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Білорусь (5972) Київ (13837) дрони (2597) Ігнат (726) Повітряні атаки на Київ (418)

Дрони, що атакують Київ, випущені з території Білорусі, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

ппо,ігнат

Київ та північні області атакують дрони-камікадзе, випущені з території Білорусі.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, ще тиждень тому пройшла інформація, що до Білорусі завезли декілька десятків дронів, говорили про 40, але ймовірно, що їх більше.

"І відтоді дрони активно застосовуються з Курської області (Росія) і з території Білорусі, вони залітають на Київщину і по руслу Дніпра і таким чином атакують і столицю, і інші області на півночі України", - зазначив він.

Також дивіться: Кадри атаки іранського дрону на Київ. ФОТО

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+65
Допоки не вріжуть по місцях пуску то не буде діла.
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17.10.2022 10:39
+41
Що ж, тепер рашисти з цього напрямку постійно Київ будудуть кошмарити, допоки не будуть вжиті якісь кардинальні заходи.
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17.10.2022 10:38
+37
Коли це кончене зелене чмо та гОП компанія розірвуть дипломатичні стосунки з *********** та полотенцями
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17.10.2022 10:38
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речник повітряних сил ЗСУ , константує очевидні і реальні факти атаки рашистських дронів по українській столиці і мовчить ,чому ці атаки мають місце.Ніби хоче сказати рашистам."атакуйте ще.ми не будемо Вам відповідати "
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17.10.2022 14:34 Відповісти
Лаяти поидьків - дуже корисна справа.
Здається, що збивати БПЛА типу дельтаплана (мотор, швидкість) можна залучити й найбільш кваліфікованих з ТРО. Користі від блокпостів в центрі Київа вже занадто багато
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17.10.2022 14:43 Відповісти
я не зрозумів бубочку - коли по тебе стріляють, не можна відповідати?
бубочка, ти сповна в розумі?
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17.10.2022 14:49 Відповісти
*****!
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17.10.2022 14:50 Відповісти
Бубочка діє по алгоритму встановленому в Омані.
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17.10.2022 15:11 Відповісти
Якщо нам зараз ударить по Беларусі, то Беларусь повстане проти режима Лукашенка.
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17.10.2022 15:08 Відповісти
Тоді путлер поставить свого гауляйтера замість лукашенка. І цей гауляйтер направить біларуських солдатів проти України.

Повставати проти свого під час майже окупації чужими? Буде тільки гірше. Тому біларуси на цей абсурд не підуть. І це їм не складно. Бо взагалі біларуси спокійні і не з тих хто любить повставати.
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17.10.2022 22:45 Відповісти
скільки це можна терпіти? підора вусатого пора чомусь навчити
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17.10.2022 15:08 Відповісти
Пздж. Як вони могли летіти з бульбостану, якщо я їх особисто чув о 6:23 у районі ~10 км від Боярки на захід-південь?
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17.10.2022 15:40 Відповісти
Як цей металобрухт зміг долетіти до центра Києва? Він ледве летить, його чути за 10 км, збивається дробовиком з туристичного вертольота. Це талант організатора ППО, чи талант хабадної корупції організатора ППО?
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17.10.2022 15:49 Відповісти
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