Слідком РФ перевірить висловлювання Красовського про вбивство українських дітей

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити слова співробітника телеканалу RT Антона Красовського про вбивство дітей в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У соціальній мережі один із користувачів звернувся до голови СК Росії з проханням перевірити висловлювання журналіста Антона Красовського. Журналіст в ефірі зробив низку різких заяв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що Росія окупувала Україну.

Після цього російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з ведучим Антоном Красовським.

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