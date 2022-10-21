Израиль не будет поставлять Украине оружие, потому что учитывает свои оборонные интересы, - израильский премьер Лапид
Премьер-министр Израиля Яир Лапид объяснил отказ от поставок Украине оружия тем, что страна должна учитывать собственные оборонные интересы.
Об этом он сказал в интервью NEWSru.co.il, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы встали на сторону Украины. Мы были первой и, если я не ошибаюсь, остаемся единственной страной, которая направила в Украину полевой госпиталь, мы направляли и направляем гуманитарную помощь Украине, мы предлагали и предлагаем предоставить системы гражданского оповещения. Разумеется, мы голосовали в ООН и осуждали, совершенно недвусмысленно осуждали и само вторжение, и бойню в Буче", - сказал Лапид.
В сентябре современный мобильный госпиталь в Украину также привез министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"Но я – премьер-министр Израиля, и мой долг учитывать национальные и оборонные интересы Израиля. В этой связи приходится решать очень серьезные вопросы. Я вообще не верю в простые ответы на сложные вопросы. Ни американцы, ни британцы, поставляющие вооружение Украине, не отправляли свои ВВС бомбить российские танковые колонны. Все учитывают свои оборонные интересы, и я поступаю точно так же", - добавил Лапид.
На вопрос, почему Израиль не может направить в Украину, например системы "Железный купол", Лапид ответил, что "это определенный переход границ".
"Переход, который по многим причинам мне кажется неправильным. Я говорю о серии доводов, имеющих значение для нашей национальной безопасности. Я не буду вдаваться в детали, но такая политика мне кажется правильной. Это не отменяет наших обязательств по оказанию поддержки Украине и принцип ее территориальной целостности", - сказал он.
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Це була б справжня допомога!
Не делаются так дела.
Не треба перекладати свої м'яко кажучи помилки на інших.
Зелені повністю проїб@ли майже 3 роки.
Замість форсування підготовки до війни вони нам про шашлики тп шаурму розповідали.
По-этому сцыкуны из Израиля включили заднюю.
Но есть один момент...Как вы знаете Иран хочет уничтожить Израиль, стереть в пыль. Учитывая, шо военная мощь Израиля больше, сделать обычными видами вооружений Иран это не может.
Остается только ядерное оружие. Иран под санкциями, продолжать запускать свои центрифуги и разрабатывать технологи для создания ядерного оружия не может. Но эти технологии есть у нашего врага - москалей.
По-этому есть мнение, шо когда плешивый карлик путин ездил в Иран и встречался с иранским пидаром Аятолой Хамейни и генералами КСИР - он предложил за иранские дроны и баллистические ракеты взамен российские технологии, необходимые для создания Ираном своего ядерного оружия.
И есть это так, то тогда Израиль уже сегодня должен разбомбить иранские заводы по производству дронов типа Шахед-136 и т.д. чтобы не получить через пару лет удар иранской ядерной бомбой по своей территории.
"Мы встали на сторону ПРОТИВ Украины. Мы были первой и, если я не ошибаюсь, остаемся единственной страной в мире, которая ввела визы для Украины начиная с 15 марта, через получение специального разрешения МВД"
Через 4 месяца, Верховный Суд Израиля - отменил это решение.
В тоже время, другие страны Канада, Ирландия - наоборот отменили визы для Украины
1.сначала отменили визы. потом опять их ввели.
2. потом боневтик договорился об повторной отмене за выплату Украиной государственных пенсий израильским репатриантам из Украины.
3. Потом Израиль еще раз ввел и отменил визы.
Это подлость. Мы обязательно это будем иметь в виду после поражения рашизма-путизма.
Такие подлые страны, как Венгрия и Израиль получат сполна за свою подлость.
Израиль на стороне России, которая грозит США ядерным пеплом.
Не пора ли пересмотреть американское финансирование Израиля ?
Ввести "визы" для украинцев с 15 марта, и отменить тесты на ковид для русских туристов
Дано отменили визы для украинцев, мартовское ограничение снято 3 июля.
Оружия пр-ва СССР тут до жопы на хранении. И до жопы кстати амерского на хранении.
сколько на базах хранения у вас есть т-64, т-72, т-80, т-90 ?
Это не европейская страна, причем окружена врагами!
Вы бы отдали оружие, если бы какому то человеку из соседнего района, которому угрожали бы какие то гопники и при этом тебе самому нужно это оружие от таких же? Сомневаюсь. Я бы точно не дал. Грубый пример, но так оно и есть. Мы обязательно вернемся к этому вопросу летом и я уверен, что Израиль нам не враг.
в Азербайджану, оскільки йому також загрожує Іран. У вас є великий вибір. Але ні, вам хочеться допомогти саме від Ізраїлю, який ви ненавидите і завжди ненавиділи. Ізраїль заплатив достатню ціну у 6 млн. життів за байдужість усього світу, і він захищатиме насамперед своїх громадян.
Германия несколько месяцев пытается купить у Израиля мощную систему ПВО "Хец-3" и передать часть своих ПВО Украине.
Израиль не может самостоятельно принимать решение о продаже комплексов "Хец-3", поскольку 80% затрат по созданию этой системы (2,2 миллиарда долларов) выделил Пентагон.
К тому же в эти комплексы ПВО входят технологические компоненты, разработанные в США.
Увы, сделка блокируется Белым Домом, как и Ленд-лиз, позволяющий Байдену быстро поставлять любое оружие Украине , из запасов......
Напомню, после принятия США Ленд-лиза, в 1941г. , на следующий день, десятки кораблей, загруженные танками, самолетами, были отправлены Советам.
"А как объяснить недружественное отношение Украины к Израилю?
Я имею в виду продажи украинских запасов оружия Хезбалле , Хамасу, крылатых ракет Х-55 Ирану, на основе которых они построили собственные для ударов именно по Израилю, голосование в ООН вместе с Россией за все антиизраильские резолюции, непризнание Израиля государством еврейского народа и Иерусалима неделимой столицей Израиля.
Было время, когда Израиль неоднократно сидел под Градами украинского происхождения, то, что это ракеты их советских запасов и доставлены с Украины было доказано однозначно. Ваши "незалежные воры" тогда здорово заработали на еврейской крови.
Как объяснить дикие требования украинского правительства к Израилю- дай и все. Израиль дает то, что может и считает нужным.
Тихо дает, но много чего.
Вам хочется втянуть Израиль в конфликт с Россией? Так хватит Европы и США, которые втянуты в это. Колоссальные деньги вбухиваются в Украину и в войну с Россией. За восемь месяцев больше, чем военная помощь США Израилю на будущие 10 лет.
Очень много можно добавить к сказанному.
Не вижу смысла, поэтому ограничусь этим."
Это, конечно, никак не может служить для меня оправданием кошмарам творимым Россией в Украине. Но, чем громко кричать и проклинать вечно сосущих украинскую кровь неблагодарных евреев, лучше сменили бы подход. А вдруг поможет:
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кто будет из них ругаться со страной где они делают деньги.