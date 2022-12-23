Дроны, атакующие Киев, выпущены с территории Беларуси, - Воздушные силы

Киев и северные области атакуют дроны-камикадзе, выпущенные с территории Беларуси.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, еще неделю назад прошла информация, что в Беларусь завезли несколько десятков дронов, говорили о 40, но вероятно, что их больше.

"И с тех пор дроны активно применяются из Курской области (Россия) и с территории Беларуси, они залетают в Киевскую область и по руслу Днепра и таким образом атакуют и столицу и другие области на севере Украины", — отметил он.

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Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.