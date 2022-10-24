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Слідком РФ перевірить висловлювання Красовського про вбивство українських дітей

красовський

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити слова співробітника телеканалу RT Антона Красовського про вбивство дітей в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У соціальній мережі один із користувачів звернувся до голови СК Росії з проханням перевірити висловлювання журналіста Антона Красовського. Журналіст в ефірі зробив низку різких заяв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що Росія окупувала Україну.

Після цього російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з ведучим Антоном Красовським.

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Автор: 
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Топ коментарі
+29
Це лише тому, що в світі здійнявся скандал і це можуть використати против РашаТудей.
Коли той самий нацист Красовський 9 місяців тому казав в етері російського телебачення про те, що українців спалять разом з українською Конституцією на Хрещатику - у СК РФ до нього не було жодних запитаннь.
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24.10.2022 12:10
+20
Спидоносный гей, призывающий топить украинских детей, истинное лицо россии. Надо на плакатах миллионными тиражами напечатать и в кабинетах вывешивать, чтобы все помнили, когда захотят общаться с русскими
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24.10.2022 12:07
+15
меняется политика всех пропагандонов и их цепедержателей )))
уже страшно становиться от слов ушлепка, который повторяет лишь то что ему вдули в ухо и что желает слышать больной планктон...и то...что спокойно говорили еще месяц назад...
разве бомбить вокзалы с людьми, роддома (как базу АЗОВА)))), жилые дома, энергетическую инфраструктуру, ЗАЭС и воровать украинских детей чтоб из них сделать янычар - это милосерднее?
как бы ************ не маскировала свой страх...отвечать придется !!!
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24.10.2022 12:15
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Бастрыкин оглушительно пукнул и крепко задумался
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24.10.2022 12:07 Відповісти
Спидоносный гей, призывающий топить украинских детей, истинное лицо россии. Надо на плакатах миллионными тиражами напечатать и в кабинетах вывешивать, чтобы все помнили, когда захотят общаться с русскими
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24.10.2022 12:07 Відповісти
підарас з AIDS -- до суду, на жаль, може не дожити і мабуть про це знає і тому вже гальм взагалі жодних не має -- заробляє гроші, щоб ще трохе в комфорті пожити
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24.10.2022 12:08 Відповісти
Це лише тому, що в світі здійнявся скандал і це можуть використати против РашаТудей.
Коли той самий нацист Красовський 9 місяців тому казав в етері російського телебачення про те, що українців спалять разом з українською Конституцією на Хрещатику - у СК РФ до нього не було жодних запитаннь.
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24.10.2022 12:10 Відповісти
Абсолютно верно. Это спектакль для зарубежной публики.
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24.10.2022 13:03 Відповісти
Угу....Слідком РФ перевірить висловлювання Красовського про вбивство українських дітей,та назначить дату його нагородження.
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24.10.2022 12:11 Відповісти
цього красовського на дурку пора, разом з )(уйлом ...
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24.10.2022 12:11 Відповісти
Так хотів вгодити своїм господарям,що трохи перестарався..
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24.10.2022 12:14 Відповісти
меняется политика всех пропагандонов и их цепедержателей )))
уже страшно становиться от слов ушлепка, который повторяет лишь то что ему вдули в ухо и что желает слышать больной планктон...и то...что спокойно говорили еще месяц назад...
разве бомбить вокзалы с людьми, роддома (как базу АЗОВА)))), жилые дома, энергетическую инфраструктуру, ЗАЭС и воровать украинских детей чтоб из них сделать янычар - это милосерднее?
как бы ************ не маскировала свой страх...отвечать придется !!!
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24.10.2022 12:15 Відповісти
Відповідь СуК московії відома - складу злочину немає, бо:
1. Немає приниження армії рашистів
2. Україна - штучно створена лєніним країна, тому української нації не існує. Значить розпалювання міжнаціональної ворожнечі теж відсутнє
3. Розпалювання міжрелігійної ворожнечі теж нема, бо всюди РПЦ ФСБ (УПЦ МП)
4. Гендерної нерівності немає, бо стать дітей не вказується.

