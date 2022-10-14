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В Уфе мобилизовали пилота прямо из самолета, пассажиров высадили, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,мобілізація

В российской Уфе прямо из самолета забрали в военкомат второго пилота, подпадающего под мобилизацию, из-за чего рейс в Турцию задержался на 9 часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местное издание.

По словам пассажира, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью должен был вылететь в 5:20, однако по громкой связи было дано объявление: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет" . В результате самолет вылетел около 14:00.

Отмечается, что пресс-служба Azur Air подтвердила РБК, что такой инцидент был, уточнив, что второго пилота действительно остановили пограничники. Рейс из Уфы в Анталию вместо него выполнял резервный пилот. Однако получивший повестку пилот вернулся к полетам уже через несколько дней, добавил источник РБК в Azur Air.

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Топ комментарии
+48
Надо было ещё и пассажирам повестки выдать.
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14.10.2022 21:11
+38
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14.10.2022 21:18
+32
А касаби як вівці мовчки вийшли з літака. Ну так, нема чого відпочивати в турціях. Треба родєну защчіщать
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14.10.2022 21:09
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А касаби як вівці мовчки вийшли з літака. Ну так, нема чого відпочивати в турціях. Треба родєну защчіщать
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14.10.2022 21:09 Ответить
не відлистав воєнкому вчасно) тому бидло не полетіло вчасно) "ета ж раіся! не поняли? не смешно?"
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14.10.2022 21:10 Ответить
тю..нехай дякують, що пілота дали..а геймера
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14.10.2022 21:10 Ответить
Причому старого геймера з досвідом польотів у Top Gun на 8-бітній приставці. З лайнером впорається, зуб даю! 🦷
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14.10.2022 21:34 Ответить
Или такого, который после третьей неудачной попытки совершить манёвр с криками "Аааа, ** я всё, вот и всё!" ломает джойстик и консоль.
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15.10.2022 06:37 Ответить
Я не здивуюся, якщо скоро будуть пілотів мобілізувати вже в польоті
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14.10.2022 21:11 Ответить
З мови зняли (😁) - щойно хотів це напейсати. Причому для таких випадків у літаку має бути парашут для пілота. А пасажири... то таке, бабіщі нарожають, і взагалі по заграницях тіко прєдатєлі родіни і шпіони літають!
(ще й авіакатастрофу можна списати на хахлов)
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14.10.2022 21:20 Ответить
А пасажирів, в такому випадку, швиденько посмертно демобілізувати. Чи, точніше, іммобілізувати.
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14.10.2022 21:47 Ответить
Оголосити православними шахідами 😁
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14.10.2022 23:17 Ответить
з язика - людський орган, мова - то язик спілкування..
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14.10.2022 21:48 Ответить
Це такий тролінг кацапомовних дописувачів, які сканують форуми через гугл-транслейт. Старі цензеровські екстремісти в курсі таких розваг. Пан Welt Schmerz один з давніх майстрів такої справи.
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14.10.2022 21:53 Ответить
На цьому сайті з вами незгодні
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14.10.2022 23:14 Ответить
Переглянув на цьому сайті кілька статей з цим словом.
Намагався переконати себе, що це в них такий прикол.
Але не зміг. Все серйозно. Мабуть не догледіли.
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15.10.2022 00:47 Ответить
знімають з язика
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15.10.2022 08:33 Ответить
Влучний комент, немов стріла з цибулі Робін Гуда.
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15.10.2022 13:02 Ответить
Надо было ещё и пассажирам повестки выдать.
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14.10.2022 21:11 Ответить
👍
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14.10.2022 21:16 Ответить
не видали??
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14.10.2022 21:17 Ответить
та вообще ракету Х 22 прицепили и направили прямо на систему Ирис С объявив гражданский лайнер самолетом тактическо пасажисрко багажного стратегического характера истребитель бомбандировщик штурмовик десатник..
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14.10.2022 21:20 Ответить
Ви такого Франкенштейна зліпили
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14.10.2022 21:24 Ответить
И тем, кто эти повестки выдавал.
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15.10.2022 06:38 Ответить
Фсе на борьбу с Деникинім,
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14.10.2022 21:12 Ответить
Дадут ему автомат с одним рожком и отправят в окопы, где он через неделю и сдохнет. Обучение пилота ГВФ стоит очень и очень дорого, а труп в мокром окопе не стоит ничего. Русский мир во всей красе.
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14.10.2022 21:12 Ответить
Цікаво, в Уфі за пілота дають два барани, чи тільки одного?
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15.10.2022 01:45 Ответить
З статті:
"Однак пілот, який отримав повістку, повернувся до польотів уже за кілька днів"
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15.10.2022 09:04 Ответить
Руцкие лётчики теперь станут камикадзе. Улетел в другую страну назад не вернулся.
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14.10.2022 21:13 Ответить
жаль не во время полёта....
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14.10.2022 21:14 Ответить
Причому в лайнері мають бути парашути для екіпажу, щоб одразу вистрибнути і до воєнкомату. А пасажири - до раю! (бо літак "хохлы сбили")...
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14.10.2022 21:30 Ответить
Вони думають, що він на сушках політає. Страна ідіотів
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14.10.2022 21:14 Ответить
Весело будуть летіти , бо повертаючись з Турцїї, їх вже доставлятиме в каzzапстанневідомо чи пілот взагалі?
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14.10.2022 21:15 Ответить
- Кто пьяный? Стюардесса пьяная? Та я вас умоляю, то вы ещё пилотов не видели!.. ©
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14.10.2022 21:43 Ответить
Забув добавить-можливо потрібен пілот на дроншахіб? Мюнхаузен же літав на ядрі, а це буде руська історія
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14.10.2022 21:18 Ответить
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14.10.2022 21:18 Ответить
Нє, ти глянь як моргає, значить впевнений
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14.10.2022 21:25 Ответить
Ну, по виразу обличчя другого пілота видно, що він вже одержав повістку... А по виразу першого - що цей ще не одержав.
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14.10.2022 21:50 Ответить
На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом, мне белый билет полагается
.
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14.10.2022 22:07 Ответить
Этот мем с нами надолго ))
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14.10.2022 22:57 Ответить
Сіквел фільму "Тупий і ще тупіший".
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14.10.2022 21:20 Ответить
Полюбому посадят на истребитель и на следующий день его уже будут кушать собами
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14.10.2022 21:20 Ответить
"Собами" - щось японське... 🇯🇵 Лихі парфуми, які їдять збитих пілотів 👹👹👹
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14.10.2022 21:49 Ответить
"У зв'язку з мобілізацією і подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується. Просимо вас покинути літак"

