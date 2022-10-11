Мы привлечем Путина к ответственности, - заявление G7

Лидеры стран Группы семи (G7) после виртуальной встречи по ситуации в Украине выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия РФ и ее президента Владимира Путина, в то же время предостерег от использования против Украины оружия массового поражения.

Заявление G7 опубликовано на сайте британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша встреча состоялась на фоне ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры и городов по всей Украине, что привело к гибели невинных мирных жителей. Мы решительно осуждаем эти атаки и напоминаем, что неизбирательные нападения на невинное гражданское население являются военным преступлением. Мы привлечем президента Путина и виновных ответственности", - подчеркнули лидеры G7.

Они также решительно осудили и отвергли незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и Севастополь.

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"Мы снова подчеркиваем, что никогда не признаем эту незаконную аннексию или фиктивные "референдумы", которые Россия использует для ее оправдания", - говорится в заявлении G7.

Лидеры G7 выразили поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины в ее международно признанных границах, отметив, что согласно Уставу ООН Украина "имеет законное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ".

В Группе семи также заверили, что будут продолжать оказывать поддержку Украине, в частности, координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике.

В то же время, G7 осудила шаги со стороны России, направленные на эскалацию конфликта, в частности мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику.

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"Мы подтверждаем, что любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - подчеркнули лидеры.

В Группе семи также осудили действия России по Запорожской АЭС и заявили, что будут продолжать накладывать на РФ экономические санкции.

В заявлении G7 также содержится призыв к Александру Лукашенко прекратить содействие захватнической войне России против Украины.