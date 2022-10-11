Ми притягнемо Путіна до відповідальності, - заява G7

Лідери країн Групи семи (G7) після віртуальної зустрічі щодо ситуації в Україні виступили зі спільною заявою, в якій засудили дії РФ та її президента Володимира Путіна, водночас застерігши від використання проти України зброї масового ураження.

Заява G7 опублікована на сайті британського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наша зустріч відбулася на тлі ракетних обстрілів цивільної інфраструктури та міст по всій Україні, що призвело до загибелі невинних мирних жителів. Ми рішуче засуджуємо ці атаки та нагадуємо, що невибіркові напади на невинне цивільне населення є воєнним злочином. Ми притягнемо президента Путіна та винних до відповідальності", - наголосили лідери G7.

Вони також рішуче засудили та відкинули незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

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"Ми знову наголошуємо, що ніколи не визнаємо цю незаконну анексію чи фіктивні "референдуми", які Росія використовує для її виправдання", - йдеться у заяві G7.

Лідери G7 висловили підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, зазначивши, що відповідно до Статуту ООН, Україна "має законне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів".

У Групі семи також запевнили, що продовжуватимуть надавати підтримку Україні, зокрема координуватимуть зусилля для задоволення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці.

Водночас G7 засудила кроки з боку Росії, спрямовані на ескалацію конфлікту, зокрема мобілізацію резервістів та безвідповідальну ядерну риторику.

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"Ми підтверджуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки", - наголосили лідери.

У Групі семи також засудили дії Росії щодо Запорізької АЕС та заявили, що продовжуватимуть накладати на РФ економічні санкції.

У заяві G7 також міститься заклик до Олександра Лукашенка припинити сприяння загарбницькій війні Росії проти Україні.