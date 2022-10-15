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У Росії закінчується мікроелектроніка для ВПК, два найбільші виробники призупинили виробництво через санкції, - Мінфін США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мікрочіпи,чіпи

Міжнародні санкції позбавили російський військово-промисловий комплекс можливості виробляти й обслуговувати озброєння, яке "критично важливо для операцій в Україні".

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"У Росії закінчується мікроелектроніка, яка має вирішальне значення для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що їм бракує іноземних компонентів", - заявив Адеємо. За його словами, два найбільших російських виробників мікроелектроніки були змушені тимчасово призупинити виробництво через відсутність критично важливих закордонних технологій. Утім Адеємо не уточнив, про які компанії йдеться.

Нагадаємо, перші санкції проти Росії через широкомасштабний напад на Україну запровадили ще наприкінці лютого. Серйозні проблеми у російському ВПК розпочалися в травні. Зокрема, повідомлялося, що РФ використовує комп'ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників для військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США каратимуть тих, хто допомагатиме Росії з поставками озброєнь та комплектуючих

Також Росія заморозила проєкт видачі цифрових паспортів на невизначений термін через дефіцит пластику і чіпів. Видавати цифрові паспорти в РФ планувалося з 2023 року.

Воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці країни-окупанта мікроелектроніки, виробленої в США.

