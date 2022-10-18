Германия продолжит поставлять вооружение и военную технику Украине, - Бербок

Украина и дальше будет получать вооружение и военную технику от Германии. Наряду с другой помощью.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на Берлинском внешнеполитическом форуме 18 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем продолжать интенсивно поддерживать Украину оружием... Мы будем поддерживать Украину также гуманитарно, политически, финансово столько, сколько потребуется", - заявила министр.

По словам Министра иностранных дел, это условие общей безопасности и страховки. Кроме того, это не только вопрос защиты людей в Украине, это вопрос солидарности.

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Бербок отметила, что с Россией можно говорить только с позиции сильной демократии. Европа, Запад не могут быть такими наивными, как в 2014 году.

"Путин своими "референдумами" четко дал понять, что он не ищет выхода из войны… Путин мобилизует не группы для переговоров, он мобилизует солдат для войны в Украине", – подчеркнула немецкий министр.

Российские же солдаты совершают самые плохие преступления на оккупированных территориях. Также напомнила Бербок и о целях Путина – полный захват Украины. Она отметила, что и для Европы пока не может быть мира и безопасности вместе с этой путинской Россией.

Бербок заверила, что восточные соседи Германии в ЕС, в НАТО могут рассчитывать на Берлин, который, к сожалению, не очень внимательно слушал их раньше, в частности, об угрозе со стороны России, а также зависимости от российских энергоносителей, которые сделали Германию уязвимой, объектом для шантажа.

"Мы не должны повторять ошибки. Мы не должны вновь стать зависимыми", - подытожили Бербок.

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