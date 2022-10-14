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В Уфі мобілізували пілота просто з літака, пасажирів висадили, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

У російській Уфі прямо з літака забрали до військкомату другого пілота, який підпадає під мобілізацію, через що рейс до Туреччини затримався на 9 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радио Свобода з посиланням на місцеве видання.

За словами пасажира, рейс авіакомпанії Azur Air в Анталью мав вилетіти о 5:20, проте по гучному зв'язку було дано оголошення: "У зв'язку з мобілізацією і подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується. Просимо вас покинути літак". У підсумку літак вилетів близько 14:00.

Зазначається, що пресслужба Azur Air підтвердила РБК, що такий інцидент був, уточнивши, що другого пілота справді зупинили прикордонники. Рейс із Уфи до Анталії замість нього виконував резервний пілот. Однак пілот, який отримав повістку, повернувся до польотів уже за кілька днів, додало джерело РБК в Azur Air.

Також читайте: Протягом 2 тижнів мобілізацію в Росії буде завершено, - Путін

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Надо было ещё и пассажирам повестки выдать.
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14.10.2022 21:11
+38
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14.10.2022 21:18
+32
А касаби як вівці мовчки вийшли з літака. Ну так, нема чого відпочивати в турціях. Треба родєну защчіщать
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14.10.2022 21:09
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А касаби як вівці мовчки вийшли з літака. Ну так, нема чого відпочивати в турціях. Треба родєну защчіщать
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14.10.2022 21:09 Відповісти
не відлистав воєнкому вчасно) тому бидло не полетіло вчасно) "ета ж раіся! не поняли? не смешно?"
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14.10.2022 21:10 Відповісти
тю..нехай дякують, що пілота дали..а геймера
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14.10.2022 21:10 Відповісти
Причому старого геймера з досвідом польотів у Top Gun на 8-бітній приставці. З лайнером впорається, зуб даю! 🦷
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14.10.2022 21:34 Відповісти
Или такого, который после третьей неудачной попытки совершить манёвр с криками "Аааа, ** я всё, вот и всё!" ломает джойстик и консоль.
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15.10.2022 06:37 Відповісти
Я не здивуюся, якщо скоро будуть пілотів мобілізувати вже в польоті
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14.10.2022 21:11 Відповісти
З мови зняли (😁) - щойно хотів це напейсати. Причому для таких випадків у літаку має бути парашут для пілота. А пасажири... то таке, бабіщі нарожають, і взагалі по заграницях тіко прєдатєлі родіни і шпіони літають!
(ще й авіакатастрофу можна списати на хахлов)
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14.10.2022 21:20 Відповісти
А пасажирів, в такому випадку, швиденько посмертно демобілізувати. Чи, точніше, іммобілізувати.
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14.10.2022 21:47 Відповісти
Оголосити православними шахідами 😁
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14.10.2022 23:17 Відповісти
з язика - людський орган, мова - то язик спілкування..
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14.10.2022 21:48 Відповісти
Це такий тролінг кацапомовних дописувачів, які сканують форуми через гугл-транслейт. Старі цензеровські екстремісти в курсі таких розваг. Пан Welt Schmerz один з давніх майстрів такої справи.
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14.10.2022 21:53 Відповісти
На цьому сайті з вами незгодні
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14.10.2022 23:14 Відповісти
Переглянув на цьому сайті кілька статей з цим словом.
Намагався переконати себе, що це в них такий прикол.
Але не зміг. Все серйозно. Мабуть не догледіли.
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15.10.2022 00:47 Відповісти
знімають з язика
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15.10.2022 08:33 Відповісти
Влучний комент, немов стріла з цибулі Робін Гуда.
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15.10.2022 13:02 Відповісти
Надо было ещё и пассажирам повестки выдать.
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14.10.2022 21:11 Відповісти
👍
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14.10.2022 21:16 Відповісти
не видали??
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14.10.2022 21:17 Відповісти
та вообще ракету Х 22 прицепили и направили прямо на систему Ирис С объявив гражданский лайнер самолетом тактическо пасажисрко багажного стратегического характера истребитель бомбандировщик штурмовик десатник..
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14.10.2022 21:20 Відповісти
Ви такого Франкенштейна зліпили
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14.10.2022 21:24 Відповісти
И тем, кто эти повестки выдавал.
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15.10.2022 06:38 Відповісти
Фсе на борьбу с Деникинім,
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14.10.2022 21:12 Відповісти
Дадут ему автомат с одним рожком и отправят в окопы, где он через неделю и сдохнет. Обучение пилота ГВФ стоит очень и очень дорого, а труп в мокром окопе не стоит ничего. Русский мир во всей красе.
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14.10.2022 21:12 Відповісти
Цікаво, в Уфі за пілота дають два барани, чи тільки одного?
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15.10.2022 01:45 Відповісти
З статті:
"Однак пілот, який отримав повістку, повернувся до польотів уже за кілька днів"
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15.10.2022 09:04 Відповісти
Руцкие лётчики теперь станут камикадзе. Улетел в другую страну назад не вернулся.
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14.10.2022 21:13 Відповісти
жаль не во время полёта....
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14.10.2022 21:14 Відповісти
Причому в лайнері мають бути парашути для екіпажу, щоб одразу вистрибнути і до воєнкомату. А пасажири - до раю! (бо літак "хохлы сбили")...
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14.10.2022 21:30 Відповісти
Вони думають, що він на сушках політає. Страна ідіотів
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14.10.2022 21:14 Відповісти
Весело будуть летіти , бо повертаючись з Турцїї, їх вже доставлятиме в каzzапстанневідомо чи пілот взагалі?
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14.10.2022 21:15 Відповісти
- Кто пьяный? Стюардесса пьяная? Та я вас умоляю, то вы ещё пилотов не видели!.. ©
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14.10.2022 21:43 Відповісти
Забув добавить-можливо потрібен пілот на дроншахіб? Мюнхаузен же літав на ядрі, а це буде руська історія
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14.10.2022 21:18 Відповісти
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14.10.2022 21:18 Відповісти
Нє, ти глянь як моргає, значить впевнений
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14.10.2022 21:25 Відповісти
Ну, по виразу обличчя другого пілота видно, що він вже одержав повістку... А по виразу першого - що цей ще не одержав.
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14.10.2022 21:50 Відповісти
На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом, мне белый билет полагается
.
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14.10.2022 22:07 Відповісти
Этот мем с нами надолго ))
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14.10.2022 22:57 Відповісти
Сіквел фільму "Тупий і ще тупіший".
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14.10.2022 21:20 Відповісти
Полюбому посадят на истребитель и на следующий день его уже будут кушать собами
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14.10.2022 21:20 Відповісти
"Собами" - щось японське... 🇯🇵 Лихі парфуми, які їдять збитих пілотів 👹👹👹
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14.10.2022 21:49 Відповісти
"У зв'язку з мобілізацією і подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується. Просимо вас покинути літак"

