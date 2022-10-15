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В России заканчивается микроэлектроника для ВПК, два крупнейших производителя приостановили производство из-за санкций, - Минфин США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мікрочіпи,чіпи

Международные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс возможности производить и обслуживать вооружение, которое "критически важно для операций в Украине".

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"В России заканчивается микроэлектроника, имеющая решающее значение для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники озабочены тем, что им не хватает иностранных компонентов", - заявил Адеем. По его словам, два крупнейших российских производителя микроэлектроники были вынуждены временно приостановить производство из-за отсутствия критически важных зарубежных технологий. Впрочем, Адеем не уточнил, о каких компаниях идет речь.

Напомним, первые санкции против России из-за широкомасштабного нападения на Украину ввели еще в конце февраля. Серьезные проблемы в российском ВПК начались в мае. В частности, сообщалось, что РФ использует компьютерные чипы посудомоечных машин и холодильников для военной техники.

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Также Россия заморозила проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок из-за дефицита пластика и чипов. Выдавать цифровые паспорта в РФ планировалось с 2023 года.

Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники, производимой в США.

По данным CNN, спецслужбы РФ ищут продавцов чипов и технологий для производства оружия.
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Топ комментарии
+19
Железо ничего не стоит без програмного обеспечения. это просто кусок металла. Нужно давить ************ на програмном уровне. Шоб падали боинги, умирали пацыэнты в больнице. И никаких ***** ножек буша когда начнется ****** в росии. Меня спросил один из форумчан, Буков, как убить 70 млн кацапов, так вот, если ты меня счас читаешь,то отвечу - ГОЛОДОМОРОМ. Никаких черовынх христов, никакой гуманитарки, лекарств и еды, когда там начнется ******. пусть жрут себя и свои какашки, твари ******!!!!
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15.10.2022 12:51
+9
100 відс. У квітні - всім знайомим розтовкував - "ось почекайте, коли ці черви полізуть через кордон - подайте, помираем, з вилупками, а у нас найдуться сердобольние - та родственники же...**** ненавиджу, подивитесь оце все буде!!!!!" Значить не один я так думаю
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15.10.2022 13:39
+7
Було б добре, якби "добрі" країни не допомогли.
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15.10.2022 12:42
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Правила форума Совет форумчан
Було б добре, якби "добрі" країни не допомогли.
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15.10.2022 12:42 Ответить
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15.10.2022 12:43 Ответить
Дастанут стариє добриє лампи тіпа Ж0ПА...
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15.10.2022 12:43 Ответить
👍🏼🤣🤣🤣
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15.10.2022 12:44 Ответить
И блоки будут размером со шкаф а не спичечный коробок )
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15.10.2022 12:50 Ответить
Ламповые заводы на хрюсее позакрывали ещё хрен знает когда. Как сейчас помню нытье какого-то кацапа по зомбоящику, что американцы развалили ламповый завод.
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15.10.2022 12:50 Ответить
Знаю одного діда , у якого на горищі 5 лампових телевізорів є .
Треба попередити , щоб знищив чи десь прикопав бо кацапи не сплять .
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15.10.2022 13:00 Ответить
То трохи не ті лампи, що в совковій техніці, неросійського виробництва та і по ціні вони зовсім негуманні.
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15.10.2022 13:26 Ответить
так, лінійність характеристик вакуумних приладів краща за напівпроводникові, але, але, але....
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15.10.2022 13:47 Ответить
Железо ничего не стоит без програмного обеспечения. это просто кусок металла. Нужно давить ************ на програмном уровне. Шоб падали боинги, умирали пацыэнты в больнице. И никаких ***** ножек буша когда начнется ****** в росии. Меня спросил один из форумчан, Буков, как убить 70 млн кацапов, так вот, если ты меня счас читаешь,то отвечу - ГОЛОДОМОРОМ. Никаких черовынх христов, никакой гуманитарки, лекарств и еды, когда там начнется ******. пусть жрут себя и свои какашки, твари ******!!!!
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15.10.2022 12:51 Ответить
++++++++++++!++!!!!!!!!!!!!!!
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15.10.2022 13:07 Ответить
