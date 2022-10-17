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Росія може вдарити по газотранспортній системі України, - Кулеба попередив Євросоюз

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС прискорити надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони і забезпечити сталість постачання боєприпасів до них задля протидії нападам РФ на цивільне населення і критичну інфраструктуру.

Про це він заявив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Глава МЗС подякував Франції, Італії та Іспанії за готовність надати Україні системи ППО, а також низці європейських країн, які долучаться до зусиль з постачання боєприпасів для них.

Він поінформував європейських колег про чергові терористичні напади РФ  на енергетичну інфраструктуру та житлові райони Києва. Міністр нагадав, що минулого понеділка Україна вже зазнала масованого удару Росії по енергетичній інфраструктурі. Тоді понад сотня крилатих ракет і десятки різних безпілотників, зокрема "Шахіди" іранського виробництва, були запущені з усіх напрямів, включаючи Білорусь, Каспійський регіон і Чорне море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настав час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї РФ, - Кулеба

"Це був напад не лише на Україну, а й на європейську енергетичну безпеку загалом. Адже Україна зазвичай постачає електроенергію в ЄС. Зараз ми змушені призупинити експорт електроенергії і навіть обмежити споживання в домогосподарствах України. Цей напад слід розглядати як частину ширшої стратегії енергетичного тероризму Росії", - заявив Кулеба.

За його словами, українська сторона має дані про те, що путін готується завдати ударів проти енергетичної інфраструктури, яка транспортує російський газ до Європи: української газотранспортної системи та "Турецького потоку". "Його розрахунок полягає в тому, що тоді ЄС не матиме іншого вибору, крім як запустити "Північний потік-2" і скасувати частину санкцій", — попередив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами, - Галущенко

Він наголосив, що єдиний спосіб запобігти цьому сценарію полягає в тому, щоб держави ЄС уже зараз зайняли тверду позицію та донесли до Росії: зняття санкцій та запуску "Північного потоку-2" не буде за жодних умов. Саме до цього закликає Євросоюз і його держави-члени Президент України Володимир Зеленський.

Кулеба зазначив, що зброя, санкції та відповідальність росії за злочини залишаються трьома ключовими шляхами до відновлення миру, зміцнення безпеки та стабільності в Європі, тож ЄС має бути єдиним, стійким і дієвим.

Міністр окреслив конкретні сфери та сектори економіки РФ, які мають бути охоплені санкціями дев'ятого сакційного пакета ЄС: це галузі енергетики, транспорту, фінансів, торгівлі, продовження нафтового ембарго та відключення російських банків від SWIFT, запровадження заборони на інформаційно-комунікаційні послуги тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може вдарити по українській ГТС та вимагати запустити "Північний потік - 2", - Зеленський

Автор: 

ГТС (588) обстріл (28303) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Потрібно попередити Європейців, що наступний удар кацапів буде по нафтопроводу Дружба - це ж точна інформація від української розвідки. ******** приготуватися.
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17.10.2022 19:12
+3
"Його розрахунок полягає в тому, що тоді ЄС не матиме іншого вибору, крім як запустити "Північний потік-2" і скасувати частину санкцій"
Так вроде парашники сами свои "потоки" повзрывали- то ли 3 нитки, то ли все 4.
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17.10.2022 19:04
+3
Вірити зараз важко кому, крім того не встигаємо за подіями - хаотично все, АЛЕ: споживання єс рос.газу на зараз 8 відс.(шейтельман 17.10), у всякому разі сховища заповнені, колапс відкладено, таааак, тобто - можна позбутися навіть тих 8 відсотків, так? Вдарити по газотрансп. - аякже у військовому плані, щоб посіяти хаос і паніку - звичайно, бах і прогнози погані, АЛЕ багато (!) бізнесів в Україні по газовидобутку КАЦАПСЬКІ, нонсенс - це не дає йому наявної можливості лупашить, так що 50\50
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17.10.2022 19:13
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"Його розрахунок полягає в тому, що тоді ЄС не матиме іншого вибору, крім як запустити "Північний потік-2" і скасувати частину санкцій"
Так вроде парашники сами свои "потоки" повзрывали- то ли 3 нитки, то ли все 4.
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17.10.2022 19:04 Відповісти
Парашный газ перестанут покупать в Европе независимо от количества и качества оставшихся труб. Поэтому для уцелевших труб только одно назначение- превратить их в пневмопроводы для депортации из Европы парашников домой. Но только по частям.
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17.10.2022 19:26 Відповісти
Вірити зараз важко кому, крім того не встигаємо за подіями - хаотично все, АЛЕ: споживання єс рос.газу на зараз 8 відс.(шейтельман 17.10), у всякому разі сховища заповнені, колапс відкладено, таааак, тобто - можна позбутися навіть тих 8 відсотків, так? Вдарити по газотрансп. - аякже у військовому плані, щоб посіяти хаос і паніку - звичайно, бах і прогнози погані, АЛЕ багато (!) бізнесів в Україні по газовидобутку КАЦАПСЬКІ, нонсенс - це не дає йому наявної можливості лупашить, так що 50\50
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17.10.2022 19:13 Відповісти
так і я думаю, БО - недавно ж до суду в стокгольм побіг нафтогаз за невиконання газпромом.Кумекаєш? Отож - у часі все розтягнуто - більше часу - більші штрафи ( а в цей час, ну ми розуміємо всі наші проблеми).Я не аналітик, там гарбузи є огого і знають ВСЕ. Так що....
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17.10.2022 19:24 Відповісти
Потрібно попередити Європейців, що наступний удар кацапів буде по нафтопроводу Дружба - це ж точна інформація від української розвідки. ******** приготуватися.
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17.10.2022 19:12 Відповісти
Если пуйло таки рванет нашу ГТС , ветку нефтепровода на Венгрию нужно будет под шумок тоже повредить, бонусом для мадьярской шушвали.
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17.10.2022 19:20 Відповісти
А я про що?
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17.10.2022 21:56 Відповісти
так завали по його трубі поближче до мацкви-може згорять всі
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17.10.2022 19:18 Відповісти
а може і не вдарить...
тоді виходить і я експерт можу пости писати?!
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17.10.2022 19:19 Відповісти
...бугага, кулєба родила мислЮ
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17.10.2022 19:19 Відповісти
Якщо буде удар по тій ділянці ГТС, якою транспортується газ до ЄС, то це лише нам піде на користь.
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17.10.2022 19:21 Відповісти
Ну раз так кажете. При тому, що до цього нічого не було. То значить так буде.
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17.10.2022 19:27 Відповісти
Вони вам нічого не повинні.янєлоха разом з єлдаком треба потрусити на бабло нашим ЗСУ.
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17.10.2022 19:30 Відповісти
Г-н Кулеба, вы, правда, считаете, что исчерпали весьарсенал дипломатического давления на Беларусь и усатого таракана? Беларусь сегодня - источник стратегической опасности для Украины, остаются считанные недели до начала полномасштабного вторжения полчищ таракана, а у вас одни озабоченности…
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17.10.2022 19:32 Відповісти
Типа мы супер дерьмо, ударим,по РюSSkoму дерьму за власть Саветав...и как один умрем,за Быдло это.. 🤣🤣🤣
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17.10.2022 19:41 Відповісти
Каже Кулєба ,Росія може вдарити по газотранспортній системі України - а звідки він про це знає? Бабломойський йому сказав.-А бабломойському хто сказав? хто хто? - рашистське куйло
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17.10.2022 19:48 Відповісти
Битум? Шашель? Кулеба выбирай
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17.10.2022 20:50 Відповісти
 
 