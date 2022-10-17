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Россия может ударить по газотранспортной системе Украины, - Кулеба предупредил Евросоюз

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС ускорить предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны и обеспечить постоянство поставок боеприпасов к ним для противодействия нападениям РФ на гражданское население и критическую инфраструктуру.

Об этом он заявил на заседании Совета ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава МИД поблагодарил Францию, Италию и Испанию за готовность предоставить Украине системы ПВО, а также ряд европейских стран, которые присоединятся к усилиям по поставке боеприпасов для них.

Он проинформировал европейских коллег об очередных террористических нападениях РФ на энергетическую инфраструктуру и жилые районы Киева. Министр напомнил, что в прошлый понедельник Украина уже потерпела массированный удар России по энергетической инфраструктуре. Тогда более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, в частности "Шахиды" иранского производства, были запущены по всем направлениям, включая Беларусь, Каспийский регион и Черное море.

Читайте: Настало время применить санкции против Ирана за поставку оружия РФ, - Кулеба

"Это было нападение не только на Украину, но и на европейскую энергетическую безопасность в целом. Ведь Украина, как правило, поставляет электроэнергию в ЕС. Сейчас мы вынуждены приостановить экспорт электроэнергии и ограничить потребление в домохозяйствах Украины. Это нападение следует рассматривать как часть более широкой стратегии энергетического терроризма России", - заявил Кулеба.

По его словам, у украинской стороны есть данные о том, что Путин готовится нанести удары против энергетической инфраструктуры, которая транспортирует российский газ в Европу: украинскую газотранспортную систему и "Турецкий поток". "Его расчет состоит в том, что тогда у ЕС не будет другого выбора, кроме как запустить "Северный поток-2" и отменить часть санкций", — предупредил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты прибегли к новой тактике ядерного шантажа, - "Энергоатом"

Он подчеркнул, что единственный способ предотвратить этот сценарий состоит в том, чтобы государства ЕС уже сейчас заняли твердую позицию и донесли в Россию: снятие санкций и запуска "Северного потока-2" не будет ни при каких условиях. Именно к этому призывает Евросоюз и его государства-члены Президент Украины Владимир Зеленский.

Кулеба отметил, что оружие, санкции и ответственность России за преступления остаются тремя ключевыми путями к восстановлению мира, укреплению безопасности и стабильности в Европе, поэтому ЕС должен быть единым, устойчивым и действенным.

Министр очертил конкретные сферы и сектора экономики РФ, которые должны быть охвачены санкциями девятого секционного пакета ЕС: это отрасли энергетики, транспорта, финансов, торговли, продления нефтяного эмбарго и отключения российских банков от SWIFT, введение запрета на информационно-коммуникационные услуги и т.д.

Читайте также: Россия может ударить по украинской ГТС и потребовать запустить "Северный поток - 2", - Зеленский
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Топ комментарии
+7
Потрібно попередити Європейців, що наступний удар кацапів буде по нафтопроводу Дружба - це ж точна інформація від української розвідки. ******** приготуватися.
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17.10.2022 19:12
+3
"Його розрахунок полягає в тому, що тоді ЄС не матиме іншого вибору, крім як запустити "Північний потік-2" і скасувати частину санкцій"
Так вроде парашники сами свои "потоки" повзрывали- то ли 3 нитки, то ли все 4.
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17.10.2022 19:04
+3
Вірити зараз важко кому, крім того не встигаємо за подіями - хаотично все, АЛЕ: споживання єс рос.газу на зараз 8 відс.(шейтельман 17.10), у всякому разі сховища заповнені, колапс відкладено, таааак, тобто - можна позбутися навіть тих 8 відсотків, так? Вдарити по газотрансп. - аякже у військовому плані, щоб посіяти хаос і паніку - звичайно, бах і прогнози погані, АЛЕ багато (!) бізнесів в Україні по газовидобутку КАЦАПСЬКІ, нонсенс - це не дає йому наявної можливості лупашить, так що 50\50
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17.10.2022 19:13
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"Його розрахунок полягає в тому, що тоді ЄС не матиме іншого вибору, крім як запустити "Північний потік-2" і скасувати частину санкцій"
Так вроде парашники сами свои "потоки" повзрывали- то ли 3 нитки, то ли все 4.
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17.10.2022 19:04 Ответить
Парашный газ перестанут покупать в Европе независимо от количества и качества оставшихся труб. Поэтому для уцелевших труб только одно назначение- превратить их в пневмопроводы для депортации из Европы парашников домой. Но только по частям.
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17.10.2022 19:26 Ответить
Вірити зараз важко кому, крім того не встигаємо за подіями - хаотично все, АЛЕ: споживання єс рос.газу на зараз 8 відс.(шейтельман 17.10), у всякому разі сховища заповнені, колапс відкладено, таааак, тобто - можна позбутися навіть тих 8 відсотків, так? Вдарити по газотрансп. - аякже у військовому плані, щоб посіяти хаос і паніку - звичайно, бах і прогнози погані, АЛЕ багато (!) бізнесів в Україні по газовидобутку КАЦАПСЬКІ, нонсенс - це не дає йому наявної можливості лупашить, так що 50\50
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17.10.2022 19:13 Ответить
так і я думаю, БО - недавно ж до суду в стокгольм побіг нафтогаз за невиконання газпромом.Кумекаєш? Отож - у часі все розтягнуто - більше часу - більші штрафи ( а в цей час, ну ми розуміємо всі наші проблеми).Я не аналітик, там гарбузи є огого і знають ВСЕ. Так що....
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17.10.2022 19:24 Ответить
Потрібно попередити Європейців, що наступний удар кацапів буде по нафтопроводу Дружба - це ж точна інформація від української розвідки. ******** приготуватися.
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17.10.2022 19:12 Ответить
Если пуйло таки рванет нашу ГТС , ветку нефтепровода на Венгрию нужно будет под шумок тоже повредить, бонусом для мадьярской шушвали.
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17.10.2022 19:20 Ответить
А я про що?
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17.10.2022 21:56 Ответить
так завали по його трубі поближче до мацкви-може згорять всі
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17.10.2022 19:18 Ответить
а може і не вдарить...
тоді виходить і я експерт можу пости писати?!
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17.10.2022 19:19 Ответить
...бугага, кулєба родила мислЮ
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17.10.2022 19:19 Ответить
Якщо буде удар по тій ділянці ГТС, якою транспортується газ до ЄС, то це лише нам піде на користь.
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17.10.2022 19:21 Ответить
Ну раз так кажете. При тому, що до цього нічого не було. То значить так буде.
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17.10.2022 19:27 Ответить
Вони вам нічого не повинні.янєлоха разом з єлдаком треба потрусити на бабло нашим ЗСУ.
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17.10.2022 19:30 Ответить
Г-н Кулеба, вы, правда, считаете, что исчерпали весьарсенал дипломатического давления на Беларусь и усатого таракана? Беларусь сегодня - источник стратегической опасности для Украины, остаются считанные недели до начала полномасштабного вторжения полчищ таракана, а у вас одни озабоченности…
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17.10.2022 19:32 Ответить
Типа мы супер дерьмо, ударим,по РюSSkoму дерьму за власть Саветав...и как один умрем,за Быдло это.. 🤣🤣🤣
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17.10.2022 19:41 Ответить
Каже Кулєба ,Росія може вдарити по газотранспортній системі України - а звідки він про це знає? Бабломойський йому сказав.-А бабломойському хто сказав? хто хто? - рашистське куйло
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17.10.2022 19:48 Ответить
Битум? Шашель? Кулеба выбирай
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17.10.2022 20:50 Ответить
 
 