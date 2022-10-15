У Росії закінчується мікроелектроніка для ВПК, два найбільші виробники призупинили виробництво через санкції, - Мінфін США

Міжнародні санкції позбавили російський військово-промисловий комплекс можливості виробляти й обслуговувати озброєння, яке "критично важливо для операцій в Україні".

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"У Росії закінчується мікроелектроніка, яка має вирішальне значення для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що їм бракує іноземних компонентів", - заявив Адеємо. За його словами, два найбільших російських виробників мікроелектроніки були змушені тимчасово призупинити виробництво через відсутність критично важливих закордонних технологій. Утім Адеємо не уточнив, про які компанії йдеться.

Нагадаємо, перші санкції проти Росії через широкомасштабний напад на Україну запровадили ще наприкінці лютого. Серйозні проблеми у російському ВПК розпочалися в травні. Зокрема, повідомлялося, що РФ використовує комп'ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників для військової техніки.

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Також Росія заморозила проєкт видачі цифрових паспортів на невизначений термін через дефіцит пластику і чіпів. Видавати цифрові паспорти в РФ планувалося з 2023 року.

Воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці країни-окупанта мікроелектроніки, виробленої в США.

За даними CNN, спецслужби РФ шукають продавців чипів і технологій для виробництва зброї.