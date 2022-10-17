Россия может ударить по газотранспортной системе Украины, - Кулеба предупредил Евросоюз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС ускорить предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны и обеспечить постоянство поставок боеприпасов к ним для противодействия нападениям РФ на гражданское население и критическую инфраструктуру.

Об этом он заявил на заседании Совета ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава МИД поблагодарил Францию, Италию и Испанию за готовность предоставить Украине системы ПВО, а также ряд европейских стран, которые присоединятся к усилиям по поставке боеприпасов для них.

Он проинформировал европейских коллег об очередных террористических нападениях РФ на энергетическую инфраструктуру и жилые районы Киева. Министр напомнил, что в прошлый понедельник Украина уже потерпела массированный удар России по энергетической инфраструктуре. Тогда более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, в частности "Шахиды" иранского производства, были запущены по всем направлениям, включая Беларусь, Каспийский регион и Черное море.

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"Это было нападение не только на Украину, но и на европейскую энергетическую безопасность в целом. Ведь Украина, как правило, поставляет электроэнергию в ЕС. Сейчас мы вынуждены приостановить экспорт электроэнергии и ограничить потребление в домохозяйствах Украины. Это нападение следует рассматривать как часть более широкой стратегии энергетического терроризма России", - заявил Кулеба.

По его словам, у украинской стороны есть данные о том, что Путин готовится нанести удары против энергетической инфраструктуры, которая транспортирует российский газ в Европу: украинскую газотранспортную систему и "Турецкий поток". "Его расчет состоит в том, что тогда у ЕС не будет другого выбора, кроме как запустить "Северный поток-2" и отменить часть санкций", — предупредил глава МИД.

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Он подчеркнул, что единственный способ предотвратить этот сценарий состоит в том, чтобы государства ЕС уже сейчас заняли твердую позицию и донесли в Россию: снятие санкций и запуска "Северного потока-2" не будет ни при каких условиях. Именно к этому призывает Евросоюз и его государства-члены Президент Украины Владимир Зеленский.

Кулеба отметил, что оружие, санкции и ответственность России за преступления остаются тремя ключевыми путями к восстановлению мира, укреплению безопасности и стабильности в Европе, поэтому ЕС должен быть единым, устойчивым и действенным.

Министр очертил конкретные сферы и сектора экономики РФ, которые должны быть охвачены санкциями девятого секционного пакета ЕС: это отрасли энергетики, транспорта, финансов, торговли, продления нефтяного эмбарго и отключения российских банков от SWIFT, введение запрета на информационно-коммуникационные услуги и т.д.

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