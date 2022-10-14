В Уфе мобилизовали пилота прямо из самолета, пассажиров высадили, - СМИ
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В российской Уфе прямо из самолета забрали в военкомат второго пилота, подпадающего под мобилизацию, из-за чего рейс в Турцию задержался на 9 часов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местное издание.
По словам пассажира, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью должен был вылететь в 5:20, однако по громкой связи было дано объявление: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет" . В результате самолет вылетел около 14:00.
Отмечается, что пресс-служба Azur Air подтвердила РБК, что такой инцидент был, уточнив, что второго пилота действительно остановили пограничники. Рейс из Уфы в Анталию вместо него выполнял резервный пилот. Однако получивший повестку пилот вернулся к полетам уже через несколько дней, добавил источник РБК в Azur Air.
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щчіщать
(ще й авіакатастрофу можна списати на хахлов)
Намагався переконати себе, що це в них такий прикол.
Але не зміг. Все серйозно. Мабуть не догледіли.
"Однак пілот, який отримав повістку, повернувся до польотів уже за кілька днів"
.
Нащо? Можна ж було їх одразу усім літаком на Чорнобаївку чи Бельбек. Успішна мобілізація
Краще в Саки
М. Харитонов. Лёд
("Я бил мёртвим, но мёртвие - очэн информированные люди" - окрема вподобайка автору за ******* фразу ).
І ще оце згадав: Вызов (После смерти всё было...) Перечитав і чомусь замислився.
По-перше, обидві новели за бажанням можна об'єднати в одну.
По-друге, уявив сюр: ***** мочать у сортирі табакеркою, але замість нього викликають Того Самого 😱😱😱 Ситуація під назвою "ну що, *****, легше стало?" )))
ДАЛІ СЦУК БУДЕ
Эти и во время жизни небо коптят, а когда подохнут, то только загрязняют землю.
Не, не тянут они на скот, нет от них пользы, ни от живых, ни от забитых, вред один.
Биомусор.
але в якому літаку не написали
https://twitter.com/i/status/1580989360052531200