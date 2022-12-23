РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5248 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине Война
18 897 111
Беларусь (7524) война (47303) Киев (24547) дроны (2201) Игнат (539)

Дроны, атакующие Киев, выпущены с территории Беларуси, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

ппо,ігнат

Киев и северные области атакуют дроны-камикадзе, выпущенные с территории Беларуси.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, еще неделю назад прошла информация, что в Беларусь завезли несколько десятков дронов, говорили о 40, но вероятно, что их больше.

"И с тех пор дроны активно применяются из Курской области (Россия) и с территории Беларуси, они залетают в Киевскую область и по руслу Днепра и таким образом атакуют и столицу и другие области на севере Украины", — отметил он.

Читайте также: В центре Киева перекрыто движение по нескольким улицам. Не выезжайте в центр без острой необходимости, - Кличко

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+65
Допоки не вріжуть по місцях пуску то не буде діла.
показать весь комментарий
17.10.2022 10:39
+41
Що ж, тепер рашисти з цього напрямку постійно Київ будудуть кошмарити, допоки не будуть вжиті якісь кардинальні заходи.
показать весь комментарий
17.10.2022 10:38
+37
Коли це кончене зелене чмо та гОП компанія розірвуть дипломатичні стосунки з *********** та полотенцями
показать весь комментарий
17.10.2022 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
речник повітряних сил ЗСУ , константує очевидні і реальні факти атаки рашистських дронів по українській столиці і мовчить ,чому ці атаки мають місце.Ніби хоче сказати рашистам."атакуйте ще.ми не будемо Вам відповідати "
показать весь комментарий
17.10.2022 14:34 Ответить
Лаяти поидьків - дуже корисна справа.
Здається, що збивати БПЛА типу дельтаплана (мотор, швидкість) можна залучити й найбільш кваліфікованих з ТРО. Користі від блокпостів в центрі Київа вже занадто багато
показать весь комментарий
17.10.2022 14:43 Ответить
я не зрозумів бубочку - коли по тебе стріляють, не можна відповідати?
бубочка, ти сповна в розумі?
показать весь комментарий
17.10.2022 14:49 Ответить
*****!
показать весь комментарий
17.10.2022 14:50 Ответить
Бубочка діє по алгоритму встановленому в Омані.
показать весь комментарий
17.10.2022 15:11 Ответить
Якщо нам зараз ударить по Беларусі, то Беларусь повстане проти режима Лукашенка.
показать весь комментарий
17.10.2022 15:08 Ответить
Тоді путлер поставить свого гауляйтера замість лукашенка. І цей гауляйтер направить біларуських солдатів проти України.

Повставати проти свого під час майже окупації чужими? Буде тільки гірше. Тому біларуси на цей абсурд не підуть. І це їм не складно. Бо взагалі біларуси спокійні і не з тих хто любить повставати.
показать весь комментарий
17.10.2022 22:45 Ответить
скільки це можна терпіти? підора вусатого пора чомусь навчити
показать весь комментарий
17.10.2022 15:08 Ответить
Пздж. Як вони могли летіти з бульбостану, якщо я їх особисто чув о 6:23 у районі ~10 км від Боярки на захід-південь?
показать весь комментарий
17.10.2022 15:40 Ответить
Як цей металобрухт зміг долетіти до центра Києва? Він ледве летить, його чути за 10 км, збивається дробовиком з туристичного вертольота. Це талант організатора ППО, чи талант хабадної корупції організатора ППО?
показать весь комментарий
17.10.2022 15:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 