Нащо? Можна ж було їх одразу усім літаком на Чорнобаївку чи Бельбек. Успішна мобілізація
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14.10.2022 21:20 Ответить
Нє

Краще в Саки
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14.10.2022 21:29 Ответить
Прелєсно
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14.10.2022 21:21 Ответить
Какая глупость.... надо было во время полёта вытащить его, самолёт повисел бы малость, пока мобилизовали этого камикадзе.... первому приготовиться
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14.10.2022 21:21 Ответить
Вангую, что скоро росийских баб заставят расставить рогатки и пока по 3-5 мобиков не родят никакой пенсии
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14.10.2022 21:22 Ответить
Там при Сталине проводили опыты по осеменению женщин спермой обезьян (идея бесстрашных и управлямых войск), ниче не получилось - выкидыши до 6 месю. ну и пр. Так может там таки получилось ? Може мы не в курсе... *** идиоты
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14.10.2022 21:28 Ответить
А некоторым вшивали причандалы. Ходили слухи, что такую пересадку сделали козлу прямостоячему (такое было поганяло) Калинину, но тот за три месяца помер.
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14.10.2022 21:44 Ответить
Это фантастика, у организмов с разным набором хромосом потомство невозможно...oh wait... кацапов же на хромосому больше.
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14.10.2022 22:55 Ответить
Сталінська доба + божевільні експерименти - цілий простір для творчості )) одразу згадалося невеличка новела, рекомендую:
М. Харитонов. Лёд

("Я бил мёртвим, но мёртвие - очэн информированные люди" - окрема вподобайка автору за ******* фразу ).

