар
11.10.2022 19:58 Відповісти
Лавруша угаманісь, бо вівса в дупу напхаємо замість перемовин. )
показати весь коментар
11.10.2022 20:35 Відповісти
цьому неадеквату, та про нього згадувати нема, що.. Вважаю що всі дипломати світу мали б перестати йому руку тиснути, це дуже було б йому образливо, хоча б і звіздів і далі про русньофобію
показати весь коментар
11.10.2022 20:59 Відповісти
русские так хотят переговоров, потому что они истощены полностью и близко их поражение! А Украина может воевать бесконечно и уничтожать русских бесконечно! А тем более у России заканчиваются вооружения и припасы и уже ищут по миру их. И экономике России конец, и Москва не сможет датировать регионы и начнется парад восстаний и федерации начнут становиться независимыми! Россия проиграла в гонке вооружений! Когда была холодная война, то гонка вооружений истощила СССР и колос на глиняных ногах рухнул и также рухнет в течении года РФ!
показати весь коментар
11.10.2022 21:13 Відповісти
Насчёт Зеленского не знаю, а вот некоторым хозяева из Китая уже дали команду заканчивать с войнушкой😂😂
показати весь коментар
11.10.2022 21:50 Відповісти
Когда уже эта лошадь, попадёт на мясокомбинат, ведь уже давным-давно пора?!
показати весь коментар
11.10.2022 22:36 Відповісти
Заради цікавості, хрєн з ним, перемовини, а про що кацапи вести з вами перемовини?
Відайте Херсон в обмін на Донбас ? Донбас в обмін на Крим ?
І ПЕРШЕ І ДРУГЕ ЗСУ ЗДОБУДУТЬ І БЕЗ ВАС
Тому навіть Зе актор не ризикує ідти на перемовини з вами, ви ж його прокинули - він
вам війська відвів на Донбасі, ЗСУ три роки вбивав, вагнерівців вам віддав, ракетну програму анулював, у січні 2022 навіть від курсу в НАТО відмовився, тільки би не
почалася війна, а ви Зе Вову так покарали як сосунця маленького (яким він і є) 😆
показати весь коментар
11.10.2022 23:48 Відповісти
говна в%би лошадь сраная
показати весь коментар
11.10.2022 23:51 Відповісти
Рашка як останній аргумент проти України почали руйнувати нашу критично-важливу інфраструктуру, бо війну з ЗСУ явно програє, тому відкрито вдалася до терористичних методів як примус до капітуляції. Їхня гімняна армія з бездарним керівництвом здатна воювати тільки з цивільним населенням і поза досяжністю супротивника, щоб не наразитися на відповідь. Ху*ло уявив себе володарем всесвіту і вважає, що тероризмом можна виграти війну. Український народ після стількох місяців протистояння не погодиться на капітуляцію, тому .війна буде тривати до нашої перемоги.
Ху*ло як би не втратив інстинкт самозбереження, міг би оголосити. що війну виграли і дати можливість звалити назад в рашку своїм воякам. А потім в обмін на особисту недоторканість віддати нам всіх військових і пропагандонських злочинців, сплатити репарації і тихо доживати в своєму бункері.
показати весь коментар
12.10.2022 00:07 Відповісти
Президент Путін зробив з клоуна Зеленського - Президента! А Президент Зеленський зробив з Президента Путіна - клоуна, якому "нравится, не нравится - "3,14 з ды дала красавица". І хто з таким буде розмовляти?
показати весь коментар
12.10.2022 01:06 Відповісти
Не виключаю, що Ларвов відсмоктає
показати весь коментар
12.10.2022 01:53 Відповісти
добре, що зеленський майже нічого в Україні не вирішує
показати весь коментар
12.10.2022 02:48 Відповісти
Лавров:" У меня, мол, как у коня" )
показати весь коментар
12.10.2022 05:19 Відповісти
Боже, яке воно кончене
показати весь коментар
12.10.2022 05:32 Відповісти
какие переговоры, пёс смердящий... болт тебе с левой резьбой в зад...
показати весь коментар
12.10.2022 05:46 Відповісти
"Со Пскова я - странница - пришла (собачку) лошадку говорящую посмотреть"
показати весь коментар
12.10.2022 05:50 Відповісти
Русня - окупанти , мародери , як і поліція - мародери повинні бути знищені
показати весь коментар
12.10.2022 06:10 Відповісти
с животными?давят сомнения.
показати весь коментар
12.10.2022 07:37 Відповісти
Eщё один кремблёфский мечтатель. А хотелось бы, да, лошара?
показати весь коментар
12.10.2022 08:11 Відповісти
позорнику Лавруше на пенсию пора, а не в почтенном возрасте позорится на весь мир врать напропалую
показати весь коментар
12.10.2022 08:47 Відповісти
Зеленский согласится на переговоры о капитуляции Мордора и размерах репараций и контрибуций. очередных минских ништяков ждать не стоит.
показати весь коментар
12.10.2022 09:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 