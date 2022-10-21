Израиль не будет поставлять Украине оружие, потому что учитывает свои оборонные интересы, - израильский премьер Лапид

Премьер-министр Израиля Яир Лапид объяснил отказ от поставок Украине оружия тем, что страна должна учитывать собственные оборонные интересы.

Об этом он сказал в интервью NEWSru.co.il, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы встали на сторону Украины. Мы были первой и, если я не ошибаюсь, остаемся единственной страной, которая направила в Украину полевой госпиталь, мы направляли и направляем гуманитарную помощь Украине, мы предлагали и предлагаем предоставить системы гражданского оповещения. Разумеется, мы голосовали в ООН и осуждали, совершенно недвусмысленно осуждали и само вторжение, и бойню в Буче", - сказал Лапид.

В сентябре современный мобильный госпиталь в Украину также привез министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Но я – премьер-министр Израиля, и мой долг учитывать национальные и оборонные интересы Израиля. В этой связи приходится решать очень серьезные вопросы. Я вообще не верю в простые ответы на сложные вопросы. Ни американцы, ни британцы, поставляющие вооружение Украине, не отправляли свои ВВС бомбить российские танковые колонны. Все учитывают свои оборонные интересы, и я поступаю точно так же", - добавил Лапид.

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На вопрос, почему Израиль не может направить в Украину, например системы "Железный купол", Лапид ответил, что "это определенный переход границ".

"Переход, который по многим причинам мне кажется неправильным. Я говорю о серии доводов, имеющих значение для нашей национальной безопасности. Я не буду вдаваться в детали, но такая политика мне кажется правильной. Это не отменяет наших обязательств по оказанию поддержки Украине и принцип ее территориальной целостности", - сказал он.

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