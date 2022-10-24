Слекдом РФ проверит высказывание Красовского об убийстве украинских детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова сотрудника телеканала RT Антона Красовского об убийстве детей в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.

После этого российский пропагандистский канал Russia Today приостановил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским.

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