За даними CNN, спецслужби РФ шукають продавців чипів і технологій для виробництва зброї.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
Железо ничего не стоит без програмного обеспечения. это просто кусок металла. Нужно давить ************ на програмном уровне. Шоб падали боинги, умирали пацыэнты в больнице. И никаких ***** ножек буша когда начнется ****** в росии. Меня спросил один из форумчан, Буков, как убить 70 млн кацапов, так вот, если ты меня счас читаешь,то отвечу - ГОЛОДОМОРОМ. Никаких черовынх христов, никакой гуманитарки, лекарств и еды, когда там начнется ******. пусть жрут себя и свои какашки, твари ******!!!!
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15.10.2022 12:51
+9
100 відс. У квітні - всім знайомим розтовкував - "ось почекайте, коли ці черви полізуть через кордон - подайте, помираем, з вилупками, а у нас найдуться сердобольние - та родственники же...**** ненавиджу, подивитесь оце все буде!!!!!" Значить не один я так думаю
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15.10.2022 13:39
+7
Було б добре, якби "добрі" країни не допомогли.
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15.10.2022 12:42
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Було б добре, якби "добрі" країни не допомогли.
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15.10.2022 12:42 Відповісти
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15.10.2022 12:43 Відповісти
Дастанут стариє добриє лампи тіпа Ж0ПА...
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15.10.2022 12:43 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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15.10.2022 12:44 Відповісти
И блоки будут размером со шкаф а не спичечный коробок )
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15.10.2022 12:50 Відповісти
Ламповые заводы на хрюсее позакрывали ещё хрен знает когда. Как сейчас помню нытье какого-то кацапа по зомбоящику, что американцы развалили ламповый завод.
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15.10.2022 12:50 Відповісти
Знаю одного діда , у якого на горищі 5 лампових телевізорів є .
Треба попередити , щоб знищив чи десь прикопав бо кацапи не сплять .
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15.10.2022 13:00 Відповісти
То трохи не ті лампи, що в совковій техніці, неросійського виробництва та і по ціні вони зовсім негуманні.
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15.10.2022 13:26 Відповісти
так, лінійність характеристик вакуумних приладів краща за напівпроводникові, але, але, але....
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15.10.2022 13:47 Відповісти
Железо ничего не стоит без програмного обеспечения. это просто кусок металла. Нужно давить ************ на програмном уровне. Шоб падали боинги, умирали пацыэнты в больнице. И никаких ***** ножек буша когда начнется ****** в росии. Меня спросил один из форумчан, Буков, как убить 70 млн кацапов, так вот, если ты меня счас читаешь,то отвечу - ГОЛОДОМОРОМ. Никаких черовынх христов, никакой гуманитарки, лекарств и еды, когда там начнется ******. пусть жрут себя и свои какашки, твари ******!!!!
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15.10.2022 12:51 Відповісти
++++++++++++!++!!!!!!!!!!!!!!
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15.10.2022 13:07 Відповісти
100 відс. У квітні - всім знайомим розтовкував - "ось почекайте, коли ці черви полізуть через кордон - подайте, помираем, з вилупками, а у нас найдуться сердобольние - та родственники же...**** ненавиджу, подивитесь оце все буде!!!!!" Значить не один я так думаю
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15.10.2022 13:39 Відповісти
Треба будувати стіну....ну хоча б почати, нічого - рік, два, три, але вода точить камінь....Не буде з ними спокою назавжди, лізтимуть черви
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15.10.2022 14:00 Відповісти
Молодець, друже - влучно сказав. Нічого і ніколи до кацапив не дойде, нічого ти їм не доведеш - тільки тотальне знищення більшої кількості, а решту розилити по бараках. За освіту та медецину - я спокійний - вони давно вже знищені. А далі природа зробить свою роботу, утилізує цю погань на добрива.
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15.10.2022 14:01 Відповісти
Між іншим, електроніка старого радянського ЗРК "Куб" побудована на аналогових лампових платах, які є завадо- і апаратно-стійкими не лише при дії засобіа РЕБ, а й навіть від удару надпотоку електронів під час ядерного вибуху.
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15.10.2022 13:06 Відповісти
А скільки людей треба щоб цю аналогову мікросхему у кузов підняти?
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15.10.2022 13:15 Відповісти
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15.10.2022 14:11 Відповісти
В Пскове Рухнул ИЛ-76 прямо на землю,взрыв и огонь...но патерь нет..😆
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15.10.2022 13:08 Відповісти
А подробней?
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15.10.2022 13:14 Відповісти
Ютьюб в помощь...
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15.10.2022 13:24 Відповісти
Не нашел
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15.10.2022 13:27 Відповісти
Было бы удивительно если бы этот самолет в Пскове рухнул не на землю, а прямо в Черное море.
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15.10.2022 13:16 Відповісти
Сенатор - это когда было...?
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15.10.2022 13:29 Відповісти
ВВХ потому и активировал всех своих ботов, в том числе среди республиканцев, а также Эрдогана, Орбана и им подобных. Потому что, чем дальше - тем кацапам всё сложнее.
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15.10.2022 13:10 Відповісти
США запретили Таваню продавать свои чипы и прочие крутые вещи Китаю ещё в 2019🤣 году.... Полезные санкции действуют во благо мавзолейным дебилам...зуб даю ..🔱
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15.10.2022 13:11 Відповісти
ты не думай кацап - за тебя ***** думает...!
иди в военкомат на могилизацию...!
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15.10.2022 13:30 Відповісти
скоро вас свиноцабак попрут на вашу историческую родину - вы всех достанете...!
и от всех по рылу получите...!
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15.10.2022 14:00 Відповісти
досвидания свинорыл...!
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15.10.2022 14:04 Відповісти
Це не проблема. мінський Інтеграл забезпечить русню електронікою,на ньому немає санкцій. МЗКТ забезпечить русню пересувними установками,МАЗ дасть автомобілі,обидва бульбоНПЗ дадуть пальне. І нас і далі будуть обстрілювати,Зе-наполенчики-членограйчики категорично забороняють бити по цих бульбооб"єктах.Іскандери тощо не бьють по Кончі-Заспі,родичі вивезені в Ізраїль,а те що нас розстрілюють як у тиру чепуха! Нам запишуть відосик,розкажуть яка паніка у русні і що русні вже знищено 100 тис мільйонів....
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15.10.2022 13:17 Відповісти
На севере РабSeи между Норильском и Дудинкой есть полностью замороженный город с 9 этажными домами и в которым нет ни одного жителя ,дома покрыты вечным льодом...,наверно встали с кален 🦍 и умотали к тюленям ведмедям Северного Ледовитого океяна...🤣
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15.10.2022 13:20 Відповісти
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15.10.2022 13:25 Відповісти
Кстати..на базе Харьковского физико-технического института в 1932 году три студента и кандидат технических наук впервые в мире сделали расчепление атомного ядра...,табличка на здании института с именами и фамилиями этих четырех людей висела до 2014 года ..сегодня ее нет...Странно...
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15.10.2022 13:32 Відповісти
Ви вже ..зає....ли ...всьо закінчується та закінчується ,мов мантру для заспокоєння торочать..але чомусь не закінчується
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15.10.2022 13:44 Відповісти
Пусть закончатся ракеты, а не микросхемы.
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15.10.2022 14:21 Відповісти
они будут одноразовіе блоки управления делать из своих кацапских гомункулов, биомассі у них много :

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15.10.2022 20:10 Відповісти
 
 