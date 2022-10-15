В России заканчивается микроэлектроника для ВПК, два крупнейших производителя приостановили производство из-за санкций, - Минфин США

Международные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс возможности производить и обслуживать вооружение, которое "критически важно для операций в Украине".

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"В России заканчивается микроэлектроника, имеющая решающее значение для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники озабочены тем, что им не хватает иностранных компонентов", - заявил Адеем. По его словам, два крупнейших российских производителя микроэлектроники были вынуждены временно приостановить производство из-за отсутствия критически важных зарубежных технологий. Впрочем, Адеем не уточнил, о каких компаниях идет речь.

Напомним, первые санкции против России из-за широкомасштабного нападения на Украину ввели еще в конце февраля. Серьезные проблемы в российском ВПК начались в мае. В частности, сообщалось, что РФ использует компьютерные чипы посудомоечных машин и холодильников для военной техники.

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Также Россия заморозила проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок из-за дефицита пластика и чипов. Выдавать цифровые паспорта в РФ планировалось с 2023 года.

Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники, производимой в США.

По данным CNN, спецслужбы РФ ищут продавцов чипов и технологий для производства оружия.