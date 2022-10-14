В Уфі мобілізували пілота просто з літака, пасажирів висадили, - ЗМІ

У російській Уфі прямо з літака забрали до військкомату другого пілота, який підпадає під мобілізацію, через що рейс до Туреччини затримався на 9 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радио Свобода з посиланням на місцеве видання.

За словами пасажира, рейс авіакомпанії Azur Air в Анталью мав вилетіти о 5:20, проте по гучному зв'язку було дано оголошення: "У зв'язку з мобілізацією і подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується. Просимо вас покинути літак". У підсумку літак вилетів близько 14:00.

Зазначається, що пресслужба Azur Air підтвердила РБК, що такий інцидент був, уточнивши, що другого пілота справді зупинили прикордонники. Рейс із Уфи до Анталії замість нього виконував резервний пілот. Однак пілот, який отримав повістку, повернувся до польотів уже за кілька днів, додало джерело РБК в Azur Air.

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