І ще оце згадав: Вызов (После смерти всё было...) Перечитав і чомусь замислився.
По-перше, обидві новели за бажанням можна об'єднати в одну.
По-друге, уявив сюр: ***** мочать у сортирі табакеркою, але замість нього викликають Того Самого 😱😱😱 Ситуація під назвою "ну що, *****, легше стало?" )))
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15.10.2022 03:42 Ответить
Тобто, якщо прямо з рейсу, то він ще й ухилявся від могилізації? Ану на сушку бистро, з підрізаними стропами! От вінта
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14.10.2022 21:22 Ответить
Если кто не знал, то Анталия это где-то возле Бахмута, недалеко.
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14.10.2022 21:23 Ответить
якщо ваоєнкому пофіх що + всі, хто мали летіти цим літаком чекали 9 годин на іншого пілота - хто я така заперечувати їхні ролі у грі садо*мазо?

ДАЛІ СЦУК БУДЕ
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14.10.2022 21:23 Ответить
Це типу давлять помідори з Турції? про щось не домовилися з Ердоганом - так нє діставайся ти руззкотурісто нікаму
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14.10.2022 21:23 Ответить
скотоводы гонят скот на убой, а те блеет и покорно идут, скот он и есть скот.
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14.10.2022 21:24 Ответить
Скот растят и забивают на пользу людям.
Эти и во время жизни небо коптят, а когда подохнут, то только загрязняют землю.
Не, не тянут они на скот, нет от них пользы, ни от живых, ни от забитых, вред один.
Биомусор.
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15.10.2022 06:46 Ответить
откупился на этот раз, - молоток.
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14.10.2022 21:25 Ответить
повернувся до польотів
але в якому літаку не написали
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14.10.2022 21:29 Ответить
Дик ить знамо дело - на персидском "Шахиде". Басурмане-то, они в ентих вумных канпутерах не шибко зашлись, а те что китаец продаёть, то самим надоть. То-то Ваньке ночью водки дали, примотали синей изолентой к шайтан-птице, руль в зубы - и от винта на хохлов, за дидов!..
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15.10.2022 04:11 Ответить
На Starlink світ клином не зійшовся: Пентагон не виключає інший супутниковий зв'язок для України
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14.10.2022 21:29 Ответить
де ж цей підар наутілус???? вже в окопі співає? гнида касабска
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14.10.2022 21:32 Ответить
ватопилот удобрит чернозем...
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14.10.2022 21:32 Ответить
в піхтуру його, в штурмову роту!
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14.10.2022 21:32 Ответить
Норвегия: стеб с плешивого ))
https://twitter.com/i/status/1580989360052531200
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14.10.2022 21:33 Ответить
А я б мобілізував разом з пасажирами. Потім було б видно. Десь під Херсоном чи Донецьком
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14.10.2022 21:34 Ответить
Башкортостан там ещё те долб..бы. видели знаем.
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14.10.2022 21:35 Ответить
Мордор
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14.10.2022 21:39 Ответить
значить пора вмирати
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14.10.2022 21:48 Ответить
Умиляет как тупое СТАДО 9 часов ждало вылета, вместо того, чтобы военкомов поставить раком.
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14.10.2022 21:51 Ответить
Уже не сезон. Туры дешёвые. Летели бедные. Пожрать, поспать, побухать--- и обратно. Турки давно свое спиртное чуть дают на шарика к шведскому столу или в баре.
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15.10.2022 07:00 Ответить
Скоро и дедов откапывать начнут..
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14.10.2022 22:27 Ответить
Та не, кацапы дураки -дураками, но каждую смену власти они всего одного дiда хоронят... Так шо -запасаемся попкорном в ожидании с нарабсеи по всем телеканалам такого задорно-бадьорого, ще й з фортiсiмо нотками лебединого озера...
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14.10.2022 23:37 Ответить
Дебилы, кто ж так делает? Мобилизовывать пилотов нужно уже в процессе полета, десантируя сразу в военную часть!
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14.10.2022 22:52 Ответить
Дыбилы, мля... голой дупой об забор того летчика ... Вот шо ни кацап, то зебил - уклонисты.
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14.10.2022 23:30 Ответить
Пусть потом полученный самолет нам пригонит.
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15.10.2022 07:32 Ответить
 
 