100 відс. У квітні - всім знайомим розтовкував - "ось почекайте, коли ці черви полізуть через кордон - подайте, помираем, з вилупками, а у нас найдуться сердобольние - та родственники же...**** ненавиджу, подивитесь оце все буде!!!!!" Значить не один я так думаю
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15.10.2022 13:39 Ответить
Треба будувати стіну....ну хоча б почати, нічого - рік, два, три, але вода точить камінь....Не буде з ними спокою назавжди, лізтимуть черви
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15.10.2022 14:00 Ответить
Молодець, друже - влучно сказав. Нічого і ніколи до кацапив не дойде, нічого ти їм не доведеш - тільки тотальне знищення більшої кількості, а решту розилити по бараках. За освіту та медецину - я спокійний - вони давно вже знищені. А далі природа зробить свою роботу, утилізує цю погань на добрива.
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15.10.2022 14:01 Ответить
Між іншим, електроніка старого радянського ЗРК "Куб" побудована на аналогових лампових платах, які є завадо- і апаратно-стійкими не лише при дії засобіа РЕБ, а й навіть від удару надпотоку електронів під час ядерного вибуху.
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15.10.2022 13:06 Ответить
А скільки людей треба щоб цю аналогову мікросхему у кузов підняти?
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15.10.2022 13:15 Ответить
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15.10.2022 14:11 Ответить
В Пскове Рухнул ИЛ-76 прямо на землю,взрыв и огонь...но патерь нет..😆
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15.10.2022 13:08 Ответить
А подробней?
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15.10.2022 13:14 Ответить
Ютьюб в помощь...
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15.10.2022 13:24 Ответить
Не нашел
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15.10.2022 13:27 Ответить
Было бы удивительно если бы этот самолет в Пскове рухнул не на землю, а прямо в Черное море.
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15.10.2022 13:16 Ответить
Сенатор - это когда было...?
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15.10.2022 13:29 Ответить
ВВХ потому и активировал всех своих ботов, в том числе среди республиканцев, а также Эрдогана, Орбана и им подобных. Потому что, чем дальше - тем кацапам всё сложнее.
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15.10.2022 13:10 Ответить
США запретили Таваню продавать свои чипы и прочие крутые вещи Китаю ещё в 2019🤣 году.... Полезные санкции действуют во благо мавзолейным дебилам...зуб даю ..🔱
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15.10.2022 13:11 Ответить
ты не думай кацап - за тебя ***** думает...!
иди в военкомат на могилизацию...!
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15.10.2022 13:30 Ответить
скоро вас свиноцабак попрут на вашу историческую родину - вы всех достанете...!
и от всех по рылу получите...!
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15.10.2022 14:00 Ответить
досвидания свинорыл...!
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15.10.2022 14:04 Ответить
Це не проблема. мінський Інтеграл забезпечить русню електронікою,на ньому немає санкцій. МЗКТ забезпечить русню пересувними установками,МАЗ дасть автомобілі,обидва бульбоНПЗ дадуть пальне. І нас і далі будуть обстрілювати,Зе-наполенчики-членограйчики категорично забороняють бити по цих бульбооб"єктах.Іскандери тощо не бьють по Кончі-Заспі,родичі вивезені в Ізраїль,а те що нас розстрілюють як у тиру чепуха! Нам запишуть відосик,розкажуть яка паніка у русні і що русні вже знищено 100 тис мільйонів....
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15.10.2022 13:17 Ответить
На севере РабSeи между Норильском и Дудинкой есть полностью замороженный город с 9 этажными домами и в которым нет ни одного жителя ,дома покрыты вечным льодом...,наверно встали с кален 🦍 и умотали к тюленям ведмедям Северного Ледовитого океяна...🤣
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15.10.2022 13:20 Ответить
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15.10.2022 13:25 Ответить
Кстати..на базе Харьковского физико-технического института в 1932 году три студента и кандидат технических наук впервые в мире сделали расчепление атомного ядра...,табличка на здании института с именами и фамилиями этих четырех людей висела до 2014 года ..сегодня ее нет...Странно...
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15.10.2022 13:32 Ответить
Ви вже ..зає....ли ...всьо закінчується та закінчується ,мов мантру для заспокоєння торочать..але чомусь не закінчується
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15.10.2022 13:44 Ответить
Пусть закончатся ракеты, а не микросхемы.
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15.10.2022 14:21 Ответить
они будут одноразовіе блоки управления делать из своих кацапских гомункулов, биомассі у них много :

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15.10.2022 20:10 Ответить
 
 