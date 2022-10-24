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Слекдом РФ проверит высказывание Красовского об убийстве украинских детей

красовський

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова сотрудника телеканала RT Антона Красовского об убийстве детей в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.

После этого российский пропагандистский канал Russia Today приостановил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским.

Также читайте: Кулеба после призывов Красовского убивать украинских детей призвал запретить вещание "Russia Today" в мире
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Топ комментарии
+29
Це лише тому, що в світі здійнявся скандал і це можуть використати против РашаТудей.
Коли той самий нацист Красовський 9 місяців тому казав в етері російського телебачення про те, що українців спалять разом з українською Конституцією на Хрещатику - у СК РФ до нього не було жодних запитаннь.
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24.10.2022 12:10
+20
Спидоносный гей, призывающий топить украинских детей, истинное лицо россии. Надо на плакатах миллионными тиражами напечатать и в кабинетах вывешивать, чтобы все помнили, когда захотят общаться с русскими
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24.10.2022 12:07
+15
меняется политика всех пропагандонов и их цепедержателей )))
уже страшно становиться от слов ушлепка, который повторяет лишь то что ему вдули в ухо и что желает слышать больной планктон...и то...что спокойно говорили еще месяц назад...
разве бомбить вокзалы с людьми, роддома (как базу АЗОВА)))), жилые дома, энергетическую инфраструктуру, ЗАЭС и воровать украинских детей чтоб из них сделать янычар - это милосерднее?
как бы ************ не маскировала свой страх...отвечать придется !!!
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24.10.2022 12:15
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Бастрыкин оглушительно пукнул и крепко задумался
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24.10.2022 12:07 Ответить
Спидоносный гей, призывающий топить украинских детей, истинное лицо россии. Надо на плакатах миллионными тиражами напечатать и в кабинетах вывешивать, чтобы все помнили, когда захотят общаться с русскими
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24.10.2022 12:07 Ответить
підарас з AIDS -- до суду, на жаль, може не дожити і мабуть про це знає і тому вже гальм взагалі жодних не має -- заробляє гроші, щоб ще трохе в комфорті пожити
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24.10.2022 12:08 Ответить
Це лише тому, що в світі здійнявся скандал і це можуть використати против РашаТудей.
Коли той самий нацист Красовський 9 місяців тому казав в етері російського телебачення про те, що українців спалять разом з українською Конституцією на Хрещатику - у СК РФ до нього не було жодних запитаннь.
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24.10.2022 12:10 Ответить
Абсолютно верно. Это спектакль для зарубежной публики.
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24.10.2022 13:03 Ответить
Угу....Слідком РФ перевірить висловлювання Красовського про вбивство українських дітей,та назначить дату його нагородження.
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24.10.2022 12:11 Ответить
цього красовського на дурку пора, разом з )(уйлом ...
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24.10.2022 12:11 Ответить
Так хотів вгодити своїм господарям,що трохи перестарався..
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24.10.2022 12:14 Ответить
меняется политика всех пропагандонов и их цепедержателей )))
уже страшно становиться от слов ушлепка, который повторяет лишь то что ему вдули в ухо и что желает слышать больной планктон...и то...что спокойно говорили еще месяц назад...
разве бомбить вокзалы с людьми, роддома (как базу АЗОВА)))), жилые дома, энергетическую инфраструктуру, ЗАЭС и воровать украинских детей чтоб из них сделать янычар - это милосерднее?
как бы ************ не маскировала свой страх...отвечать придется !!!
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24.10.2022 12:15 Ответить
Відповідь СуК московії відома - складу злочину немає, бо:
1. Немає приниження армії рашистів
2. Україна - штучно створена лєніним країна, тому української нації не існує. Значить розпалювання міжнаціональної ворожнечі теж відсутнє
3. Розпалювання міжрелігійної ворожнечі теж нема, бо всюди РПЦ ФСБ (УПЦ МП)
4. Гендерної нерівності немає, бо стать дітей не вказується.