Виснововк - невинен, а потребує нагороди як істий рашист і патріот вялічія і скрєп московії.

Чи може хто вважає, що буде інакше?
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24.10.2022 12:16 Відповісти
"слєдком" - такi ж самi людожери, як i красовський, i вся їхня "армiя". а злочини своїх тунгусiв та вагнерiвцiв вже "фсьо расслєдовалi"?
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24.10.2022 12:17 Відповісти
Проблема не в том, что они заявляют. Беда в том, что они это делают.
Нет разницы, если этого психа спрячут от глаз Запада куда-нибудь подальше. Но вот тех, кто убивал в Буче и других городах они трогать не собираются, бастрыкину такое даже в голову не придет. Идея в том, чтобы убивать, но не без лишних свидетелей. Убивай, но тихо. С точки зрения кацапни, никаких ограничений на такой метод ведения войны нет. Тогда и наказания также не будет(по крайней мере со стороны кацапских властей).
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24.10.2022 12:17 Відповісти
Завтра ця задньопривідна мразота буде головним радником у кремлівського *****.
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24.10.2022 12:26 Відповісти
А СК России не может проверить буллу папы Пия XI на предмет чего то там ( не знаю чего ) ?
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24.10.2022 12:28 Відповісти
Вслед за в"ежливыми оккупантами" придумана рубрика "вежливые пропагандисты"?
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24.10.2022 12:32 Відповісти
Яка цікава медійна операція. Заставили тєрпілу сказати дічь, потім його показово "отимєют", потім цим будуть себе рекламувати
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24.10.2022 12:36 Відповісти
Я переконаний, що все йшло за сценарієм, бо навіть від хворих фантазій Лукяненка я випав в осад.
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24.10.2022 12:42 Відповісти
Максимум покарання буде символічний штраф, бо розпалювання ворожнечі до всіх і вся , а також прямі заклики знищувати людей, інфраструктуру і цілі держави - це основа пропаганди рашки.
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24.10.2022 12:41 Відповісти
Хотят отмазать... Боятся что выкинут из ООН.
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24.10.2022 12:53 Відповісти
Не знають, яким орденом нагородити?
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24.10.2022 12:54 Відповісти
Из этого тупого педика решили сделать стрелочника,что ли? Ведь большинство кацапских упырей думают точно так же как и оно.
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24.10.2022 12:56 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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24.10.2022 13:03 Відповісти
Значтить по їхнії логіці топити не можна, а вбити атомною бобмою можна. Такий от збочений "гуманізм"
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24.10.2022 13:11 Відповісти
Обыкновеный рашист,которых миллионы на расее!
Им страшно идти воевать с ВСУ,а вот воевать/ убивать,насиловать безоружных детей/женщин - они готовы всегда!
Как там сказал их фюрер? "Мы будем стоять за их женщинами и детьми! Не впереди,а сзади,и пускай они попробуют стрелять!"
И 146 миллионов расеян радостно поддержали.
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24.10.2022 13:18 Відповісти
Людоїди рашинські.
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24.10.2022 13:22 Відповісти
Паучки начинают жрать друг друга, опа и уже ты не можешь нести любой бред по телеку, уже и сальмонелла заявила что его уволят, пусть грызутся.
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24.10.2022 13:43 Відповісти
Та це все постанова. Йому спецом дозволили це ляпнути, щоб вивчити реакцію світу. Ломають з симоньяншою дешеву комедію.
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24.10.2022 14:10 Відповісти
ви справді думаєте,що у них були сумніви щодо реакції на ТАКІ слова про дітей? тоді вони не тільки безнадійні, а... я не знаю що це
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24.10.2022 14:52 Відповісти
Ой, щодо кацапів я взагалі давно нічого не аналізую. Вони іншопланетяне. Це я так... виходячи з їх паскудства припустив.
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24.10.2022 18:29 Відповісти
Симоньяниха уволила его.
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24.10.2022 15:06 Відповісти
 
 