Нащо? Можна ж було їх одразу усім літаком на Чорнобаївку чи Бельбек. Успішна мобілізація
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14.10.2022 21:20 Відповісти
Нє

Краще в Саки
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14.10.2022 21:29 Відповісти
Прелєсно
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14.10.2022 21:21 Відповісти
Какая глупость.... надо было во время полёта вытащить его, самолёт повисел бы малость, пока мобилизовали этого камикадзе.... первому приготовиться
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14.10.2022 21:21 Відповісти
Вангую, что скоро росийских баб заставят расставить рогатки и пока по 3-5 мобиков не родят никакой пенсии
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14.10.2022 21:22 Відповісти
Там при Сталине проводили опыты по осеменению женщин спермой обезьян (идея бесстрашных и управлямых войск), ниче не получилось - выкидыши до 6 месю. ну и пр. Так может там таки получилось ? Може мы не в курсе... *** идиоты
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14.10.2022 21:28 Відповісти
А некоторым вшивали причандалы. Ходили слухи, что такую пересадку сделали козлу прямостоячему (такое было поганяло) Калинину, но тот за три месяца помер.
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14.10.2022 21:44 Відповісти
Это фантастика, у организмов с разным набором хромосом потомство невозможно...oh wait... кацапов же на хромосому больше.
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14.10.2022 22:55 Відповісти
Сталінська доба + божевільні експерименти - цілий простір для творчості )) одразу згадалося невеличка новела, рекомендую:
М. Харитонов. Лёд

("Я бил мёртвим, но мёртвие - очэн информированные люди" - окрема вподобайка автору за ******* фразу ).

