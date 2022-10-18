Німеччина продовжить постачати озброєння та військову техніку Україні, - Бербок

Україна й надалі буде отримувати озброєння та військову техніку від Німеччини. Поруч з іншою допомогою.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на Берлінському зовнішньополітичному форумі 18 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо продовжувати інтенсивно підтримувати Україну зброєю.... Ми будемо підтримувати Україну також гуманітарно, політично, фінансово стільки, скільки буде потрібно", – заявила міністр.

За словами міністра закордонних справ, це умова спільної безпеки та страховки. Крім того, це не лише питання захисту людей в Україні, це питання солідарності.

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Бербок зауважила, що з Росією можна говорити лише з позицій сильної демократії. Європа, Захід не можуть бути такими наївними, як у 2014 році.

"Путін своїми "референдумами" чітко дав зрозуміти, що він не шукає виходу з війни… Путін мобілізує не групи для перемовин, він мобілізує солдатів для війни в Україні", – підкреслила німецький міністр.

Російські ж солдати вчиняють найгірші злочини на окупованих територіях. Також нагадала Бербок і про цілі Путіна - повне захоплення України. Вона зазначила, що й для Європи наразі не може бути миру і безпеки разом з цією путінською Росією.

Бербок запевнила, що східні сусіди Німеччини в ЄС, у НАТО, можуть розраховувати на Берлін, який, на жаль, не дуже уважно слухав їх раніше, зокрема про загрозу з боку Росії, а також залежність від російських енергоносіїв, які зробили Німеччину вразливою, об’єктом для шантажу.

"Ми не маємо повторювати помилки. Ми не маємо знову стати залежними", – підсумували Бербок.

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