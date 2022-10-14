В Уфі мобілізували пілота просто з літака, пасажирів висадили, - ЗМІ
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У російській Уфі прямо з літака забрали до військкомату другого пілота, який підпадає під мобілізацію, через що рейс до Туреччини затримався на 9 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радио Свобода з посиланням на місцеве видання.
За словами пасажира, рейс авіакомпанії Azur Air в Анталью мав вилетіти о 5:20, проте по гучному зв'язку було дано оголошення: "У зв'язку з мобілізацією і подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується. Просимо вас покинути літак". У підсумку літак вилетів близько 14:00.
Зазначається, що пресслужба Azur Air підтвердила РБК, що такий інцидент був, уточнивши, що другого пілота справді зупинили прикордонники. Рейс із Уфи до Анталії замість нього виконував резервний пілот. Однак пілот, який отримав повістку, повернувся до польотів уже за кілька днів, додало джерело РБК в Azur Air.
Будь ласка, зачекайте...
щчіщать
(ще й авіакатастрофу можна списати на хахлов)
Намагався переконати себе, що це в них такий прикол.
Але не зміг. Все серйозно. Мабуть не догледіли.
"Однак пілот, який отримав повістку, повернувся до польотів уже за кілька днів"
.
Нащо? Можна ж було їх одразу усім літаком на Чорнобаївку чи Бельбек. Успішна мобілізація
Краще в Саки
М. Харитонов. Лёд
("Я бил мёртвим, но мёртвие - очэн информированные люди" - окрема вподобайка автору за ******* фразу ).
І ще оце згадав: Вызов (После смерти всё было...) Перечитав і чомусь замислився.
По-перше, обидві новели за бажанням можна об'єднати в одну.
По-друге, уявив сюр: ***** мочать у сортирі табакеркою, але замість нього викликають Того Самого 😱😱😱 Ситуація під назвою "ну що, *****, легше стало?" )))
ДАЛІ СЦУК БУДЕ
Эти и во время жизни небо коптят, а когда подохнут, то только загрязняют землю.
Не, не тянут они на скот, нет от них пользы, ни от живых, ни от забитых, вред один.
Биомусор.
але в якому літаку не написали
https://twitter.com/i/status/1580989360052531200