Виснововк - невинен, а потребує нагороди як істий рашист і патріот вялічія і скрєп московії.

Чи може хто вважає, що буде інакше?
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24.10.2022 12:16 Ответить
"слєдком" - такi ж самi людожери, як i красовський, i вся їхня "армiя". а злочини своїх тунгусiв та вагнерiвцiв вже "фсьо расслєдовалi"?
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24.10.2022 12:17 Ответить
Проблема не в том, что они заявляют. Беда в том, что они это делают.
Нет разницы, если этого психа спрячут от глаз Запада куда-нибудь подальше. Но вот тех, кто убивал в Буче и других городах они трогать не собираются, бастрыкину такое даже в голову не придет. Идея в том, чтобы убивать, но не без лишних свидетелей. Убивай, но тихо. С точки зрения кацапни, никаких ограничений на такой метод ведения войны нет. Тогда и наказания также не будет(по крайней мере со стороны кацапских властей).
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24.10.2022 12:17 Ответить
Завтра ця задньопривідна мразота буде головним радником у кремлівського *****.
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24.10.2022 12:26 Ответить
А СК России не может проверить буллу папы Пия XI на предмет чего то там ( не знаю чего ) ?
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24.10.2022 12:28 Ответить
Вслед за в"ежливыми оккупантами" придумана рубрика "вежливые пропагандисты"?
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24.10.2022 12:32 Ответить
Яка цікава медійна операція. Заставили тєрпілу сказати дічь, потім його показово "отимєют", потім цим будуть себе рекламувати
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24.10.2022 12:36 Ответить
Я переконаний, що все йшло за сценарієм, бо навіть від хворих фантазій Лукяненка я випав в осад.
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24.10.2022 12:42 Ответить
Максимум покарання буде символічний штраф, бо розпалювання ворожнечі до всіх і вся , а також прямі заклики знищувати людей, інфраструктуру і цілі держави - це основа пропаганди рашки.
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24.10.2022 12:41 Ответить
Хотят отмазать... Боятся что выкинут из ООН.
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24.10.2022 12:53 Ответить
Не знають, яким орденом нагородити?
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24.10.2022 12:54 Ответить
Из этого тупого педика решили сделать стрелочника,что ли? Ведь большинство кацапских упырей думают точно так же как и оно.
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24.10.2022 12:56 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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24.10.2022 13:03 Ответить
Значтить по їхнії логіці топити не можна, а вбити атомною бобмою можна. Такий от збочений "гуманізм"
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24.10.2022 13:11 Ответить
Обыкновеный рашист,которых миллионы на расее!
Им страшно идти воевать с ВСУ,а вот воевать/ убивать,насиловать безоружных детей/женщин - они готовы всегда!
Как там сказал их фюрер? "Мы будем стоять за их женщинами и детьми! Не впереди,а сзади,и пускай они попробуют стрелять!"
И 146 миллионов расеян радостно поддержали.
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24.10.2022 13:18 Ответить
Людоїди рашинські.
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24.10.2022 13:22 Ответить
Паучки начинают жрать друг друга, опа и уже ты не можешь нести любой бред по телеку, уже и сальмонелла заявила что его уволят, пусть грызутся.
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24.10.2022 13:43 Ответить
Та це все постанова. Йому спецом дозволили це ляпнути, щоб вивчити реакцію світу. Ломають з симоньяншою дешеву комедію.
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24.10.2022 14:10 Ответить
ви справді думаєте,що у них були сумніви щодо реакції на ТАКІ слова про дітей? тоді вони не тільки безнадійні, а... я не знаю що це
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24.10.2022 14:52 Ответить
Ой, щодо кацапів я взагалі давно нічого не аналізую. Вони іншопланетяне. Це я так... виходячи з їх паскудства припустив.
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24.10.2022 18:29 Ответить
Симоньяниха уволила его.
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24.10.2022 15:06 Ответить
 
 