Слекдом РФ проверит высказывание Красовского об убийстве украинских детей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова сотрудника телеканала RT Антона Красовского об убийстве детей в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.
После этого российский пропагандистский канал Russia Today приостановил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским.
Топ комментарии
+29 Tierre
показать весь комментарий24.10.2022 12:10
+20 Nov
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+15 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий24.10.2022 12:15
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Пожалуйста, подождите...
Коли той самий нацист Красовський 9 місяців тому казав в етері російського телебачення про те, що українців спалять разом з українською Конституцією на Хрещатику - у СК РФ до нього не було жодних запитаннь.
уже страшно становиться от слов ушлепка, который повторяет лишь то что ему вдули в ухо и что желает слышать больной планктон...и то...что спокойно говорили еще месяц назад...
разве бомбить вокзалы с людьми, роддома (как базу АЗОВА)))), жилые дома, энергетическую инфраструктуру, ЗАЭС и воровать украинских детей чтоб из них сделать янычар - это милосерднее?
как бы ************ не маскировала свой страх...отвечать придется !!!
1. Немає приниження армії рашистів
2. Україна - штучно створена лєніним країна, тому української нації не існує. Значить розпалювання міжнаціональної ворожнечі теж відсутнє
3. Розпалювання міжрелігійної ворожнечі теж нема, бо всюди РПЦ ФСБ (УПЦ МП)
4. Гендерної нерівності немає, бо стать дітей не вказується.
Виснововк - невинен, а потребує нагороди як істий рашист і патріот вялічія і скрєп московії.
Чи може хто вважає, що буде інакше?
Нет разницы, если этого психа спрячут от глаз Запада куда-нибудь подальше. Но вот тех, кто убивал в Буче и других городах они трогать не собираются, бастрыкину такое даже в голову не придет. Идея в том, чтобы убивать, но не без лишних свидетелей. Убивай, но тихо. С точки зрения кацапни, никаких ограничений на такой метод ведения войны нет. Тогда и наказания также не будет(по крайней мере со стороны кацапских властей).
Им страшно идти воевать с ВСУ,а вот воевать/ убивать,насиловать безоружных детей/женщин - они готовы всегда!
Как там сказал их фюрер? "Мы будем стоять за их женщинами и детьми! Не впереди,а сзади,и пускай они попробуют стрелять!"
И 146 миллионов расеян радостно поддержали.