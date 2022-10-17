Росія може вдарити по газотранспортній системі України, - Кулеба попередив Євросоюз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС прискорити надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони і забезпечити сталість постачання боєприпасів до них задля протидії нападам РФ на цивільне населення і критичну інфраструктуру.

Про це він заявив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Глава МЗС подякував Франції, Італії та Іспанії за готовність надати Україні системи ППО, а також низці європейських країн, які долучаться до зусиль з постачання боєприпасів для них.

Він поінформував європейських колег про чергові терористичні напади РФ на енергетичну інфраструктуру та житлові райони Києва. Міністр нагадав, що минулого понеділка Україна вже зазнала масованого удару Росії по енергетичній інфраструктурі. Тоді понад сотня крилатих ракет і десятки різних безпілотників, зокрема "Шахіди" іранського виробництва, були запущені з усіх напрямів, включаючи Білорусь, Каспійський регіон і Чорне море.

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"Це був напад не лише на Україну, а й на європейську енергетичну безпеку загалом. Адже Україна зазвичай постачає електроенергію в ЄС. Зараз ми змушені призупинити експорт електроенергії і навіть обмежити споживання в домогосподарствах України. Цей напад слід розглядати як частину ширшої стратегії енергетичного тероризму Росії", - заявив Кулеба.

За його словами, українська сторона має дані про те, що путін готується завдати ударів проти енергетичної інфраструктури, яка транспортує російський газ до Європи: української газотранспортної системи та "Турецького потоку". "Його розрахунок полягає в тому, що тоді ЄС не матиме іншого вибору, крім як запустити "Північний потік-2" і скасувати частину санкцій", — попередив глава МЗС.

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Він наголосив, що єдиний спосіб запобігти цьому сценарію полягає в тому, щоб держави ЄС уже зараз зайняли тверду позицію та донесли до Росії: зняття санкцій та запуску "Північного потоку-2" не буде за жодних умов. Саме до цього закликає Євросоюз і його держави-члени Президент України Володимир Зеленський.

Кулеба зазначив, що зброя, санкції та відповідальність росії за злочини залишаються трьома ключовими шляхами до відновлення миру, зміцнення безпеки та стабільності в Європі, тож ЄС має бути єдиним, стійким і дієвим.

Міністр окреслив конкретні сфери та сектори економіки РФ, які мають бути охоплені санкціями дев'ятого сакційного пакета ЄС: це галузі енергетики, транспорту, фінансів, торгівлі, продовження нафтового ембарго та відключення російських банків від SWIFT, запровадження заборони на інформаційно-комунікаційні послуги тощо.

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