І ще оце згадав: Вызов (После смерти всё было...) Перечитав і чомусь замислився.
По-перше, обидві новели за бажанням можна об'єднати в одну.
По-друге, уявив сюр: ***** мочать у сортирі табакеркою, але замість нього викликають Того Самого 😱😱😱 Ситуація під назвою "ну що, *****, легше стало?" )))
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15.10.2022 03:42 Відповісти
Тобто, якщо прямо з рейсу, то він ще й ухилявся від могилізації? Ану на сушку бистро, з підрізаними стропами! От вінта
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14.10.2022 21:22 Відповісти
Если кто не знал, то Анталия это где-то возле Бахмута, недалеко.
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14.10.2022 21:23 Відповісти
якщо ваоєнкому пофіх що + всі, хто мали летіти цим літаком чекали 9 годин на іншого пілота - хто я така заперечувати їхні ролі у грі садо*мазо?

ДАЛІ СЦУК БУДЕ
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14.10.2022 21:23 Відповісти
Це типу давлять помідори з Турції? про щось не домовилися з Ердоганом - так нє діставайся ти руззкотурісто нікаму
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14.10.2022 21:23 Відповісти
скотоводы гонят скот на убой, а те блеет и покорно идут, скот он и есть скот.
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14.10.2022 21:24 Відповісти
Скот растят и забивают на пользу людям.
Эти и во время жизни небо коптят, а когда подохнут, то только загрязняют землю.
Не, не тянут они на скот, нет от них пользы, ни от живых, ни от забитых, вред один.
Биомусор.
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15.10.2022 06:46 Відповісти
откупился на этот раз, - молоток.
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14.10.2022 21:25 Відповісти
повернувся до польотів
але в якому літаку не написали
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14.10.2022 21:29 Відповісти
Дик ить знамо дело - на персидском "Шахиде". Басурмане-то, они в ентих вумных канпутерах не шибко зашлись, а те что китаец продаёть, то самим надоть. То-то Ваньке ночью водки дали, примотали синей изолентой к шайтан-птице, руль в зубы - и от винта на хохлов, за дидов!..
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15.10.2022 04:11 Відповісти
На Starlink світ клином не зійшовся: Пентагон не виключає інший супутниковий зв'язок для України
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14.10.2022 21:29 Відповісти
де ж цей підар наутілус???? вже в окопі співає? гнида касабска
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14.10.2022 21:32 Відповісти
ватопилот удобрит чернозем...
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14.10.2022 21:32 Відповісти
в піхтуру його, в штурмову роту!
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14.10.2022 21:32 Відповісти
Норвегия: стеб с плешивого ))
https://twitter.com/i/status/1580989360052531200
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14.10.2022 21:33 Відповісти
А я б мобілізував разом з пасажирами. Потім було б видно. Десь під Херсоном чи Донецьком
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14.10.2022 21:34 Відповісти
Башкортостан там ещё те долб..бы. видели знаем.
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14.10.2022 21:35 Відповісти
Мордор
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14.10.2022 21:39 Відповісти
значить пора вмирати
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14.10.2022 21:48 Відповісти
Умиляет как тупое СТАДО 9 часов ждало вылета, вместо того, чтобы военкомов поставить раком.
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14.10.2022 21:51 Відповісти
Уже не сезон. Туры дешёвые. Летели бедные. Пожрать, поспать, побухать--- и обратно. Турки давно свое спиртное чуть дают на шарика к шведскому столу или в баре.
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15.10.2022 07:00 Відповісти
Скоро и дедов откапывать начнут..
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14.10.2022 22:27 Відповісти
Та не, кацапы дураки -дураками, но каждую смену власти они всего одного дiда хоронят... Так шо -запасаемся попкорном в ожидании с нарабсеи по всем телеканалам такого задорно-бадьорого, ще й з фортiсiмо нотками лебединого озера...
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14.10.2022 23:37 Відповісти
Дебилы, кто ж так делает? Мобилизовывать пилотов нужно уже в процессе полета, десантируя сразу в военную часть!
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14.10.2022 22:52 Відповісти
Дыбилы, мля... голой дупой об забор того летчика ... Вот шо ни кацап, то зебил - уклонисты.
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14.10.2022 23:30 Відповісти
Пусть потом полученный самолет нам пригонит.
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15.10.2022 07:32 Відповісти
 
 